Канал Achieved состоит из двух линий отображающих канал. Линии канала определяются по простому и надежному алгоритму. Канал желательно использовать для торговли внутри канала. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает, в основе работы простые алгоритмы. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах. Как всегда предупреждение, не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.