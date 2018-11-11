Risk manager x2 free

Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита.

Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски.

А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.

Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.

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Настройки:

Раздел __Intraday_lose_limits__

Защитит депозит в случае затяжной серии убыточных сделок внутри дня

MaxDayPercentLoss – каким % от депо вы рискуете сегодня

MaxDayDollarLoss – каким количеством $ вы рискуете сегодня

MinEquityDeposit – если эквити меньше значения закрываются все сделки

Раздел __Number_orders_limits__

Максимальное количество сделок

MaxDayOrdersCount – макс количество закрытых ордеров в сутки

MaxOrdersOneSymbol – макс открытых ордеров по 1 инструменту

MaxDayLossOrdersCount – макс количество убыточных ордеров в сутки

MaxCurrentOpenOrdersCount – макс открытых ордеров на счет

Раздел __Order_lose_limits__

Защита от сверх убытка в отдельно взятой сделке

MaxOrderPercentLoss – макс убыток ордера в %

MaxOrderDollarLoss – макс убыток ордера в $

Раздел __Lot_limits__

Защита депозита от margin call

MaxOrderLot – макс лот ордера

MaxSymbolOrderLot – макс лотаж для 1 инструмента

MaxTotalLot – макс общий лотаж

Раздел __Symbols_limits__

Ограничение торговли по символам.

AcceptedSymbols – какими символами вы разрешили себе торговать

MaxCountCurrentSymbols – макс количество торгуемых символов

Раздел __Advanced_functions__

Установка и перенов с SL и TP, а так же частичное и полное закрытие ордеров

StopLoss – принудительная установка SL

TakeProfit – принудительная установка TP

TakeProfitForHalfOrder – при каком профите закрывать 1/2 ордера

TakeProfitForChangeStopLoss – при каком профите подтягивать SL

StopLossAtProfit – значение SL (предыдущая опция)

TakeProfitAfterCloseBar – при каком профите закрывать ордер по закрытию свечи

BarPeriodForCloseOrder – период свечи для закрытия ордера при профите

Раздел __Save_profit_functions__

Защита текущей прибыли. Важный раздел!

SaveProfit – защищать дневную прибыль (true-защита включена)

EquityProfit – защита профита по эквити или по истории.

true - профит тралится по эквити. Защита активна когда эквити больше SaveProfitStartPercent. Ордера закроются, как только размер профита станет меньше SaveProfitDistancePercent от максимального профита

false - профит тралится по истории. Защита активна когда по истории профит больше SaveProfitStartPercent. Ордера закроются, как только размер профита по истории станет меньше SaveProfitDistancePercent от максимального профита

SaveProfitStartPercent – после какого профита в % тралить профит

SaveProfitDistancePercent – какой % профита защитить (от максимального профита)

Раздел __Time_limits_and_distance_between_orders__

Временные ограничения и ограничения по типам ордеров

CloseNightOrders – закрытие сделок ночью

StartNightTime – начало ночи

EndNightTime – конец ночи

SecondsAfterLastLossOrder – сколько секунд не торговать после убыточного ордера

SecondsAfterRunEA – сколько секунд не торговать после запуска терминала

AcceptedOrderTypes – типы ордеров для торговли

MinLimitOrdersInterval – мин расстояние от текущей цены до ближайшего лимитника

Раздел __Colors__

Визуальное оформление, алерты и push-сообщения

NoActive – цвет неактивных ограничений

Active – цвет активных ограничений

Font – размер текста

ShowAlerts

true – если советник применит ограничения - возникнет алерт

false – сообщение будет только в разделе Эксперты терминала

SendAlerts

false – никаких сообщений на телефон не будет

true – информация об ограничениях советником отправится на телефон, привязанный к терминалу, push сообщением



