EA Alba The Genius Striker VIP 5M V2K

ألبا V2K: المهاجم العبقري [نسخة VIP]

الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة لصالح XAUUSD

مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري، هذا الإصدار VIP ليس مصمما للتداول المستمر؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي.

إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ ضربات حركية عالية الاحتمالية على منصة MetaTrader 4، فإن ALBA V2K هو الأصل التكتيكي النهائي لك.

🎯 الفلسفة الأساسية: إضرابات السيولة المستهدفة

يلاحق المتداولون الأفراد كل علامة، بينما تنتظر خوارزميات المؤسسات اختلالات مطلقة. تعمل ALBA V2K على نظام استهداف فراغ للسيولة خاص. يفحص السوق بحثا عن فترات من الضغط العميق ويحدد العتبة الدقيقة التي يجبر فيها حجم المؤسسات على دخول السوق. بمجرد اختراق "نقطة الإشعال" هذه، يشن ذا سترايكر هجومه المحسوب، مستحوذا على موجة التقلب الناتجة.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) تبادل الظلال المطلقة. يستخدم ALBA V2K تقنية GhostRAM المتقدمة لضمان عدم بث مستويات وقف الخسارة والربح إلى خوادم وسيطك. من خلال الحفاظ على هذه الأهداف داخليا وتنفيذها فوريا بسعر السوق، يحيد النظام خوارزميات الإيقاف والارتفاعات الاصطناعية في الانتشار.

⚔️ مصفوفة الضربة ذات المحورين يقسم المهاجم عملياته اليومية إلى مصفوفة زمنية ثنائية صارمة. يصيد بنشاط فقط خلال مرحلتين سوقيتين محسنتين للغاية ومثبتتين رياضيا (ماكينات القمار). من خلال تقييد نوافذ التشغيل الصارمة في هذين المحورين، يقلل EA بشكل كبير من الإشارات الكاذبة ويضمن أنه يتداول فقط عندما يكون احتمال الزخم في ذروته الرياضية.

⚡ زناد الهجين بين العقد والخانق المهاجم الحقيقي لا يخطئ هدفه أبدا. تنشر ALBA V2K خطوط فخ افتراضية استباقية حول حركة الأسعار. ومع ذلك، إذا أدى التقلب الشديد إلى حدوث فجوات سعرية مفاجئة تتجاوز آليات التنفيذ التقليدية، تقوم EA بتفعيل بروتوكول التجاوز الحركي الخاص بها فورا—متحولة بسلاسة إلى التنفيذ المباشر في السوق لضمان سعر الدخول الأمثل.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) استقلالية عالمية كاملة. لا تحتاج إلى ضبط إزاحات GMT أو تتبع تغييرات التوقيت الصيفي (DST). يتزامن محرك مصفوفة الزمن الذاتي في ALBA تلقائيا مع منطقة زمنية الخادم الخاصة بوسيطك، مما يضمن أن مصفوفة الضربة ذات المحورين متزامنة تماما، بغض النظر عن مكان وجود وسيطك.

💰 درع كوانتوم أوتو-لوت وبروفيت-لوك العدوان المحسوب يتطلب دفاعا لا يمكن اختراقه. تتميز EA بنظام Auto-Lot ذكي مرتبط مباشرة بهامش الربح الحر النشط الخاص بك. عند ضربة ناجحة، تستخدم ALBA تسلسل دفاع متعدد الطبقات: تفعيل آلية التعادل التدريجي تليها حركة توقف حركية حساسة للغاية لتعظيم العائد مع تقليل المخاطر.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

* **الأصل المستهدف:** فقط **XAUUSD (ذهبي)** فقط.

* **أطر زمنية للتشغيل:**

* **الإطار الزمني الأساسي:** **M5** (مخطط 5 دقائق - *أعلى كفاءة*)

* **إطار زمني بديل:** **M15** (مخطط 15 دقيقة)

* **الحد الأدنى لرأس المال البدئي:** **100$** (التوافق الكامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الدقيقة والعادية).

* **الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:**

* **الوسيط الأساسي:** **أسواق الدائرة الداخلية** (الفرق الخام / ECN)

* **وسيط بديل:** **أسواق HFM / HF** (الفارق الصفري / الخام الخام)

* *ملاحظة: حسابات الفارق الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ الاختراق.*

* **تأخير التنفيذ:** يتطلب وجود VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

محرك ALBA الخوارزمي معاير بدقة **فقط ل XAUUSD على فترات M5/M15** باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

> **إشعار مهم:** نشر هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو الحسابات القياسية عالية الانتشار، أو الوسطاء غير الموثقين يشكل خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. **المطور لا يتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.**

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

ALBA V2K "ذا سترايكر" هو أداة خوارزمية فاخرة، منخفضة التردد وعالية التأثير. تم تصميمه بآليات تنظيف ذاتية قوية (جمع القمامة) ونسخ احتياطية آمنة من الذاكرة، مما يضمن بقاء إعادة التشغيل الطرفية وقطع الاتصال بسلاسة.

نشره على خريطتك، وفعل التداول التلقائي، ودع المهاجم ينفذ مهمته.

مصممة للنخبة. مدعوم بنظام رؤية الفواصل التلقائي.

🌐 الوسيط الموصى به وإعداد الحساب الصغير

  • توصية الوسيط: لتحقيق الأداء الذروي في التنفيذ، وأقصى سرعة للنقود، وبيئة انتشار ضيق، يعد IC Markets (الفرق الخام) الوسيط الموصى به رسميا والأكثر كفاءة لتشغيل هذه الخوارزمية.

  • إعداد رأس مال منخفض (100 – 1000 دولار): إذا كان رأس مالك الابتدائي أقل من المتطلب القياسي البالغ 1000 دولار (من 100 دولار حتى 1000 دولار يجب عليك التواصل مع المطور مباشرة قبل تشغيل التوافق المبكر. يتطلب النظام تحسينا مخصصا لحقوق الملكية المنخفضة وملفات مجموعات مخصصة لضمان إدارة آمنة للمخاطر الصغيرة على أرصدة الحسابات الصغيرة.


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EA Legendary Scalper MT4
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Experts
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Exorcist Projects
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Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Experts
RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️   Already own Boring Pips EA? You’re eligible for an  additional 30% discount! Contact to learn more about: How to  claim your rebate Trump’s second term has reignited a wave of aggressive trade policies, starting with the return of sweeping tariffs that are rattling global markets Tensions in the Middle East have flared — most recently between Israel and Iran — sending oil prices surging The Russia–Ukraine war continues with no resolution in sight, fueling ongoing geopolitical ins
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Experts
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Experts
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Experts
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
Smart Boss Profi
Valerii Stetsenko
Experts
Минимальный депозит 500 евро. Под каждую валютную пару нужны отдельные настройки робота. Форекс является очень опасным делом. И никто не застрахован от потерь. Но нужно максимально стараться минимизировать риски потери денег. Тайм фрейм 15 минут. Робот торгует круглосуточно. В сутки может быть до нескольких десятков сделок. Поэтому ваш терминал тоже должен работать круглосуточно. Счет для торговли должен быть со спредом около нуля. Проверьте какие счета предлагает ваш брокер и выберите с минима
PMT Expert GOLD MT4
Aliaksandr Bialko
Experts
PMT MQL5 Gold Hello, traders! We are a team of professional traders and developers. We are pleased to welcome you and present our best algorithm, built into PMT MQL5 Gold. This solution was created with attention to every detail, and we believe it deserves your attention. Professional Expert Advisor for Gold Trading   PMT MQL5 Gold is an automated Expert Advisor created specifically for XAU/USD / Gold on the H1 timeframe. It is not a universal robot for dozens of symbols, but a focused syst
AccountUP Algo
Aurelian-eusebio Enescu
Experts
Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
Experts
Advisor (Fortune): Your Reliable Tool for High-Frequency Forex Trading The Fortune advisor is designed to be used on any timeframe, any currency pair, and on any broker's server. Its unique trading system makes it a versatile tool for traders. For optimal performance, it is recommended to trade liquid forex pairs, maintain a low spread, and use a VPS. You can start with a $100 deposit and a lot size of 0.01. Key Features and Benefits High-Frequency Trading : Utilizes two trading options: with v
EA ENTERPRISE LT
Charles Harper
Experts
[ EA] ENTERPRISE LT is a MetaTrader (MT4) Expert Advisor designed for use with most currency pairs and Gold. It implements complete, fully functional trading strategy. It is NOT based on any indicators or Price Action. It is very easy to set up and supervise. The strategy is timeframe-independent. [EA] ENTERPRISE LT has a set of unique features: It can be individually adjusted, according to your strategy. It has complete money management and risk management. Advanced functions to respond to diff
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Experts
Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
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Alba GMT Detector Pro MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Indicators
ALBA GMT Detector PRO: The Ultimate Time-Sync Engine for MT5 Stop destroying your Expert Advisors with inaccurate backtests! Discover your broker's exact GMT offset instantly, flawlessly, and in real-time. The Silent Assassin of Algorithmic Trading Every professional trader and EA developer knows the backtesting nightmare. You buy or build a genius Expert Advisor, run a backtest, and get phenomenal results. But in live trading, it fails miserably. Why? GMT Offset Mismatch. Brokers change thei
FREE
Alba GMT Detector Pro
Ahmed Fadel Fouad Said
Indicators
ALBA Backtest Calibrator: The Ultimate GMT & DST Detection Engine Stop guessing. Start engineering your trades. In the realm of algorithmic trading, a single hour of deviation in your backtest time can completely obliterate your Expert Advisor's trading logic, especially for session-dependent strategies. Welcome to the ALBA Backtest Calibrator , a mathematically precise dashboard engineered to calculate your broker's exact GMT offset and Daylight Saving Time (DST) shifts with 100% accuracy. Des
FREE
EA Alba The Genius Aggressive 5M V4K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V4K: العبقري العدواني [نسخة VIP] قمة التداول الخوارزمي – مصمم لصالح XAUUSD مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ وهي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 4. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك Tick-Throttle الخاص لتنفيذ الصفقات بدقة قاسية. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية يعمل ALBA V4K على نم
EA Alba The Genius Breaker VIP 5M V3K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم لصالح XAUUSD ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعومة بمحرك تيك-ثروتل الخاص بنا، تم تصميم هذه النسخة بدقة عالية لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة لا ترحم. بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عندما يشعل الزخم المؤسسي الحقيقي. ️ الفلسفة الأساسية
EA Alba The Genius Aggressive VIP 5m 15m V4K MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V4K: العبقري العدواني [إصدار VIP] (MT5) ذروة التداول الخوارزمي – تم هندستها ل XAUUSD على MetaTrader 5 مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ بل هي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 5 . تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك تيك-تروتل متعدد الخيوط 64 بت لتنفيذ الصفقات بسرعة ودقة لا ترحم. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق على MT5، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفل
EA Alba The Genius Breaker VIP 5m 15m V3K MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] (MT5) نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم ل XAUUSD على MetaTrader 5 ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعوم بمحرك تيك-ثروتل متعدد الخيوط 64-بت الخاص بنا، تم بناء هذه النسخة بدقة لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة قاسية على منصة MetaTrader 5 . بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عند
EA Alba The Genius Striker VIP 5m 15m V2K MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V2K: المهاجم العبقري [إصدار VIP] (MT5) الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة خصيصا ل XAUUSD على MetaTrader 5 مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري 64-بت متعدد الخيوط، تم تصميم هذه النسخة بدقة لمنصة MetaTrader 5 . لم يصمم للتجارة المستمرة؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي. إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ الضربات الح
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