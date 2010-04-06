Wicky level x2 free

Индикатор, который ищет качественные точки входа в рынок и отображает их в виде стрелок. Действует по сложному алгоритму. Сначала ищет на графике специальные уровни, которые обязательно должны быть пробиты импульсом. Если цена возвращается к этому уровню в виде свечи с длинной тенью и маленьким телом и касается уровня только тенью - возникает точка входа.

Не перерисовывается!

Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.





Может использоваться как:

Индикатор уровней, где цена будет останавливаться и разворачиваться или пробивать уровень без ретеста

Точка входа при среднесрочной торговле (входим только после стрелки на специальном уровне)





Стопы - лучше всего ставить за тень сигнальной свечи. Тейки - тралим или используем RRR 2:1 - 4:1

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Настройки:

History - На каком количестве баров истории искать специальные уровни

Pattern_History - Какая продолжительность специальных уровней должна быть

Width_level - Толщина (в пипсах) специального уровня

Min_pips_breakout - Минимальный пробой уровня (оптимально 100пипсов)

show_arrows - Показывать точки входа - свечи с длинными тенями, которые касаются специальных уровней

SendToEmailAndPush - Отправлять ли Email и PUSH сообщения?

Alerting - совершать алерты при возникновении точек входа - свечей с длинными тенями, которые касаются специальных уровней