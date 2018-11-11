Risk manager x2 free

5

Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита.

Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски.

А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов. 

Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.

Бесплатная версия! Полностью работает только на демо-счете! Полную версию вы можете купить здесь  https://www.mql5.com/ru/market/product/32405

Настройки:

Раздел __Intraday_lose_limits__

Защитит депозит в случае затяжной серии убыточных сделок внутри дня

MaxDayPercentLoss – каким % от депо вы рискуете сегодня

MaxDayDollarLoss – каким количеством $ вы рискуете сегодня

MinEquityDeposit – если эквити меньше значения закрываются все сделки

 

Раздел __Number_orders_limits__

Максимальное количество сделок

MaxDayOrdersCount – макс количество закрытых ордеров в сутки

MaxOrdersOneSymbol – макс открытых ордеров по 1 инструменту

MaxDayLossOrdersCount – макс количество убыточных ордеров в сутки

MaxCurrentOpenOrdersCount – макс открытых ордеров на счет

 

Раздел __Order_lose_limits__

Защита от сверх убытка в отдельно взятой сделке

MaxOrderPercentLoss – макс убыток ордера в %

MaxOrderDollarLoss – макс убыток ордера в $

 

Раздел __Lot_limits__

Защита депозита от margin call

MaxOrderLot – макс лот ордера

MaxSymbolOrderLot – макс лотаж для 1 инструмента

MaxTotalLot – макс общий лотаж

 

Раздел __Symbols_limits__

Ограничение торговли по символам.

AcceptedSymbols – какими символами вы разрешили себе торговать

MaxCountCurrentSymbols – макс количество торгуемых символов

 

Раздел __Advanced_functions__

Установка и перенов с SL и TP, а так же частичное и полное закрытие ордеров

StopLoss – принудительная установка SL

TakeProfit – принудительная установка TP

TakeProfitForHalfOrder – при каком профите закрывать 1/2 ордера

TakeProfitForChangeStopLoss – при каком профите подтягивать SL

StopLossAtProfit – значение SL (предыдущая опция)

TakeProfitAfterCloseBar – при каком профите закрывать ордер по закрытию свечи

BarPeriodForCloseOrder – период свечи для закрытия ордера при профите

 

Раздел __Save_profit_functions__

Защита текущей прибыли. Важный раздел!

SaveProfit – защищать дневную прибыль (true-защита включена)

EquityProfit – защита профита по эквити или по истории.

  • true - профит тралится по эквити. Защита активна когда эквити больше SaveProfitStartPercent. Ордера закроются, как только размер профита станет меньше SaveProfitDistancePercent от максимального профита
  • false - профит тралится по истории. Защита активна когда по истории профит больше SaveProfitStartPercent. Ордера закроются, как только размер профита по истории станет меньше SaveProfitDistancePercent от максимального профита

SaveProfitStartPercent – после какого профита в % тралить профит

SaveProfitDistancePercent – какой % профита защитить (от максимального профита)

 

Раздел __Time_limits_and_distance_between_orders__

Временные ограничения и ограничения по типам ордеров

CloseNightOrders – закрытие сделок ночью

StartNightTime – начало ночи

EndNightTime – конец ночи

SecondsAfterLastLossOrder – сколько секунд не торговать после убыточного ордера

SecondsAfterRunEA – сколько секунд не торговать после запуска терминала

AcceptedOrderTypes – типы ордеров для торговли

MinLimitOrdersInterval – мин расстояние от текущей цены до ближайшего лимитника

 

Раздел __Colors__

Визуальное оформление, алерты и push-сообщения

NoActive – цвет неактивных ограничений

Active – цвет активных ограничений

Font – размер текста

ShowAlerts 

  • true – если советник применит ограничения - возникнет алерт
  • false – сообщение будет только в разделе Эксперты терминала

SendAlerts

  • false – никаких сообщений на телефон не будет
  • true – информация об ограничениях советником отправится на телефон, привязанный к терминалу, push сообщением


Reviews 2
Manoj Kumar
137
Manoj Kumar 2021.07.29 04:50 
 

Saved my day! Thanks. Must have.

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Trade Copier Professional — Local Copy Solution Trade Copier Professional is a reliable local trade copying system for MetaTrader 4/5. It allows traders to replicate positions instantly across multiple accounts on the same computer, with built‑in safety controls and a professional dashboard. Overview The EA operates in both Master and Slave modes from a single file, with seamless switching. Trades can be copied between MT4 and MT5 terminals without internet dependency, using local file‑based
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4.85 (61)
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Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
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Manoj Kumar
137
Manoj Kumar 2021.07.29 04:50 
 

Saved my day! Thanks. Must have.

sunnychow
9043
sunnychow 2018.11.16 13:48 
 

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