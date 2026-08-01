EA Alba The Genius Aggressive VIP 5m 15m V4K MT5

ألبا V4K: العبقري العدواني [إصدار VIP] (MT5)

ذروة التداول الخوارزمي – تم هندستها ل XAUUSD على MetaTrader 5

مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ بل هي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 5. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك تيك-تروتل متعدد الخيوط 64 بت لتنفيذ الصفقات بسرعة ودقة لا ترحم.

إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق على MT5، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي.

🧠 الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية

يعمل ALBA V4K على نموذج رياضي مصنف للغاية ومستقل عن الزمن. بدلا من الاعتماد على مؤشرات متأخرة، يقوم بمسح السوق بحثا عن مناطق ضغط السيولة الكمومية. عندما يصل ضغط السوق إلى حد حرج، تطلق ألبا إطار عمل الضربة الكمومية، حيث تلتقط انفجارات زخمية متفجرة قبل أن يتفاعل جمهور التجزئة حتى.

وباستخدام معالجة النقاط السريعة جدا في MT5، يعمل النظام في صمت تام، مما يضمن بقاء نيتك في التداول غير مرئية لخوارزميات الوسطاء.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) ألبا V4K يتبادل التخفي المطلق. مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لا ترسل أبدا إلى خادم الوسيط. يتم معالجتها داخليا ضمن كتلة ذاكرة GhostRAM الخاصة ب EA. هذا يحمي حسابك من الصيد المؤقت والتوسع الصناعي.

⚡ زناد الهجين بنظام النقر والخانق (سرعة MT5 غير المتزامنة) تفويت صفقة ليست خيارا. يستخدم ALBA بروتوكول تنفيذ مزدوج الطبقات محسن لإرسال الأوامر غير المتزامنة في MT5. يضع خطوط فخ استراتيجية، ولكن إذا تسبب التقلبات الشديدة في فجوات في الأسعار، فإن نظام الاحتياط الهجين ينتقل بسلاسة إلى التنفيذ الحركي الفوري، مما يضمن أنك دائما في الوضع الأمثل.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) انس إزاحة GMT والارتباك في التوقيت الصيفي. تتميز ALBA بمصفوفة زمنية موحدة عالميا تكتشف تلقائيا منطقة زمنية الوسيط الخاصة بك وتنظم منطق التنفيذ بسلاسة. إعداد 100٪ من التوصيل والتشغيل.

🎛️ مصفوفة زخم الطور الرباعي السوق يتنفس في مراحل مميزة. تقسم ALBA يوم التداول إلى أربعة "فتحات نشاط" مستقلة ومحسنة للغاية. كل خانة تتبع الاتجاهات الدقيقة وارتفاعات الحجم بشكل تلقائي، مما يضمن أن النظام يكشف رأس المال فقط عندما يكون الاحتمال الرياضي في ذروته المطلقة.

💰 محسن القطع الكمومية وحماية الدولار التلقائي الحفاظ على رأس المال متجذر في جوهر EA. تقوم إدارة المخاطر الديناميكية في ALBA تلقائيا بحساب حجم الدفعة الأمثل بناء على هامشك الحر. تحفظ أوتودولار المدمج أهداف صافي الربح، حيث ينفذ تلقائيا الأرباح عند تحقيق أهدافك المالية.

🎯 درع قفل الربح والتتبع الحركي بمجرد أن تتحول الصفقة إلى الربح، تقوم ALBA بتفعيل خوارزمية التعادل التدريجي، تليها إيقاف تتبع حركي مجهري. يخنق المخاطرة بينما يترك الفائزين يركضون.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

  • الأصل المستهدف: فقط XAUUSD (ذهبي).

  • أطر التشغيل الزمنية:

    • الإطار الزمني الأساسي: M5 (مخطط 5 دقائق - أعلى كفاءة)

    • إطار زمني بديل: M15 (مخطط 15 دقيقة)

  • الحد الأدنى لرأس المال الابتدائي: 100 دولار (توافق كامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الصغيرة والعادية).

  • الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:

    • الوسيط الأساسي: أسواق IC (الفارق الخام / ECN)

    • وسيط بديل: HFM / HF Markets (الفارق الصفري / RAW)

    • ملاحظة: حسابات الانتشار الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ عمليات الاختراق.

  • تأخير التنفيذ: يتطلب محرك VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

يتم معايرة محرك ALBA الخوارزمي بدقة فقط لسعر XAUUSD على فترات M5/M15 باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

إشعار مهم: يشكل تطبيق هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو حسابات قياسية عالية الانتشار، أو وسطاء غير موثقين خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. يتحمل المطور عدم تحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

يصنف ألبا V4K (MT5) كنظام خوارزمي عدواني. تم تصميمه ليعمل بسرعة وحسم. يتميز بآليات تنظيف ذاتي مدمجة (جمع القمامة) ونسخ احتياطية من الخزائن لضمان الاستقرار الكامل أثناء إعادة تشغيل محطة MT5. فقط اربطها بالرسم البياني، فعل التداول التلقائي، ودع محرك Quantum يقوم بالباقي.

اختبر القوة غير المرئية لأنظمة الرؤية التلقائية.


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Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted   price .     The price will inc
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Experts
SmartChoise Battery EA A refined and stable continuation of the classic SmartChoise Expert Advisor (v8.2) trained up to October 31  2025 The user manual is available via the link on my profile page This edition retains the earlier neural logic and classic filter system that many traders appreciated for its steady, predictable behavior. It’s designed for those who prefer the original trading flow, focusing on clarity and simplicity rather than constant evolution. The Battery EA includes
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Experts
THE GOLD DIGGER - A SCALPER LIKE NO OTHER Precision. Purpose. Performance. NOT JUST AN EA – A PRECISION ENGINEERED XAUUSD SCALPING SYSTEM PythonX M1 Scalper isn’t just another Gold EA — it’s a specialized, high-performance scalping framework built exclusively for XAUUSD on the M1 timeframe . It has been engineered to deliver precise entries, smart risk control, and consistent returns over time — not just in ideal conditions, but across 9 major brokers over multi-year periods. With a starting bal
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Experts
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
SentinelAI MT5
Valeriia Mishchenko
4 (2)
Experts
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 4 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
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Alba GMT Detector Pro MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Indicators
ALBA GMT Detector PRO: The Ultimate Time-Sync Engine for MT5 Stop destroying your Expert Advisors with inaccurate backtests! Discover your broker's exact GMT offset instantly, flawlessly, and in real-time. The Silent Assassin of Algorithmic Trading Every professional trader and EA developer knows the backtesting nightmare. You buy or build a genius Expert Advisor, run a backtest, and get phenomenal results. But in live trading, it fails miserably. Why? GMT Offset Mismatch. Brokers change thei
FREE
Alba GMT Detector Pro
Ahmed Fadel Fouad Said
Indicators
ALBA Backtest Calibrator: The Ultimate GMT & DST Detection Engine Stop guessing. Start engineering your trades. In the realm of algorithmic trading, a single hour of deviation in your backtest time can completely obliterate your Expert Advisor's trading logic, especially for session-dependent strategies. Welcome to the ALBA Backtest Calibrator , a mathematically precise dashboard engineered to calculate your broker's exact GMT offset and Daylight Saving Time (DST) shifts with 100% accuracy. Des
FREE
EA Alba The Genius Aggressive 5M V4K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V4K: العبقري العدواني [نسخة VIP] قمة التداول الخوارزمي – مصمم لصالح XAUUSD مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ وهي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 4. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك Tick-Throttle الخاص لتنفيذ الصفقات بدقة قاسية. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية يعمل ALBA V4K على نم
EA Alba The Genius Breaker VIP 5M V3K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم لصالح XAUUSD ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعومة بمحرك تيك-ثروتل الخاص بنا، تم تصميم هذه النسخة بدقة عالية لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة لا ترحم. بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عندما يشعل الزخم المؤسسي الحقيقي. ️ الفلسفة الأساسية
EA Alba The Genius Striker VIP 5M V2K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V2K: المهاجم العبقري [نسخة VIP] الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة لصالح XAUUSD مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري، هذا الإصدار VIP ليس مصمما للتداول المستمر؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي. إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ ضربات حركية عالية الاحتمالية على منصة MetaTrader 4، فإن ALBA V2K هو الأصل التكتيكي ال
EA Alba The Genius Breaker VIP 5m 15m V3K MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] (MT5) نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم ل XAUUSD على MetaTrader 5 ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعوم بمحرك تيك-ثروتل متعدد الخيوط 64-بت الخاص بنا، تم بناء هذه النسخة بدقة لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة قاسية على منصة MetaTrader 5 . بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عند
EA Alba The Genius Striker VIP 5m 15m V2K MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V2K: المهاجم العبقري [إصدار VIP] (MT5) الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة خصيصا ل XAUUSD على MetaTrader 5 مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري 64-بت متعدد الخيوط، تم تصميم هذه النسخة بدقة لمنصة MetaTrader 5 . لم يصمم للتجارة المستمرة؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي. إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ الضربات الح
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