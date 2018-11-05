Stock Exchange Channel

Индикатор реализован для определения классического канала движения цены, который используется на крупных биржевых площадках.

Не перерисовывается

Синий уровень - это уровень поддержки

Красный уровень - это уровень сопротивления

Белый уровень - является Pivot-уровнем

Настройки

Period_SEC - ввод значения периода .

Примечание: Индикатор определяет уровни только на пятизначных котировках!

Метод торговли: Открытие позиций осуществляется от уровней , именно на их значениях происходит отскок цены или пробой ...

Движение цены в 70-80% от статистики проходит внутри канала. Из этого следует более качественное определение стратегии для вашей торговли .

В сочетании с другими вашими индикаторами и шаблонами , является мощным дополнением для достижения цели...