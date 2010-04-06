Wicky level x2 free

Индикатор, который ищет качественные точки входа в рынок и отображает их в виде стрелок. Действует по сложному алгоритму. Сначала ищет на графике специальные уровни, которые обязательно должны быть пробиты импульсом. Если цена возвращается к этому уровню в виде свечи с длинной тенью и маленьким телом и касается уровня только тенью - возникает точка входа. 

Не перерисовывается! 

Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.  


Может использоваться как:

  • Индикатор уровней, где цена будет останавливаться и разворачиваться или пробивать уровень без ретеста
  • Точка входа при среднесрочной торговле (входим только после стрелки на специальном уровне)


Стопы - лучше всего ставить за тень сигнальной свечи. Тейки - тралим или используем RRR 2:1 - 4:1

Бесплатная версия. Полную версию, вы можете скачать здесь   https://www.mql5.com/ru/market/product/40961

Настройки:

History - На каком количестве баров истории искать специальные уровни

Pattern_History - Какая продолжительность специальных уровней должна быть 

Width_level - Толщина (в пипсах) специального уровня 

Min_pips_breakout - Минимальный пробой уровня (оптимально 100пипсов)

show_arrows - Показывать точки входа - свечи с длинными тенями, которые касаются специальных уровней 

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Alerting - совершать алерты при возникновении точек входа - свечей с длинными тенями, которые касаются специальных уровней

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Indicators
The indicator looks for buying and selling zones, where a deal can be opened with a minimal stop loss and a better Risk Reward Ratio. The indicator is based on qualitative search of the Double top/Double bottom pattern. This version works only on USDCAD! The full version of the indicator can be purchased here - https://www.mql5.com/en/market/product/29820 Indicator operation principle Looks for local tops/bottoms which can potentially become a Reversal zone It waits for an impulse movement that
FREE
Advanced reversal system RRR 1 to 5 free
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator shows entry points with Risk-Reward-Ratio 1 to 5. Main timeframe H1. Works on every pair. The main logic - is to find a reversal level, and then track the price reaction to this level. Doesn't need any settings. As a standard, it paint 5 levels of the same take-profit (red / blue for sellers and buys) and 1 stop-loss level - orange. ATTENTION! Test version of the indicator. Works only on the USDCAD pair! The full version can be bought here https://www.mql5.com/en/market/product/61
FREE
Risk manager x2 free
Andrii Malakhov
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Utilities
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
FREE
Culmination candle x2 free
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator searches for the largest candles with minimum wicks for the last X candles. Sometimes, such candles mark the presence of a strong buyer, who quickly and strongly pushes the price in the right direction. However, most often, these are culmination candles, especially at the end of a prolonged trend when a single large candle knocks out stop losses of the most persistent traders and the price reverses instantly. The indicator allows you to open a position on the very edge of the marke
FREE
MACD stopper x2 free
Andrii Malakhov
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Indicators
The MACD_stopper_x2 indicator shows where the trend has a tendency to stop or reverse. It uses the standard MACD indicator and a proprietary formula for processing data obtained from MACD. There are 2 types of stop/reversal signals: Small cross - probability of a trend stop/reversal is 70-80%; Large cross - probability of a trend stop/reversal is 80-80%; If there are open trades (for example, BUY) on the symbol the indicator is attached to, and the BUY trend ends, the indicator sends push notifi
FREE
MACD stopper x2
Andrii Malakhov
Indicators
The MACD_stopper_x2 indicator shows where the trend has a tendency to stop or reverse. It uses the standard MACD indicator and a proprietary formula for processing data obtained from MACD. There are 2 types of stop/reversal signals: Small cross - probability of a trend stop/reversal is 70-80% Large cross - probability of a trend stop/reversal is 80-80% If there are open trades (for example, BUY) on the symbol the indicator is attached to, and the BUY trend ends, the indicator sends push notifica
Reversal zones x2
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator looks for buying and selling zones, where a deal can be opened with a minimal stop loss and a better Risk Reward Ratio. The indicator is based on qualitative search of the Double top/Double bottom pattern. Indicator operation principle Looks for local tops/bottoms which can potentially become a Reversal zone It waits for an impulse movement that would exceed the Reversal zone and draws a red/blue wide rectangle Within the Reversal zone, it looks for the strongest area of the zone
Culmination candle x2
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator searches for the largest candles with minimum wicks for the last X candles. Sometimes, such candles mark the presence of a strong buyer, who quickly and strongly pushes the price in the right direction. However, most often, these are culmination candles, especially at the end of a prolonged trend when a single large candle knocks out stop losses of the most persistent traders and the price reverses instantly. The indicator allows you to open a position on the very edge of the marke
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilities
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Buy Sell zones x2
Andrii Malakhov
Indicators
Индикатор "Buy Sell zones x2" основан на принципе "остановка/разворот после сильного движения". Поэтому, как только обнаруживается сильное безоткатное движение, сразу после остановки - рисуется зона покупок/продаж. Зоны отрабатывают красиво. Или цена ретестит зону и улетает в космос, или пробивает зону насквозь и зона отрабатывается с другой стороны так же красиво.  Работает на всех таймфреймах. Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: индикатор зон, где лучше вс
Wicky level x2
Andrii Malakhov
Indicators
Индикатор, который ищет качественные точки входа в рынок и отображает их в виде стрелок. Действует по сложному алгоритму. Сначала ищет на графике специальные уровни, которые обязательно должны быть пробиты импульсом. Если цена возвращается к этому уровню в виде свечи с длинной тенью и маленьким телом и касается уровня только тенью - возникает точка входа.  Не перерисовывается!  Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: Индикатор уровней, где цена будет останавливат
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilities
Утилита-риск-менеджер для защиты вашего депозита от полной потери денег. Если вы инвестор и решили передать деньги в доверительное управление, вам нужен Trade Control. Так трейдер не нарушит свои же правила риск-менеджмента и не сольет все ваши деньги. Для этого Trade Control должен находится на вашем VPS. И у управляющего трейдера не должно быть доступа к настройкам данной улититы. В момент слабости, трейдер не сможет увеличить заложенные в торговлю риски. И не потеряет ваш депозит за один неуд
Advanced reversal system RRR 1 to 5
Andrii Malakhov
Indicators
The indicator shows entry points with Risk-Reward-Ratio 1 to 5. Main timeframe H1. Works on every pair. The main logic - is to find a reversal level, and then track the price reaction to this level. Doesn't need any settings. As a standard, it paint 5 levels of the same take-profit (red / blue for sellers and buys) and 1 stop-loss level - orange. ATTENTION! The full version of indicator. You can t est full work of indicator free only on the USDCAD pair here  https://www.mql5.com/en/market/produ
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