MalteseCross GBP

Универсальный инструмент для определения трендов, флетов и торговли по графическим паттернам. Объединяет техники Гана, Эллиота, Мюррея.

Просто разместите его на графике и он покажет направление и скорость движения цены, выделит разворотные моменты.

Maltese cross поможет точно определять узловые моменты в истории, планировать торговые действия и сопровождать открытые сделки.

Эта бесплатная демонстрационная версия MalteseCross ограничена GBPUSD и кроссами GBP. Никаких прочих ограничений нет.

Для других инструментов используйте полную версию индикатора MalteseCross

Основные принципы

Maltese Cross отображает линии Trend, Flat и Impulse до и после выбранного момента. Цена движется между линиями, от одной до другой. Точками отмечается уровень Reverse

Флет - горизонтальное движение между линиями Flat.

Тренд - движение вдоль оси Trend между линиями Flat и Impulse.

Импульс - начало движения цены, выходящее за границу Impulse.

При появлении точек Reverse ход цены замедляется и она разворачивается. Чем больше точек Reverse в окрестности, тем больше вероятность разворота.





для нахождения опорных точек - перемещайте индикатор по графику. Особое внимание уделяйте местам где меняется тренд - то есть цена приходит и уходит по линиям Impulse, при этом подсвечивается точками Reverse.

Найденные моменты будут основополагающими при анализе.

Использование



Просто поместите Maltese Cross на график. Перемещайте по графику используя мышь. Для одновременного использования двух индикаторов на одном чарте задайте им разные цвета.

Если переместите индикатор за правую часть графика, он будет "привязан" к последнему бару.

Тестирование и первый запуск



При запуске в тестере индикатор сразу привязывается к правому краю. Если необходимо - переместите его на другой момент времени.

Обратите внимание на появление точек Reverse - это самый важный сигнал индикатора.

Параметры



COLOR - при первом запуске должен быть задан уникальный цвет. На графике не должно быть двух Maltese Cross одного начального цвета.

FLAT, TREND, IMPULSE, REVERSE - уровни на которых отображаются линии индикатора. Значение заданные по умолчанию универсальны, но вы можете применять и иные значение.

ZOOM - для высоковолатильных инструментов должен быть задано дополнительное кратное увеличение. Например для BTCUSD рекомендуется ZOOM=24

VARNAME - если вам надо синхронно перемещать два Maltese Cross на разных чартах, или перемещать его в советнике, задайте имя переменной терминала