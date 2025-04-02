EA Alba The Genius Breaker VIP 5m 15m V3K MT5

ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] (MT5)

نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم ل XAUUSD على MetaTrader 5

ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعوم بمحرك تيك-ثروتل متعدد الخيوط 64-بت الخاص بنا، تم بناء هذه النسخة بدقة لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة قاسية على منصة MetaTrader 5.

بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عندما يشعل الزخم المؤسسي الحقيقي.

🌪️ الفلسفة الأساسية: خوارزمية الكاسر الهيكلي

تقضي الأسواق معظم وقتها في ضغط الطاقة في نطاقات ضيقة. يستخدم ALBA V3K نموذج ضغط كمومي خاص لتحديد هذه المراحل الخاملة. بمجرد أن يصل السوق إلى "نقطة غليان" رياضية، يتم تفعيل نواة القواطع الخاصة ب EA—حيث تلتقط مرحلة التمدد الانفجارية (الاختراق) قبل أجزاء من الثانية من حدوث الارتفاع الهائل في الأسعار.

وباستخدام معالجة النكرات غير المتزامنة فائقة السرعة في MT5، لا يخمن؛ يحسب العتبة الدقيقة للفشل الهيكلي ويركب الزخم.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) تعمل بعدم رؤية تامة. خوارزميات إيقاف البحث عن الوسطاء لا تستطيع استهداف ما لا يمكنها رؤيته. تستخدم ALBA V3K تقنية GhostRAM للحفاظ على مستويات وقف الخسارة والربح داخلية بحتة. تنفذ EA الخروج بشكل ديناميكي عبر أوامر السوق بمجرد اختراق مستوياته الرياضية المخفية.

⚡ بروتوكول الرجوع الحركي (سرعة MT5 غير المتزامنة) غالبا ما تسبب الاختراقات المتقلبة انزلاق وفجوات في الأسعار. يقوم نظام التنفيذ الهجين من ALBA بنشر خطوط فخ افتراضية ذكية. إذا تجاوزت فجوة سوقية مفاجئة هذه الفخاخ الأساسية، يستفيد بروتوكول الرجوع الحركي فورا من إرسال الأوامر غير المتزامنة في MT5—مع التحول إلى التنفيذ المباشر في السوق لضمان عدم تفويت ضربة ذات احتمالية عالية.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) الاستقلال الجغرافي التام. لم تعد بحاجة للقلق بشأن تعويضات GMT المعقدة أو الورديات الموسمية في التوقيت الصيفي (DST). يتميز ALBA بمصفوفة زمنية سيادية تقوم تلقائيا بمزامنة منطقها الداخلي مع وقت خادم الوسيط الخاص بك. إعداد Plug-and-Play البحت.

📐 مصفوفة تقلب الثلاثة نوى يقسم القاطع دورة السوق إلى ثلاث مراحل نشاط مستقلة ومحسنة للغاية. من خلال مراقبة الاتجاهات الدقيقة ومجموعات السيولة عبر هذه النوافذ الزمنية الثلاث المحددة، لا يخاطر EA برأس المال إلا عندما يتم تأكيد احتمال حدوث اختراق اتجاهي ضخم رياضيا.

💰 محسن القطع الكمومي ودرع قفل الربح سلامة عاصمتك غير قابلة للتفاوض. تدمج ALBA حسابا ديناميكيا لدفع النقاط الذاتية مرتبطا بشكل صارم بهامشك الحر. بمجرد أن تحقق صفقة اختراق الأرباح، تتولى خوارزميات التعادل التقدمي المتقدمة وخوارزميات التتبع الحركي التقدمي—مما يثبت الأرباح ويخنق المخاطر فورا.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

  • الأصل المستهدف: فقط XAUUSD (ذهبي).

  • أطر التشغيل الزمنية:

    • الإطار الزمني الأساسي: M5 (مخطط 5 دقائق - أعلى كفاءة)

    • إطار زمني بديل: M15 (مخطط 15 دقيقة)

  • الحد الأدنى لرأس المال الابتدائي: 100 دولار (توافق كامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الصغيرة والعادية).

  • الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:

    • الوسيط الأساسي: أسواق IC (الفارق الخام / ECN)

    • وسيط بديل: HFM / HF Markets (الفارق الصفري / RAW)

    • ملاحظة: حسابات الانتشار الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ عمليات الاختراق.

  • تأخير التنفيذ: يتطلب محرك VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

يتم معايرة محرك ALBA الخوارزمي بدقة فقط لسعر XAUUSD على فترات M5/M15 باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

إشعار مهم: يشكل تطبيق هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو حسابات قياسية عالية الانتشار، أو وسطاء غير موثقين خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. يتحمل المطور عدم تحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

ALBA V3K "The Breaker" (MT5) هو أداة نخبوية عالية الأداء مصممة للمتداولين الذين يفهمون قوة الزخم. يتميز بآليات تنظيف ذاتي متقدمة (جمع القمامة) ونسخ احتياطية من ذاكرة الخزنة للحفاظ على استقرار تشغيلي مثالي حتى أثناء إعادة تشغيل محطات MT5 غير المتوقعة.

اربطه، فعل التداول التلقائي، ودع القاطع يكسر حدود السوق.

مصممة للنخبة. مدعوم بنظام رؤية الفواصل التلقائي.


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[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR 6 MONTHS PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_60000067 Follow the channel for the latest update .  JOIN GROUP:   Click here Other EAs You May Like AI AURUM PIVOT  | AI VEGA BOT  | Golden Blitz  I
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Experts
Transparent pricing model.  The price increases with each stage of sales. Next stage: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] How Aero works Aero is a fully automated Expert Advisor for XAUUSD (Gold) , trading both directions on the daily chart. At its core is a breakout strategy . Gold breaks key levels almost every day — Aero identifies which of them are statistically worth trading, and ignores the rest. That selection is made by kNN (k-Nearest Neighbors) — a machine lear
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
Experts
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Experts
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – High-Frequency Algorithmic AI System for Gold Neural Sentinel XAUUSD MT5 is a high-performance algorithmic trading system engineered exclusively for the Gold (XAUUSD) market. This Expert Advisor utilizes an advanced multi-timeframe analytical engine, combining trend-following momentum with precise volatility and anti-reversal filters to capture rapid intra-day market inefficiencies. Try our other EAs:  GET ONE FOR FREE!!!                       SELLER PAGE HERE -BROK
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conn
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
Experts
Harmonizer EA  is a powerful grid trading tool that uses an  advanced algorithm to calculate entry positions for each individual trade. It is not overfitted to historical data, instead using market volatility to optimize itself. By using market volatility, the algorithm is able to adjust to changes in the market quickly and efficiently. This means that it is able to take advantage of opportunities in the market, while also being able to minimize risk by staying within pre-defined parameters. Ho
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Alba GMT Detector Pro MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Indicators
ALBA GMT Detector PRO: The Ultimate Time-Sync Engine for MT5 Stop destroying your Expert Advisors with inaccurate backtests! Discover your broker's exact GMT offset instantly, flawlessly, and in real-time. The Silent Assassin of Algorithmic Trading Every professional trader and EA developer knows the backtesting nightmare. You buy or build a genius Expert Advisor, run a backtest, and get phenomenal results. But in live trading, it fails miserably. Why? GMT Offset Mismatch. Brokers change thei
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Alba GMT Detector Pro
Ahmed Fadel Fouad Said
Indicators
ALBA Backtest Calibrator: The Ultimate GMT & DST Detection Engine Stop guessing. Start engineering your trades. In the realm of algorithmic trading, a single hour of deviation in your backtest time can completely obliterate your Expert Advisor's trading logic, especially for session-dependent strategies. Welcome to the ALBA Backtest Calibrator , a mathematically precise dashboard engineered to calculate your broker's exact GMT offset and Daylight Saving Time (DST) shifts with 100% accuracy. Des
FREE
EA Alba The Genius Aggressive 5M V4K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V4K: العبقري العدواني [نسخة VIP] قمة التداول الخوارزمي – مصمم لصالح XAUUSD مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ وهي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 4. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك Tick-Throttle الخاص لتنفيذ الصفقات بدقة قاسية. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية يعمل ALBA V4K على نم
EA Alba The Genius Breaker VIP 5M V3K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم لصالح XAUUSD ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعومة بمحرك تيك-ثروتل الخاص بنا، تم تصميم هذه النسخة بدقة عالية لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة لا ترحم. بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عندما يشعل الزخم المؤسسي الحقيقي. ️ الفلسفة الأساسية
EA Alba The Genius Striker VIP 5M V2K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V2K: المهاجم العبقري [نسخة VIP] الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة لصالح XAUUSD مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري، هذا الإصدار VIP ليس مصمما للتداول المستمر؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي. إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ ضربات حركية عالية الاحتمالية على منصة MetaTrader 4، فإن ALBA V2K هو الأصل التكتيكي ال
EA Alba The Genius Aggressive VIP 5m 15m V4K MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V4K: العبقري العدواني [إصدار VIP] (MT5) ذروة التداول الخوارزمي – تم هندستها ل XAUUSD على MetaTrader 5 مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ بل هي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 5 . تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك تيك-تروتل متعدد الخيوط 64 بت لتنفيذ الصفقات بسرعة ودقة لا ترحم. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق على MT5، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفل
EA Alba The Genius Striker VIP 5m 15m V2K MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V2K: المهاجم العبقري [إصدار VIP] (MT5) الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة خصيصا ل XAUUSD على MetaTrader 5 مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري 64-بت متعدد الخيوط، تم تصميم هذه النسخة بدقة لمنصة MetaTrader 5 . لم يصمم للتجارة المستمرة؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي. إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ الضربات الح
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