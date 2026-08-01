EA Alba The Genius Aggressive VIP 5m 15m V4K MT5

ألبا V4K: العبقري العدواني [إصدار VIP] (MT5)

ذروة التداول الخوارزمي – تم هندستها ل XAUUSD على MetaTrader 5

مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ بل هي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 5. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك تيك-تروتل متعدد الخيوط 64 بت لتنفيذ الصفقات بسرعة ودقة لا ترحم.

إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق على MT5، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي.

🧠 الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية

يعمل ALBA V4K على نموذج رياضي مصنف للغاية ومستقل عن الزمن. بدلا من الاعتماد على مؤشرات متأخرة، يقوم بمسح السوق بحثا عن مناطق ضغط السيولة الكمومية. عندما يصل ضغط السوق إلى حد حرج، تطلق ألبا إطار عمل الضربة الكمومية، حيث تلتقط انفجارات زخمية متفجرة قبل أن يتفاعل جمهور التجزئة حتى.

وباستخدام معالجة النقاط السريعة جدا في MT5، يعمل النظام في صمت تام، مما يضمن بقاء نيتك في التداول غير مرئية لخوارزميات الوسطاء.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) ألبا V4K يتبادل التخفي المطلق. مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لا ترسل أبدا إلى خادم الوسيط. يتم معالجتها داخليا ضمن كتلة ذاكرة GhostRAM الخاصة ب EA. هذا يحمي حسابك من الصيد المؤقت والتوسع الصناعي.

⚡ زناد الهجين بنظام النقر والخانق (سرعة MT5 غير المتزامنة) تفويت صفقة ليست خيارا. يستخدم ALBA بروتوكول تنفيذ مزدوج الطبقات محسن لإرسال الأوامر غير المتزامنة في MT5. يضع خطوط فخ استراتيجية، ولكن إذا تسبب التقلبات الشديدة في فجوات في الأسعار، فإن نظام الاحتياط الهجين ينتقل بسلاسة إلى التنفيذ الحركي الفوري، مما يضمن أنك دائما في الوضع الأمثل.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) انس إزاحة GMT والارتباك في التوقيت الصيفي. تتميز ALBA بمصفوفة زمنية موحدة عالميا تكتشف تلقائيا منطقة زمنية الوسيط الخاصة بك وتنظم منطق التنفيذ بسلاسة. إعداد 100٪ من التوصيل والتشغيل.

🎛️ مصفوفة زخم الطور الرباعي السوق يتنفس في مراحل مميزة. تقسم ALBA يوم التداول إلى أربعة "فتحات نشاط" مستقلة ومحسنة للغاية. كل خانة تتبع الاتجاهات الدقيقة وارتفاعات الحجم بشكل تلقائي، مما يضمن أن النظام يكشف رأس المال فقط عندما يكون الاحتمال الرياضي في ذروته المطلقة.

💰 محسن القطع الكمومية وحماية الدولار التلقائي الحفاظ على رأس المال متجذر في جوهر EA. تقوم إدارة المخاطر الديناميكية في ALBA تلقائيا بحساب حجم الدفعة الأمثل بناء على هامشك الحر. تحفظ أوتودولار المدمج أهداف صافي الربح، حيث ينفذ تلقائيا الأرباح عند تحقيق أهدافك المالية.

🎯 درع قفل الربح والتتبع الحركي بمجرد أن تتحول الصفقة إلى الربح، تقوم ALBA بتفعيل خوارزمية التعادل التدريجي، تليها إيقاف تتبع حركي مجهري. يخنق المخاطرة بينما يترك الفائزين يركضون.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

الأصل المستهدف: فقط XAUUSD (ذهبي).

أطر التشغيل الزمنية: الإطار الزمني الأساسي: M5 (مخطط 5 دقائق - أعلى كفاءة ) إطار زمني بديل: M15 (مخطط 15 دقيقة)

الحد الأدنى لرأس المال الابتدائي: 100 دولار (توافق كامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الصغيرة والعادية).

الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات: الوسيط الأساسي: أسواق IC (الفارق الخام / ECN) وسيط بديل: HFM / HF Markets (الفارق الصفري / RAW) ملاحظة: حسابات الانتشار الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ عمليات الاختراق.

تأخير التنفيذ: يتطلب محرك VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

يتم معايرة محرك ALBA الخوارزمي بدقة فقط لسعر XAUUSD على فترات M5/M15 باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

إشعار مهم: يشكل تطبيق هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو حسابات قياسية عالية الانتشار، أو وسطاء غير موثقين خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. يتحمل المطور عدم تحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

يصنف ألبا V4K (MT5) كنظام خوارزمي عدواني. تم تصميمه ليعمل بسرعة وحسم. يتميز بآليات تنظيف ذاتي مدمجة (جمع القمامة) ونسخ احتياطية من الخزائن لضمان الاستقرار الكامل أثناء إعادة تشغيل محطة MT5. فقط اربطها بالرسم البياني، فعل التداول التلقائي، ودع محرك Quantum يقوم بالباقي.

اختبر القوة غير المرئية لأنظمة الرؤية التلقائية.