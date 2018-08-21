Multi Time Frame CCI Indicator

Этот индикатор предназначен для контроля уровней CCI на текущем и старших от него таймфреймах. Панель управления проста в понимании и состоит из кнопок, с помощью которых можно управлять отображением линий, соответствующим указанным на наименовании кнопок. Цвет кнопки совпадает с цветом линии.

Этот индикатор из серии подобных индикаторов, которые уже успели завоевать популярность:

https://www.mql5.com/ru/market/product/30276 и https://www.mql5.com/ru/market/product/30403







Параметры

"___| Settings of the main indicator " - Настройки основного индикатора;

CCI Period - Период усреднения для вычисления индекса (по умолчанию 14);

- Период усреднения для вычисления индекса (по умолчанию 14); CCI Price type - Тип цены (по умолчанию - цена закрытия);

"___| Color palette " - Цветовая палитра;

Text color - цвет текста (по умолчанию White);

- цвет текста (по умолчанию White); ColorM1 - цвет линии таймфрейма М1 (по умолчанию DodgerBlue);

- цвет линии таймфрейма М1 (по умолчанию DodgerBlue); ColorM5 - цвет линии таймфрейма М5 (по умолчанию Red);

- цвет линии таймфрейма М5 (по умолчанию Red); ColorM15 - цвет линии таймфрейма М15 (по умолчанию Lime);

- цвет линии таймфрейма М15 (по умолчанию Lime); ColorM30 - цвет линии таймфрейма М30 (по умолчанию Aqua);

- цвет линии таймфрейма М30 (по умолчанию Aqua); ColorH1 - цвет линии таймфрейма H1 (по умолчанию Orange);

- цвет линии таймфрейма H1 (по умолчанию Orange); ColorH4 - цвет линии таймфрейма H4 (по умолчанию Magenta);

- цвет линии таймфрейма H4 (по умолчанию Magenta); ColorD1 - цвет линии таймфрейма D1 (по умолчанию Navy);

- цвет линии таймфрейма D1 (по умолчанию Navy); ColorW1 - цвет линии таймфрейма W (по умолчанию OrangeRed);

- цвет линии таймфрейма W (по умолчанию OrangeRed); ColorMN - цвет линии таймфрейма МN1 (по умолчанию Green);

Достаточно ввести период усреднения для вычисления индекса, и перед вами откроется возможность наблюдать его на всех старших периодах, а также выбирать те из них, которые вам будут нужны.