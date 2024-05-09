The Bid price Above Below EMA

EMA Above Below Bid price

Технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, показывает расположение пяти ЕМА,

пяти средних скользящих, относительно цены формирующей японские свечи или бары (цена Bid).







О понятии ЕМА.



Скользящая средняя (moving average, MA) — это дополнительная линия на графике цены актива.

Внешне она повторяет график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний.

Основные характеристики:





1. Показывает тренды. Если скользящая устремлена вверх и цена выше МА — тренд восходящий.

Если скользящая направлена вниз и цена располагается ниже ее линии — тренд нисходящий.





2. Чем длиннее МА, тем сильнее тренд. Самой сильной мною считается 777-дневная МА.





3. Мувинг часто выступает Динамическим уровнем поддержки и сопротивления: цена возвращается

к скользящей, бьётся об неё и отскакивает.





4. Пересечения двух и более МА с разными периодами могут говорить о смене тренда.





5. Хорошо работает во время ярко выраженного тренда и даёт много ложных сигналов в боковике.









Виды МА в трейдинге. Виды скользящих средних (мувингов) можно условно разделить по построению на:





· SMA – Simple MA. Каждый член ряда обладает равным весом, это простой расчет среднего значения на определенной дистанции.





· ЕМА – Exponential MA. Значимость свечей, на которых рассчитывается ЕМА, меняется по экспоненте.

Наибольший вес назначается недавним ценам.





· Smoothed MA – сглаженный мувинг. Особенность этого подвида – учет свечей, выходящих за пределы промежутка, на котором

рассчитывается значение индикатора.





· LWMA – Linear Weighted МА. В линейно-взвешенном подвиде используется тот же принцип работы, что и в ЕМА, но методика

распределения значимости свечей иная. Их вес меняется в соответствии с арифметической прогрессией.





Что значит bid на бирже?

Bid; предлагаемая цена) — цена спроса, наивысшая цена покупателя, по которой он согласен купить валюту, ценные бумаги и т. п. активы.

В биржевой практике ценой бид на текущий момент обычно считают наивысшую цену, по которой есть ожидающая удовлетворения заявка

на покупку, по которой любой желающий может продать свои активы.



Бид (англ. Bid; предлагаемая цена) — цена спроса, наивысшая цена покупателя, по которой он согласен купить валюту,

ценные бумаги и т. п. активы. В биржевой практике ценой бид на текущий момент обычно считают наивысшую цену,

по которой есть ожидающая удовлетворения заявка на покупку, по которой любой желающий может продать свои активы.

Биду противостоит аск — цена предложения. Разницу между ними называют спред.

Примечание. Метод торговли с помощью Индикатора квадратов ЕМА :



Данный индикатор, очень хороший помощник, для тех трейдеров которые в своей торговли используют средние скользящие.

Разных периодов.



Трейдеру достаточно ввести параметры своих МА в индикатор, и не переключая тайм фреймов видеть,

где находиться текущая цена относительно мувингов, т.е. выше или ниже цены Bid.



ячейки индикатора легко расположить по координатам на любом размере монитора.

Я к примеру, располагаю индикатор прямо под кнопками переключения тайм фреймов.

Как изображено на скринах к индикатору.



Текст названия столбиков, тайм фреймы, можно отключать поставив размер текст 0.

Рядом со строкой ячеек отображается цифровое значение всех добавленных вами МА во входные параметры индикатора. Для наглядности.



Сами мувинги, средние скользящие Вы на график добавляете сами. По вашему усмотрению, и дублируете их значение в данный индикатор.



По индикатору, очень хорошо, визуально видны тренды и тенденции текущей цены. Если Ячейки зелёные, то на всех тайм фреймах,

то сейчас преобладает восходящих тренд. Если ячейки красные, то нисходящий, и цена находиться под мувингами.



К индикатору легко приспособиться, и он будет давать вам дополнительную информацию для принятия вами решений по своей торговой

системе., если у Вы используете средние скользящие в своей торговой стратегии. Не переключая тайм фреймы графиков валютных инструментов.









Некоторые входные параметры индикатора:

Period ЕМА (1,2,3,4,5) – период средней скользящей.





Metod EMA – метод построения MA .





В параметрах индикатора можно менять цвета ячеек и размеры текстов. А также перемещать по двум координатным осям на графике.

По умолчанию в индикаторе введены мною проверенные годами, параметры ЕМА. Которые работают как динамические уровни

поддержки и сопротивления. Пересечение малых средних 21 и 89 ЕМА, является разворотом тренда. Добавьте их на график и убедитесь сами.





P.S. Попутного тренда друзья единомышленники и Успехов нам во всём.

Все вопросы и предложения, пишите личными сообщениями автору, или

комментариями к данному индикатору. И мы сделаем нашу с вами работу

трейдера ещё комфортнее, удобнее и прибыльнее. На связи. VT ✔







