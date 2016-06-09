Графические интерфейсы VII: Элементы "Таблицы" (Глава 1)

Содержание

Введение

Более подробно о том, для чего предназначена эта библиотека, можно прочитать в самой первой статье: Графические интерфейсы I: Подготовка структуры библиотеки (Глава 1). В конце статей каждой части представлен список глав со ссылками. Там же есть возможность загрузить к себе на компьютер полную версию библиотеки на текущей стадии разработки. Файлы нужно разместить по тем же директориям, как они расположены в архиве.

В этой статье мы рассмотрим три класса, которые позволят создавать различные типы таблиц для отображения двухмерных массивов данных, как часть графического интерфейса MQL-приложений:

таблицу из текстовых меток;

таблицу из полей ввода;

нарисованную таблицу.

У каждой из этих таблиц есть собственные уникальные возможности и преимущества перед другими типами. Подробнее об этом я расскажу далее в статье.

В следующей статье (2 главе VII части) будут рассмотрены следующие элементы:

вкладки;

вкладки с картинками.

Элемент "Таблица из текстовых меток"

Таблица — сложный составной элемент графического интерфейса, поскольку в её составе присутствуют другие элементы управления: вертикальная и горизонтальная полосы прокрутки. Так как данных может быть существенно больше, чем помещается в обозначенную область элемента, то здесь полосы прокрутки дают возможность смещать отображаемые массивы данных, как по вертикали, так и по горизонтали.

Перечислим все составные части этого типа таблицы.

Фон. Текстовые метки. Вертикальная полоса прокрутки. Горизонтальная полоса прокрутки.

Рис. 1. Составные части элемента «Таблица из текстовых меток».

Далее рассмотрим, как устроен класс этого элемента.

Разработка класса CLabelsTable

Создаём файл LabelsTable.mqh и подключаем его к библиотеке (к файлу WndContainer.mqh):

#include "LabelsTable.mqh"

В файле LabelsTable.mqh нужно создать класс CLabelsTable со стандартными для всех элементов библиотеки методами, а также методом для сохранения указателя на форму, к которой этот элемент будет присоединён. Для всех элементов, которые будут представлены в этой статье, нужно будет делать всё то же самое.

class CLabelsTable : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CLabelsTable( void ); ~CLabelsTable( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} }; CLabelsTable::CLabelsTable( void ) { } CLabelsTable::~CLabelsTable( void ) { }

Перед созданием таблицы нужна возможность указать некоторые её свойства. Перечислим их.

Высота ряда

Отступ первого столбца от левого края элемента

Расстояние между столбцами

Цвет фона

Цвет текста

Режим фиксации первой строки

Режим фиксации первого столбца

Общее количество столбцов

Общее количество рядов

Количество столбцов видимой части таблицы

Количество рядов видимой части таблицы

В этом типе таблицы координаты текстовых меток будут рассчитываться от центральной точки привязки (ANCHOR_CENTER). Поэтому отступ от левого края элемента для текстовых меток первого столбца и расстояние между текстовыми метками каждого столбца будут рассчитываться от центра каждой из них.

Что касается режимов фиксации, то может понадобиться, чтобы первый ряд и/или первый столбец таблицы (где пользователь может установить названия для каждого столбца и/или ряда данных) всегда были видны, даже когда ползунки вертикальной и/или горизонтальной полос прокрутки смещены с первой позиции. Режимы фиксации заголовков можно будет использовать и по отдельности, и вместе.

class CLabelsTable : public CElement { private : int m_row_y_size; color m_area_color; color m_text_color; int m_x_offset; int m_column_x_offset; bool m_fix_first_row; bool m_fix_first_column; int m_zorder; int m_area_zorder; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void RowYSize( const int y_size) { m_row_y_size=y_size; } void XOffset( const int x_offset) { m_x_offset=x_offset; } void ColumnXOffset( const int x_offset) { m_column_x_offset=x_offset; } bool FixFirstRow( void ) const { return (m_fix_first_row); } void FixFirstRow( const bool flag) { m_fix_first_row=flag; } bool FixFirstColumn( void ) const { return (m_fix_first_column); } void FixFirstColumn( const bool flag) { m_fix_first_column=flag; } };

Для установки общего и видимого количества столбцов и рядов таблицы напишем методы CLabelsTable::TableSize() и CLabelsTable::VisibleTableSize(). Кроме этого, понадобятся двумерные динамические массивы в виде структур. Одна структура (LTLabels) будет предназначена для создания массива текстовых меток видимой части таблицы. Вторая структура (LTOptions) нужна для хранения всех значений и свойств для каждой ячейки таблицы. В данной реализации здесь будут отображаемые значения (строки) и цвет текста.

В методы CLabelsTable::TableSize() и CLabelsTable::VisibleTableSize() нужно передать два аргумента: количество столбцов и рядов. В начале этих методов осуществляется корректировка переданных значений, если было передано количество столбцов меньше одного, а количество рядов — меньше двух. Затем устанавливаются размеры всем массивам и инициализируются массивы свойств.

Кроме методов для установки размеров таблицы, создадим ещё методы для получения её общих и видимых размеров для столбцов и рядов.

class CLabelsTable : public CElement { private : struct LTLabels { CLabel m_rows[]; }; LTLabels m_columns[]; struct LTOptions { string m_vrows[]; color m_colors[]; }; LTOptions m_vcolumns[]; public : int RowsTotal( void ) const { return (m_rows_total); } int ColumnsTotal( void ) const { return (m_columns_total); } int VisibleRowsTotal( void ) const { return (m_visible_rows_total); } int VisibleColumnsTotal( void ) const { return (m_visible_columns_total); } void TableSize( const int columns_total, const int rows_total); void VisibleTableSize( const int visible_columns_total, const int visible_rows_total); }; void CLabelsTable::TableSize( const int columns_total, const int rows_total) { m_columns_total=(columns_total< 1 ) ? 1 : columns_total; m_rows_total=(rows_total< 2 ) ? 2 : rows_total; :: ArrayResize (m_vcolumns,m_columns_total); for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { :: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_vrows,m_rows_total); :: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_colors,m_rows_total); :: ArrayInitialize (m_vcolumns[i].m_colors,m_text_color); } } void CLabelsTable::VisibleTableSize( const int visible_columns_total, const int visible_rows_total) { m_visible_columns_total=(visible_columns_total< 1 ) ? 1 : visible_columns_total; m_visible_rows_total=(visible_rows_total< 2 ) ? 2 : visible_rows_total; :: ArrayResize (m_columns,m_visible_columns_total); for ( int i= 0 ; i<m_visible_columns_total; i++) :: ArrayResize (m_columns[i].m_rows,m_visible_rows_total); }

Все свойства нужно инициализировать значениями по умолчанию до создания элемента, и лучше всего это делать сразу в конструкторе класса:

CLabelsTable::CLabelsTable( void ) : m_fix_first_row( false ), m_fix_first_column( false ), m_row_y_size( 18 ), m_x_offset( 30 ), m_column_x_offset( 60 ), m_area_color( clrWhiteSmoke ), m_text_color( clrBlack ), m_rows_total( 2 ), m_columns_total( 1 ), m_visible_rows_total( 2 ), m_visible_columns_total( 1 ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder = 0 ; m_area_zorder = 1 ; TableSize(m_columns_total,m_rows_total); VisibleTableSize(m_visible_columns_total,m_visible_rows_total); }

Для создания элемента создадим четыре приватных (private) метода и один публичный (public) для внешнего вызова. Чтобы у пользователя была возможность настроить полосы прокрутки этой таблицы, добавим методы, которые возвращают их указатели.

class CLabelsTable : public CElement { private : CRectLabel m_area; CScrollV m_scrollv; CScrollH m_scrollh; struct LTLabels { CLabel m_rows[]; }; LTLabels m_columns[]; public : CScrollV *GetScrollVPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_scrollv)); } CScrollH *GetScrollHPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_scrollh)); } bool CreateLabelsTable( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabels( void ); bool CreateScrollV( void ); bool CreateScrollH( void ); };

Из методов создания объектов элемента приведём здесь только CLabelsTable::CreateLabels(), который нужен для создания массива текстовых меток. При формировании имени объекта добавляем индексы столбца и ряда. С остальными методами Вы можете подробнее ознакомиться в приложенных в конце статьи файлах.

bool CLabelsTable::CreateLabels( void ) { int x =CElement::X(); int y = 0 ; int offset = 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_visible_columns_total; c++) { offset=(c> 0 ) ? m_column_x_offset : m_x_offset; x=x+offset; for ( int r= 0 ; r<m_visible_rows_total; r++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_labelstable_label_" + ( string )c+ "_" +( string )r + "__" +( string )CElement::Id(); y=(r> 0 ) ? y+m_row_y_size- 1 : CElement::Y()+ 10 ; if (!m_columns[c].m_rows[r].Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_columns[c].m_rows[r].Description(m_vcolumns[c].m_vrows[r]); m_columns[c].m_rows[r].Font(FONT); m_columns[c].m_rows[r].FontSize(FONT_SIZE); m_columns[c].m_rows[r].Color(m_text_color); m_columns[c].m_rows[r].Corner(m_corner); m_columns[c].m_rows[r].Anchor( ANCHOR_CENTER ); m_columns[c].m_rows[r].Selectable( false ); m_columns[c].m_rows[r].Z_Order(m_zorder); m_columns[c].m_rows[r].Tooltip( "

" ); m_columns[c].m_rows[r].XGap(x-m_wnd.X()); m_columns[c].m_rows[r].YGap(y-m_wnd.Y()); m_columns[c].m_rows[r].X(x); m_columns[c].m_rows[r].Y(y); CElement::AddToArray(m_columns[c].m_rows[r]); } } return ( true ); }

Понадобятся методы, с помощью которых можно изменить значения и свойства в любой ячейке таблицы в любой момент уже после создания таблицы. Для изменения и получения значения ячейки напишем методы CLabelsTable::SetValue() и CLabelsTable::GetValue(). Для обоих методов в качестве первых двух аргументов нужно передать индексы столбца и ряда таблицы. В методе CLabelsTable::SetValue() в качестве третьего аргумента нужно также передать значение, которое требуется занести в массив по указанным индексам. В начале этих методов производится обязательная проверка на выход из диапазонов массивов.

class CLabelsTable : public CElement { public : void SetValue( const int column_index, const int row_index, const string value); string GetValue( const int column_index, const int row_index); }; void CLabelsTable::SetValue( const int column_index, const int row_index, const string value) { int csize=:: ArraySize (m_vcolumns); if (csize< 1 || column_index< 0 || column_index>=csize) return ; int rsize=:: ArraySize (m_vcolumns[column_index].m_vrows); if (rsize< 1 || row_index< 0 || row_index>=rsize) return ; m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]=value; } string CLabelsTable::GetValue( const int column_index, const int row_index) { int csize=:: ArraySize (m_vcolumns); if (csize< 1 || column_index< 0 || column_index>=csize) return ( "" ); int rsize=:: ArraySize (m_vcolumns[column_index].m_vrows); if (rsize< 1 || row_index< 0 || row_index>=rsize) return ( "" ); return (m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]); }

Кроме изменения значений в таблице, пользователю библиотеки может понадобиться изменить цвет текста. Например, положительные значения можно будет отображать зелёным, а отрицательные – красным. Для этих целей напишем метод CLabelsTable::TextColor(). Он подобен методу CLabelsTable::SetValue(), но в качестве третьего аргумента здесь нужно передать цвет.

class CLabelsTable : public CElement { public : void TextColor( const int column_index, const int row_index, const color clr); }; void CLabelsTable::TextColor( const int column_index, const int row_index, const color clr) { int csize=:: ArraySize (m_vcolumns); if (csize< 1 || column_index< 0 || column_index>=csize) return ; int rsize=:: ArraySize (m_vcolumns[column_index].m_vrows); if (rsize< 1 || row_index< 0 || row_index>=rsize) return ; m_vcolumns[column_index].m_colors[row_index]=clr; }

Внесенные изменения будут отображены только после того как таблица обновится. Для этого создадим универсальный метод, который также будет использоваться для смещения данных в таблице относительно положения ползунков полос прокрутки.

Назовём этот метод CLabelsTable::UpdateTable(). Если включен режим закреплённых заголовков, то чтобы первый ряд всегда был сверху и/или крайний (левый) столбец всегда был слева, нужно начинать смещение данных со второго (1) индекса массивов. В начале метода объявлены переменные t и l, которым присваивается 1 либо 0, в зависимости от того, какой сейчас режим используется.

Для определения, с какого индекса нужно начинать смещение/обновление данных, нужно получать текущие позиции ползунков полос прокрутки. Смещение заголовков в левом столбце и в верхнем ряду (если эти режимы включены) осуществляются в отдельных циклах.

В конце метода в двойном цикле осуществляется смещение основных данных таблицы, а также цвета ячеек.

class CLabelsTable : public CElement { public : void UpdateTable( void ); }; void CLabelsTable::UpdateTable( void ) { int t=(m_fix_first_row) ? 1 : 0 ; int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ; int h=m_scrollh.CurrentPos()+l; int v=m_scrollv.CurrentPos()+t; if (m_fix_first_column) { m_columns[ 0 ].m_rows[ 0 ].Description(m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[ 0 ]); for ( int r=t; r<m_visible_rows_total; r++) { if (r>=t && r<m_rows_total) m_columns[ 0 ].m_rows[r].Description(m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[v]); v++; } } if (m_fix_first_row) { m_columns[ 0 ].m_rows[ 0 ].Description(m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[ 0 ]); for ( int c=l; c<m_visible_columns_total; c++) { if (h>=l && h<m_columns_total) m_columns[c].m_rows[ 0 ].Description(m_vcolumns[h].m_vrows[ 0 ]); h++; } } h=m_scrollh.CurrentPos()+l; for ( int c=l; c<m_visible_columns_total; c++) { v=m_scrollv.CurrentPos()+t; for ( int r=t; r<m_visible_rows_total; r++) { if (v>=t && v<m_rows_total && h>=l && h<m_columns_total) { m_columns[c].m_rows[r].Color(m_vcolumns[h].m_colors[v]); m_columns[c].m_rows[r].Description(m_vcolumns[h].m_vrows[v]); v++; } } h++; } }

Так же, как это реализовано в элементах с полями ввода и в списках, сделаем и здесь ускоренную перемотку при зажатии левой кнопки мыши над кнопками полос прокрутки. Не будем приводить здесь код метода CLabelsTable::FastSwitching(), так как он очень похож на одноимённые методы, которые уже были рассмотрены в предыдущих статьях в классах CListView, CSpinEdit и CCheckBoxEdit.

Код методов для обработки событий элемента можно теперь представить так, как это показано в листинге ниже:

void CLabelsTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state) || m_scrollh.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) UpdateTable(); return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (m_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollv.OnClickScrollDec(sparam) || m_scrollh.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollh.OnClickScrollDec(sparam)) UpdateTable(); return ; } } void CLabelsTable::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown()) FastSwitching(); else { if (!m_wnd.IsLocked()) FastSwitching(); } }

Таблица — сложный (составной) элемент графического интерфейса. Поэтому нужно обеспечить попадание указателей других её элементов (в данном случае — вертикальной и горизонтальной полос прокрутки) в базу указателей. Создадим для таблиц персональный массив указателей. Все эти изменения вы можете увидеть в файле WndContainer.mqh в классе CWndContainer. Что для этого нужно сделать, уже показывалось ранее в других статьях этой серии, поэтому не будем повторяться и сразу перейдём к тесту таблицы из текстовых меток.

Тест таблицы из текстовых меток

Для теста возьмём эксперта из предыдущей статьи и оставим в нем только главное меню и статусную строку. Чтобы добавить к графическому интерфейсу MQL-приложения таблицу из текстовых меток, нужно объявить экземпляр класса типа CLabelsTable, а также метод и отступы от крайней точки формы (см. листинг кода ниже).

class CProgram : public CWndEvents { private : CLabelsTable m_labels_table; private : #define LABELS_TABLE1_GAP_X ( 1 ) #define LABELS_TABLE1_GAP_Y ( 42 ) bool CreateLabelsTable( void ); };

Теперь рассмотрим подробнее код метода CProgram::CreateLabelsTable(). Создадим таблицу, в которой 21 столбец и 100 рядов. Количество видимых столбцов пусть будет 5, а рядов — 10. Зафиксируем верхний ряд и первый столбец таблицы от перемещения. После создания таблицы заполним её случайными значениями (от -1000 до 1000) и установим цвета. Положительные значения будут отображаться зеленым, а отрицательные - красным. После этого, как мы помним, нужно обязательно обновить таблицу для отображения последних изменений.

bool CProgram::CreateLabelsTable( void ) { #define COLUMNS1_TOTAL ( 21 ) #define ROWS1_TOTAL ( 100 ) m_labels_table.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+LABELS_TABLE1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+LABELS_TABLE1_GAP_Y; int visible_columns_total = 5 ; int visible_rows_total = 10 ; m_labels_table.XSize( 400 ); m_labels_table.XOffset( 40 ); m_labels_table.ColumnXOffset( 75 ); m_labels_table.FixFirstRow( true ); m_labels_table.FixFirstColumn( true ); m_labels_table.TableSize(COLUMNS1_TOTAL,ROWS1_TOTAL); m_labels_table.VisibleTableSize(visible_columns_total,visible_rows_total); if (!m_labels_table.CreateLabelsTable(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_labels_table.SetValue( 0 , 0 , "-" ); for ( int c= 1 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { for ( int r= 0 ; r< 1 ; r++) m_labels_table.SetValue(c,r, "SYMBOL " + string (c)); } for ( int c= 0 ; c< 1 ; c++) { for ( int r= 1 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) m_labels_table.SetValue(c,r, "PARAMETER " + string (r)); } for ( int c= 1 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { for ( int r= 1 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) m_labels_table.SetValue(c,r, string (:: rand ()% 1000 -:: rand ()% 1000 )); } for ( int c= 1 ; c<m_labels_table.ColumnsTotal(); c++) for ( int r= 1 ; r<m_labels_table.RowsTotal(); r++) m_labels_table.TextColor(c,r,(( double )m_labels_table.GetValue(c,r)>= 0 ) ? clrGreen : clrRed ); m_labels_table.UpdateTable(); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_labels_table); return ( true ); }

Протестируем также, как изменяются значения в таблице во время выполнения программы на графике терминала. Для этого в таймер класса пользовательского MQL-приложения CProgram::OnTimerEvent() добавим код, как показано в листинге ниже:

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); static int count= 0 ; if (count< 500 ) { count+=TIMER_STEP_MSC; return ; } count= 0 ; m_status_bar.ValueToItem( 1 ,:: TimeToString (:: TimeLocal (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); for ( int c= 1 ; c<m_labels_table.ColumnsTotal(); c++) for ( int r= 1 ; r<m_labels_table.RowsTotal(); r++) m_labels_table.SetValue(c,r, string (:: rand ()% 1000 -:: rand ()% 1000 )); for ( int c= 1 ; c<m_labels_table.ColumnsTotal(); c++) for ( int r= 1 ; r<m_labels_table.RowsTotal(); r++) m_labels_table.TextColor(c,r,(( double )m_labels_table.GetValue(c,r)>= 0 ) ? clrGreen : clrRed ); m_labels_table.UpdateTable(); }

Вызов метода для создания таблицы из текстовых меток нужно осуществлять в главном методе создания графического интерфейса программы CProgram::CreateExpertPanel(). Ниже показана сокращённая версия этого метода:

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateLabelsTable()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Теперь осталось только скомпилировать код и загрузить программу на график. На скриншоте ниже показан результат, который должен получиться в итоге:

Рис. 2. Тест элемента «Таблица из текстовых меток».

Всё отлично работает. Теперь рассмотрим класс для создания второго типа таблиц.





Элемент "Таблица из полей ввода"

В отличие от таблицы из текстовых меток, таблица из полей ввода даёт больше гибкости и возможностей. Здесь уже можно не только изменить цвет текста, но также и:

установить режим выравнивания текста в ячейке (слева/справа/по центру);

изменить цвет фона и рамки полей ввода;

значения в полях ввода можно будет изменять даже вручную, включив соответствующий режим.

Всё это позволит форматировать таблицу в более понятный для конечного пользователя вид и даст возможность использовать её для решения широкого круга задач. Перечислим все составные части этого типа таблицы.

Фон Поля ввода Вертикальная полоса прокрутки Горизонтальная полоса прокрутки

Рис. 3. Составные части элемента «Таблица из полей ввода».





Давайте посмотрим, чем же отличается эта таблица в своем классе кода от той, которую мы рассмотрели выше.



Разработка класса CTable

Сразу перейдём к перечислению свойств для этого типа таблиц, а заодно и расскажем об отличиях его от таблицы из текстовых меток. Прежде всего, массив для графических объектов видимой части таблицы здесь уже другого типа — (CEdit). То есть, вместо текстовых меток здесь будут поля ввода (см. листинг кода ниже).

class CTable : public CElement { private : struct TEdits { CEdit m_rows[]; }; TEdits m_columns[]; };

Массивов уникальных свойств для каждой ячейки здесь больше, ведь кроме цвета текста, в этой таблице уже будет возможность установить/изменить способ выравнивания текста и цвет фона полей ввода.

class CTable : public CElement { private : struct TOptions { string m_vrows[]; ENUM_ALIGN_MODE m_text_align[]; color m_text_color[]; color m_cell_color[]; }; TOptions m_vcolumns[]; };

Перечислим те режимы и свойства, которых нет в таблице из текстовых меток.

Режим редактируемой таблицы

Режим подсветки строки при наведении курсора мыши

Режим выделяемого ряда

Высота рядов

Цвет сетки

Цвет фона заголовков

Цвет текста заголовков

Цвет ячеек при наведении курсора мыши

Цвет текста в ячейках по умолчанию

Способ выравнивания текста в ячейках по умолчанию

Цвет фона выделенной строки

Цвет текста выделенной строки

В этом типе таблиц тоже можно будет закрепить заголовки в первом столбце и в первом ряду. При перемещении ползунков полос прокрутки они будут оставаться на месте, если эти режимы включены. В листинге кода ниже представлен полный список полей и методов для установки свойств таблицы:

class CTable : public CElement { private : int m_row_y_size; color m_area_color; color m_area_border_color; color m_grid_color; color m_headers_color; color m_headers_text_color; color m_cell_color; color m_cell_color_hover; color m_cell_text_color; color m_selected_row_color; color m_selected_row_text_color; bool m_read_only; bool m_lights_hover; bool m_selectable_row; bool m_fix_first_row; bool m_fix_first_column; ENUM_ALIGN_MODE m_align_mode; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } bool FixFirstRow( void ) const { return (m_fix_first_row); } void FixFirstRow( const bool flag) { m_fix_first_row=flag; } bool FixFirstColumn( void ) const { return (m_fix_first_column); } void FixFirstColumn( const bool flag) { m_fix_first_column=flag; } void HeadersColor( const color clr) { m_headers_color=clr; } void HeadersTextColor( const color clr) { m_headers_text_color=clr; } void GridColor( const color clr) { m_grid_color=clr; } void RowYSize( const int y_size) { m_row_y_size=y_size; } void CellColor( const color clr) { m_cell_color=clr; } void CellColorHover( const color clr) { m_cell_color_hover=clr; } void ReadOnly( const bool flag) { m_read_only=flag; } void LightsHover( const bool flag) { m_lights_hover=flag; } void SelectableRow( const bool flag) { m_selectable_row=flag; } void TextAlign( const ENUM_ALIGN_MODE align_mode) { m_align_mode=align_mode; } };

Ниже перечислен функционал методов, предназначенных для установки свойств и получения значений таблицы по индексам столбцов и рядов.

Общий размер таблицы (общее количество столбцов и рядов)

Видимый размер таблицы (видимое количество столбцов и рядов)

Способ выравнивания текста в ячейке (слева/справа/по центру)

Цвет текста

Цвет фона

Установка/изменение значения

Получение значения

Не будем здесь приводить код этих методов, поскольку аналогичные им уже были рассмотрены на примере таблицы из текстовых меток. После установки свойств таблицу нужно обязательно обновить, вызвав метод CTable::UpdateTable(), чтобы внесённые изменения были в ней отображены.

class CTable : public CElement { public : void TableSize( const int columns_total, const int rows_total); void VisibleTableSize( const int visible_columns_total, const int visible_rows_total); void TextAlign( const int column_index, const int row_index, const ENUM_ALIGN_MODE mode); void TextColor( const int column_index, const int row_index, const color clr); void CellColor( const int column_index, const int row_index, const color clr); void SetValue( const int column_index, const int row_index, const string value); string GetValue( const int column_index, const int row_index); void UpdateTable( void ); };

Далее рассмотрим методы для управления таблицей. Всё это будут приватные (private) методы класса для внутреннего использования. В их задачи будут входить:

Обработка нажатия на ряде таблицы.

Обработка ввода значения в ячейку таблицы.

Получение идентификатора из имени объекта.

Извлечение индекса столбца из имени объекта.

Извлечение индекса ряда из имени объекта.

Подсветка выделенного ряда.

Изменение цвета ряда таблицы при наведении курсора мыши.

Ускоренная перемотка данных таблицы.

Начнём с метода CTable::OnClickTableRow() для обработки нажатия на ряде таблицы. Здесь в начале метода нужно пройти ряд проверок. Программа выходит из метода в следующих случаях:

включен режим редактируемой таблицы;

одна из полос прокрутки находится в действии (ползунок в состоянии перемещения);

нажатие было не на ячейке таблицы. Это определяется по наличию в имени объекта названия программы и признака принадлежности к ячейке таблицы;

Идентификатор элемента не совпадает. Для извлечения идентификатора из имени объекта используется метод CTable::IdFromObjectName() , который уже рассматривался ранее на примере других элементов.

Далее, с учётом текущего режима закреплённых заголовков (первого ряда) и текущего положения ползунка вертикальной прокрутки, проходим по всем ячейкам с целью поиска по имени той, на которую нажали. Если такая находится, то запоминаем в поля класса индекс ряда и текущее значение ячейки.

Если в итоге оказалось, что нажатие было осуществлено на заголовках (первый ряд), то программа выходит из метода. Иначе генерируется пользовательское сообщение, в котором содержатся (1) идентификатор графика, (2) идентификатор события (ON_CLICK_LIST_ITEM), (3) идентификатор элемента и (4) выделенный индекс ряда.

class CTable : public CElement { private : bool OnClickTableRow( const string clicked_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; bool CTable::OnClickTableRow( const string clicked_object) { if (!m_read_only) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_table_edit_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int row_index= 0 ; int t=(m_fix_first_row) ? 1 : 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_visible_columns_total; c++) { int v=m_scrollv.CurrentPos()+t; for ( int r=t; r<m_visible_rows_total; r++) { if (m_columns[c].m_rows[r].Name()==clicked_object) { m_selected_item=row_index=v; m_selected_item_text=m_columns[c].m_rows[r].Description(); break ; } if (v>=t && v<m_rows_total) v++; } } if (m_fix_first_row && row_index< 1 ) return ( false ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElement::Id(),m_selected_item, "" ); return ( true ); }

Для обработки ввода значения в ячейку, когда включен режим редактируемой таблицы, напишем метод CTable::OnEndEditCell(). В начале этого метода программа тоже должна пройти ряд проверок. Выход из метода осуществляется в следующих случаях:

отключен режим редактируемой таблицы;

не совпадает имя программы или признак принадлежности к ячейке таблицы;

не совпадает идентификатор элемента.

Если все проверки пройдены, то далее, с помощью вспомогательных методов CTable::ColumnIndexFromObjectName() и CTable::RowIndexFromObjectName(), получаем индексы столбца и ряда ячейки в видимой части таблицы (индексы массива графических объектов). Теперь, чтобы получить индексы массива данных, нужно к индексам объектов прибавить текущие положения ползунков полос прокрутки. Далее нужно скорректировать индекс ряда, если включен режим закреплённых заголовков и индекс массива объектов равен нулю. Затем нужно проверить, было ли изменено значение в ячейке. Если это так, то новое значение сохраняется в соответствующем массиве данных и генерируется сообщение с (1) идентификатором графика, (2) идентификатором события (ON_END_EDIT), (3) идентификатором элемента и (4) строкой, которая формируется из индексов столбца и ряда, а также текущего значения в ячейке. В качестве разделителя в этой строке сделаем нижний прочерк «_».

class CTable : public CElement { private : bool OnEndEditCell( const string edited_object); int ColumnIndexFromObjectName( const string object_name); int RowIndexFromObjectName( const string object_name); }; bool CTable::OnEndEditCell( const string edited_object) { if (m_read_only) return ( false ); if (:: StringFind (edited_object,CElement::ProgramName()+ "_table_edit_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(edited_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int c =ColumnIndexFromObjectName(edited_object); int r = RowIndexFromObjectName(edited_object); int vc =c+m_scrollh.CurrentPos(); int vr =r+m_scrollv.CurrentPos(); if (m_fix_first_row && r== 0 ) vr= 0 ; string cell_text=m_columns[c].m_rows[r].Description(); if (cell_text!=m_vcolumns[vc].m_vrows[vr]) { SetValue(vc,vr,cell_text); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElement::Id(), 0 , string (vc)+ "_" + string (vr)+ "_" +cell_text); } return ( true ); } int CTable::ColumnIndexFromObjectName( const string object_name) { ushort u_sep= 0 ; string result[]; int array_size= 0 ; u_sep=:: StringGetCharacter ( "_" , 0 ); :: StringSplit (object_name,u_sep,result); array_size=:: ArraySize (result)- 1 ; if (array_size- 3 < 0 ) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (( int )result[array_size- 3 ]); } int CTable::RowIndexFromObjectName( const string object_name) { ushort u_sep= 0 ; string result[]; int array_size= 0 ; u_sep=:: StringGetCharacter ( "_" , 0 ); :: StringSplit (object_name,u_sep,result); array_size=:: ArraySize (result)- 1 ; if (array_size- 2 < 0 ) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (( int )result[array_size- 2 ]); }

Для выделения строки, когда включен соответствующий режим, предназначен метод CTable::HighlightSelectedItem(). Выделенный ряд будет отличаться другим цветом фона и текста. Эти свойства доступны для изменения пользователем и уже были рассмотрены ранее.

В начале метода (см. листинг кода ниже) стоит две проверки. Программа выходит отсюда, если:

включен режим редактирования ячеек таблицы;

отключен режим выделения ряда.

Если проверки пройдены, то далее для столбцов и рядов осуществляется смещение на один индекс, если включены режимы закреплённых заголовков. Затем в двойном цикле, с помощью двух счётчиков (для столбцов и рядов) и с учётом текущего положения ползунков полос прокрутки, находим выделенный ряд и устанавливаем для фона и текста всех его ячеек соответствующий цвет. Объектам других рядов устанавливается цвет из массивов.

class CTable : public CElement { private : void HighlightSelectedItem( void ); }; void CTable::HighlightSelectedItem( void ) { if (!m_read_only || !m_selectable_row) return ; int t=(m_fix_first_row) ? 1 : 0 ; int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ; int h=m_scrollh.CurrentPos()+l; for ( int c=l; c<m_visible_columns_total; c++) { int v=m_scrollv.CurrentPos()+t; for ( int r=t; r<m_visible_rows_total; r++) { if (v>=t && v<m_rows_total) { color back_color=(m_selected_item==v) ? m_selected_row_color : m_vcolumns[h].m_cell_color[v]; color text_color=(m_selected_item==v) ? m_selected_row_text_color : m_vcolumns[h].m_text_color[v]; m_columns[c].m_rows[r].Color(text_color); m_columns[c].m_rows[r].BackColor(back_color); v++; } } h++; } }

Ещё одним полезным режимом может оказаться подсветка ряда таблицы по наведению курсора мыши. Для этого случая будет использоваться метод CTable::RowColorByHover(). Здесь также есть несколько проверок, при непрохождении которых программа выходит из метода. Выход осуществляется в случаях, если:

выключен режим для подсветки ряда при наведении курсора мыши;

включен режим редактирования таблицы;

форма, к которой присоединён элемент, заблокирована;

одна из полос прокрутки находится в действии (перемещение ползунка).

Далее, если пройдены все проверки, в двойном цикле проходим по всем ячейкам и изменяем их цвет в зависимости от того, над ячейкой какого ряда сейчас находится курсор мыши. В исключении только выделенный ряд. Дойдя до него, счётчик рядов будет увеличен, но цвет ячеек этого ряда не будет изменён.

class CTable : public CElement { private : void RowColorByHover( const int x, const int y); }; void CTable::RowColorByHover( const int x, const int y) { if (!m_lights_hover || !m_read_only || m_wnd.IsLocked()) return ; if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ; int t=(m_fix_first_row) ? 1 : 0 ; int l=(m_fix_first_column) ? 1 : 0 ; int h=m_scrollh.CurrentPos()+l; for ( int c=l; c<m_visible_columns_total; c++) { int v=m_scrollv.CurrentPos()+t; for ( int r=t; r<m_visible_rows_total; r++) { if (v>=t && v<m_rows_total) { if (m_selected_item==v && m_read_only && m_selectable_row) { v++; continue ; } if (x>m_columns[ 0 ].m_rows[r].X() && x<m_columns[m_visible_columns_total- 1 ].m_rows[r].X2() && y>m_columns[c].m_rows[r].Y() && y<m_columns[c].m_rows[r].Y2()) { m_columns[c].m_rows[r].BackColor(m_cell_color_hover); } else { if (v>=t && v<m_rows_total) m_columns[c].m_rows[r].BackColor(m_vcolumns[h].m_cell_color[v]); } v++; } } h++; } }

Мы рассмотрели все методы для управления таблицей. С кодом обработчика событий элемента CTable::OnEvent() вы можете подробнее ознакомиться в листинге ниже. Обратите внимание, что метод CTable::HighlightSelectedItem() также используется и после обработки перемещения ползунка вертикальной полосы прокрутки.

void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; m_mouse_state=( bool ) int (sparam); CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state) || m_scrollh.ScrollBarControl(x,y,m_mouse_state)) UpdateTable(); HighlightSelectedItem(); RowColorByHover(x,y); return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickTableRow(sparam)) { HighlightSelectedItem(); return ; } if (m_scrollv.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollv.OnClickScrollDec(sparam) || m_scrollh.OnClickScrollInc(sparam) || m_scrollh.OnClickScrollDec(sparam)) { UpdateTable(); HighlightSelectedItem(); return ; } return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { OnEndEditCell(sparam); ResetColors(); return ; } }

Тест таблицы из полей ввода

Всё готово для того, чтобы протестировать таблицу из полей ввода. Сделаем копию предыдущего тестового эксперта и удалим из него всё, что связано с таблицей из текстовых меток. Далее в пользовательском классе CProgram создаём экземпляр класса типа CTable, объявляем метод для создания таблицы и отступы от крайней точки формы:

class CProgram : public CWndEvents { private : CTable m_table; private : #define TABLE1_GAP_X ( 1 ) #define TABLE1_GAP_Y ( 42 ) bool CreateTable( void ); };

Создадим таблицу, в которой 100 столбцов и 1000 рядов. Видимыми из них будут 6 столбцов и 15 рядов. Закрепим заголовки таблицы (первые ряд и столбец), чтобы они оставались на месте при перемещении ползунков полос прокрутки. Включим режимы для выделения ряда и подсветки рядов при наведении на них курсора мыши.

После создания элемента заполним массивы таблицы данными и отформатируем её. Например, к тексту в ячейках первого столбца применим способ выравнивания ALIGN_RIGHT (справа). Цвет фона ячеек рядов отформатируем в стиле «зебра», а цвет текста столбцов пусть чередуется двумя цветами – красным и синим. Не забываем обновить таблицу для отображения изменений.

bool CProgram::CreateTable( void ) { #define COLUMNS1_TOTAL ( 100 ) #define ROWS1_TOTAL ( 1000 ) m_table.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+TABLE1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+TABLE1_GAP_Y; int visible_columns_total = 6 ; int visible_rows_total = 15 ; m_table.XSize( 600 ); m_table.RowYSize( 20 ); m_table.FixFirstRow( true ); m_table.FixFirstColumn( true ); m_table.LightsHover( true ); m_table.SelectableRow( true ); m_table.TextAlign( ALIGN_CENTER ); m_table.HeadersColor( C'255,244,213' ); m_table.HeadersTextColor( clrBlack ); m_table.GridColor( clrLightGray ); m_table.CellColorHover( clrGold ); m_table.TableSize(COLUMNS1_TOTAL,ROWS1_TOTAL); m_table.VisibleTableSize(visible_columns_total,visible_rows_total); if (!m_table.CreateTable(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_table.SetValue( 0 , 0 , "-" ); for ( int c= 1 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { for ( int r= 0 ; r< 1 ; r++) m_table.SetValue(c,r, "SYMBOL " + string (c)); } for ( int c= 0 ; c< 1 ; c++) { for ( int r= 1 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) { m_table.SetValue(c,r, "PARAMETER " + string (r)); m_table.TextAlign(c,r, ALIGN_RIGHT ); } } for ( int c= 1 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { for ( int r= 1 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) { m_table.SetValue(c,r, string (c)+ ":" + string (r)); m_table.TextColor(c,r,(c% 2 == 0 )? clrRed : clrRoyalBlue ); m_table.CellColor(c,r,(r% 2 == 0 )? clrWhiteSmoke : clrWhite ); } } m_table.UpdateTable(); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_table); return ( true ); }

Вызов метода CProgram::CreateTable() нужно осуществлять в главном методе создания графического интерфейса (см. сокращённую версию в листинге ниже):

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateTable()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Скомпилируйте программу и загрузите её на график. Если всё сделано правильно, то увидите результат, как на скриншоте ниже:

Рис. 4. Тест элемента «Таблица из полей ввода».

Всё отлично работает. Но если вам понадобится в одной ячейке поместить текст, состоящий более чем из 63 символов, то вы столкнётесь с тем, что текст будет отображаться не полностью. Во всех графических объектах терминала, в которых можно отобразить текст, стоит ограничение на 63 символа. Чтобы обойти это ограничение, нужно использовать класс CCanvas для рисования. В этом классе есть методы для отображения текста, и уже нет никаких ограничений. Мы уже применяли его для рисования некоторых элементов («Разделительная линия» и «Всплывающая подсказка») вот в этих статьях:

Так как 63 символа часто может быть недостаточно для отображения данных, то третий тип таблиц будем рисовать с помощью класса CCanvas.

Элемент "Нарисованная таблица"

Кроме того, что у нарисованной таблицы не будет ограничений на количество символов в каждой ячейке, открывается ещё одна возможность – настройка ширины каждого столбца без изменения видимой ширины таблицы. В других типах таблиц, которые мы рассмотрели ранее, это было сделать достаточно проблематично. В итоге уже можно отметить несколько преимуществ у нарисованной таблицы перед другими типами этого элемента:

нет ограничений на количество символов в каждой ячейке;

ширину можно установить отдельно для каждого столбца;

для создания таблицы, вместо множества объектов, таких как текстовые метки (OBJ_LABEL) или поля ввода (OBJ_EDIT), используется только один – картинка (OBJ_BITMAP_LABEL).

Перечислим все составные части этого типа таблицы.

Фон Картинка с нарисованной таблицей Вертикальная полоса прокрутки Горизонтальная полоса прокрутки

Рис. 5. Составные части элемента «Нарисованная таблица».

Рассмотрим подробнее, как устроен класс кода для создания этого типа таблицы.

Разработка класса CCanvasTable

Для хранения значений и свойств ячеек таблицы создадим структуру CTOptions:

class CCanvasTable : public CElement { private : struct CTOptions { string m_vrows[]; int m_width; ENUM_ALIGN_MODE m_text_align; }; CTOptions m_vcolumns[]; };

Инициализация полей структуры CTOptions значениями по умолчанию осуществляется при установке основного размера таблицы (общего количества столбцов и рядов). Ширина всех столбцов пусть будет 100 пикселей, а способ выравнивания текста в ячейках столбцов – ALIGN_CENTER (по центру).

class CCanvasTable : public CElement { public : void TableSize( const int columns_total, const int rows_total); }; void CCanvasTable::TableSize( const int columns_total, const int rows_total) { m_columns_total=(columns_total< 1 ) ? 1 : columns_total; m_rows_total=(rows_total< 2 ) ? 2 : rows_total; :: ArrayResize (m_vcolumns,m_columns_total); for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { :: ArrayResize (m_vcolumns[i].m_vrows,m_rows_total); m_vcolumns[i].m_width = 100 ; m_vcolumns[i].m_text_align = ALIGN_CENTER ; } }

Создадим методы, которые позволят изменить ширину или способ выравнивания текста некоторых столбцов (если есть такая необходимость) уже после установки размеров таблицы. Для этого пользователю нужно будет инициализировать свой массив и просто передать в соответствующий метод. Пример будет показан далее.

class CCanvasTable : public CElement { public : void TextAlign( const ENUM_ALIGN_MODE &array[]); void ColumnsWidth( const int &array[]); }; void CCanvasTable::TextAlign( const ENUM_ALIGN_MODE &array[]) { int total= 0 ; int array_size=:: ArraySize (array); if (array_size< 1 ) return ; total=(array_size<m_columns_total)? array_size : m_columns_total; for ( int c= 0 ; c<total; c++) m_vcolumns[c].m_text_align=array[c]; } void CCanvasTable::ColumnsWidth( const int &array[]) { int total= 0 ; int array_size=:: ArraySize (array); if (array_size< 1 ) return ; total=(array_size<m_columns_total)? array_size : m_columns_total; for ( int c= 0 ; c<total; c++) m_vcolumns[c].m_width=array[c]; }

До создания таблицы нужно рассчитать её общие размеры, а также размеры видимой её части, относительно заданных параметров (ширина всех столбцов, высота всех рядов и наличие полос прокрутки). Для этой задачи напишем метод CCanvasTable::CalculateTableSize(), код которого представлен в листинге ниже:

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_table_x_size; int m_table_y_size; int m_table_visible_x_size; int m_table_visible_y_size; private : void CalculateTableSize( void ); }; void CCanvasTable::CalculateTableSize( void ) { m_table_x_size= 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) m_table_x_size=m_table_x_size+m_vcolumns[c].m_width; int x_size=(m_rows_total>m_visible_rows_total) ? m_x_size-m_scrollh.ScrollWidth() : m_x_size- 2 ; if (m_table_x_size<m_x_size) m_table_x_size=x_size; m_table_y_size=m_cell_y_size*m_rows_total-(m_rows_total- 1 ); m_table_visible_x_size=x_size; m_table_visible_y_size=m_cell_y_size*m_visible_rows_total-(m_visible_rows_total- 1 ); int y_size=m_cell_y_size*m_visible_rows_total+ 2 -(m_visible_rows_total- 1 ); m_y_size=(m_table_x_size>m_table_visible_x_size) ? y_size+m_scrollh.ScrollWidth()- 1 : y_size; }

После того, как рассчитаны размеры таблицы и создан холст для рисования, понадобятся методы, с помощью которых можно нарисовать сетку таблицы (рамки) и текст в ячейках. Для рисования сетки напишем метод CCanvasTable::DrawGrid(). Здесь сначала, в первом цикле, рисуются горизонтальные линии сетки, а затем, во втором цикле — вертикальные.

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_grid_color; int m_cell_y_size; public : void GridColor( const color clr) { m_grid_color=clr; } private : void DrawGrid( void ); }; void CCanvasTable::DrawGrid( void ) { uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color, 255 ); int x_size =m_canvas.XSize()- 1 ; int y_size =m_canvas.YSize()- 1 ; int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ; x1= 0 ; y1= 0 ; x2=x_size; y2= 0 ; for ( int i= 0 ; i<=m_rows_total; i++) { m_canvas.Line(x1,y1,x2,y2,clr); y2=y1+=m_cell_y_size- 1 ; } x1= 0 ; y1= 0 ; x2= 0 ; y2=y_size; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { m_canvas.Line(x1,y1,x2,y2,clr); x2=x1+=m_vcolumns[i].m_width; } x1=x_size; y1= 0 ; x2=x_size; y2=y_size; m_canvas.Line(x1,y1,x2,y2,clr); }

Метод CCanvasTable::DrawText() для рисования текста сложнее, чем метод для рисования сетки. Здесь нужно учитывать не только способ выравнивания текста текущего столбца, но также и предыдущего, чтобы правильно рассчитывать отступы. Для способов выравнивания слева и справа установим отступ от края ячейки в 10 пикселей. Отступ от верхнего края ячейки зададим в 3 пикселя. Более подробно с кодом этого метода можете ознакомиться в листинге ниже:

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_cell_text_color; public : void TextColor( const color clr) { m_cell_text_color=clr; } private : void DrawText( void ); }; void CCanvasTable::DrawText( void ) { int x = 0 ; int y = 0 ; uint text_align = 0 ; int column_offset = 0 ; int cell_x_offset = 10 ; int cell_y_offset = 3 ; uint clr=:: ColorToARGB (m_cell_text_color, 255 ); m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_NORMAL ); for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (c== 0 ) { switch (m_vcolumns[ 0 ].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : column_offset=column_offset+m_vcolumns[ 0 ].m_width/ 2 ; x=column_offset; break ; case ALIGN_RIGHT : column_offset=column_offset+m_vcolumns[ 0 ].m_width; x=column_offset- cell_x_offset ; break ; case ALIGN_LEFT : x=column_offset+ cell_x_offset ; break ; } } else { switch (m_vcolumns[c].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : switch (m_vcolumns[c- 1 ].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : column_offset=column_offset+(m_vcolumns[c- 1 ].m_width/ 2 )+(m_vcolumns[c].m_width/ 2 ); break ; case ALIGN_RIGHT : column_offset=column_offset+(m_vcolumns[c].m_width/ 2 ); break ; case ALIGN_LEFT : column_offset=column_offset+m_vcolumns[c- 1 ].m_width+(m_vcolumns[c].m_width/ 2 ); break ; } x=column_offset; break ; case ALIGN_RIGHT : switch (m_vcolumns[c- 1 ].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : column_offset=column_offset+(m_vcolumns[c- 1 ].m_width/ 2 )+m_vcolumns[c].m_width; x=column_offset- cell_x_offset ; break ; case ALIGN_RIGHT : column_offset=column_offset+m_vcolumns[c].m_width; x=column_offset- cell_x_offset ; break ; case ALIGN_LEFT : column_offset=column_offset+m_vcolumns[c- 1 ].m_width+m_vcolumns[c].m_width; x=column_offset- cell_x_offset ; break ; } break ; case ALIGN_LEFT : switch (m_vcolumns[c- 1 ].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : column_offset=column_offset+(m_vcolumns[c- 1 ].m_width/ 2 ); x=column_offset+ cell_x_offset ; break ; case ALIGN_RIGHT : x=column_offset+ cell_x_offset ; break ; case ALIGN_LEFT : column_offset=column_offset+m_vcolumns[c- 1 ].m_width; x=column_offset+ cell_x_offset ; break ; } break ; } } for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { y+=(r> 0 ) ? m_cell_y_size- 1 : cell_y_offset ; switch (m_vcolumns[c].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : text_align= TA_CENTER | TA_TOP ; break ; case ALIGN_RIGHT : text_align= TA_RIGHT | TA_TOP ; break ; case ALIGN_LEFT : text_align= TA_LEFT | TA_TOP ; break ; } m_canvas. TextOut (x,y,m_vcolumns[c].m_vrows[r],clr,text_align); } y= 0 ; } }

В первых двух типах таблиц, которые мы рассмотрели, смещение данных с помощью полос прокрутки осуществлялось методом изменения значений в объектах (текстовые метки и поля ввода) видимой части таблицы. Здесь же мы будем использовать метод смещения прямоугольной области видимости изображения. То есть, изначально размеры таблицы (которая в данном случае является картинкой) равны сумме ширины всех столбцов и высоты всех рядов. Это размеры исходного изображения, в пределах которого можно перемещать область видимости. Размеры области видимости можно изменить в любой момент, но здесь они будут заданы сразу после создания элемента в методе CCanvasTable::CreateCells().

Установить размер области видимости можно с помощью свойств OBJPROP_XSIZE и OBJPROP_YSIZE, а осуществить смещение этой области (в пределах исходного изображения) можно с помощью свойств OBJPROP_XOFFSET и OBJPROP_YOFFSET (см. пример в листинге кода ниже):

:: ObjectSetInteger (m_chart_id,name, OBJPROP_XSIZE ,m_table_visible_x_size); :: ObjectSetInteger (m_chart_id,name, OBJPROP_YSIZE ,m_table_visible_y_size); :: ObjectSetInteger (m_chart_id,name, OBJPROP_XOFFSET , 0 ); :: ObjectSetInteger (m_chart_id,name, OBJPROP_YOFFSET , 0 );

Для смещения области видимости относительно текущего положения ползунков полос прокрутки напишем простой метод CCanvasTable::ShiftTable(). Смещение по вертикали будет осуществляться шагом, равным высоте ряда, а по горизонтали – попиксельно (см. листинг кода ниже):

class CCanvasTable : public CElement { public : void ShiftTable( void ); }; void CCanvasTable::ShiftTable( void ) { int h=m_scrollh.CurrentPos(); int v=m_scrollv.CurrentPos(); long c=h; long r=v*(m_cell_y_size- 1 ); :: ObjectSetInteger (m_chart_id,m_canvas.Name(), OBJPROP_XOFFSET ,c); :: ObjectSetInteger (m_chart_id,m_canvas.Name(), OBJPROP_YOFFSET ,r); }

Код общего метода CCanvasTable::DrawTable() для рисования таблицы тогда будет таким, как это показано в листинге ниже:

class CCanvasTable : public CElement { public : void DrawTable( void ); }; void CCanvasTable::DrawTable( void ) { m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); DrawGrid(); DrawText(); m_canvas.Update(); ShiftTable(); }

Всё готово для теста этого типа таблицы.

Тест нарисованной таблицы

Для теста сделаем копию предыдущего тестового эксперта и удалим из него всё, что связано с таблицей типа CTable. В пользовательском классе CProgram нужно создать экземпляр класса типа CCanvasTable, объявить (1) метод CProgram::CreateCanvasTable() для создания таблицы и (2) отступы от крайней точки формы, как это показано в листинге кода ниже:

class CProgram : public CWndEvents { private : CCanvasTable m_canvas_table; private : #define TABLE1_GAP_X ( 1 ) #define TABLE1_GAP_Y ( 42 ) bool CreateCanvasTable( void ); };

Создадим таблицу из 15 столбцов и 1000 рядов. Количество видимых рядов пусть будет 16, а количество видимых столбцов указывать в текущей версии необязательно, так как смещение по горизонтали будет осуществляться попиксельно. Ширина видимой области таблицы тогда нужно указать явно, и в данном случае установим её равной 601 пикселю.

Для примера сделаем ширину всех столбцов (кроме первых двух) равной 70 пикселям. Для первого и второго столбца установим ширину 100 и 90 пикселей соответственно. Во всех столбцах способ выравнивания текста пусть будет по центру, кроме первого (по правому краю), второго (по левому краю) и третьего (по правому краю). Полный код метода CProgram::CreateCanvasTable() смотрите в листинге ниже:

bool CProgram::CreateCanvasTable( void ) { #define COLUMNS1_TOTAL 15 #define ROWS1_TOTAL 1000 m_canvas_table.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+TABLE1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+TABLE1_GAP_Y; int visible_rows_total= 16 ; int width[COLUMNS1_TOTAL]; :: ArrayInitialize (width, 70 ); width[ 0 ]= 100 ; width[ 1 ]= 90 ; ENUM_ALIGN_MODE align[COLUMNS1_TOTAL]; :: ArrayInitialize (align, ALIGN_CENTER ); align[ 0 ]= ALIGN_RIGHT ; align[ 1 ]= ALIGN_LEFT ; align[ 2 ]= ALIGN_RIGHT ; m_canvas_table.XSize( 601 ); m_canvas_table.TableSize(COLUMNS1_TOTAL,ROWS1_TOTAL); m_canvas_table.VisibleTableSize( 0 ,visible_rows_total); m_canvas_table.TextAlign(align); m_canvas_table.ColumnsWidth(width); m_canvas_table.GridColor( clrLightGray ); for ( int c= 0 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) for ( int r= 0 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) m_canvas_table.SetValue(c,r, string (c)+ ":" + string (r)); if (!m_canvas_table.CreateTable(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_canvas_table); return ( true ); }

Вызов осуществляется в общем методе создания графического интерфейса:

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateCanvasTable()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Теперь нужно скомпилировать программу и запустить её на графике. Результат показан на скриншоте ниже:

Рис. 6. Тест элемента «Нарисованная таблица» в эксперте.

В пятой главе первой части серии мы тестировали установку формы в скриптах. Таблицы без полос прокрутки можно использовать в этом типе MQL-приложений. Для примера добавим на форму в скрипте нарисованную таблицу и будем обновлять данные в ней каждые 250 миллисекунд. Добавьте в пользовательский класс приложения код для создания таблицы, как это было показано ранее. Кроме этого, в обработчик событий скрипта CProgram::OnEvent() нужно добавить код, как это показано в листинге ниже. Теперь через заданный временной интервал данные во втором столбце будут изменяться.

void CProgram::OnEvent( const int milliseconds) { static int count = 0 ; string str = "" ; switch (count) { case 0 : str= "SCRIPT PANEL" ; break ; case 1 : str= "SCRIPT PANEL ." ; break ; case 2 : str= "SCRIPT PANEL .." ; break ; case 3 : str= "SCRIPT PANEL ..." ; break ; } m_window.CaptionText(str); for ( int r= 0 ; r< 13 ; r++) m_canvas_table.SetValue( 1 ,r, string (:: rand ())); m_canvas_table.DrawTable(); m_chart.Redraw(); count++; if (count> 3 ) count= 0 ; :: Sleep (milliseconds); }

Скомпилируйте программу и запустите скрипт на графике. Должен получиться такой результат:

Рис. 7. Тест элемента «Нарисованная таблица» в скрипте.

Мы закончили разработку класса CCanvasTable для создания нарисованной таблицы. Теперь можно подвести промежуточные итоги.

Заключение

В этой статье были представлены целых три класса для создания таких важных элементов интерфейса, как «Таблицы». Каждый из этих классов имеет свои уникальные возможности, каждая из которых подходит для наилучшего решения определенных задач. Так, например, класс CTable даёт возможность создать таблицу с редактируемыми полями ввода, при этом таблицу можно отформатировать, представив её в более дружелюбном и понятном виде для конечного пользователя. Используя для создания таблицы класс CCanvasTable, вы не столкнётесь с проблемой ограничения количества символов в ячейках, а технология смещения таблицы в области видимости изображения позволяет устанавливать столбцам разную ширину. Это не окончательные версии таблиц, и их можно и нужно развивать дальше.

В следующей статье будут представлены подробные описания двух классов для создания элементов управления «Вкладки», которые тоже очень часто могут понадобиться при конструировании графических интерфейсов.

Ниже вы можете загрузить к себе на компьютер весь материал седьмой части серии, чтобы у вас сразу была возможность протестировать, как всё это работает. Если у вас возникают вопросы по использованию материала предоставленного в этих файлах, то вы можете обратиться к подробному описанию процесса разработки библиотеки в одной из статей в представленном списке ниже или задать вопрос в комментариях к статье.

Список статей (глав) седьмой части:



