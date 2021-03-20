MalteseCross GBP

Maltese cross GBP  

Универсальный инструмент для определения трендов, флетов и торговли по графическим паттернам. Объединяет техники Гана, Эллиота, Мюррея.
Просто разместите его на графике и он покажет направление и скорость движения цены, выделит разворотные моменты.

Maltese cross поможет точно определять узловые моменты в истории, планировать торговые действия и сопровождать открытые сделки. 

Эта бесплатная демонстрационная версия MalteseCross ограничена GBPUSD и кроссами GBP. Никаких прочих ограничений нет.
Для других инструментов используйте полную версию индикатора MalteseCross

Основные принципы

Maltese Cross отображает линии Trend, Flat и Impulse до и после выбранного момента. Цена движется между линиями, от одной до другой. Точками отмечается уровень Reverse

Флет - горизонтальное движение между линиями Flat. 

Тренд - движение вдоль оси Trend между линиями Flat и Impulse. 

Импульс - начало движения цены, выходящее за границу Impulse.

При появлении точек Reverse ход цены замедляется и она разворачивается. Чем больше точек Reverse в окрестности, тем больше вероятность разворота. 


для нахождения опорных точек - перемещайте индикатор по графику. Особое внимание уделяйте местам где меняется тренд - то есть цена приходит и уходит по линиям Impulse, при этом подсвечивается точками Reverse.

Найденные моменты будут основополагающими при анализе.

Использование

Просто поместите Maltese Cross на график. Перемещайте по графику используя мышь. Для одновременного использования двух индикаторов на одном чарте задайте им разные цвета.

Если переместите индикатор за правую часть графика, он будет "привязан" к последнему бару.

Тестирование и первый запуск

При запуске в тестере индикатор сразу привязывается к правому краю. Если необходимо - переместите его на другой момент времени.

Обратите внимание на появление точек Reverse - это самый важный сигнал индикатора. 

Параметры

COLOR - при первом запуске должен быть задан уникальный цвет. На графике не должно быть двух Maltese Cross одного начального цвета. 

FLAT, TREND, IMPULSE, REVERSE - уровни на которых отображаются линии индикатора. Значение заданные по умолчанию универсальны, но вы можете применять и иные значение.

ZOOM - для высоковолатильных инструментов должен быть задано дополнительное кратное увеличение. Например для BTCUSD рекомендуется ZOOM=24

VARNAME - если вам надо синхронно перемещать два Maltese Cross на разных чартах, или перемещать его в советнике, задайте имя переменной терминала














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Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
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VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
XFlow CHF
Maxim Kuznetsov
Indicators
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. This is a demo version limited to CHF currency pairs. Designed to familiarize you with the interactive use of XFlow DISPLAYED LINES ROTATE
FREE
DayRate EURUSD
Maxim Kuznetsov
Utilities
The script calculates the rate of price change and its deviation. Displays a typical price movement channel. Transfer the script to the chart and it will automatically mark up the channels through which the price can move in the near future. Place orders according to the channel boundaries. The script uses statistical methods to determine the rate and amplitude of the price. It calculates and displays channels and limits of further movement based on them.  This   version   is   intended   for
FREE
SyncTradeSQL
Maxim Kuznetsov
Utilities
Script for quick updates (synchronization) up-to-date data in the SQLite database. Saves open positions and orders, current quotes. Take advantage of SQLite's capabilities for intermediate data storage, analytics, and integrations of the MetaTrader platform. Keep all your data in one place. Use the saved data in SQL analytical queries, from Python and other languages, to build dashboards Parameters useDefaults true - use default parameters. Save data to the COMMON hierarchy, to the db/ram/{s
FREE
SyncHistorySQL
Maxim Kuznetsov
Utilities
Script for quick updates (synchronization) trade history in the SQLite database. Saves closed positions and orders, symbols data. Take advantage of SQLite's capabilities for intermediate data storage, analytics, and integrations of the MetaTrader platform. Keep all your data in one place. Use the saved data in SQL analytical queries, from Python and other languages, to build dashboards Parameters useDefaults   true - use default parameters. Save data to the COMMON hierarchy, to the db/ram/{s
FREE
SyncDB LT
Maxim Kuznetsov
Utilities
A   service   to   keep   the   SQLite   database up   to   date .   Fast   real -t ime   operation .   Saves   open   positions   and   orders ,   current   quotes ,   and   trading   history .   Take   advantage   of   SQLite 's   capabilities   for   intermediate   data   storage ,   analytics ,   and   integration   of the   MetaTrader   platform .   Save   all   your   data   in   one   place .   Use   the   saved   data   in   SQL   analytical   queries ,   from   Python   and   other   la
FREE
IntradayMagicGBP
Maxim Kuznetsov
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Indicators
IntradayMagic прогнозирует характер ATR и тиковых объёмов на 1 сутки вперёд. Индикатор не перерисовывается и не отстаёт. Используя Intraday Magic вы можете значительно повысить качество торговли и избежать излишних рисков. По его показаниям можно детектировать кризисные состояния рынка и моменты разворота тренда, уточнять моменты и направления входов. Это бесплатная ознакомительная версия ограничена символами (парами) включающими GBP. Никаких иных ограничений нет. Для других пар вы можете исполь
FREE
Another Relation
Maxim Kuznetsov
Indicators
Another Relation displays the relative movement of the other symbols (up to 5) in a separate chart window. The indicator works currency pairs, indices and other quotes. Another Relation allows to visually estimate the symbol correlation and their relative amplitude. Thus, the trader is able to compare the movement of the current instrument to others, identify correlations, delays and make decisions based on their general movement. Indicator usage The window displays the data on all the symbols
SMArrows
Maxim Kuznetsov
Indicators
Reliable SMA reversal signals. No repainting. Simple settings. Suitable for binary options. Made for maximum traders' convenience. The indicator performs a complex analysis of a price movement relative to SMA and displays the array which is to be most probably followed by a price impulse and SMA reversal. Internal sorting mechanisms sort out definitely late, unreliable or inefficient entries. Options SMA_PERIOD - considered SMA period should be no less than 24, the default is 44 SMA_APPLIED - S
SpeedChan
Maxim Kuznetsov
Indicators
SpeedChan Leading indicator. Marks in the future two price channels - if the price comes into the channel, then the quote changes with the speed specified in the parameters. In these areas, price reversals are most likely. Two price channels are displayed - one on top, showing the growth rate; the second one - below, shows the speed of the fall. Channels are displayed as a solid center line and two borders drawn with a dotted line. In many cases, the area between the channels is not important fo
Intraday Magic
Maxim Kuznetsov
Indicators
IntradayMagic predicts the nature of ATR and tick volumes for 1 day ahead. The indicator does not redraw and does not lag behind. Using Intraday Magic, you can significantly improve the quality of trading and avoid unnecessary risks. According to its indications, you can detect the crisis state of the market and the moments of trend reversal, specify the moments and directions of entries. How the indicator works Periodic events, exchange schedules, Bank schedules, expirations, and other similar
Maltese cross
Maxim Kuznetsov
Indicators
A universal tool for determining trends, flats and trading on graphical patterns. Combines the techniques of Gan, Elliot, and Murray. Just place it on the chart and it will show the direction and speed of the price movement, highlight the turning points. Maltese cross will help you accurately determine the key points in the history, plan trading actions and accompany open transactions. Basic principles Maltese Cross displays the Trend, Flat and Impulse lines before and after the selected momen
Inguz 4
Maxim Kuznetsov
Indicators
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
XFlow4
Maxim Kuznetsov
Indicators
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
Bright Road MT5
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator shows the direction and sustainability of the trend, as well as its reversals. Use the indicator to search for successful entries, the performance bottlenecks to minimize risk and time to exit deals. The indicator is never redrawn . It is an easy-to-setup visual tool for both novice and experienced traders It fits any trading style. The indicator is displayed immediately at a candlestick open as two lines: ROAD - smoothed movement. It is drawn as a solid orange line BRIGHT - trend
Another Symbol MT5
Maxim Kuznetsov
Indicators
AnotherSymbol displays the relative movement of another symbol on the current chart as candlesticks, High/Low or Close lines. The plotted chart is aligned to the selected Moving Average and scaled by the standard deviation. When sing this data representation the trader should focus not on the absolute values, but on the behavior of the price relative to the Bollinger bands. Another Symbol provides additional opportunities in the pair strategies and cross rates trading. Main Parameters SYMBOL -
Prima MT5
Maxim Kuznetsov
Indicators
Price Reversion Indicator based on MA shows trend reversals. The indicator algorithm provides highly reliable entry points, and its simple settings allow using it for any symbol and trading style. Signals are generated at the opening of a bar and are not redrawn. Prima analyzes the relative movement of two moving averages (fast and slow) with respect to the price, and determines the moments when the next movement will cause the reversal of the two MAs with a high probability. These points are ma
Intraday Magic MT5
Maxim Kuznetsov
Indicators
IntradayMagic predicts the nature of ATR and tick volumes for 1 day ahead. The indicator does not redraw and does not lag behind. Using Intraday Magic, you can significantly improve the quality of trading and avoid unnecessary risks. According to its indications, you can detect the crisis state of the market and the moments of trend reversal, specify the moments and directions of entries. How the indicator works Periodic events, exchange schedules, Bank schedules, expirations, and other similar
MartinGame 5
Maxim Kuznetsov
Experts
Trading can be fun and exciting! The MartinGame Expert Advisor game will help you get acquainted with money management while having fun, understand the value of correct forecasts and just pass the time usefully. You will act as an analyst predicting the direction and strength of the trend, and the wayward "Martin" will listen to your advice and try to follow them. Rules of the game All transactions are made by your ward "Martin". He has absolutely no knowledge of analysis, always uses fixed ta
Variativity
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator evaluates the degree of price variability and identifies the components leading to growth and fall. Using Variability, you can determine the places where the movement changes, successful moments for trading on the trend or against the trend. Accompany open transactions. DISPLAY The indicator displays 3 lines: VARIABILITY - a thin gray line. Total price variability. The growth of the line indicates an increase in market activity. The decline shows the possibility of counter-trend tr
AutoGan
Maxim Kuznetsov
Utilities
The script statistically reveals the main rate of movement (Gan angle) for the selected instrument. Using mathematical methods, it determines the speed of following the candles of the current timeframe against the background of the older one. Just place AutoGan on the graph and it will perform the required calculations and correctly draw the Gan grid. The script is very easy to use, only the colors of the grid lines are set in the parameters. Parameters: GRID_COLORING : How many colors to us
MACD by MK
Maxim Kuznetsov
Indicators
Use the opportunities of the MACD with maximum efficiency. Choose the price, filters and averaging method, all possible parameters. A unique feature of "MACD by MK"is the amplified signal line. The bends of the indicator have color designations and are additionally reflected on the main chart. By correlating them and the initial price, make your trading more qualitative. For ease of use, a neat ZigZag has been added A remarkable property of "MACD by MK" is the detection of motion attenuation.
AutoLevels
Maxim Kuznetsov
Utilities
Automatic calculation and marking of resistance and price reversal levels. The script will perform statistical calculations and plot a regular grid on which the quote moves on the graph. These levels are very stable. Use them in trading planning and for placing pending orders. Just select a timeframe and AutoLevels will indicate the important places of the chart in the form of horizontal lines. Solid lines indicate more "dense" areas - areas of price reversal, where the quote happens more oft
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicators
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
Ing
Maxim Kuznetsov
Experts
Intraday diagonal grid trading, development of Gan and Murray trading techniques. Relying on cyclical volatility, the Expert Advisor makes optimal inputs. Very easy to use - the main parameter is the minimum daily range. Additionally, you can set the parameters of averaging and profit taking. Every day, the ADVISER displays a diagonal network of lines forming a semblance of the Ing rune The BUY trading signal is the price crossing of the descending construction lines The SELL trading signal
SessionAlert
Maxim Kuznetsov
Indicators
Taking into account the difference in trading sessions, the indicator shows the trend direction and the resistance level. All events are marked on the chart and alerts are sent. Using SessionAlert, you can trade calmly, steadily. You just need to specify the start and end time of the sessions. The indicator displays the resistance level, the arrow indicates the trend change event and additionally marks the price touching the resistance level. The principle of operation of the indicator is very s
XFlow
Maxim Kuznetsov
Indicators
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
DayRate
Maxim Kuznetsov
Utilities
The script calculates the rate of price change and its deviation. Displays a typical price movement channel. Transfer the script to the chart and it will automatically mark up the channels through which the price can move in the near future. Place orders according to the channel boundaries. The script uses statistical methods to determine the rate and amplitude of the price. It calculates and displays channels and limits of further movement based on them.  Parameters PLACEMENT - channel place
MyChart
Maxim Kuznetsov
Utilities
The beautiful design of the trading chart makes trading more convenient and enjoyable. MyChart neatly marks out the time and price grid. Marks up the visual labels of the graph. Displays candlesticks of the older period, spread and stop-level levels. Flexible options allow you to customize the appearance to your taste. It looks good in any color theme of the terminal.  Settings TIME & PRICE grid - the appearance of the time and price grid. You can turn the grids on/off separately. Set fonts and
SyncDB
Maxim Kuznetsov
Utilities
A service to keep the SQLite database up to date . Fast real - time operation . Saves open positions and orders , current quotes , and trading history . Take advantage of SQLite 's capabilities for intermediate data storage , analytics , and integration of the MetaTrader platform . Save all your data in one place . Use the saved data in SQL analytical queries , from Python and other languages , to build dashboards and integrate MetaTrader Parameters SyncDB creates and maintains 2 databases at th
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