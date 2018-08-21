Multi Time Frame CCI Indicator
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Этот индикатор предназначен для контроля уровней CCI на текущем и старших от него таймфреймах. Панель управления проста в понимании и состоит из кнопок, с помощью которых можно управлять отображением линий, соответствующим указанным на наименовании кнопок. Цвет кнопки совпадает с цветом линии.
Этот индикатор из серии подобных индикаторов, которые уже успели завоевать популярность:
https://www.mql5.com/ru/market/product/30276 и https://www.mql5.com/ru/market/product/30403
Параметры
"___| Settings of the main indicator " - Настройки основного индикатора;
- CCI Period - Период усреднения для вычисления индекса (по умолчанию 14);
- CCI Price type - Тип цены (по умолчанию - цена закрытия);
"___| Color palette " - Цветовая палитра;
- Text color - цвет текста (по умолчанию White);
- ColorM1 - цвет линии таймфрейма М1 (по умолчанию DodgerBlue);
- ColorM5 - цвет линии таймфрейма М5 (по умолчанию Red);
- ColorM15 - цвет линии таймфрейма М15 (по умолчанию Lime);
- ColorM30 - цвет линии таймфрейма М30 (по умолчанию Aqua);
- ColorH1 - цвет линии таймфрейма H1 (по умолчанию Orange);
- ColorH4 - цвет линии таймфрейма H4 (по умолчанию Magenta);
- ColorD1 - цвет линии таймфрейма D1 (по умолчанию Navy);
- ColorW1 - цвет линии таймфрейма W (по умолчанию OrangeRed);
- ColorMN - цвет линии таймфрейма МN1 (по умолчанию Green);
Достаточно ввести период усреднения для вычисления индекса, и перед вами откроется возможность наблюдать его на всех старших периодах, а также выбирать те из них, которые вам будут нужны.
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