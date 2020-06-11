IntradayMagicGBP

4

IntradayMagic прогнозирует характер ATR и тиковых объёмов на 1 сутки вперёд. Индикатор не перерисовывается и не отстаёт. Используя Intraday Magic вы можете значительно повысить качество торговли и избежать излишних рисков. По его показаниям можно детектировать кризисные состояния рынка и моменты разворота тренда, уточнять моменты и направления входов.

Это бесплатная ознакомительная версия ограничена символами (парами) включающими GBP. Никаких иных ограничений нет. Для других пар вы можете использовать полную версию  IntradayMagic 

Принцип действия индикатора

Периодические события, биржевые расписания, график работы банков, экспирации и прочие подобные события формируют структуру активности уникальную для каждого инструмента. Эта структура довольно постоянна и подобна сердечному ритму человека, лишь немного меняется с течением времени. Intraday Magic анализирует 2-х месячную историю, и на её основе делает прогноз на 24 часа вперёд. По расхождениям  прогнозов и результатов можно судить о кризисном состоянии и возможном развороте тренда.

При нормальном рыночном ритме, индикатор можно использовать как точную, неотстающую ATR и по нему определять оптимальные моменты входов.

Параметры индикатора

Индикатор имеет только 1 значимый параметр  PERIOD, имеющий тот-же смысл что аналогичный параметр ATR. По умолчанию так-же 14. Параметр не может быть меньше 5 или больше числа баров в день.

Для использования с не круглосуточными инструментами служит параметр  HOURSINDAY- количество часов в торговом дне. 

Отображение индикатора

Индикатор отображается в под-окне, в виде четырёх линий:

  • Magic- оранжевая сглаженная линия, прогноз динамики ATR и тиковых объёмов. Опережает ATR примерно на 1/2 PERIOD и довольно точно совпадает с колебаниями тикового объёма.
  • MinMax- серые несглаженные линии показывают пределы точности Magic.
  • ATR- синяя линия, прогнозируемый ATR. 

серые линии рассчитываются на 1 сутки вперёд, и самая дальняя величина постепенно уточняется. Линия Magic несколько короче и постоянна на всём отображении

Величины измеряются аналогично ATR и могут использоваться вместо её показаний.

Рекомендации по трендовой торговле

В трендах рекомендуется осуществлять входы в направлении тренда, после разворота линии Magic вверх. Линия известна заранее и вы можете спланировать сделку. При ослабевании тренда можете осуществлять контр-трендовую торговлю чуть позже разворота Magic вниз.

Определение направления тренда

Общее правило - при росте Magic курс преимущественно движется в направлении тренда. А при падении замедляет темп или откатывается менее  прежнего трендового движения.

При затруднениях в определении тренда, учитывайте следующие признаки:

"Пики" цены при развороте Magic вниз указывают в направлении тренда.

Разница цен при минимальных Magic также указывают тренд. 

Локальные кризисы и признаки разворотов

Существенные отличия ATR (или тиковых объёмов) от прогнозов IntradayMagic говорит о изменениях в торгуемом инструменте. Что в свою очередь влечёт резкие "всплески/импульсы" цены или разворот тренда.

Прогнозирование нового дня:

  •      Если в предыдущий день, движения ATR явственно опережали Magic это часто предваряет смену тренда
  •      Если в предыдущий день ATR не упало близко к минимумам Magic, то вероятен резкий импульс цены или геп
  •      Когда максимумы ATR 2-3 дня снижаются и на прошлом не достигают Magic это значит что текущий тренд исчерпан
Учтите, что каждый инструмент индивидуален и у каждого общие признаки немного отличаются и есть собственные, уникальные.

Изучая "пульс рынка" с помощью Intraday Magic вы можете найти и более тонкие способы прогнозирования, усовершенствовать свои стратегии.
Желаю успехов в торговле !




Reviews 1
AdilsonGodin
84
AdilsonGodin 2022.01.22 16:55 
 

estou testando mas ate o momento esta show

Recommended products
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicators
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Double HMA lines MTF
Pavel Zamoshnikov
5 (2)
Indicators
This is a multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA). The Double HMA MTF Light indicator combines two timeframes on a single chart. The HMA of the higher timeframe defines the trend, and the HMA of the current timeframe defines short-term price movements. The indicator is freely distributed and hasn't audio signals or messages. Its main function is the visualization of price movements. If you need advanced functionality of the HMA multi-timeframe indicator (information ab
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicators
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
High and low points for MetaTrader 4 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
5 (1)
Indicators
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicators
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Gap Up Hunter
You Long Guo
Indicators
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicators
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicators
If you like this project, leave a 5 star review. This indicator draws the open, high, low and closing prices for the specified period and it can be adjusted for a specific timezone. These are important levels looked by many institutional and professional traders and can be useful for you to know the places where they might be more active. The available periods are: Previous Day. Previous Week. Previous Month. Previous Quarter. Previous year. Or: Current Day. Current Week. Current Month. Current
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicators
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
Indicators
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
Indicators
Smart FVG Indicator MT4   delivers professional Fair Value Gap (FVG) detection, monitoring, and alerting directly on your charts. It combines   ATR-based filtering   with structure-aware logic to remove noise, adapt to liquidity, and keep only the most relevant imbalances for precise decisions. Key Advantages Accurate FVG detection:   Identifies genuine inefficiencies, not just simple candle gaps. ATR-based precision:   Adaptive sensitivity filters out low-quality signals across markets and time
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.56 (72)
Indicators
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicators
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicators
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Chart High Low Levels
Igor Pereira Calil
Indicators
The Chart High Low Indicator is an indicator for META TRADER 4, with the function of analyzing and showing the weekly MAXIMUM, weekly MINIMUM, monthly MAXIMUM and monthly MINIMUM levels. This can help a lot when creating TrendLine or even plotting your FIBONNACI line, as there is no need to access Internet sites to analyze the MAXIMUM/MINIMUM levels. In graphical analysis, it can assist in breaking HIGH/MIN levels, creating support and resistance breakOuts. There are "mark" functions on the in
FREE
Silver Bullet MT4
Saksham Solanki
5 (2)
Indicators
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vi
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicators
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicators
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicators
Welcome to our   Price Wave Pattern   MT4 --(ABCD Pattern)-- The ABCD pattern is a powerful and widely used trading pattern in the world of technical analysis. It is a harmonic price pattern that traders use to identify potential buy and sell opportunities in the market. With the ABCD pattern, traders can anticipate potential price movements and make informed decisions on when to enter and exit trades. Send me a  Message and Get A Free Gift : ABCD  Symbol Scanner Dashboard! EA Version : Price
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.6 (62)
Indicators
This indicator identifies the most popular   Harmonic Patterns   which predict market reversal points.  These harmonic patterns are price formations that are constantly repeating in the forex market and suggest possible future price movements /    Free MT5 Version Dashboard Scanner for this indicator: ( Basic Harmonic Patterns Dashboard ) Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Fu
FREE
Astra BB RSI Arrows MT4
Andrei Strashko
1 (1)
Indicators
Astra BB RSI Arrows — a visual indicator for precise trading signals based on Bollinger Bands and RSI Astra BB RSI Arrows was created for traders who need a clear, clean, and fast tool for identifying potential market entry and exit points. The indicator combines two widely used concepts of technical analysis: Bollinger Bands and RSI. Instead of constantly switching between windows and manually monitoring crossovers, overbought zones, and oversold zones, you receive a complete visual signal sys
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicators
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Squeeze Box
Sinan Durkan
Indicators
**Squeeze Box Indicator**   Squeeze Box  is a powerful technical analysis indicator developed for the MetaTrader 4 platform, designed to support day trading strategies. This indicator analyzes market movements to detect bullish and bearish breakout signals, enabling traders to capture trends early. With its customizable features and user-friendly interface, it is ideal for both novice and experienced traders. ### Features and Functions - **Bullish and Bearish Signals**: Identifies market break
FREE
UniversalFiboChannel
Andrey Spiridonov
3.5 (4)
Indicators
UniversalFiboChannel is a universal indicator, it builds a trading channel according to Fibonacci levels. This indicator is a full-fledged channel trading strategy. The indicator is installed in the usual way and works with any trading tool. Options HelpBasisTF = "M: 43200; W: 10080; D1: 1440; H4: 240; H1: 60" is a hint for the BasisTF parameter BasisTF = 1440 - base period for calculating Fibonacci levels DisplayDecimals = 5 - the number of decimal places of the price of the trading instrumen
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Indicators
Product Overview Dynamic Fibonacci Deviation is an adaptive Fibonacci levels main chart indicator designed specifically for both   MT4 and MT5   platforms. It innovatively combines EMA dynamic midline, standard deviation volatility, and Fibonacci ratios to construct an intelligent support/resistance system that automatically expands and contracts with market volatility. Through overbought/oversold recognition and fall back/bounce signals, this indicator helps traders accurately capture high-pro
FREE
Pivot Trend ZigZag Swing With MA Filter MT4
Kenichiro Sakamoto
Indicators
FREE — ZigZag swing pivots plus a moving-average trend filter, drawn together. It shows the pivot levels and trend context that a pivot-breakout system trades on. Tuned for gold (XAUUSD). 100% free, no limitations. If it earns a place on your charts, a short review is the one thing that helps us most — it takes 30 seconds and it is what lets other traders find this tool. A pivot break only means something in the direction of the larger trend. This indicator marks each confirmed swing pivot and
FREE
Bulletin of volatility
Artem Konkov
4 (1)
Indicators
Here is the most unpretentious indicator to use, but one of the most useful. It signals the near reversal of the growing volatility. It is volatility that gives income to the trader. The indicator is especially useful for those who do not want to wait for the right moment in front of the monitor. The indicator is installed on the charts M15 and M30. According to the observations on these timeframes, it best fixes the approach of wide price waves. Well-established on the USDZAR currency pair (Att
FREE
Buyers of this product also purchase
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Indicators
DayTrader PRO DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals together with adaptive   Stop Loss   and   Take Profit   levels calculated from curre
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
Indicators
discount ends soon original price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 4 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss, or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactl
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Indicators
Trading Special – 30% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for your pers
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 It works best on lower timeframes, such as 1-minute, 5-minute, and 15-minute charts. Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does not attempt to predict tops or bottoms
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Indicators
A. What is A2SR ?   * It's a leading technical indicator (no repaint, no lagging). -- Guidance : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR has a special technique in determining the levels of Support ( demand ) and Resistance ( supply ) . Unlike the ordinary way that we seen on the net, A2SR has a original concept in determining actual SR levels.
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optional 50
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
Indicators
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (38)
Indicators
Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
Indicators
Color Trend FX shows the current trend direction and marks entry points, trailing levels and possible exit points right on the chart. The indicator is built for traders who want to see where to open, get hints on when to close, and check how it performed on history. It can work as a standalone tool, as part of your own system, or as a base for your Expert Advisors. The indicator plots signals as colored dots that follow the trend and also act as trailing levels for open positions. When the move
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicators
Day Trader Master is a complete trading system for traders who prefer intraday trading. The system consists of two indicators. The main indicator is the one which is represented by arrows of two colors for BUY and SELL signals. This is the indicator which you actually pay for. I provide the second indicator to my clients absolutely for free. This second indicator is actually a good trend filter indicator which works with any time frame. THE INDICATORS DO NOT REPAINT AND DO NOT LAG! The system is
ReTest Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Mechanism Trend
Vitalii Zakharuk
Indicators
The Mechanism Trend indicator is a hybrid indicator that shows the moments for entering the market with arrows. This indicator was created on the basis of the original indicators for searching for extreme points, the indicator is well suited for determining a reversal or a large sharp jerk to one side. When the trend changes, the Mechanism Trend indicator uses color signaling: green - when changing from a downtrend to an uptrend, and red - vice versa, to a downtrend. You can use the indicator
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
More from author
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
MalteseCross GBP
Maxim Kuznetsov
Indicators
Maltese cross GBP   Универсальный инструмент для определения трендов, флетов и торговли по графическим паттернам. Объединяет техники Гана, Эллиота, Мюррея. Просто разместите его на графике и он покажет направление и скорость движения цены, выделит разворотные моменты. Maltese cross поможет точно определять узловые моменты в истории, планировать торговые действия и сопровождать открытые сделки.  Эта бесплатная демонстрационная версия MalteseCross ограничена GBPUSD и кроссами GBP. Никаких прочих о
FREE
XFlow CHF
Maxim Kuznetsov
Indicators
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. This is a demo version limited to CHF currency pairs. Designed to familiarize you with the interactive use of XFlow DISPLAYED LINES ROTATE
FREE
DayRate EURUSD
Maxim Kuznetsov
Utilities
The script calculates the rate of price change and its deviation. Displays a typical price movement channel. Transfer the script to the chart and it will automatically mark up the channels through which the price can move in the near future. Place orders according to the channel boundaries. The script uses statistical methods to determine the rate and amplitude of the price. It calculates and displays channels and limits of further movement based on them.  This   version   is   intended   for
FREE
SyncTradeSQL
Maxim Kuznetsov
Utilities
Script for quick updates (synchronization) up-to-date data in the SQLite database. Saves open positions and orders, current quotes. Take advantage of SQLite's capabilities for intermediate data storage, analytics, and integrations of the MetaTrader platform. Keep all your data in one place. Use the saved data in SQL analytical queries, from Python and other languages, to build dashboards Parameters useDefaults true - use default parameters. Save data to the COMMON hierarchy, to the db/ram/{s
FREE
SyncHistorySQL
Maxim Kuznetsov
Utilities
Script for quick updates (synchronization) trade history in the SQLite database. Saves closed positions and orders, symbols data. Take advantage of SQLite's capabilities for intermediate data storage, analytics, and integrations of the MetaTrader platform. Keep all your data in one place. Use the saved data in SQL analytical queries, from Python and other languages, to build dashboards Parameters useDefaults   true - use default parameters. Save data to the COMMON hierarchy, to the db/ram/{s
FREE
SyncDB LT
Maxim Kuznetsov
Utilities
A   service   to   keep   the   SQLite   database up   to   date .   Fast   real -t ime   operation .   Saves   open   positions   and   orders ,   current   quotes ,   and   trading   history .   Take   advantage   of   SQLite 's   capabilities   for   intermediate   data   storage ,   analytics ,   and   integration   of the   MetaTrader   platform .   Save   all   your   data   in   one   place .   Use   the   saved   data   in   SQL   analytical   queries ,   from   Python   and   other   la
FREE
Another Relation
Maxim Kuznetsov
Indicators
Another Relation displays the relative movement of the other symbols (up to 5) in a separate chart window. The indicator works currency pairs, indices and other quotes. Another Relation allows to visually estimate the symbol correlation and their relative amplitude. Thus, the trader is able to compare the movement of the current instrument to others, identify correlations, delays and make decisions based on their general movement. Indicator usage The window displays the data on all the symbols
SMArrows
Maxim Kuznetsov
Indicators
Reliable SMA reversal signals. No repainting. Simple settings. Suitable for binary options. Made for maximum traders' convenience. The indicator performs a complex analysis of a price movement relative to SMA and displays the array which is to be most probably followed by a price impulse and SMA reversal. Internal sorting mechanisms sort out definitely late, unreliable or inefficient entries. Options SMA_PERIOD - considered SMA period should be no less than 24, the default is 44 SMA_APPLIED - S
SpeedChan
Maxim Kuznetsov
Indicators
SpeedChan Leading indicator. Marks in the future two price channels - if the price comes into the channel, then the quote changes with the speed specified in the parameters. In these areas, price reversals are most likely. Two price channels are displayed - one on top, showing the growth rate; the second one - below, shows the speed of the fall. Channels are displayed as a solid center line and two borders drawn with a dotted line. In many cases, the area between the channels is not important fo
Intraday Magic
Maxim Kuznetsov
Indicators
IntradayMagic predicts the nature of ATR and tick volumes for 1 day ahead. The indicator does not redraw and does not lag behind. Using Intraday Magic, you can significantly improve the quality of trading and avoid unnecessary risks. According to its indications, you can detect the crisis state of the market and the moments of trend reversal, specify the moments and directions of entries. How the indicator works Periodic events, exchange schedules, Bank schedules, expirations, and other similar
Maltese cross
Maxim Kuznetsov
Indicators
A universal tool for determining trends, flats and trading on graphical patterns. Combines the techniques of Gan, Elliot, and Murray. Just place it on the chart and it will show the direction and speed of the price movement, highlight the turning points. Maltese cross will help you accurately determine the key points in the history, plan trading actions and accompany open transactions. Basic principles Maltese Cross displays the Trend, Flat and Impulse lines before and after the selected momen
Inguz 4
Maxim Kuznetsov
Indicators
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
XFlow4
Maxim Kuznetsov
Indicators
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
Bright Road MT5
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator shows the direction and sustainability of the trend, as well as its reversals. Use the indicator to search for successful entries, the performance bottlenecks to minimize risk and time to exit deals. The indicator is never redrawn . It is an easy-to-setup visual tool for both novice and experienced traders It fits any trading style. The indicator is displayed immediately at a candlestick open as two lines: ROAD - smoothed movement. It is drawn as a solid orange line BRIGHT - trend
Another Symbol MT5
Maxim Kuznetsov
Indicators
AnotherSymbol displays the relative movement of another symbol on the current chart as candlesticks, High/Low or Close lines. The plotted chart is aligned to the selected Moving Average and scaled by the standard deviation. When sing this data representation the trader should focus not on the absolute values, but on the behavior of the price relative to the Bollinger bands. Another Symbol provides additional opportunities in the pair strategies and cross rates trading. Main Parameters SYMBOL -
Prima MT5
Maxim Kuznetsov
Indicators
Price Reversion Indicator based on MA shows trend reversals. The indicator algorithm provides highly reliable entry points, and its simple settings allow using it for any symbol and trading style. Signals are generated at the opening of a bar and are not redrawn. Prima analyzes the relative movement of two moving averages (fast and slow) with respect to the price, and determines the moments when the next movement will cause the reversal of the two MAs with a high probability. These points are ma
Intraday Magic MT5
Maxim Kuznetsov
Indicators
IntradayMagic predicts the nature of ATR and tick volumes for 1 day ahead. The indicator does not redraw and does not lag behind. Using Intraday Magic, you can significantly improve the quality of trading and avoid unnecessary risks. According to its indications, you can detect the crisis state of the market and the moments of trend reversal, specify the moments and directions of entries. How the indicator works Periodic events, exchange schedules, Bank schedules, expirations, and other similar
MartinGame 5
Maxim Kuznetsov
Experts
Trading can be fun and exciting! The MartinGame Expert Advisor game will help you get acquainted with money management while having fun, understand the value of correct forecasts and just pass the time usefully. You will act as an analyst predicting the direction and strength of the trend, and the wayward "Martin" will listen to your advice and try to follow them. Rules of the game All transactions are made by your ward "Martin". He has absolutely no knowledge of analysis, always uses fixed ta
Variativity
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator evaluates the degree of price variability and identifies the components leading to growth and fall. Using Variability, you can determine the places where the movement changes, successful moments for trading on the trend or against the trend. Accompany open transactions. DISPLAY The indicator displays 3 lines: VARIABILITY - a thin gray line. Total price variability. The growth of the line indicates an increase in market activity. The decline shows the possibility of counter-trend tr
AutoGan
Maxim Kuznetsov
Utilities
The script statistically reveals the main rate of movement (Gan angle) for the selected instrument. Using mathematical methods, it determines the speed of following the candles of the current timeframe against the background of the older one. Just place AutoGan on the graph and it will perform the required calculations and correctly draw the Gan grid. The script is very easy to use, only the colors of the grid lines are set in the parameters. Parameters: GRID_COLORING : How many colors to us
MACD by MK
Maxim Kuznetsov
Indicators
Use the opportunities of the MACD with maximum efficiency. Choose the price, filters and averaging method, all possible parameters. A unique feature of "MACD by MK"is the amplified signal line. The bends of the indicator have color designations and are additionally reflected on the main chart. By correlating them and the initial price, make your trading more qualitative. For ease of use, a neat ZigZag has been added A remarkable property of "MACD by MK" is the detection of motion attenuation.
AutoLevels
Maxim Kuznetsov
Utilities
Automatic calculation and marking of resistance and price reversal levels. The script will perform statistical calculations and plot a regular grid on which the quote moves on the graph. These levels are very stable. Use them in trading planning and for placing pending orders. Just select a timeframe and AutoLevels will indicate the important places of the chart in the form of horizontal lines. Solid lines indicate more "dense" areas - areas of price reversal, where the quote happens more oft
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicators
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
Ing
Maxim Kuznetsov
Experts
Intraday diagonal grid trading, development of Gan and Murray trading techniques. Relying on cyclical volatility, the Expert Advisor makes optimal inputs. Very easy to use - the main parameter is the minimum daily range. Additionally, you can set the parameters of averaging and profit taking. Every day, the ADVISER displays a diagonal network of lines forming a semblance of the Ing rune The BUY trading signal is the price crossing of the descending construction lines The SELL trading signal
SessionAlert
Maxim Kuznetsov
Indicators
Taking into account the difference in trading sessions, the indicator shows the trend direction and the resistance level. All events are marked on the chart and alerts are sent. Using SessionAlert, you can trade calmly, steadily. You just need to specify the start and end time of the sessions. The indicator displays the resistance level, the arrow indicates the trend change event and additionally marks the price touching the resistance level. The principle of operation of the indicator is very s
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indicators
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
DayRate
Maxim Kuznetsov
Utilities
The script calculates the rate of price change and its deviation. Displays a typical price movement channel. Transfer the script to the chart and it will automatically mark up the channels through which the price can move in the near future. Place orders according to the channel boundaries. The script uses statistical methods to determine the rate and amplitude of the price. It calculates and displays channels and limits of further movement based on them.  Parameters PLACEMENT - channel place
MyChart
Maxim Kuznetsov
Utilities
The beautiful design of the trading chart makes trading more convenient and enjoyable. MyChart neatly marks out the time and price grid. Marks up the visual labels of the graph. Displays candlesticks of the older period, spread and stop-level levels. Flexible options allow you to customize the appearance to your taste. It looks good in any color theme of the terminal.  Settings TIME & PRICE grid - the appearance of the time and price grid. You can turn the grids on/off separately. Set fonts and
SyncDB
Maxim Kuznetsov
Utilities
A service to keep the SQLite database up to date . Fast real - time operation . Saves open positions and orders , current quotes , and trading history . Take advantage of SQLite 's capabilities for intermediate data storage , analytics , and integration of the MetaTrader platform . Save all your data in one place . Use the saved data in SQL analytical queries , from Python and other languages , to build dashboards and integrate MetaTrader Parameters SyncDB creates and maintains 2 databases at th
Filter:
AdilsonGodin
84
AdilsonGodin 2022.01.22 16:55 
 

estou testando mas ate o momento esta show

Maxim Kuznetsov
25416
Reply from developer Maxim Kuznetsov 2022.01.22 19:49
Я рад что вы обратили внимание на IntradayMagic ! Каждый день происходят периодичные события. Они влекут одинаковые следствия. IntradayMagic выделяет фон создаваемый этими процессами. Это не совсем магия, это просто математика и экономика
Reply to review