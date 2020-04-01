Утилита-риск-менеджер для защиты вашего депозита от полной потери денег.

Если вы инвестор и решили передать деньги в доверительное управление, вам нужен Trade Control. Так трейдер не нарушит свои же правила риск-менеджмента и не сольет все ваши деньги.

Для этого Trade Control должен находится на вашем VPS. И у управляющего трейдера не должно быть доступа к настройкам данной улититы. В момент слабости, трейдер не сможет увеличить заложенные в торговлю риски. И не потеряет ваш депозит за один неудачный день.

Вам нужен Trade Control, если вы трейдер, который осознал необходимость стороннего контроля за своими рисками для улучшения своих торговых результатов.

Для лучших результатов контроля торговли - утилита должна стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.





Настройки:

Раздел __Intraday_lose_limits__

Защитит депозит в случае затяжной серии убытков внутри дня

MaxDayPercentLoss – каким % от депо вы рискуете сегодня

MaxDayDollarLoss – каким количеством $ вы рискуете сегодня

MinEquityDeposit – если эквити меньше значения закрывается все

Раздел __Number_orders_limits__

Максимальное количество сделок

MaxDayOrdersCount – макс количество закрытых ордеров в сутки

MaxOrdersOneSymbol – макс открытых ордеров по 1 инструменту

MaxDayLossOrdersCount – макс количество убыточных ордеров в сутки

MaxCurrentOpenOrdersCount – макс открытых ордеров на счет

Раздел __Order_lose_limits__

Защита от сверх убытка в отдельно взятой сделке

MaxOrderPercentLoss – макс убыток ордера в %

MaxOrderDollarLoss – макс убыток ордера в $

Раздел __Lot_limits__

Защита депозита от margin call

MaxOrderLot – макс лот ордера

MaxSymbolOrderLot – макс лотаж для 1 инструмента

MaxTotalLot – макс общий лотаж

Раздел __Symbols_limits__

Ограничение торговли по символам.

AcceptedSymbols – какими символами вы разрешили себе торговать

MaxCountCurrentSymbols – макс количество торгуемых символов

Раздел __Advanced_functions__

Установка и перенов с SL и TP, а так же частичное и полное закрытие ордеров

StopLoss – принудительная установка SL

TakeProfit – принудительная установка TP

TakeProfitForHalfOrder – при каком профите закрывать 1/2 ордера

TakeProfitForChangeStopLoss – при каком профите подтягивать SL

StopLossAtProfit – значение SL (предыдущая опция)

TakeProfitAfterCloseBar – при каком профите закрывать ордер по закрытию свечи

BarPeriodForCloseOrder – период свечи для закрытия ордера при профите

Раздел __Save_profit_functions__

Защита текущей прибыли. Важный раздел!

SaveProfit – защищать дневную прибыль (true-защита включена)

EquityProfit – защита профита по эквити или по истории.

true - профит тралится по эквити. Защита активна когда эквити больше SaveProfitStartPercent. Ордера закроются, как только размер профита станет меньше SaveProfitDistancePercent от максимального профита

false - профит тралится по истории. Защита активна когда по истории профит больше SaveProfitStartPercent. Ордера закроются, как только размер профита по истории станет меньше SaveProfitDistancePercent от максимального профита

SaveProfitStartPercent – после какого профита в % тралить профит

SaveProfitDistancePercent – какой % профита защитить (от максимального профита)

Раздел __Time_limits_and_distance_between_orders__

Временные ограничения и ограничения по типам ордеров

CloseNightOrders – закрытие сделок ночью

StartNightTime – начало ночи

EndNightTime – конец ночи

SecondsAfterLastLossOrder – сколько секунд не торговать после убыточного ордера

SecondsAfterRunEA – сколько секунд не торговать после запуска терминала

AcceptedOrderTypes – типы ордеров для торговли

MinLimitOrdersInterval – мин расстояние от текущей цены до ближайшего лимитника

Раздел __Colors__

Визуальное оформление, алерты и push-сообщения

NoActive – цвет неактивных ограничений

Active – цвет активных ограничений

Font – размер текста

ShowAlerts

true – если советник применит ограничения - возникнет алерт

false – сообщение будет только в разделе Эксперты терминала

SendAlerts