AutoDiMA
- Indicators
-
- Version: 1.0
Индикатор "AutoDiMA" рисует по графику в основном окне скользящую среднюю с динамическим периодом, рассчитываемым по стандартному индикатору "Average True Range (ATR)".
Когда "ATR" изменяется в диапазоне значений между верхним уровнем и нижним уровнем - тогда в заданном диапазоне меняется вариативный период скользящей средней.
Принцип ускорения или замедления скользящей средней переключается в настройках параметром "FLATing".
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
- - DRAWs: Количество баров для отображения индикации;
- - ByOpenPrices: Для расчёта по ценам открытия баров;
- - ATR_Period: Фиксированный период стандартного индикатора "ATR";
- - ATR_Level_UP: Верхний предельный уровень индикатора "ATR";
- - ATR_Level_DN: Нижний предельный уровень индикатора "ATR";
- - MA_Period_MAX: Максимальное значение вариативного периода мувинга;
- - MA_Period_MIN: Минимальное значение вариативного периода мувинга;
- - FLATing: Переключатель ускорения/замедления скользящей средней (true - замедление, когда "ATR" растёт).
На скриншоте индикатор "AutoDiMA" установлен на график дважды.
Новых решений, и удачной торговли!