Stock Exchange Channel
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 5 November 2018
Индикатор реализован для определения классического канала движения цены, который используется на крупных биржевых площадках.
- Не перерисовывается
- Синий уровень - это уровень поддержки
- Красный уровень - это уровень сопротивления
- Белый уровень - является Pivot-уровнем
Настройки
- Period_SEC - ввод значения периода .
Примечание: Индикатор определяет уровни только на пятизначных котировках!
Метод торговли: Открытие позиций осуществляется от уровней , именно на их значениях происходит отскок цены или пробой ...
Движение цены в 70-80% от статистики проходит внутри канала. Из этого следует более качественное определение стратегии для вашей торговли .
В сочетании с другими вашими индикаторами и шаблонами , является мощным дополнением для достижения цели...