Графические интерфейсы II: Элемент "Главное меню" (Глава 4)

Введение

Более подробно о том, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

Это завершающая глава второй части серии о графических интерфейсах. В ней мы рассмотрим создание такого элемента управления, как «Главное меню». Будет продемонстрирован процесс его разработки и настройка обработчиков классов библиотеки для правильной реакции на действия пользователя. Также мы рассмотрим, как подключить к пунктам главного меню контекстные меню. Кроме этого, будет затронут вопрос блокировки тех элементов, которые не входят в число активных на текущий момент.

Разработка класса для создания главного меню

До этого, в предыдущих трёх главах, были разработаны классы для создания всех элементов, из которых можно построить главное меню программы. Итак, у нас есть следующие классы:

CMenuItem – пункт-меню.

– пункт-меню. CSeparateLine – разделительная линия.

– разделительная линия. CContextMenu – контекстное меню.

В директории, где находятся файлы всех элементов, в папке Controls создадим файл MenuBar.mqh. Подключим к нему файл с базовым классом, файл с классом формы и файлы всех составных элементов, из которых он должен собираться:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "MenuItem.mqh" #include "ContextMenu.mqh"

Основными объектами главного меню являются фон и пункты меню. А вот контекстные меню будут уже присоединяться к пунктам главного меню через указатели.





Рис. 1. Основные части главного меню.





Начальная форма класса CMenuBar с экземплярами необходимых классов, с указателями и стандартными для каждого элемента виртуальными методами представлена в листинге кода ниже:

class CMenuBar : public CElement { private : CWindow *m_wnd; CRectLabel m_area; CMenuItem m_items[]; CContextMenu *m_contextmenus[]; public : CMenuBar( void ); ~CMenuBar( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=:: GetPointer ( object ); } virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); };

Как и в случае любого другого элемента интерфейса, нужна возможность настроить внешний вид главного меню. Для этого будут созданы специальные поля и методы, с помощью которых можно установить:

свойства фона главного меню;

общие свойства пунктов.

Также понадобятся методы для установки и получения текущего состояния главного меню. Все поля нужно инициализировать в конструкторе значениями по умолчанию. Высота фона главного меню по умолчанию будет 22 пикселя. Высота пунктов меню будет рассчитываться автоматически относительно высоты фона главного меню. Но если нужно, то вы можете изменить это значение перед тем, как установить элемент на график, воспользовавшись методом базового класса CElement::YSize(). Ширина фона главного меню обычно равна ширине формы, к которой оно присоединяется. Поэтому расчёт значения этого параметра элемента тоже автоматизируем при установке фона на график.

class CMenuBar : public CElement { private : int m_area_zorder; color m_area_color; color m_area_color_hover; color m_area_border_color; int m_item_y_size; color m_item_color; color m_item_color_hover; color m_item_border_color; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_hover; bool m_menubar_state; public : void MenuBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void MenuBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void ItemBackColor( const color clr) { m_item_color=clr; } void ItemBackColorHover( const color clr) { m_item_color_hover=clr; } void ItemBorderColor( const color clr) { m_item_border_color=clr; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void State( const bool state); bool State( void ) const { return (m_menubar_state); } }; CMenuBar::CMenuBar( void ) : m_menubar_state( false ), m_area_zorder( 0 ), m_area_color( C'240,240,240' ), m_area_border_color( clrSilver ), m_item_color( C'240,240,240' ), m_item_color_hover( C'51,153,255' ), m_item_border_color( C'240,240,240' ), m_label_x_gap( 15 ), m_label_y_gap( 3 ), m_label_color( clrBlack ), m_label_color_hover( clrWhite ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_y_size= 22 ; } void CMenuBar::State( const bool state) { if (state) m_menubar_state= true ; else { m_menubar_state= false ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].ContextMenuState( false ); m_wnd.IsLocked( false ); } }

Для установки уникальных свойств для каждого пункта понадобятся массивы. К уникальным свойствам относятся:

ширина пункта;

отображаемый текст.

Эти свойства будут устанавливаться до установки главного меню на график, то есть, в процессе его формирования в момент добавления каждого пункта. Для этого будет использоваться метод CMenuBar::AddItem(), подобный тому, который был создан ранее в классе CContextMenu. Отличие между ними — только в передаваемых (устанавливаемых) параметрах.

Для привязки контекстных меню к каждому пункту главного меню создадим метод CMenuBar::AddContextMenuPointer(). В него нужно передавать индекс пункта главного меню и объект контекстного меню, указатель которого будет сохраняться в массиве m_contextmenus[].

class CMenuBar : public CElement { private : int m_width[]; string m_label_text[]; public : void AddItem( const int width, const string text); void AddContextMenuPointer( const int index,CContextMenu &object); }; void CMenuBar::AddItem( const int width, const string text) { int array_size=:: ArraySize (m_items); :: ArrayResize (m_items,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_contextmenus,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_width,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_label_text,array_size+ 1 ); m_width[array_size] =width; m_label_text[array_size] =text; } void CMenuBar::AddContextMenuPointer( const int index,CContextMenu &object) { int size=:: ArraySize (m_contextmenus); if (size< 1 || index< 0 || index>=size) return ; m_contextmenus[index]=:: GetPointer (object); }

Также понадобятся методы для получения указателя пункта главного меню и указателя одного из привязанных к пунктам контекстных меню. В каждом из этих методов будет производиться проверка размера массива и корректировка индекса в случае выхода из диапазона массива. Кроме этого, очень часто будет использоваться перебор в циклах для тех или иных целей, пунктов главного меню и контекстных меню, поэтому нужны методы для получения размеров их массивов.

class CMenuBar : public CElement { public : CMenuItem *ItemPointerByIndex( const int index); CContextMenu *ContextMenuPointerByIndex( const int index); int ItemsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_items)); } int ContextMenusTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_contextmenus)); } }; CMenuItem *CMenuBar::ItemPointerByIndex( const int index) { int array_size=:: ArraySize (m_items); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Вызов этого метода нужно осуществлять, " "когда в главном меню есть хотя бы один пункт!" ); } int i=(index>=array_size)? array_size- 1 : (index< 0 )? 0 : index; return (:: GetPointer (m_items[i])); } CContextMenu *CMenuBar::ContextMenuPointerByIndex( const int index) { int array_size=:: ArraySize (m_contextmenus); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Вызов этого метода нужно осуществлять, " "когда в главном меню есть хотя бы один пункт!" ); } int i=(index>=array_size)? array_size- 1 : (index< 0 )? 0 : index; return (:: GetPointer (m_contextmenus[i])); }

Процесс создания главного меню ничем особым не отличается от того, как это реализовано в классе CContextMenu для создания контекстного меню. Реализация даже немного проще, так как главному меню не нужен указатель на предыдущий узел. Разделительных линий в этом элементе тоже нет. Поэтому для экономии пространства статьи не будет приводить здесь код этих методов. Вы можете посмотреть их в приложенном в конце статьи файле MenuBar.mqh.

Ранее для того, чтобы пункты контекстного меню попали в базу всех элементов в классе CWndContainer, был написан специальный метод AddContextMenuElements(), который вызывается в главном методе добавления элементов в базу CWndContainer::AddToElementsArray(). Такой же метод нужно написать и для элемента «главное меню», иначе пункты меню не будут перемещаться вместе с формой, а также не будут изменять свой цвет при наведении курсора мыши.

Краткий список действий, когда нужно, чтобы составные элементы от какого-либо главного элемента тоже попали в базу, а указатель главного элемента попал в персональный массив, выглядит так:

Подключить файл с классом элемента к файлу WndContainer.mqh .

. Добавить массив элемента в структуру WindowElements .

. Добавить метод для получения количества главных меню в персональном массиве .

. Объявить и имплементировать приватный метод для сохранения указателей на элементы, которые являются частью другого (главного) элемента.

для сохранения указателей на элементы, которые являются частью другого (главного) элемента. Разместить вызов нового метода в общем методе , который предназначен для использования в классе приложения в качестве добавления указателя главного элемента в базу.

Ниже показан сокращённый листинг кода из файла WndContainer.mqh, в котором показано только то, что нужно добавить в него:

#include "MenuBar.mqh" class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CMenuBar *m_menu_bars[]; }; public : int MenuBarsTotal( const int window_index); private : bool AddMenuBarElements( const int window_index,CElement &object); }; int CWndContainer::MenuBarsTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_menu_bars)); } void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement &object) { if (AddMenuBarElements(window_index,object)) return ; } bool CWndContainer::AddMenuBarElements( const int window_index,CElement &object) { if (object.ClassName()!= "CMenuBar" ) return ( false ); CMenuBar *mb=:: GetPointer (object); int items_total=mb.ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CMenuItem *mi=mb.ItemPointerByIndex(i); m_wnd[window_index].m_elements[size]=mi; AddToObjectsArray(window_index,mi); } AddToRefArray(mb,m_wnd[window_index].m_menu_bars); return ( true ); }





Тест установки главного меню

На данном этапе уже можно протестировать установку главного меню. Создадим этот элемент из трёх пунктов. Установим ширину и отображаемый текст для каждого из них. Все остальные свойства оставим по умолчанию.

В класс приложения CProgram добавьте код для создания главного меню, как это показано в листинге кода ниже. Скорректируйте координаты остальных элементов, которые присоединяли к форме до этого. И, наконец, разместите вызов нового метода CProgram::CreateMenuBar() в главном методе для создания графического интерфейса.

class CProgram : public CWndEvents { private : CMenuBar m_menubar; private : #define MENUBAR_GAP_X ( 1 ) #define MENUBAR_GAP_Y ( 20 ) bool CreateMenuBar( void ); #define MENU_ITEM1_GAP_X ( 6 ) #define MENU_ITEM1_GAP_Y ( 45 ) #define SEP_LINE_GAP_X ( 6 ) #define SEP_LINE_GAP_Y ( 75 ) }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateMenuBar()) return ( false ); return ( true ); } bool CProgram::CreateMenuBar( void ) { #define MENUBAR_TOTAL 3 m_menubar.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+MENUBAR_GAP_X; int y=m_window.Y()+MENUBAR_GAP_Y; int width[MENUBAR_TOTAL] ={ 50 , 55 , 53 }; string text[MENUBAR_TOTAL] ={ "File" , "View" , "Help" }; for ( int i= 0 ; i<MENUBAR_TOTAL; i++) m_menubar.AddItem(width[i],text[i]); if (!m_menubar.CreateMenuBar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_menubar); return ( true ); }

Скомпилируйте файлы и загрузите эксперта на график. Результат должен быть таким, как показано на скриншоте ниже. Главное меню будет перемещаться вместе с формой, а его пункты — изменять свой цвет при наведении курсора мыши.





Рис. 2. Тест элемента «Главное меню».

Блокировка неактивных элементов управления

Прежде чем создать контекстные меню и прикрепить их к пунктам главного меню, нужно внедрить в библиотеку функционал, который будет блокировать форму и остальные элементы, когда какой-либо элемент активирован. Почему это нужно сделать? Под активированными элементами здесь имеются в виду те, которые делаются видимыми (вызываются), посредством других элементов и скрываются, когда больше не нужны. Например, к ним относятся выпадающие списки, контекстные меню, календари и т.д. Попробуйте активировать, какое-нибудь контекстное меню или выпадающий список в торговом терминале MetaTrader. Обратите внимание: когда элемент такого типа активирован, то все остальные элементы управления во всём терминале становятся недоступными. Это выражается, например, в том, что при наведении на них курсора мыши они не изменяют свой цвет. Цель такой блокировки — исключение ситуации, когда на курсор реагирует элемент, который в данный момент временно закрыт выпадающим списком.



Чтобы реализовать такое же поведение, нужно всего лишь заблокировать форму, к которой относится активированный элемент управления. У любого другого элемента на этой форме есть доступ к ней через указатель, поэтому в любой момент можно будет узнать, в каком состоянии сейчас она находится. Всё просто: если форма заблокирована, то вызов метода для изменения цвета элемента производить не нужно.

Добавим в класс для создания формы CWindow специальное поле и методы для установки и получения состояния (заблокировано/разблокировано) формы (см. код ниже). Поле m_is_locked в конструкторе нужно инициализировать значением false — то есть, по умолчанию форма должна быть разблокирована. Сразу можно добавить условие, по которому изменение цвета формы и её элементов должно осуществляться только тогда, когда она не заблокирована.

class CWindow : public CElement { private : bool m_is_locked; public : bool IsLocked( void ) const { return (m_is_locked); } void IsLocked( const bool flag) { m_is_locked=flag; } }; CWindow::CWindow( void ) : m_is_locked( false ) { } void CWindow::OnEventTimer( void ) { if (!m_is_locked) { ChangeObjectsColor(); } }

Что касается других элементов управления, то на текущий момент у нас есть только один кликабельный элемент – пункт меню, на котором можно протестировать этот функционал. Изменение цвета пункта при наведении курсора мыши будет теперь зависеть и от состояния формы, к которой он присоединён. Поэтому такую же проверку нужно разместить и в его классе CMenuItem, как это показано в листинге кода ниже:

void CMenuItem::OnEventTimer( void ) { if (!m_wnd.IsLocked()) { if (!m_context_menu_state) ChangeObjectsColor(); } }

Блокировать форму нужно в тот момент, когда контекстное меню делается видимым. То есть, в методе CContextMenu::Show().

void CContextMenu::Show( void ) { m_wnd.IsLocked( true ); }

На первый взгляд, кажется, что для разблокировки достаточно было бы вызывать метод CWindow::IsLocked() в методе CContextMenu::Hide(). Но этот вариант не подходит, потому что одновременно может быть открыто несколько контекстных меню. Не все они закрываются одновременно. Вспомним, в каких случаях открытые контекстные меню закрываются все вместе. Для этого должны исполниться некоторые условия — к примеру, в методе CContextMenu::CheckHideContextMenus(), когда после проверки всех условий отправляется сигнал на закрытие всех контекстных меню. Второй случай — в методе CContextMenu::ReceiveMessageFromMenuItem(), когда обрабатывается событие ON_CLICK_MENU_ITEM.

Добавим разблокировку формы в этих методах. Ниже показаны сокращённые версии методов, но по комментариям вы сможете определить, в каких местах нужно добавить отмеченный жёлтым маркером код.

void CContextMenu::CheckHideContextMenus( void ) { m_wnd.IsLocked( false ); } void CContextMenu::ReceiveMessageFromMenuItem( const int id_item, const int index_item, const string message_item) { m_wnd.IsLocked( false ); }

Если на данном этапе скомпилировать файлы и загрузить протестированного ранее эксперта на график, то буквально сразу же после открытия контекстного меню можно увидеть, что всё работает не совсем так, как ожидалось. Заблокированными от изменения цвета окажутся абсолютно все пункты меню, даже те, которые находятся в активированном контекстном меню. Конечно же, такого быть не должно. Для таких случаев у контекстных меню должен быть собственный метод для изменения цвета своих пунктов меню. Создадим такой метод в классе CContextMenu и разместим его вызов в таймере, как показано в листинге кода ниже.

class CContextMenu : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CContextMenu::OnEventTimer( void ) { ChangeObjectsColor(); } void CContextMenu::ChangeObjectsColor( void ) { if (!m_context_menu_state) return ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { m_items[i].ChangeObjectsColor(); } }

Теперь всё будет работать так, как задумывалось:





Рис. 3. Тест блокировки формы и всех элементов управления, кроме активизированного в текущий момент.

Методы для взаимодействия с главным меню

Далее продолжим разработку класса CMenuBar для создания главного меню. Оставшаяся часть будет относится к управлению этим элементом. Давайте подробнее рассмотрим, как работает главное меню на примере других программ. После загрузки программы главное меню по умолчанию дезактивировано. В таком состоянии при наведении курсора мыши на пункты главного меню они просто подсвечиваются. При клике на один из пунктов главное меню активируется. При этом появляется контекстное меню того пункта, на котором было произведено нажатие. В таком активированном состоянии главного меню, если перемещать курсор мыши по его пунктам, контекстные меню будут автоматически переключаться в зависимости от того, на каком пункте в текущий момент находится курсор.

Прежде чем реализовать такое же поведение в разрабатываемой библиотеке, создадим три контекстных меню и присоединим их к пунктам главного меню. Для экономии пространства статьи здесь будет представлен сокращенная версия кода только одного из них. Но вы можете подсмотреть уже полностью готовый вариант файлов эксперта в конце статьи.

В листинге кода ниже оставлены только важные строчки кода. Обратите внимание, как контекстному меню передаётся указатель на предыдущий узел, а также как сохраняется указатель на контекстное меню в главном меню. При установке свойств контекстных меню для главного меню нужно установить режим расчёта координат от нижней части пункта. Во всём остальном создание контекстного меню ничем не отличается от того, что уже было рассмотрено ранее.

bool CProgram::CreateMBContextMenu1( void ) { m_mb_contextmenu1.WindowPointer(m_window); m_mb_contextmenu1.PrevNodePointer( m_menubar.ItemPointerByIndex( 0 ) ); m_menubar.AddContextMenuPointer( 0 ,m_mb_contextmenu1); m_mb_contextmenu1.FixSide(FIX_BOTTOM); if (!m_mb_contextmenu1.CreateContextMenu(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_mb_contextmenu1); return ( true ); }

Далее настроим обработчики событий в классе главного меню СMenuBar. Начнём с обработки нажатия на пунктах меню. Для этого, как в классах CMenuItem и CContextMenu, понадобится метод OnClickMenuItem(), а также специальные методы для извлечения из имени нажатого объекта индекса и идентификатора пункта меню.

Методы для идентификации — такие же, как и в классе CContextMenu. А вот для класса СMenuBar обработка нажатия на пункте меню имеет свои нюансы. После проверки идентификатора следует проверка на корректность указателя на контекстное меню по полученному индексу из имени объекта. Если указателя нет, то просто отсылаем сигнал для закрытия всех открытых контекстных меню. Если указатель есть, то сигнал на закрытие всех контекстных меню отсылается только в том случае, если это нажатие на пункте было произведено для закрытия текущего контекстного меню.

class CMenuBar : public CElement { private : bool OnClickMenuItem( const string clicked_object); int IdFromObjectName( const string object_name); int IndexFromObjectName( const string object_name); }; void CMenuBar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickMenuItem(sparam)) return ; } } bool CMenuBar::OnClickMenuItem( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_menuitem_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id =IdFromObjectName(clicked_object); int index =IndexFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); if ( CheckPointer (m_contextmenus[index])!= POINTER_INVALID ) { m_menubar_state=(m_contextmenus[index].ContextMenuState())? false : true ; m_wnd.IsLocked(m_menubar_state); if (!m_menubar_state) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_CONTEXTMENUS, 0 , 0 , "" ); } else { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_CONTEXTMENUS, 0 , 0 , "" ); } return ( true ); }

Помним, что обработка события ON_HIDE_CONTEXTMENUS производится в классе CWndEvents. В метод CWndEvents::OnHideContextMenus() нужно добавить ещё один цикл, в котором будут принудительно отключаться все главные меню, имеющиеся в базе.

bool CWndEvents::OnHideContextMenus( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_CUSTOM +ON_HIDE_CONTEXTMENUS) return ( false ); int cm_total=CWndContainer::ContextMenusTotal( 0 ); for ( int i= 0 ; i<cm_total; i++) m_wnd[ 0 ].m_context_menus[i].Hide(); int menu_bars_total=CWndContainer::MenuBarsTotal( 0 ); for ( int i= 0 ; i<menu_bars_total; i++) m_wnd[ 0 ].m_menu_bars[i].State( false ); return ( true ); }

Если сейчас скомпилировать файлы и загрузить эксперта на график, то при нажатии на пунктах главного меню контекстные меню будут открываться, а при повторном нажатии — закрываться.





Рис. 4. Тест вызова контекстных меню из главного меню.

Далее реализуем методы, которые позволят переключать контекстные меню перемещением курсора мыши, когда главное меню активировано, подобно тому, как это сделано в приложениях Windows. Нам понадобится метод для подсветки пунктов главного меню, когда оно активировано, а также вспомогательный метод для определения активного пункта (в фокусе) активированного главного меню.

class CMenuBar : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); private : int ActiveItemIndex( void ); }; void CMenuBar::ChangeObjectsColor( void ) { int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) m_items[i].ChangeObjectsColor(); } int CMenuBar::ActiveItemIndex( void ) { int active_item_index= WRONG_VALUE ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (m_items[i].MouseFocus()) { active_item_index=i; break ; } } return (active_item_index); }

Кроме этого, создадим метод, который будет осуществлять переключение контекстных меню наведением курсора, когда главное меню активировано. Назовём этот метод SwitchContextMenuByFocus(). В него нужно передать индекс активированного пункта главного меню, по которому можно определить, какое именно контекстное меню сделать видимым. Все остальные контекстные меню скрываются, при этом осуществляется проверка, не открыты ли контекстные меню из тех, что вызываются из пунктов главного меню. Если оказывается, что такие имеются, то генерируется пользовательское событие ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS, которое уже было подробно рассмотрено ранее в этой статье.

После скрытия контекстного меню здесь нужно также сбросить цвет пункта, чтобы исключить моменты, когда кратковременно могут быть выделены одновременно два пункта главного меню.

class CMenuBar : public CElement { private : void SwitchContextMenuByFocus( const int active_item_index); }; void CMenuBar::SwitchContextMenuByFocus( const int active_item_index) { int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (:: CheckPointer (m_contextmenus[i])== POINTER_INVALID ) continue ; if (i==active_item_index) m_contextmenus[i].Show(); else { CContextMenu *cm=m_contextmenus[i]; int cm_items_total=cm.ItemsTotal(); for ( int c= 0 ; c<cm_items_total; c++) { CMenuItem *mi=cm.ItemPointerByIndex(c); if (:: CheckPointer (mi)== POINTER_INVALID ) continue ; if (mi.TypeMenuItem()!=MI_HAS_CONTEXT_MENU) continue ; if (mi.ContextMenuState()) { :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_HIDE_BACK_CONTEXTMENUS,CElement::Id(), 0 , "" ); break ; } } m_contextmenus[i].Hide(); m_items[i].ResetColors(); } } }

Теперь осталось только добавить новые созданные методы в обработчик событий класса CMenuBar по проверке события перемещения курсора мыши CHARTEVENT_MOUSE_MOVE:

void CMenuBar::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!m_menubar_state) return ; int active_item_index=ActiveItemIndex(); if (active_item_index== WRONG_VALUE ) return ; ChangeObjectsColor(); SwitchContextMenuByFocus(active_item_index); return ; } }

Финальный тест главного меню

Теперь можно протестировать всё, что было сделано в этой статье. Добавим на форму ещё несколько независимых пунктов меню. В главное меню добавим ещё одно внутреннее контекстное меню и присоединим его ко второму пункту третьего контекстного меню (см. скриншот ниже).

Скомпилируйте файлы и загрузите эксперта на график. Чтобы получить такой же результат, как на скриншоте ниже, вы можете загрузить к себе на компьютер файлы, приложенные в конце статьи.





Рис. 5. Генеральный тест главного меню.





В файлах, приложенных в конце статьи, есть также индикатор для тестов с аналогичным графическим интерфейсом, как у эксперта на скриншоте выше. Кроме этого, есть версии для тестов в торговой платформе MetaTrader 4.

Заключение

На этом мы завершаем вторую часть серии. Она получилась довольно обширной, но мы рассмотрели практически все основные составляющие библиотеки для разработки графических интерфейсов. На текущий момент структуру библиотеки можно представить, как показано на схеме ниже. Подробное описание схемы можно посмотреть в последней главе первой части.





Рис. 6. Структура библиотеки на текущей стадии разработки.





Если вы дошли до этого момента, то могу вас обрадовать: всё самое сложное позади. В первой и второй частях этой серии были рассмотрены самые сложные для понимания темы относительно разработки графических интерфейсов. В следующих статьях мы будем разбирать в основном создание того или иного элемента управления, в изложении материала не будет такого сильного разброса по классам, а сложность статей будет существенно меньше.

Ниже вы можете загрузить на свой компьютер архивы с файлами библиотеки на текущей стадии разработки, изображения и файлы рассматриваемых в статье программ (эксперта, индикаторов и скрипта) для тестов в терминалах Metatrader 4 и Metatrader 5. Если у вас возникают вопросы по использованию материала предоставленного в этих файлах, то вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

