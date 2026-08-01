EA Alba The Genius Aggressive VIP 5m 15m V4K MT5

ألبا V4K: العبقري العدواني [إصدار VIP] (MT5)

ذروة التداول الخوارزمي – تم هندستها ل XAUUSD على MetaTrader 5

مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ بل هي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 5. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك تيك-تروتل متعدد الخيوط 64 بت لتنفيذ الصفقات بسرعة ودقة لا ترحم.

إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق على MT5، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي.

🧠 الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية

يعمل ALBA V4K على نموذج رياضي مصنف للغاية ومستقل عن الزمن. بدلا من الاعتماد على مؤشرات متأخرة، يقوم بمسح السوق بحثا عن مناطق ضغط السيولة الكمومية. عندما يصل ضغط السوق إلى حد حرج، تطلق ألبا إطار عمل الضربة الكمومية، حيث تلتقط انفجارات زخمية متفجرة قبل أن يتفاعل جمهور التجزئة حتى.

وباستخدام معالجة النقاط السريعة جدا في MT5، يعمل النظام في صمت تام، مما يضمن بقاء نيتك في التداول غير مرئية لخوارزميات الوسطاء.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) ألبا V4K يتبادل التخفي المطلق. مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لا ترسل أبدا إلى خادم الوسيط. يتم معالجتها داخليا ضمن كتلة ذاكرة GhostRAM الخاصة ب EA. هذا يحمي حسابك من الصيد المؤقت والتوسع الصناعي.

⚡ زناد الهجين بنظام النقر والخانق (سرعة MT5 غير المتزامنة) تفويت صفقة ليست خيارا. يستخدم ALBA بروتوكول تنفيذ مزدوج الطبقات محسن لإرسال الأوامر غير المتزامنة في MT5. يضع خطوط فخ استراتيجية، ولكن إذا تسبب التقلبات الشديدة في فجوات في الأسعار، فإن نظام الاحتياط الهجين ينتقل بسلاسة إلى التنفيذ الحركي الفوري، مما يضمن أنك دائما في الوضع الأمثل.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) انس إزاحة GMT والارتباك في التوقيت الصيفي. تتميز ALBA بمصفوفة زمنية موحدة عالميا تكتشف تلقائيا منطقة زمنية الوسيط الخاصة بك وتنظم منطق التنفيذ بسلاسة. إعداد 100٪ من التوصيل والتشغيل.

🎛️ مصفوفة زخم الطور الرباعي السوق يتنفس في مراحل مميزة. تقسم ALBA يوم التداول إلى أربعة "فتحات نشاط" مستقلة ومحسنة للغاية. كل خانة تتبع الاتجاهات الدقيقة وارتفاعات الحجم بشكل تلقائي، مما يضمن أن النظام يكشف رأس المال فقط عندما يكون الاحتمال الرياضي في ذروته المطلقة.

💰 محسن القطع الكمومية وحماية الدولار التلقائي الحفاظ على رأس المال متجذر في جوهر EA. تقوم إدارة المخاطر الديناميكية في ALBA تلقائيا بحساب حجم الدفعة الأمثل بناء على هامشك الحر. تحفظ أوتودولار المدمج أهداف صافي الربح، حيث ينفذ تلقائيا الأرباح عند تحقيق أهدافك المالية.

🎯 درع قفل الربح والتتبع الحركي بمجرد أن تتحول الصفقة إلى الربح، تقوم ALBA بتفعيل خوارزمية التعادل التدريجي، تليها إيقاف تتبع حركي مجهري. يخنق المخاطرة بينما يترك الفائزين يركضون.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

  • الأصل المستهدف: فقط XAUUSD (ذهبي).

  • أطر التشغيل الزمنية:

    • الإطار الزمني الأساسي: M5 (مخطط 5 دقائق - أعلى كفاءة)

    • إطار زمني بديل: M15 (مخطط 15 دقيقة)

  • الحد الأدنى لرأس المال الابتدائي: 100 دولار (توافق كامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الصغيرة والعادية).

  • الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:

    • الوسيط الأساسي: أسواق IC (الفارق الخام / ECN)

    • وسيط بديل: HFM / HF Markets (الفارق الصفري / RAW)

    • ملاحظة: حسابات الانتشار الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ عمليات الاختراق.

  • تأخير التنفيذ: يتطلب محرك VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

يتم معايرة محرك ALBA الخوارزمي بدقة فقط لسعر XAUUSD على فترات M5/M15 باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

إشعار مهم: يشكل تطبيق هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو حسابات قياسية عالية الانتشار، أو وسطاء غير موثقين خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. يتحمل المطور عدم تحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

يصنف ألبا V4K (MT5) كنظام خوارزمي عدواني. تم تصميمه ليعمل بسرعة وحسم. يتميز بآليات تنظيف ذاتي مدمجة (جمع القمامة) ونسخ احتياطية من الخزائن لضمان الاستقرار الكامل أثناء إعادة تشغيل محطة MT5. فقط اربطها بالرسم البياني، فعل التداول التلقائي، ودع محرك Quantum يقوم بالباقي.

اختبر القوة غير المرئية لأنظمة الرؤية التلقائية.


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DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Эксперты
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 Представляем Bitcoin Scalping MT4/MT5 – умного советника для криптотрейдинга ПРОМОЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ: Осталось всего 3 копии по текущей цене! Итоговая цена: $3999.99 БОНУС - ПРИОБРЕТИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К BITCOIN SCALPING И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПО ALGO ТРЕЙДИНГ
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (42)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
Эксперты
SmartChoise Battery EA Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля. Утонченная и стабильная продолжательная версия классического SmartChoise Expert Advisor (v8.2). В этом издании сохранены прежняя нейронная логика и классическая система фильтров, которые многие трейдеры ценили за устойчивое и предсказуемое поведение. Советник предназначен для тех, кто предпочитает исходный стиль торговли, делая ставку на ясность и простоту, а не на постоянные изменения. Battery EA вклю
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
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