Stock Exchange Channel

Индикатор реализован для определения классического канала движения цены, который используется на крупных биржевых площадках.

  • Не перерисовывается
  • Синий уровень - это уровень поддержки 
  • Красный уровень - это уровень сопротивления 
  • Белый уровень - является Pivot-уровнем 

Настройки

  • Period_SEC - ввод  значения периода .

Примечание: Индикатор определяет уровни только на пятизначных котировках!

Метод торговли: Открытие позиций осуществляется от уровней , именно на их значениях происходит отскок цены или пробой ...
                            Движение цены в 70-80% от статистики  проходит внутри канала. Из этого следует более качественное определение стратегии для вашей торговли .

                            В сочетании с другими вашими индикаторами и шаблонами , является мощным дополнением для достижения цели...

Recommended products
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Color Macd Tf
Syarif Nur Arief
5 (1)
Indicators
MACD is well known indicator that still can be use for prediction where price will go next few minutes, hours or even weekly  With colored bar of Macd, your eyes can easily catch when color is changed based what market price movement to find any early trend on market. here is the parameter of the indicator: TF_MACD , default is 1 Hour , this mean you can see clearly MACD of 1 Hour TimeFrame on Lower TimeFrame. InpPrice , default is Price Close , this is original MACD parameter from Metaquotes st
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicators
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicators
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indicators
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Heiken Ashi RSI Oscillator
Noiros Tech
4.94 (18)
Indicators
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD This system is an Heiken Ashi system based on RSI calculations . The system is a free open source script originally published on TradingView by JayRogers . We have taken the liberty of converting the pine script to Mq4 indicator . We have also added a new feature which enables to filter signals and reduces noise on the arrow signals. Background HEIKEN ASHI Th
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicators
Volume Profile Indicator / Market Profile Indicator What this is not : FMP is not the classic letter-coded TPO display , does not display the overall chart data profile calculation , and , it does not segment the chart into periods and calculate them. What it does :  Most importantly ,the FMP indicator will process data that resides between the left edge of the user defined spectrum and the right edge of the user defined spectrum. User can define the spectrum by just pulling each end of the indi
FREE
DR IDR for all sessions
Chi Chun Ho
4.93 (15)
Indicators
Updates 9/12/2023 - If you are looking for the Spock EA, I don't sell it anymore. DM me for more info. 24/10/2023  -  Check out my other products. Starting to roll out some EAs & indicators based on this range. Currently there is no MT5 version. I am using MT4 myself. So I will spend my time mostly to develop more extensive stats for the Stats version and maybe even an EA. But I might  develop a MT5 version. All depends on the demand. Meaning, the more people request it, the bigger the chan
FREE
Scalping Edge Pro
Saqr Mohammad Yousef Almasarweh
Indicators
Scalping Edge Pro Indicator Unleash the Power of Precision Trading: Introducing Scalping Edge Pro Tired of market noise and conflicting signals that cloud your judgment? Are you searching for a tool that delivers the clarity and confidence needed to seize rapid opportunities in volatile markets? Scalping Edge Pro is the engineered solution designed for traders who demand precision and professionalism in every trade. It is meticulously calibrated for peak performance on the 15-minute (M15) timef
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicators
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
1 (1)
Indicators
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
Reversal 2
Murodil Eminjonov
Indicators
The "REVERSAL" indicator is a pointer indicator without redrawing and delay. The "REVERSAL" indicator shows the best trend entry points on the chart. It is better to use it in tandem with other trend indicators as a filter. The indicator shows good results on all timeframes. The signal is generated after the candle closes and appears as blue and red arrows. If you reduce the amplitude, then you can trade in the style of scalping
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicators
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Shadow Flare MT4
Kestutis Balciunas
Indicators
Shadow Flare Indicator is a non-repainting trend & liquidity tool for MetaTrader 4. It runs a configurable moving-average baseline (HMA, EMA, SMA, or RMA) wrapped in an Average True Range envelope and produces a sticky trend state that only flips when price closes through the upper or lower band. The same trend engine drives an automatic supply/demand zone module that detects pivot highs and pivot lows, draws coloured boxes around them, and mitigates each zone the moment price closes through it.
FREE
TCL Auto Supply and Demand Oscillator
Stratos Digital (PVT) Ltd
Indicators
Auto Supply and Demand Oscillator is an indicator for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 that detects supply and demand zones automatically and displays them as a single oscillator value at the bottom of the chart, instead of drawing rectangles directly on price. Concept Supply zones are price areas where strong selling created a sharp downward move away from a balance area. Demand zones are price areas where strong buying created a sharp upward move. Traditional implementations draw boxes on the
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
4 (6)
Indicators
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Remaining Time MT4
Dhokiyas Money Map Investment Consultants - FZCO
Utilities
Candle Remaining Time for MetaTrader 4 Never miss a candle close again. Trade with perfect timing. Candle Remaining Time Precision Utility for MT4 Candle Remaining Time is a lightweight and accurate timing utility designed for MetaTrader 4. It displays the exact remaining time of the current candle directly on your chart in real time. This tool is built for traders who rely on candle close confirmation. Whether you trade scalping strategies, intraday setups, breakouts, or price action systems,
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indicators
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicators
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Indicators
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown is a simple and precise tool that shows the remaining time until the current candle closes directly on the chart. When your entry depends on the candle close, even a few seconds matter. This indicator helps you see the exact time and make decisions without rushing or guessing. An indicator for precise control over candle closing time. The indicator displays: time remaining until candle close current server time spread Stop Level
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicators
QualifiedEngulfing Is Free Version Of ProEngulfing Indicator  ProEngulfing Is Paid Version Of This Indicator  Download It Here . What is Different Between free and paid version of ProEngulfing ?  Free version has limitation of One Signal Per Day Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution Introducing QualifiedEngulfing   – Your Professional Engulf Pattern In
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicators
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indicators
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (3)
Indicators
SR is a support and resistance indicator, it shows major highs and lows by different colors. The color of a level is changing if the last high or low are touching it. After the closing of a bar above or below level, it will delete it. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *This indicator signal is not perfect and have to be used with other market analysis and confirmations.
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicators
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Hull Trend Flip
Luke Anthony Caras
5 (1)
Indicators
Hull Trend Flip   identifies the moment the Hull Moving Average changes direction — giving you a clean, visual signal exactly when momentum shifts. The HMA is one of the fastest trend-following moving averages available, minimising lag while remaining smooth. Hull Trend Flip builds on this by splitting the line into two colours —   lime when rising, red when falling   — and firing an   arrow on every confirmed flip , so you never miss a trend change at a glance. Features Hull Moving Average wit
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
Indicators
Smart FVG Indicator MT4   delivers professional Fair Value Gap (FVG) detection, monitoring, and alerting directly on your charts. It combines   ATR-based filtering   with structure-aware logic to remove noise, adapt to liquidity, and keep only the most relevant imbalances for precise decisions. Key Advantages Accurate FVG detection:   Identifies genuine inefficiencies, not just simple candle gaps. ATR-based precision:   Adaptive sensitivity filters out low-quality signals across markets and time
FREE
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
3.5 (4)
Indicators
DayTrader PRO (Buy DayTrader PRO and Get another Paid Self Optimizing indicator for Free as Bonus) DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
Indicators
discount ends soon original price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 4 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss, or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactl
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
Beast Super Signal
Florian Zuercher
4.73 (89)
Indicators
Limited SALE Now On!!! Get 20% OFF! Was $249, now only $199! The Beast Super Signal indicator is a straightforward, trend-based indicator that's easy to use. It continuously monitors current market conditions, looking for new trends or opportunities to join existing ones. When all of its internal strategies align perfectly, the indicator provides a buy or sell signal. Just act on the signal arrow alert; no additional confirmation is needed. This versatile trading tool works across all currency
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (12)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.78 (9)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Finesia Sniper
Robby Suhendrawan
Indicators
Finesia Scalper - High Probability & Non-Repainting System Discounted   Price   !!     Secure the Lowest Price Today. Next The price will increase to   250 USD . Are you looking for a powerful, high-probability trading indicator that removes the guesswork from your chart? Finesia Scalper is a professional-grade, 100% non-repainting trading tool designed to provide you with ultimate precision. Built on a proven algorithm, this indicator seamlessly combines three highly effective trading methodolo
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
Forex Breath System is a trend based trading system which can be used with any market. You can use this system with currencies, metals, commodities, indices, crypto and even stocks. It can also be used with any time frame. The system is universal. It shows trend and provides arrow signals with the trend. The indicator can also provide you with a special type of alerts when the signals appear in the direction of the trend which makes trend trading an easy task. The indicator is very easy to use a
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
TMM Channel System
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
T.M.M Channel System is a forex trading system which provides signals for BUY and SELL with the Trend using special trend filter price channel indicator. This indicator is easy to adapt to any market using only two parameters. This channel indicator does not repaint! The channel indicator is recommended for trading on H4 charts but can be used with any time frame though. After purchase you will download the channel indicator. The arrow indicator will be provided to you for free after purchase. Y
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
The indicator accurately shows the reversal points and price return zones where the   Major players . You see where new trends are forming and make decisions with maximum precision, maintaining control over every trade. VERSION MT5     -     Reveals its maximum potential when combined with the   TREND LINES PRO   indicator What the indicator shows: Reversal structures and reversal levels with activation at the beginning of a new trend. Display of   TAKE PROFIT   and   STOP LOSS   levels with mi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (659)
Indicators
Trading Special –40% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a
UU Bands Win Pro
Santi Dankamjad
Indicators
Indicator UU Bands สำหรับเทรดเดอร์ ที่ต้องการความแม่นยำ ในการเข้าเทรด หรือ หาจังหวะในการเข้าเทรด ใช้ได้กับทุก ทามเฟรม ข้อมูลของ อินดิเคเตอร์ 1. มี แบนด์ ด้วยกันทั้งหมด 7 เส้น 2. เส้น 3 เส้น ด้านบน เป็นแนวต้าน เคลื่อนที่ แนวต้านที่1 แนวต้านที่ 2 แนวต้านที่3 3. เส้น 3 เส้น ด้านล่าง เป็นแนวรับ เคลื่อนที่ แนวรับที่ 1 แนวรับที่ 2 แนวรับที่ 3 4. เส้นตรงกลาง เป็นเส้นแบ่ง เทรน สีเขียว หมายถึง แนวโน้มขึ้น สีแดง หมายถึง แนวโน้มลง 5. สัญลักษณ์ ลูกศร สามารถนำไปอ้างอิง เป็นจุดเข้าเทรดได้  คำแนะสำหรับการเท
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
More from author
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EUR/USD pair on the M1 timeframe (for five digit quotes), and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys at the extreme Lows and sells at the extreme Highs of the Stochastic indicator values. When a signal is received the orders are opened by injection, using tick data. Positions are closed by Trailing Stop Not closed positions are closed at the opposite trade Built-in adj
FREE
Pivot Candles
Dmitriy Zaytsev
Indicators
The indicator is designed to determine the pivot level for a group of candlesticks and the trend direction. no repainting calculation is done on an active candle if candlesticks are above the main line, the trend is upward if candlesticks are below the main line, the trend is downward breakdown of the main line signals a trend change or a price rebound two display modes, normal and with acceleration (ModeLite) an auxiliary line displays the resistance line Configurations BarsHistory - how many
FREE
Forex Fraus MAD DOG
Dmitriy Zaytsev
3.5 (2)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus is designed for scalping the EURUSD (for five-digit quotes) and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle When a signal is received, the orders are opened by accumulation using tick data; The robot does not apply indicators and other analytical systems. The signals are calculated using H1 and M1 chart processing results; The EA has three operation modes; Normal : uses the filter for trend trading; Turbo : uses the filter th
FREE
Borey
Dmitriy Zaytsev
Indicators
The indicator detects price channels, reversal points and trend direction. All timeframes. No repainting. Channel borders are formed by support/resistance levels. Calculation is done on an active candle. If the red line is above the green one, a trend is bullish. If the red line is below the green one, a trend is bearish. After the price breaks through the green line, the indicator starts building a new channel. The indicator works well with the Forex_Fraus_M15.tpl template https://www.mql5.com/
FREE
Forex Fraus Gringotts
Dmitriy Zaytsev
1 (1)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EURUSD M1 (for five-digit quotes) and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys when passing 100% of the bearish candle volume and sells when passing 100% of the bullish candle volume; When a signal is received, the orders are opened by injection, using tick data; Positions are closed by Trailing Stop; Not closed positions are closed at the opposite trade; Built-in adjust
Forex Fraus Edelweiss
Dmitriy Zaytsev
3.25 (4)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle It buys and sells based on the values of the internal indicator; When a signal is received, the orders are opened by injection, using tick data; Always sets a stop loss; Positions are closed by Trailing Stop; Not closed positions are closed at the opposite trade; Built-in adjustable risk management block. Depending on the balance, it m
Neonik
Dmitriy Zaytsev
Indicators
The indicator identifies trends and micro-trends, perfectly suited for those who prefer scalping. It has been developed for working on the M1 timeframe, however it also shows clear trends on the higher timeframes for long-term positions. The indicator does not redraw. The history data of the charts and prices are used for indication. This is the basis for the indicator. If the price is in the blue channel, the trend is bullish. If the price is in the red channel, the trend is bearish. It allows
AntiPhase
Dmitriy Zaytsev
5 (1)
Indicators
The indicator identifies the trend change points. Does not redraw. Calculation is done on an active candle. Lines crossing is used as a trend change point. If the price is above the two lines, there is an uptrend. If the price is below the two lines, there is a downtrend. The indicator allows you to accurately enter the market during a trend change. It can also be used in custom strategies on a detected trend. 3 modes of notification on trend changes. Sound, arrows, sending push-notifications. I
Sticky SAR
Dmitriy Zaytsev
Indicators
This indicator is designed for determining the trend direction and price reversal points. This indicator is a heavily modified version of Parabolic SAR. Does not repaint/redraw Calculation on an current candle If the price is above the indicator, trend is ascending. If the price is below the indicator, trend is descending. Trade: If the color and the trend direction changed, open a position and close it by take profit, or hold it until the next trend change. It is also possible to trade rebounds
Leo Fibonacci
Dmitriy Zaytsev
Indicators
The indicator is designed for determining Fibonacci levels. Does not repaint/redraw The blue level shows the zero Fibonacci value (it is also the Pivot level) Red levels show calculated Fibonacci levels (used as a rollback or reversal point) Automatic period detection (periods can be entered manually) Adjustable display calculation method. Settings BarsHistory - the number of bars to be used to display the indicator. Method - method of calculation. AutoPeriod - automated period calculation (true
Forex Fraus Oris
Dmitriy Zaytsev
Experts
Принцип работы Покупает и продаёт на основании показаний внутреннего индикатора; После появления сигнала , выставляет сетку. Встроен регулируемый блок риск-менеджмента. В зависимости от баланса следит за величиной исполняемого ордера, распределяя риски; Не использует стандартные индикаторы. Присутствует блок отправки PUSH-уведомлений на смартфон.(после каждой сделки отправляет сообщение на смартфон с данными о текущем балансе и профите).   Тестирование Скачайте бесплатную копию Forex Fraus Oris
Filter:
No reviews
Reply to review