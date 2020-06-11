IntradayMagicGBP

IntradayMagic прогнозирует характер ATR и тиковых объёмов на 1 сутки вперёд. Индикатор не перерисовывается и не отстаёт. Используя Intraday Magic вы можете значительно повысить качество торговли и избежать излишних рисков. По его показаниям можно детектировать кризисные состояния рынка и моменты разворота тренда, уточнять моменты и направления входов.

Это бесплатная ознакомительная версия ограничена символами (парами) включающими GBP. Никаких иных ограничений нет. Для других пар вы можете использовать полную версию IntradayMagic

Принцип действия индикатора



Периодические события, биржевые расписания, график работы банков, экспирации и прочие подобные события формируют структуру активности уникальную для каждого инструмента. Эта структура довольно постоянна и подобна сердечному ритму человека, лишь немного меняется с течением времени. Intraday Magic анализирует 2-х месячную историю, и на её основе делает прогноз на 24 часа вперёд. По расхождениям прогнозов и результатов можно судить о кризисном состоянии и возможном развороте тренда.

При нормальном рыночном ритме, индикатор можно использовать как точную, неотстающую ATR и по нему определять оптимальные моменты входов.

Параметры индикатора



Индикатор имеет только 1 значимый параметр PERIOD , имеющий тот-же смысл что аналогичный параметр ATR. По умолчанию так-же 14. Параметр не может быть меньше 5 или больше числа баров в день.

Для использования с не круглосуточными инструментами служит параметр HOURSINDAY - количество часов в торговом дне.

Отображение индикатора



Индикатор отображается в под-окне, в виде четырёх линий:

Magic - оранжевая сглаженная линия, прогноз динамики ATR и тиковых объёмов. Опережает ATR примерно на 1/2 PERIOD и довольно точно совпадает с колебаниями тикового объёма.

- оранжевая сглаженная линия, прогноз динамики ATR и тиковых объёмов. Опережает ATR примерно на 1/2 PERIOD и довольно точно совпадает с колебаниями тикового объёма. Min , Max - серые несглаженные линии показывают пределы точности Magic.

, - серые несглаженные линии показывают пределы точности Magic. ATR - синяя линия, прогнозируемый ATR.

серые линии рассчитываются на 1 сутки вперёд, и самая дальняя величина постепенно уточняется. Линия Magic несколько короче и постоянна на всём отображении

Величины измеряются аналогично ATR и могут использоваться вместо её показаний.

Рекомендации по трендовой торговле



В трендах рекомендуется осуществлять входы в направлении тренда, после разворота линии Magic вверх. Линия известна заранее и вы можете спланировать сделку. При ослабевании тренда можете осуществлять контр-трендовую торговлю чуть позже разворота Magic вниз.

Определение направления тренда



Общее правило - при росте Magic курс преимущественно движется в направлении тренда. А при падении замедляет темп или откатывается менее прежнего трендового движения.

При затруднениях в определении тренда, учитывайте следующие признаки:

"Пики" цены при развороте Magic вниз указывают в направлении тренда.

Разница цен при минимальных Magic также указывают тренд.

Локальные кризисы и признаки разворотов



Существенные отличия ATR (или тиковых объёмов) от прогнозов IntradayMagic говорит о изменениях в торгуемом инструменте. Что в свою очередь влечёт резкие "всплески/импульсы" цены или разворот тренда.

Прогнозирование нового дня:

Если в предыдущий день, движения ATR явственно опережали Magic это часто предваряет смену тренда

Если в предыдущий день ATR не упало близко к минимумам Magic, то вероятен резкий импульс цены или геп

Когда максимумы ATR 2-3 дня снижаются и на прошлом не достигают Magic это значит что текущий тренд исчерпан

Учтите, что каждый инструмент индивидуален и у каждого общие признаки немного отличаются и есть собственные, уникальные.

Изучая "пульс рынка" с помощью Intraday Magic вы можете найти и более тонкие способы прогнозирования, усовершенствовать свои стратегии.

Желаю успехов в торговле !











