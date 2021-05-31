ClearMovePriceSoft
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор "ClearMovePriceSoft" отображает чистоту изменения цены за период расчёта ("CMP_period"), и линию само смягчения за количество баров ("Softing").
Чем выше значение индикатора, тем чище складываются бары, за приходом тикового объёма.
Входные параметры:
- DRAWs=120 - количество баров для отрисовки главной линии индикатора ("CMP_MAIN" гистограмма);
- CMP_period=8 - главный период индикатора;
- Softing=5 - период само смягчения для линии "Softing_average".
Диапазон варьирования значения индикатора, в нормированном проявлении рынка, укладывается по коридору от "-1" до "1"; но бывают и более чистые движения рынка.
..Успехов Вам, и Удачной торговли.