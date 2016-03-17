Графические интерфейсы III: Простые и многофункциональные кнопки (Глава 1)

Содержание









Введение

Ранее, в предыдущих двух частях серии, были рассмотрены множество тем, которые относятся к разработке структуры библиотеки для создания графических интерфейсов, а также основные механизмы, предназначенные для управления объектами.

Во второй части этой серии статей был подробно показан пример, как создать элемент управления и соединить его с движком библиотеки. Пример был достаточно сложным: всё же следует признать, что главное меню и контекстные меню относятся к одним из самых сложных элементов управления.

Эта статья будет существенно проще по сравнению с предыдущими. На этот раз рассмотрим такой элемент управления, как «Кнопка».

Кнопка — самый простой элемент управления в графическом интерфейсе, с которым может взаимодействовать пользователь. Однако здесь можно предложить несколько различных вариантов реализации. В этой статье создадим три класса для создания кнопок разной сложности (см. перечисление ниже).

Обычная кнопка (simple button). Класс CSimpleButton .

. Кнопка с картинкой (icon button). Класс CIconButton .

. Сдвоенная кнопка с несколькими функциями (split button). Класс CSplitButton.

Кроме этого, реализуем ещё три класса, с помощью которых можно будет создавать группы взаимосвязанных между собой кнопок:

Группа из простых кнопок. Класс CButtonsGroup .

. Группа из кнопок с картинками. Класс CIconButtonsGroup .

. Группа радио-кнопок. Класс CRadioButtons.

Кроме этого, будут внесены дополнения для расширения функционала контекстного меню ещё одним режимом. А также в класс формы (CWindow) добавим ещё одно поле с методом, которые позволят однозначно определять, какой именно элемент управления заблокировал форму в момент своей активации. Это позволит создавать условия, когда разблокировать форму может только тот элемент, который её заблокировал.

На методах, которые свойственны всем элементам управления, не будем останавливаться, так как многие из них уже подробно рассматривались в предыдущих статьях. Такие методы будут показываться в листингах кода статьи только как объявления в теле класса.

Разработка класса для создания простой кнопки

Начнём с простой кнопки. В файле Objects.mqh мы ранее подготовили класс для создания примитива элемента управления типа CButton. Его базовым классом является CChartObjectButton, с помощью которого можно создать графический объект типа OBJ_BUTTON. В свойствах у этого объекта в свойствах уже предусмотрено два состояния – нажат (on) и отжат (off). Графически это может быть представлено тоже в двух разных вариантах, в зависимости от того, включено ли отображение рамки у объекта. В обоих режимах цвет нажатой кнопки становится чуть темнее, чем в отжатом состоянии.



Вручную этот объект можно установить на график из главного меню: Вставка -> Объекты -> Графические объекты -> Кнопка. Также для ручного изменения доступны параметры из окна настроек графического объекта:





Рис. 1. Окно настроек графического объекта «Кнопка».

Далее, в папке Controls, где сейчас расположены другие файлы с классами элементов управления разрабатываемой библиотеки, создадим файл SimpleButton.mqh, а в нём — класс CSimpleButton со стандартными для всех элементов полями и методами, которые уже были рассмотрены ранее в предыдущих статьях.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CSimpleButton : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CSimpleButton( void ); ~CSimpleButton( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); };

Определимся с тем, какие свойства можно будет устанавливать для кнопки перед её созданием. Перечислим их.

Размер.

Цвета фона для различных состояний и относительно положения курсора мыши.

Цвета рамки для различных состояний.

Цвета текста.

Иногда нужна кнопка, которая автоматически переходит в начальное (отжатое) состояние после нажатия. Но бывает так, что после нажатия кнопка должна оставаться в нажатом состоянии, если была до этого отжата, и отжиматься, если была до этого нажата. Сделаем так, чтобы можно было работать с кнопкой в двух режимах по выбору пользователя. Также понадобится метод IsPressed() для определения того, нажата или отжата сейчас кнопка.

Кроме этого нужна возможность заблокировать/разблокировать кнопку, если на это есть причины по задумке автора пользовательского приложения. Например, кнопка будет заблокирована, если на текущий момент не выполняются условия для использования функции, заложенной в кнопку. Как только условия исполнились, кнопка становится доступной. Такие примеры будут рассмотрены далее в этой статье.

Сразу добавим в класс методы для создания кнопки. В них нет ничего нового после того, что уже было рассмотрено ранее, поэтому код их методов можно посмотреть в приложенных к статье файлах.

class CSimpleButton : public CElement { private : CButton m_button; string m_button_text; int m_button_x_size; int m_button_y_size; color m_back_color; color m_back_color_off; color m_back_color_hover; color m_back_color_pressed; color m_back_color_array[]; color m_border_color; color m_border_color_off; color m_text_color; color m_text_color_off; color m_text_color_pressed; int m_button_zorder; bool m_two_state; bool m_button_state; public : bool CreateSimpleButton( const long chart_id, const int subwin, const string button_text, const int x, const int y); private : bool CreateButton( void ); public : void TwoState( const bool flag) { m_two_state=flag; } bool IsPressed( void ) const { return (m_button.State()); } bool ButtonState( void ) const { return (m_button_state); } void ButtonState( const bool state); void ButtonXSize( const int x_size) { m_button_x_size=x_size; } void ButtonYSize( const int y_size) { m_button_y_size=y_size; } string Text( void ) const { return (m_button.Description()); } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void TextColorOff( const color clr) { m_text_color_off=clr; } void TextColorPressed( const color clr) { m_text_color_pressed=clr; } void BackColor( const color clr) { m_back_color=clr; } void BackColorOff( const color clr) { m_back_color_off=clr; } void BackColorHover( const color clr) { m_back_color_hover=clr; } void BackColorPressed( const color clr) { m_back_color_pressed=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderColorOff( const color clr) { m_border_color_off=clr; } }; void CSimpleButton::ButtonState( const bool state) { m_button_state=state; m_button.State( false ); m_button.Color((state)? m_text_color : m_text_color_off); m_button.BackColor((state)? m_back_color : m_back_color_off); m_button.BorderColor((state)? m_border_color : m_border_color_off); }

Далее рассмотрим логику обработки событий при нажатии на кнопку. В файл Defines.mqh нужно добавить ещё один идентификатор ON_CLICK_BUTTON для генерации пользовательского события. Он будет использоваться во всех классах, предназначенных для создания кнопок.

#define ON_CLICK_BUTTON ( 8 )

Теперь нужно создать метод CSimpleButton::OnClickButton() для обработки нажатия на кнопке. В начале метода нужны две проверки: (1) по имени нажатого объекта и (2) на текущее состояние объекта. Отрицательный результат проверок приводит к выходу из метода. Если же проверки пройдены, то далее обработка производится с учётом того, в каком режиме пребывает кнопка. Если она самоотжимающаяся, то производится возврат к её исходному состоянию и соответствующему цвету. Для режима с двумя состояниями для каждого используются две группы цветов. В самом конце метода осуществляется отправка сообщения с идентификатором ON_CLICK_BUTTON, идентификатором элемента, индексом элемента и названием кнопки.

class CSimpleButton : public CElement { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); }; void CSimpleButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; } } bool CSimpleButton::OnClickButton( const string clicked_object) { if (m_button.Name()!=clicked_object) return ( false ); if (!m_button_state) { m_button.State( false ); return ( false ); } if (!m_two_state) { m_button.State( false ); m_button.Color(m_text_color); m_button.BackColor(m_back_color); } else { if (m_button.State()) { m_button.State( true ); m_button.Color(m_text_color_pressed); m_button.BackColor(m_back_color_pressed); CElement::InitColorArray(m_back_color_pressed,m_back_color_pressed,m_back_color_array); } else { m_button.State( false ); m_button.Color(m_text_color); m_button.BackColor(m_back_color); CElement::InitColorArray(m_back_color,m_back_color_hover,m_back_color_array); } } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),CElement::Index(),m_button.Description()); return ( true ); }

Уже сейчас можно протестировать установку кнопок на график с привязкой к форме, а также приём сообщений в обработчике пользовательского класса приложения. Сделаем копию тестовой программы (эксперта) из предыдущей статьи. Оставим там только главное меню с привязанными к его пунктам контекстными меню. Файл с классом CSimpleButton должен быть подключен к файлу WndContainer.mqh, чтобы его можно было использовать в пользовательском классе.

#include "SimpleButton.mqh"

После этого можно в пользовательском классе приложения CProgram объявить экземпляры класса CSimpleButton и методы для создания кнопок. Для примера создадим три кнопки. Две из них будут самоотжимающимися после нажатия, а одна — с возможностью фиксации, то есть, будет иметь два состояния (нажата/отжата).

class CProgram : public CWndEvents { private : CSimpleButton m_simple_button1; CSimpleButton m_simple_button2; CSimpleButton m_simple_button3; private : #define BUTTON1_GAP_X ( 7 ) #define BUTTON1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateSimpleButton1( const string text); #define BUTTON2_GAP_X ( 128 ) #define BUTTON2_GAP_Y ( 50 ) bool CreateSimpleButton2( const string text); #define BUTTON3_GAP_X ( 7 ) #define BUTTON3_GAP_Y ( 75 ) bool CreateSimpleButton3( const string text); };

Для примера приведём код только одного из них. Обратите внимание на выделенную строчку в листинге кода ниже, где включается режим, когда у кнопки должно быть два состояния.

bool CProgram::CreateSimpleButton3( string button_text) { m_simple_button3.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+BUTTON3_GAP_X; int y=m_window.Y()+BUTTON3_GAP_Y; m_simple_button3.TwoState( true ); m_simple_button3.ButtonXSize( 237 ); m_simple_button3.TextColor( clrBlack ); m_simple_button3.TextColorPressed( clrBlack ); m_simple_button3.BackColor( clrLightGray ); m_simple_button3.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_simple_button3.BackColorPressed( C'153,178,215' ); if (!m_simple_button3.CreateSimpleButton(m_chart_id,m_subwin,button_text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_simple_button3); return ( true ); }

Вызов всех методов для создания элементов графического интерфейса производится в методе CProgram::CreateTradePanel():

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateSimpleButton1( "Simple Button 1" )) return ( false ); if (!CreateSimpleButton2( "Simple Button 2" )) return ( false ); if (!CreateSimpleButton3( "Simple Button 3" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

В обработчике событий CProgram::OnEvent() будем принимать сообщение с идентификатором события ON_CLICK_BUTTON (см. листинг кода ниже). Для примера реализуем блок кода, в котором будет проверяться имя кнопки. Если окажется, что было произведено нажатие на третьей кнопке, то от того, в каком состоянии она сейчас пребывает, будет зависеть состояние первой кнопки. То есть, если третья кнопка нажата, то первая кнопка будет блокироваться, и наоборот.



void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { :: Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (sparam==m_simple_button3.Text()) { if (m_simple_button3.IsPressed()) m_simple_button1.ButtonState( false ); else m_simple_button1.ButtonState( true ); } } }

На скриншотах ниже показан результат, который должен получиться после компиляции и загрузки программы на график. На левом скриншоте кнопка Simple Button 3 отжата, а кнопка Simple Button 1 доступна. На правом скриншоте кнопка Simple Button 3 находится в нажатом состоянии, а кнопка Simple Button 1 заблокирована.

Рис. 2. Тест установки элемента «Кнопка» на график. Показаны кнопки в разных состояниях.

Но в текущей реализации не хватает одного нюанса, который бы придавал реалистичности при взаимодействии с кнопкой. Нужно сделать так, чтобы цвет кнопки изменялся сразу же после клика по ней. Проверить, нажата ли в данный момент левая кнопка мыши, можно по событию перемещения курсора CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, поэтому добавим соответствующий код в обработчике событий CSimpleButton::OnEvent().

В случаях, когда (1) элемент скрыт, (2) форма заблокирована, (3) левая кнопка мыши отжата и (4) элемент (кнопка) заблокирован, программа выходит из обработчика. Но если все эти проверки пройдены, то, в зависимости от фокуса и текущего состояния кнопки, устанавливается соответствующий цвет.

void CSimpleButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_wnd.IsLocked()) return ; if (sparam== "0" ) return ; if (!m_button_state) return ; if (!CElement::MouseFocus()) { if (!m_button.State()) { m_button.Color(m_text_color); m_button.BackColor(m_back_color); } return ; } else { m_button.Color(m_text_color_pressed); m_button.BackColor(m_back_color_pressed); return ; } return ; } }

Теперь всё будет работать так, как было задумано. Разработка класса для создания простой кнопки завершена. Более подробно его код вы можете изучить в приложенных к статье файлах. Далее рассмотрим класс для кнопки с расширенными возможностями.

Разработка класса для создания кнопки с картинкой

Кнопка с картинкой будет состоять из трёх графических объектов-примитивов:

Фон. Ярлык. Текстовая метка.





Рис. 3. Составные части элемента «Кнопка с картинкой».

Текстовая метка нужна для того, чтобы текст кнопки можно было свободно позиционировать. Например, кнопку можно будет собрать таким образом, чтобы текст был в нижней части кнопки, а ярлык — в верхней, и наоборот. Такие примеры будут показаны далее в статье.

В классе для создания этого элемента управления будут все те же поля и методы, что и в классе простой кнопки CSimpleButton. Кроме свойств, которые относятся к размеру кнопки и её цвету, понадобятся поля и методы для установки отступов для ярлыка и текстовой метки относительно координат элемента, а также картинок ярлыка в активном и заблокированном состоянии. Добавим ещё возможность создать кнопку только из картинки. В таком режиме кнопка будет состоять только из одного объекта типа OBJ_BITMAP_LABEL.

Далее нужно создать файл IconButton.mqh, а в нём — класс CIconButton. Подключим его к файлу WndContainer.mqh, так же, как и все другие элементы управления. В листинге кода ниже показаны только те поля и методы класса CIconButton, которые отличают его от класса для создания простой кнопки (CSimpleButton).

class CIconButton : public CElement { private : CButton m_button; CBmpLabel m_icon; CLabel m_label; string m_icon_file_on; string m_icon_file_off; int m_icon_x_gap; int m_icon_y_gap; string m_label_text; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; bool m_only_icon; public : bool CreateIconButton( const long chart_id, const int subwin, const string button_text, const int x, const int y); private : bool CreateButton( void ); bool CreateIcon( void ); bool CreateLabel( void ); public : void OnlyIcon( const bool flag) { m_only_icon=flag; } void IconFileOn( const string file_path) { m_icon_file_on=file_path; } void IconFileOff( const string file_path) { m_icon_file_off=file_path; } void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; } void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } };

Не забываем инициализировать все поля класса значениями по умолчанию:

CIconButton::CIconButton( void ) : m_icon_x_gap( 4 ), m_icon_y_gap( 3 ), m_label_x_gap( 25 ), m_label_y_gap( 4 ), m_icon_file_on( "" ), m_icon_file_off( "" ), m_button_state( true ), m_two_state( false ), m_only_icon( false ), m_button_y_size( 18 ), m_back_color( clrLightGray ), m_back_color_off( clrLightGray ), m_back_color_hover( clrSilver ), m_back_color_pressed( clrBlack ), m_border_color( clrWhite ), m_border_color_off( clrDarkGray ), m_label_color( clrBlack ), m_label_color_off( clrDarkGray ), m_label_color_hover( clrBlack ), m_label_color_pressed( clrBlack ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_button_zorder = 1 ; m_zorder = 0 ; }

В методах создания всех объектов кнопки будет проверка на режим «Только картинка». Для фона и текстовой метки это однозначный выход в самом начале метода, если установлено, что кнопка должна состоять только из ярлыка.

bool CIconButton::CreateButton( void ) { if (m_only_icon) return ( true ); } bool CIconButton::CreateLabel( void ) { if (m_only_icon) return ( true ); }

В методе создания ярлыка в случаях, когда кнопка должна состоять только из картинки, будет ещё одна проверка, где будет отслеживаться наличие картинок. Если картинки не определены пользователем, то построение графического интерфейса программы будет завершено на этом этапе, а в журнал распечатается сообщение, что наличие картинок в таком режиме обязательно. В листинге кода ниже показан метод CIconButton::CreateIcon() для создания ярлыка кнопки:

bool CIconButton::CreateIcon( void ) { if (!m_only_icon) { if (m_icon_file_on== "" || m_icon_file_off== "" ) return ( true ); } else { if (m_icon_file_on== "" || m_icon_file_off== "" ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > В режиме \"Only icon\" определение картинки обязательно." ); return ( false ); } } string name=CElement::ProgramName()+ "_icon_button_bmp_" +( string )CElement::Id(); int x =(!m_only_icon)? m_x+m_icon_x_gap : m_x; int y =(!m_only_icon)? m_y+m_icon_y_gap : m_y; if (!m_icon.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_icon.BmpFileOn( "::" +m_icon_file_on); m_icon.BmpFileOff( "::" +m_icon_file_off); m_icon.State( true ); m_icon.Corner(m_corner); m_icon.GetInteger( OBJPROP_ANCHOR ,m_anchor); m_icon.Selectable( false ); m_icon.Z_Order((!m_only_icon)? m_zorder : m_button_zorder); m_icon.Tooltip((!m_only_icon)? "

" : m_label_text); m_icon.X(x); m_icon.Y(y); m_icon.XSize(m_icon.X_Size()); m_icon.YSize(m_icon.Y_Size()); m_icon.XGap(x-m_wnd.X()); m_icon.YGap(y-m_wnd.Y()); CElement::AddToArray(m_icon); return ( true ); }

Во всём остальном класс CIconButton ничем особенным не отличается от того, что было уже рассмотрено в классе CSimpleButton. Полную версию можно посмотреть в приложенных к статье файлах.

Далее протестируем кнопки типа CIconButton. Для демонстрации возможностей в тестовом эксперте создадим пять таких кнопок с разными режимами, размерами и состояниями. Создайте пять экземпляров класса CIconButton в пользовательском классе тестового эксперта и объявите пять методов для создания кнопок, как показано в листинге кода ниже.

class CProgram : public CWndEvents { private : CIconButton m_icon_button1; CIconButton m_icon_button2; CIconButton m_icon_button3; CIconButton m_icon_button4; CIconButton m_icon_button5; private : #define ICONBUTTON1_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON1_GAP_Y ( 105 ) bool CreateIconButton1( const string text); #define ICONBUTTON2_GAP_X ( 128 ) #define ICONBUTTON2_GAP_Y ( 105 ) bool CreateIconButton2( const string text); #define ICONBUTTON3_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON3_GAP_Y ( 130 ) bool CreateIconButton3( const string text); #define ICONBUTTON4_GAP_X ( 88 ) #define ICONBUTTON4_GAP_Y ( 130 ) bool CreateIconButton4( const string text); #define ICONBUTTON5_GAP_X ( 169 ) #define ICONBUTTON5_GAP_Y ( 130 ) bool CreateIconButton5( const string text); };

Для примера приведём имплементацию только одного из этих методов, так как все они практически одинаковы, за исключением значений устанавливаемых параметров кнопки:

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold_colorless.bmp" bool CProgram::CreateIconButton5( const string button_text) { m_icon_button5.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+ICONBUTTON5_GAP_X; int y=m_window.Y()+ICONBUTTON5_GAP_Y; m_icon_button5.ButtonXSize( 76 ); m_icon_button5.ButtonYSize( 87 ); m_icon_button5.LabelXGap( 6 ); m_icon_button5.LabelYGap( 69 ); m_icon_button5.LabelColor( clrBlack ); m_icon_button5.LabelColorPressed( clrBlack ); m_icon_button5.BackColor( clrGainsboro ); m_icon_button5.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_icon_button5.BackColorPressed( C'210,210,220' ); m_icon_button5.BorderColor( C'150,170,180' ); m_icon_button5.BorderColorOff( C'178,195,207' ); m_icon_button5.IconXGap( 6 ); m_icon_button5.IconYGap( 3 ); m_icon_button5.IconFileOn( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold.bmp" ); m_icon_button5.IconFileOff( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold_colorless.bmp" ); if (!m_icon_button5.CreateIconButton(m_chart_id,m_subwin,button_text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_icon_button5); return ( true ); }

Не забудьте разместить вызов этих методов в главном методе создания графического интерфейса программы.

В обработчике событий, для примера, добавим отслеживание нажатия на кнопке Icon Button 2. В версии эксперта, который приложен в конце статьи, эта кнопка работает в двух режимах (нажата/отжата). Доступность кнопок Icon Button 1 и Icon Button 4 зависит от состояния кнопки Icon Button 2. Если эта кнопка отжата, то зависящие от неё кнопки заблокированы, и наоборот.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (sparam==m_simple_button3.Text()) { if (m_simple_button3.IsPressed()) m_simple_button1.ButtonState( false ); else m_simple_button1.ButtonState( true ); } if (sparam==m_icon_button2.Text()) { if (m_icon_button2.IsPressed()) { m_icon_button1.ButtonState( true ); m_icon_button4.ButtonState( true ); } else { m_icon_button1.ButtonState( false ); m_icon_button4.ButtonState( false ); } } } }

После компиляции файлов и загрузки тестового эксперта на график вы увидите результат, как показано на скриншоте ниже:





Рис. 4. Тест элемента управления «Кнопка с картинкой».

Мы завершили разработку класса CIconButton для создания кнопки с расширенными возможностями. Картинки в кнопках, которые вы видите на скриншоте выше, можно скачать в конце статьи. Далее рассмотрим класс для создания сдвоенной кнопки (split button).





Разработка класса для создания сдвоенной кнопки

Что из себя представляет сдвоенная кнопка? Это кнопка состоящая из двух функционирующих частей:

Первая часть — кнопка с заложенной в неё основной функцией.

Вторая часть — кнопка, которая вызывает контекстное меню с дополнительными функциями.

Такой тип элемента управления довольно часто встречается в графических интерфейсах многих программ. Обычно такие кнопки используют, когда нужно компактно сгруппировать несколько функций, которые можно по смыслу отнести к одной категории.

Сдвоенная кнопка будет собираться из пяти объектов (графических примитивов) и одного подключаемого элемента (контекстное меню):

Фон. Ярлык. Надпись. Фон дополнительной кнопки. Признак выпадающего меню.





Рис. 5. Составные части элемента «Сдвоенная кнопка».

Здесь мы пришли к тому, что контекстное меню (объект класса CContextMenu) не будет привязываться к объекту класса CMenuItem. А значит, нам нужен дополнительный режим, когда контекстное меню может быть частью любого другого элемента или даже абсолютно ни к чем не привязанным.

Кроме этого, нужен ещё один ориентир для качественной настройки взаимодействия между теми элементами управления, которые включаются пользователем на время (выпадающие элементы). Нужно сделать так, чтобы форму мог разблокировать только тот элемент, который её заблокировал. Если этого не сделать, то между элементами могут возникать конфликтные ситуации, ведь от состояния формы может зависеть состояние какого-либо другого элемента управления. В статье будет показан пример, который можно будет протестировать, чтобы лучше понять, в каких именно ситуациях могут возникать такие конфликты. Для реализации этого функционала в класс формы (CWindow) нужно добавить поле и метод для сохранения и получения активированного элемента, как показано в листинге кода ниже:

class CWindow : public CElement { private : int m_id_activated_element; public : int IdActivatedElement( void ) const { return (m_id_activated_element); } void IdActivatedElement( const int id) { m_id_activated_element=id; } };

Теперь, когда какой-либо элемент блокирует форму в момент своей активации, нужно сохранить в форме идентификатор этого элемента. А там, где производится разблокировка формы, нужно поставить проверку на идентификатор того элемента, который её заблокировал. Но там, где перед разблокировкой есть проверка на имя нажатого объекта, проверка на идентификатор элемента, который заблокировал форму, не нужна.

Далее внесём дополнения в класс CContextMenu, которые позволят включать и обрабатывать режим свободного контекстного меню (см. листинг кода ниже). По умолчанию установлен режим контекстного меню с привязкой к предыдущему узлу:

class CContextMenu : public CElement { bool m_free_context_menu; public : void FreeContextMenu( const bool flag) { m_free_context_menu=flag; } }; CContextMenu::CContextMenu( void ) : m_free_context_menu( false ) { }

Внутренние идентификаторы для обработки события нажатия на пункте меню от привязанного и свободного контекстного меню будут отличаться. Такое разделение даст большую однозначность в коде, уменьшит количество условий и позволит более гибко управлять обработкой событий от элементов, пребывающих в разных режимах.

Добавим новый идентификатор (ON_CLICK_FREEMENU_ITEM) для генерации события от свободного контекстного меню в файл Defines.mqh:

#define ON_CLICK_FREEMENU_ITEM ( 9 )

Дополнительные условия с проверкой режима свободного контекстного меню нужно добавить в следующих местах класса CContextMenu. Ниже показаны сокращённые версии методов. Для ориентировки оставлены комментарии.

1. В обработчике событий:

void CContextMenu::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (m_free_context_menu) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_MENU_ITEM) { if (m_free_context_menu) return ; return ; } }

2. В методе создания контекстного меню:

bool CContextMenu::CreateContextMenu( const long chart_id, const int subwin, const int x= 0 , const int y= 0 ) { if (!m_free_context_menu) { if (:: CheckPointer (m_prev_node)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Перед созданием контекстного меню ему нужно передать " "указатель на предыдущий узел с помощью метода CContextMenu::PrevNodePointer(CMenuItem &object)." ); return ( false ); } } return ( true ); }

3. В методе создания списка пунктов меню:

bool CContextMenu::CreateItems( void ) { int s = 0 ; int x =m_x+ 1 ; int y =m_y+ 1 ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (!m_free_context_menu) m_items[i].PrevNodePointer(m_prev_node); } return ( true ); }

4. В методах показа и скрытия контекстного меню:

void CContextMenu::Show( void ) { if (!m_free_context_menu) m_prev_node.ContextMenuState( true ); } void CContextMenu::Hide( void ) { if (!m_free_context_menu) m_prev_node.ContextMenuState( false ); }

5. В методе обработки нажатия на пункте меню. В новом блоке для режима свободного контекстного меню в цикле производится проверка по имени нажатого объекта, и если такой объект найден, то отправляется событие с идентификатором ON_CLICK_FREEMENU_ITEM. Это событие нужно в дальнейшем отслеживать в обработчиках событий тех элементов управления, у которых в качестве составной части есть контекстное меню (далее это будет показано на примере класса сдвоенной кнопки).

bool CContextMenu::OnClickMenuItem( const string clicked_object) { if ( !m_free_context_menu && m_context_menu_state) return ( true ); if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_menuitem_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id =IdFromObjectName(clicked_object); int index =IndexFromObjectName(clicked_object); if (!m_free_context_menu) { if (id!=m_prev_node.Id() || index!=m_prev_node.Index()) return ( false ); Show(); } else { int total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (m_items[i].Object( 0 ).Name()!=clicked_object) continue ; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_FREEMENU_ITEM,CElement::Id(),i,DescriptionByIndex(i)); break ; } } return ( true ); }

Всё готово для разработки класса сдвоенной кнопки. В папке Controls создадим файл SplitButton.mqh с классом CSplitButton и со стандартными для всех элементов управления методами:

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "ContextMenu.mqh" class CSplitButton : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CSplitButton(); ~CSplitButton(); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); };

Помимо тех свойств и методов, которые характерны для кнопок всех типов и уже были описаны в этой статье, нужны дополнительные для настройки кнопки с выпадающим контекстным меню:

Размер. В данной версии используется только ширина. Высота будет равна высоте главной кнопки.

Приоритет на нажатие левой кнопкой мыши. Для кнопки с выпадающим меню приоритет должен быть выше, чем у основной кнопки.

Картинки и отступы для ярлыка кнопки.

Состояние контекстного меню кнопки (видимо/скрыто).

class CSplitButton : public CElement { private : int m_drop_button_x_size; int m_drop_button_zorder; int m_drop_arrow_x_gap; int m_drop_arrow_y_gap; string m_drop_arrow_file_on; string m_drop_arrow_file_off; bool m_drop_menu_state; public : void DropButtonXSize( const int x_size) { m_drop_button_x_size=x_size; } void DropArrowFileOn( const string file_path) { m_drop_arrow_file_on=file_path; } void DropArrowFileOff( const string file_path) { m_drop_arrow_file_off=file_path; } void DropArrowXGap( const int x_gap) { m_drop_arrow_x_gap=x_gap; } void DropArrowYGap( const int y_gap) { m_drop_arrow_y_gap=y_gap; } };

Как уже упоминалось ранее, для создания сдвоенной кнопки нужны пять объектов-примитивов и контекстное меню. Объявим экземпляры нужных классов и методы для их создания. Также понадобятся методы для формирования контекстного меню (добавление пунктов меню и разделительных линий), и так как свойства для контекстного меню нужно задавать пользователю, то нужен метод для получения указателя на контекстное меню кнопки.

class CSplitButton : public CElement { private : CButton m_button; CBmpLabel m_icon; CLabel m_label; CEdit m_drop_button; CBmpLabel m_drop_arrow; CContextMenu m_drop_menu; public : bool CreateSplitButton( const long chart_id, const string button_text, const int window, const int x, const int y); private : bool CreateButton( void ); bool CreateIcon( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateDropButton( void ); bool CreateDropIcon( void ); bool CreateDropMenu( void ); public : CContextMenu *GetContextMenuPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_drop_menu)); } void AddItem( const string text, const string path_bmp_on, const string path_bmp_off); void AddSeparateLine( const int item_index); };

Методы для создания объектов элемента ничем особым не отличаются от тех, которые рассматривали раньше. Единственное, на что следует обратить внимание, — это то, что в методе создания контекстного меню (см. листинг кода ниже) в качестве части элемента нужно обязательно установить идентификатор сдвоенной кнопки. Таким образом, впоследствии можно будет по идентификатору определить, от какого именно пункта меню пришло сообщение ON_CLICK_FREEMENU_ITEM.

bool CSplitButton::CreateDropMenu( void ) { m_drop_menu.WindowPointer(m_wnd); m_drop_menu.FreeContextMenu( true ); int x=m_x; int y=m_y+m_y_size; m_drop_menu.Id(CElement::Id()); m_drop_menu.XSize((m_drop_menu.XSize()> 0 )? m_drop_menu.XSize() : m_button_x_size); if (!m_drop_menu.CreateContextMenu(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

Далее рассмотрим методы для взаимодействия со сдвоенной кнопкой. Так как у кнопки этого типа две части, то нужно создать два отдельных метода для обработки нажатия на каждой из них, которые будут вызываться в обработчике класса в блоке события CHARTEVENT_OBJECT_CLICK:

class CSplitButton : public CElement { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); bool OnClickDropButton( const string clicked_object); }; void CSplitButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; if (OnClickDropButton(sparam)) return ; } }

В методе обработчике нажатия на главной кнопке CSplitButton::OnClickButton() сначала проверяется имя объекта. Если это имя объекта этого экземпляра класса, то далее проверяется состояние кнопки. Если кнопка заблокирована, то программа выходит из метода. Главная кнопка может быть только в одном состоянии, то есть, должна самоотжиматься после нажатия на ней. Если все проверки пройдены, то далее нужно (1) скрыть контекстное меню, если оно было открыто, (2) установить соответствующий статус состояния и цвета для меню и кнопки, (3) разблокировать форму и обнулить идентификатор элемента-активатора в её памяти.

В самом конце метода нужно отправить сообщение, которое можно будет принять в пользовательском классе. В сообщении будет содержаться (1) идентификатор события — ON_CLICK_BUTTON, (2) идентификатор элемента, (3) индекс элемента и (4) отображаемое описание кнопки.

bool CSplitButton::OnClickButton( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_button.Name()) return ( false ); if (!m_button_state) { m_button.State( false ); return ( false ); } m_drop_menu.Hide(); m_drop_menu_state= false ; m_button.State( false ); m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_hover); m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

В методе CSplitButton::OnClickDropButton(), в котором обрабатывается нажатие на кнопке с выпадающим меню, также в самом начале две проверки (1) на имя и (2) доступность кнопки. Далее программа заходит в один из двух блоков кода в зависимости от текущего состояния видимости контекстного меню кнопки, чтобы скрыть или показать его.

bool CSplitButton::OnClickDropButton( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_drop_button.Name()) return ( false ); if (!m_button_state) { m_button.State( false ); return ( false ); } if (m_drop_menu_state) { m_drop_menu_state= false ; m_drop_menu.Hide(); m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_hover); m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } else { m_drop_menu_state= true ; m_drop_menu.Show(); m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } return ( true ); }

Чуть ранее в статье было внесено дополнение в класс контекстного меню CContextMenu, которое обеспечивает в свободном режиме отправку события для внутреннего использования с идентификатором ON_CLICK_FREEMENU_ITEM. Это сообщение будет приниматься в обработчике класса сдвоенной кнопки CSplitButton. Для определения того, что пришло сообщение от родственного контекстного меню, нужно проверить идентификатор элемента, который содержится в параметре lparam. Если идентификаторы совпадают, то далее нужно (1) скрыть меню, (2) установить соответствующие состоянию кнопки цвета и (3) разблокировать форму, если активатором был этот элемент. После этого отправляется сообщение с идентификатором ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM, которое можно принять в пользовательском классе.

Кроме этого, создадим ещё один дополнительный метод CSplitButton::HideDropDownMenu() для неоднократного использования, задача которого — скрыть меню и разблокировать форму с обнулением идентификатора элемента-активатора.

class CSplitButton : public CElement { private : void HideDropDownMenu( void ); }; void CSplitButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_FREEMENU_ITEM) { if (CElement::Id()!=lparam) return ; HideDropDownMenu(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM,lparam,dparam,sparam); return ; } } void CSplitButton::HideDropDownMenu( void ) { m_drop_menu.Hide(); m_drop_menu_state= false ; m_button.BackColor(m_back_color); m_drop_button.BackColor(m_back_color); if (m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } }

Далее нужно настроить реакцию сдвоенной кнопки на местоположение курсора мыши и на состояние левой кнопки мыши, когда курсор находится над кнопкой. Для этого понадобится ещё один метод, который назовём CSplitButton::CheckPressedOverButton(). У метода один параметр – состояние левой кнопки мыши. В самом начале стоят две проверки. Если окажется, что (1) курсор вне области кнопки или (2) форма заблокирована и при этом не этот элемент был активатором, то программа выйдет из метода. Если проверки пройдены, то далее, в зависимости от состояния левой кнопки мыши и от того, над какой частью кнопки находится курсор, программа устанавливает соответствующие цвета.

class CSplitButton : public CElement { private : void CheckPressedOverButton( const bool mouse_state); }; void CSplitButton::CheckPressedOverButton( const bool mouse_state) { if (!CElement::MouseFocus()) return ; if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (mouse_state) { if (m_drop_button.MouseFocus()) { m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); } else { m_button.BackColor(m_back_color_pressed); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); } } else { if (m_drop_menu_state) { m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); } } }

Метод CSplitButton::CheckPressedOverButton() вызывается в обработчике по событию перемещения курсора мыши. До его вызова осуществляется ещё несколько проверок, таких как: (1) скрыт ли элемент, (2) фокус, (3) доступен ли элемент, а также (4) если курсор находится вне области элемента, нужно скрыть меню и выйти, не доходя до вызова метода CSplitButton::CheckPressedOverButton().

void CSplitButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_drop_button.MouseFocus(x>m_drop_button.X() && x<m_drop_button.X2() && y>m_drop_button.Y() && y<m_drop_button.Y2()); if (!m_button_state) return ; if (!CElement::MouseFocus() && sparam== "1" ) { if (m_drop_menu.MouseFocus()) return ; HideDropDownMenu(); return ; } CheckPressedOverButton( bool (( int )sparam)); return ; } }

Класс элемента управления «Сдвоенная кнопка» готов к тестированию. Но для корректной работы его нужно правильно внедрить в структуру библиотеки. Помните, что это нужно делать каждый раз, когда создаётся сложный (составной) элемент управления. Если в случае с кнопками типа CSimpleButton и CIconButton не нужно было вносить каких-то дополнений, то со сдвоенной кнопкой всё обстоит иначе, ведь кроме самой кнопки, в её составе присутствует ещё и контекстное меню, которое тоже должно попасть в базу указателей на элементы управления в соответствующий персональный массив. Конечный пользователь библиотеки, цель которого — только использование окончательной её версии без вмешательства в код, даже не будет знать, как всё это устроено. Главная цель разработчика библиотеки состоит в том, чтобы максимально упростить использование библиотеки, то есть, чтобы создание графического интерфейса программы требовало минимальное количество действий.

Подключим файл с классом CSplitButton к файлу WndContainer.mqh:

#include "SplitButton.mqh"

Далее нужно объявить и имплементировать метод для добавления указателя контекстного меню сдвоенной кнопки в персональный массив, который уже был создан ранее:

class CWndContainer { private : bool AddSplitButtonElements( const int window_index,CElement &object); }; bool CWndContainer::AddSplitButtonElements( const int window_index,CElement &object) { if (object.ClassName()!= "CSplitButton" ) return ( false ); CSplitButton *sb=:: GetPointer (object); int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CContextMenu *cm=sb.GetContextMenuPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=cm; AddToObjectsArray(window_index,cm); int items_total=cm.ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CMenuItem *mi=cm.ItemPointerByIndex(i); m_wnd[window_index].m_elements[size]=mi; AddToObjectsArray(window_index,mi); } AddToRefArray(cm,m_wnd[window_index].m_context_menus); return ( true ); }

Напомню, что вызов подобных методов, как CWndContainer::AddSplitButtonElements(), нужно осуществлять в методе CWndContainer::AddToElementsArray(), как показано в сокращённой версии этого метода в листинге кода ниже:

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddSplitButtonElements(window_index, object )) return ; }

Всё готово для теста сдвоенных кнопок. Создадим четыре такие кнопки в тестовом эксперте. Объявите экземпляры класса CSplitButton и методы создания кнопок с отступами от левой верхней точки формы. Их вызов разместим в главном методе создания графического интерфейса программы.

class CProgram : public CWndEvents { private : CSplitButton m_split_button1; CSplitButton m_split_button2; CSplitButton m_split_button3; CSplitButton m_split_button4; private : #define SPLITBUTTON1_GAP_X ( 7 ) #define SPLITBUTTON1_GAP_Y ( 225 ) bool CreateSplitButton1( const string text); #define SPLITBUTTON2_GAP_X ( 128 ) #define SPLITBUTTON2_GAP_Y ( 225 ) bool CreateSplitButton2( const string text); #define SPLITBUTTON3_GAP_X ( 7 ) #define SPLITBUTTON3_GAP_Y ( 250 ) bool CreateSplitButton3( const string text); #define SPLITBUTTON4_GAP_X ( 128 ) #define SPLITBUTTON4_GAP_Y ( 250 ) bool CreateSplitButton4( const string text); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateSplitButton1( "Split Button 1" )) return ( false ); if (!CreateSplitButton2( "Split Button 2" )) return ( false ); if (!CreateSplitButton3( "Split Button 3" )) return ( false ); if (!CreateSplitButton4( "Split Button 4" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

В качестве примера приведём код одного из них (см. листинг кода ниже). Обратите внимание: для того, чтобы установить свойства для контекстного меню, нужно сначала получить указатель на него с помощью метода CSplitButton::GetContextMenuPointer().

bool CProgram::CreateSplitButton1( const string button_text) { #define CONTEXTMENU_ITEMS5 3 m_split_button1.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+SPLITBUTTON1_GAP_X; int y=m_window.Y()+SPLITBUTTON1_GAP_Y; string items_text[]= { "Item 1" , "Item 2" , "Item 3" }; string items_bmp_on[]= { "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\coins.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\line_chart.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\bar_chart.bmp" }; string items_bmp_off[]= { "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\coins_colorless.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\line_chart_colorless.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\bar_chart_colorless.bmp" }; m_split_button1.ButtonXSize( 116 ); m_split_button1.ButtonYSize( 22 ); m_split_button1.DropButtonXSize( 16 ); m_split_button1.LabelColor( clrBlack ); m_split_button1.LabelColorPressed( clrBlack ); m_split_button1.BackColor( clrGainsboro ); m_split_button1.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_split_button1.BackColorPressed( C'190,190,200' ); m_split_button1.BorderColor( C'150,170,180' ); m_split_button1.BorderColorOff( C'178,195,207' ); m_split_button1.BorderColorHover( C'150,170,180' ); m_split_button1.IconFileOn( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script.bmp" ); m_split_button1.IconFileOff( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script_colorless.bmp" ); CContextMenu *cm=m_split_button1.GetContextMenuPointer(); cm.AreaBackColor( C'240,240,240' ); cm.AreaBorderColor( clrSilver ); cm.ItemBackColor( C'240,240,240' ); cm.ItemBorderColor( C'240,240,240' ); cm.LabelColor( clrBlack ); cm.LabelColorHover( clrWhite ); cm.SeparateLineDarkColor( C'160,160,160' ); cm.SeparateLineLightColor( clrWhite ); for ( int i= 0 ; i<CONTEXTMENU_ITEMS5; i++) m_split_button1.AddItem(items_text[i],items_bmp_on[i],items_bmp_off[i]); m_split_button1.AddSeparateLine( 1 ); if (!m_split_button1.CreateSplitButton(m_chart_id,button_text,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_split_button1); return ( true ); }

После компиляции файлов и запуска программы на графике вы увидите примерно такой результат:





Рис. 6. Тест элемента управления «Сдвоенная кнопка».

Разработка класса для создания элемента управления «Сдвоенная кнопка» завершена. Из приложенных к статье файлов вы можете загрузить к себе на компьютер версию эксперта, представленного на скриншоте выше. Далее мы рассмотрим разработку классов для создания групп кнопок, то есть, кнопок которые взаимосвязаны между собой.

Заключение

Эта глава была посвящена созданию простых и многофункциональных кнопок. В следующей статье пополним разрабатываемую библиотеку классами для создания групп кнопок.

Ниже вы можете загрузить на свой компьютер архивы с файлами библиотеки на текущей стадии разработки, изображения и файлы рассматриваемых в статье программ для тестов в терминалах MetaTrader. Если у вас возникают вопросы по использованию материала предоставленного в этих файлах, то можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

Список статей (глав) третьей части: