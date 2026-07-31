EA Alba The Genius Aggressive 5M V4K

ألبا V4K: العبقري العدواني [نسخة VIP]

قمة التداول الخوارزمي – مصمم لصالح XAUUSD

مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ وهي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 4. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك Tick-Throttle الخاص لتنفيذ الصفقات بدقة قاسية.

إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي.

🧠 الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية

يعمل ALBA V4K على نموذج رياضي مصنف للغاية ومستقل عن الزمن. بدلا من الاعتماد على مؤشرات متأخرة، يقوم بمسح السوق بحثا عن مناطق ضغط السيولة الكمومية. عندما يصل ضغط السوق إلى حد حرج، تطلق ألبا إطار عمل الضربة الكمومية، حيث تلتقط انفجارات زخمية متفجرة قبل أن يتفاعل جمهور التجزئة حتى.

يعمل النظام في صمت تام، لضمان بقاء نية التداول الخاصة بك غير مرئية لخوارزميات الوسطاء.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) ألبا V4K يتبادل التخفي المطلق. مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح لا ترسل أبدا إلى خادم الوسيط. يتم معالجتها داخليا ضمن كتلة ذاكرة GhostRAM الخاصة ب EA. هذا يحمي حسابك من الصيد المؤقت والتوسع الصناعي.

⚡ زناد الهجين بين العقد والخانق تفويت صفقة ليست خيارا. تستخدم ALBA بروتوكول تنفيذ مزدوج الطبقة. يضع خطوط فخ استراتيجية، ولكن إذا تسبب التقلبات الشديدة في فجوات في الأسعار، فإن نظام الاحتياط الهجين ينتقل بسلاسة إلى التنفيذ الحركي الفوري، مما يضمن أنك دائما في الوضع الأمثل.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) انس إزاحة GMT والارتباك في التوقيت الصيفي. تتميز ALBA بمصفوفة زمنية موحدة عالميا تكتشف تلقائيا منطقة زمنية الوسيط الخاصة بك وتنظم منطق التنفيذ بسلاسة. إعداد 100٪ من التوصيل والتشغيل.

🎛️ مصفوفة زخم الطور الرباعي السوق يتنفس في مراحل مميزة. تقسم ALBA يوم التداول إلى أربعة "فتحات نشاط" مستقلة ومحسنة للغاية. كل خانة تتبع الاتجاهات الدقيقة وارتفاعات الحجم بشكل تلقائي، مما يضمن أن النظام يكشف رأس المال فقط عندما يكون الاحتمال الرياضي في ذروته المطلقة.

💰 محسن القطع الكمومية وحماية الدولار التلقائي الحفاظ على رأس المال متجذر في جوهر EA. تقوم إدارة المخاطر الديناميكية في ALBA تلقائيا بحساب حجم الدفعة الأمثل بناء على هامشك الحر. تحفظ أوتودولار المدمج أهداف صافي الربح، حيث ينفذ تلقائيا الأرباح عند تحقيق أهدافك المالية.

🎯 درع قفل الربح والتتبع الحركي بمجرد أن تتحول الصفقة إلى الربح، تقوم ALBA بتفعيل خوارزمية التعادل التدريجي، تليها إيقاف تتبع حركي مجهري. يخنق المخاطرة بينما يترك الفائزين يركضون.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

* **الأصل المستهدف:** فقط **XAUUSD (ذهبي)** فقط.

* **أطر زمنية للتشغيل:**

* **الإطار الزمني الأساسي:** **M5** (مخطط 5 دقائق - *أعلى كفاءة*)

* **إطار زمني بديل:** **M15** (مخطط 15 دقيقة)

* **الحد الأدنى لرأس المال البدئي:** **100$** (التوافق الكامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الدقيقة والعادية).

* **الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:**

* **الوسيط الأساسي:** **أسواق الدائرة الداخلية** (الفرق الخام / ECN)

* **وسيط بديل:** **أسواق HFM / HF** (الفارق الصفري / الخام الخام)

* *ملاحظة: حسابات الفارق الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ الاختراق.*

* **تأخير التنفيذ:** يتطلب وجود VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

محرك ALBA الخوارزمي معاير بدقة **فقط ل XAUUSD على فترات M5/M15** باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

> **إشعار مهم:** نشر هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو الحسابات القياسية عالية الانتشار، أو الوسطاء غير الموثقين يشكل خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. **المطور لا يتحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.**

    ⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

    يصنف ALBA V4K كنظام خوارزمي عدواني (Aggressive Gorgious). تم تصميمه ليعمل بسرعة وحسم. يتميز بآليات تنظيف ذاتي مدمجة (جمع القمامة) ونسخ احتياطية للخزنة لضمان الاستقرار أثناء إعادة تشغيل الطرفيات. فقط اربطها بالرسم البياني، فعل التداول التلقائي، ودع محرك Quantum يقوم بالباقي.

    اختبر القوة غير المرئية لأنظمة الرؤية التلقائية.

    🌐 الوسيط الموصى به وإعداد الحساب الصغير

    Recommended products
    EA Night Fox Scalper MT4
    Ruslan Pishun
    Experts
    The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
    FXPrimeOperator
    Alain Andras Korodi
    Experts
    FXPRIMEOPERATOR MT4 MULTI-CURRENCY FOREX EA WITH SMART TRADE MANAGEMENT, 3 INPUTS AND SAFETY LOGIC FxPrimeOperator is a multi-currency Expert Advisor for MetaTrader 4, designed for automated trading in the Forex market. The EA uses a multi-timeframe logic and combines short-term entry signals with higher-timeframe market context. It considers trend direction, momentum, spread conditions, volatility and market quality before opening trades. The system is focused on Forex pairs and uses only 3
    Sarah EA MT4
    Taha Saber Ashour Kamel
    Experts
    Sarah EA Mt4 Ea is so Unique rich EA with amazing different parameters like lot sizing , auto lot sizing , risk % , maximum lot size slippage in points , tp and sl also maximum spread control , it has many sections in parameters like trading settings , technical settings , strategy settings , risk management and drawdowns also sessions and trading settings also news filter and visual settings it will make trading so easy for you  it has amazing trading recovery  system it works with any pair but
    FREE
    Praetor EA
    Sergei Ozerov
    Experts
    Praetor EA   PRAETOR   is a moderately secure trading system based on a clustering model of trading patterns. It consists of many simple functions and has many parameters that allow you to memorize various market situations and interpret them correctly. The advisor opens one deal in a certain direction and places       Stop Loss       and       Take Profit   , and when a certain profit is reached, the advisor uses       Trailing Stop   . The signals of the model are based on such indicators as:
    Work Stations
    Maryna Shulzhenko
    Experts
    Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
    Banker Pro
    Aleksandr Valutsa
    5 (1)
    Experts
    Советник «Banker»: описание и руководство Additional information on EA settings, monitoring, and support is available at: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/767656 Концепция «Banker» — советник для форекс, нацеленный на разгон небольшого депозита с минимальным риском. Ключевая идея: рисковать малой суммой ради потенциально крупного заработка. Как работает советник Алгоритм действий: Определение тренда. Встроенный пользовательский индикатор выявляет направление тренда. Установка отложенного орде
    GaMBLeRs
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    GaMBLeRs – Smart Trading Machine for Exponential Account Growth [ Quantum Trading Machine] PROMO LAUNCH — 5 Star Reviewers Wanted! Lifetime 6_Month Price. Limited Quota. Act Fast! Lifetime access only +1 cent from the 6-month price — secure permanent ownership at an unbeatable introductory rate before it reverts to full lifetime value! Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs is an Expert Adv
    Euro Gift EurUsd M15
    Marek Kupka
    3 (5)
    Experts
    Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
    FREE
    Imperator EA
    Sergei Ozerov
    Experts
    Imperator EA   Imperator   is a moderately secure trading system based on a clustering model of trading patterns. It consists of many simple functions and has many parameters that allow you to memorize various market situations and interpret them correctly. The EA opens one deal in a certain direction and sets   Stop Loss   and   Take Profit   , and when a certain profit is reached, the EA uses   Trailing Stop   . The signals of the model are based on such indicators as: MACD RSI Price Action A
    The king tut pro mt4
    Ibrahim Murad Ibrahim Awad
    Experts
    KING TUT PRO v1.01 Algorithmic Expert Advisor for MetaTrader 4 Available for MetaTrader 4 (MT4) and MetaTrader 5 (MT5) Overview KING TUT PRO v1.01 is an Expert Advisor developed for XAUUSD. The strategy focuses on selective trade execution based on trend, momentum, volatility, and market structure analysis. Version 1.01 introduces improvements to the signal detection logic, allowing the EA to identify additional valid trading opportunities while maintaining its predefined entry conditions.
    Mid Night Scalper EA
    Wichayuth Chotklang
    Experts
    Mid Night Scalper EA  Expert Advisor is a symbiosis of trading algorithms. Designed for trading for EURUSD,GBPUSD,EURCHF,EURGBP,AUDCHF,USDCHF pairs With Roll Over Time (00.00-01.00)  Has protection against failures – when the connection is restored, the advisor will continue to work with its orders. Advanced settings of trailing and trading time intervals allow the EA to work correctly on a computer and VPS. The robot controls the volume of trading positions, slippage, and spread changes. Automa
    BuckWise
    Joel Protusada
    Experts
    BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
    Latency Edge
    Sabina Fik
    Experts
    Ось відформатований текст без альтернативних назв у дужках: Latency Edge Scalpel Latency Edge Scalpel is a high-frequency, institutional-grade trading solution engineered for high-precision scalping in the decentralized Forex market. This is not a simple grid or martingale bot; it is a sophisticated mathematical tool designed to exploit micro-structural price gaps and momentary volatility imbalances. The Algorithmic Core At its heart, Latency Edge Scalpel operates on a hybrid volatility-filterin
    Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
    Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
    Experts
    Bar-Based Hybrid Grid | Cycle Control | Sequential Pending Orders Available as Two Separate Versions: MT4 & MT5 Smart Hybrid Grid Trading System is a disciplined, bar-based hybrid grid Expert Advisor designed around cycle logic, fixed anchors, and controlled order execution . The system builds its grid only from the previous candle , sends orders sequentially (maximum one pending order per tick) , and keeps the grid locked for the entire cycle — with no live re-anchoring and no grid rebuilding
    SureFire Revolution
    Pui Yan Lam
    Experts
    Please do not trust any backtest result. Use a demo account to try it. SureFire is a well-known Martingale Hedging strategy in Forex trading.  No need to predict market direction.  This expert is not just an ordinary Sure Fire strategy, but reinvented the trade setup logic based on calculations.  Good money management is the critical factor to run this EA.  Highly aggressive in trading big market movement. Definitely the best tool in a volatile market.  LIVE TRADE signal is here:  https://www.
    VolberginTech Scalping MT4 EA
    Yudong Wang
    Experts
    VolberginTech Scalping EA High-Precision Gold Scalping Expert Advisor for MT4 Turn Gold Volatility into Trading Opportunities VolberginTech Scalping EA is a professional algorithmic trading system exclusively engineered for XAUUSD (Gold) on the M1 and M5 timeframes . Built with advanced market filtering technology, dynamic volatility analysis, intelligent risk management, and adaptive profit-locking mechanisms, VolberginTech Scalping EA is designed to capture high-probability intraday gold movem
    Market Maker Expert
    Oon Kar Lee
    Experts
    MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
    Benj hybrid EA mararm
    Benjamin Allip
    Experts
    BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
    Modern Forex Technologies
    Aleksandr Valutsa
    Experts
    Описание советника Modern Forex Technologies Additional information on EA settings, monitoring, and support is available at: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/767656 Общая информация Основные характеристики Универсальность. Работает с любыми валютными парами. Мульти‑трендовый анализ. Оценивает тренды на нескольких временных периодах одновременно. Стабильность индикатора. Используемый индикатор не перерисовывается и не запаздывает, обеспечивая надёжность сигналов. Работа индикатора в тестере с
    MO Exit Manager MT4
    Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
    Experts
    **Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. It never opens a position. It only trails and closes the ones on the current symbol (all of them, or just one magic number), so it slots cleanly on
    FREE
    Complete Scalper
    Pavel Yakovlev
    3.5 (4)
    Experts
    Complete Scalper is a scalper EA that combines the strategies of three Expert Advisors - Yogi EA, Scalper GBP and Cross Scalper . The Expert Advisor does not use hedging, martingale, grid strategies, arbitrage, etc. Most of the settings are already integrated into the EA code. All you need to do is to select the currency pair, adjust the WET (Western European Time) time zone in the EA parameters and to start trading. Working timeframe - M15. Advantages of Complete Scalper Trading strategy for t
    Donar EA
    Walter Ludwig Tengler
    Experts
    Donar EA is a sophisticated automated trading Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 4 platforms. This algorithmic trading system provides intelligent trade management with customizable parameters to suit various trading strategies and risk profiles. Key Features: Adaptive trading time windows Configurable trade direction (Buy, Sell, or Both) Robust risk management Dynamic lot sizing Comprehensive performance tracking Trading Methodology: The EA employs a strategic approach to market entry
    FREE
    Ilanis
    Mikhail Sergeev
    4.74 (27)
    Experts
    Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
    PolPol5 AudNzd
    Yusuke Goto
    Experts
    Features of this EA Only one position is held per trade. No more Grid or martingale, so it can be operated from a low capital. Currency pair: AUDNZD Time: 5 min or 1min Lot：100USD/0.1 Please use an exchange with low spreads. *There may be days when you do not trade at all throughout the day, as we carefully select our entries. *When the market has a window, entry conditions are more likely to be met, but we recommend that you prohibit entry at that time in your settings as you will lose
    Martin Antimartin on RSI
    Roman Shiredchenko
    Experts
    The trading advisor trades with money management elements, both using the martingale system and using the anti-martingale system, at the user's choice. You can choose the type of money management system in external variables. (Usage options with money management according to Martin or AntiMartin) Opens starting positions on the RSI indicator, after exiting the position on the take profit, increases the lot by the AntiMartin coefficient, again we enter the market on the RSI indicator. With Marti
    Neural Links
    Catalin Zachiu
    5 (1)
    Experts
    The expert is built using three lairs of neurons for each side , long/short and they are all conditioned by a complementary one which is used as a filter . The trading direction is reset if the first lair of neurons give an oposite signal . The expert is mainly built for the EUR\USD , GBP\USD pairs , M15 timeframe .  All settings are available in the "Comments" section in Post #1. The default set has a slightly rised level of risk , for a safer setting the "Use_Rescovery " parameter may be set t
    SPARK Liquidity breakout for MT4
    Sergey Batudayev
    3.6 (5)
    Experts
    Automated trading should help you grow your capital — not confuse you with endless settings and theories. SPARK is a lightweight yet effective Expert Advisor designed to give beginners a confident start with a focus on precision and simplicity. Why is SPARK different? Focused on EUR/USD: The EA is specifically optimized for EUR/USD, one of the most liquid and stable currency pairs. Built on liquidity breakout logic: SPARK identifies and reacts to unique liquidity zones where price is likely to b
    FREE
    Project Vector
    Sergey Yarmish
    Experts
    Expert Adviser  Vector  opens positions in line with the trend supported by signals from channel indicators. The system uses a number of additional filters: price spike filter to avoid high volatility, time filter and others. Positions are closed by several conditions: Take Profit / Stop Loss, distance from Moving Average, support and resistance levels. The Expert Adviser does not overhold positions - every order is closed either by profit or stop loss. Average holding time is 5-8 hours. Recomm
    Hedging Lots Repeat
    Luis Mariano Vazquez Marcos
    Experts
    ADX Forex Trading Strategy (Hedging Lots Repeat) I use this robot every day on my real accounts. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created using my knowledge and experience in the field of trading. However, past performance d
    GridTrailX
    Mykola Pavliuchenko
    Experts
    GridTrailX — a fully automated grid advisor with intelligent trailing. It independently opens trades using built-in algorithms and builds a grid of orders, managing positions with a flexible closing system. The EA does not copy external signals but operates based on its own unique logic, allowing it to adapt to various market conditions. Main Parameters LOTS — starting lot for the first trade MAX TRADERS — maximum number of orders in the grid (default: 50) The advisor uses a grid strategy. With
    Buyers of this product also purchase
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.62 (34)
    Experts
    PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
    Scalping Robot Pro MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (11)
    Experts
    Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.72 (43)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    Experts
    Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
    Wall Street Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (1)
    Experts
    Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.29 (42)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.25 (48)
    Experts
    8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
    AI Prop Firms MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    SentinelAI
    Valeriia Mishchenko
    Experts
    No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
    XIRO Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (7)
    Experts
    XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
    DAX Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    Experts
    DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    3 (1)
    Experts
    Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
    Dragons Risk Shield
    Ivan Simonika
    Experts
    RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
    SFire Gold EA
    Jacques Scholtz Fourie
    Experts
    This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
    AccountUP Algo
    Aurelian-eusebio Enescu
    Experts
    Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
    Fortune
    Andriy Sydoruk
    3 (2)
    Experts
    Advisor (Fortune): Your Reliable Tool for High-Frequency Forex Trading The Fortune advisor is designed to be used on any timeframe, any currency pair, and on any broker's server. Its unique trading system makes it a versatile tool for traders. For optimal performance, it is recommended to trade liquid forex pairs, maintain a low spread, and use a VPS. You can start with a $100 deposit and a lot size of 0.01. Key Features and Benefits High-Frequency Trading : Utilizes two trading options: with v
    Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
    Sergiy Podolyak
    Experts
    This EA requires a broker having Market Execution (ECN, NDD, STP accounts), low spread, zero StopLevel (or close to such level), no commission if possible (as it influences on the profit amount). Order executin time should be measured in milliseconds, not minutes, requotes and slippage should not happen too often. Deposit: Minimum deposit is $50 (MinLot = 0.01) or $500 (MinLot = 0.1) Recommended currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD No Martingale / No grid / No a
    Benefit EA
    Vsevolod Merzlov
    Experts
    Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
    Gold Sniper MT4 EA
    Zhengdong Gao
    Experts
    New Year 1-Month Promotion: Currently priced at $68 USD, promotion ends May 30, 2026. After the promotion, the price will revert to $500 USD per month. Gold Sniper EA (Expert Advisor) In real trading, losses are not terrible; what's terrible is the lack of order, goals, and discipline after losses. The Recovery Profit Manager was created to solve this core problem. ⸻ Core Product Philosophy This EA does not pursue frequent trading; it dynamically monitors and automatically opens posi
    Meat EA
    Roman Kanushkin
    5 (1)
    Experts
    The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
    Octopus Stability
    Aleksandr Shurgin
    Experts
    After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
    Pirate
    Anatoliy Lukanin
    3.9 (20)
    Experts
    Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
    PointerX
    Vasja Vrunc
    Experts
    PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
    Milch Cow Hedge
    Mohamed Nasseem
    Experts
    MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
    Wise Scalper
    Ilya Fomin
    Experts
    This is an optimized and ready-to-use automated trading system. A market entry is performed at a certain time on a quiet market. When certain conditions are met, a trade is closed. As a rule, a profit is small. The EA features SL to manage losses. The EA is recommended for use on currency pairs and M5 timeframe. Before using on a live account, it is recommended to test the EA in the strategy tester in the terminal. The EA operation requires a broker with minimum spread and minimum or no commissi
    Forebot
    Marek Kvarda
    Experts
    This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
    Avato
    Nikolaos Bekos
    Experts
    The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
    AreaFiftyOne
    Valeri Balachnin
    Experts
    Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
    Goliath EA
    Anvar Gadadov
    1 (3)
    Experts
    I present you the Goliath scalping Expert Advisor. The trade operations are performed according to a certain algorithm. Only one order can be opened on one financial instrument at a time. Also, Stop Loss and Take Profit are always set when opening orders. Timeframe: M5 Parameters Lot - specified lot value of a trading position Risk - automated calculation per deal StopLoss - maximum allowed loss level TakeProfit - maximum profit value StartHour - trading start time, hours StartMinute - trading
    More from author
    Alba GMT Detector Pro MT5
    Ahmed Fadel Fouad Said
    Indicators
    ALBA GMT Detector PRO: The Ultimate Time-Sync Engine for MT5 Stop destroying your Expert Advisors with inaccurate backtests! Discover your broker's exact GMT offset instantly, flawlessly, and in real-time. The Silent Assassin of Algorithmic Trading Every professional trader and EA developer knows the backtesting nightmare. You buy or build a genius Expert Advisor, run a backtest, and get phenomenal results. But in live trading, it fails miserably. Why? GMT Offset Mismatch. Brokers change thei
    FREE
    Alba GMT Detector Pro
    Ahmed Fadel Fouad Said
    Indicators
    ALBA Backtest Calibrator: The Ultimate GMT & DST Detection Engine Stop guessing. Start engineering your trades. In the realm of algorithmic trading, a single hour of deviation in your backtest time can completely obliterate your Expert Advisor's trading logic, especially for session-dependent strategies. Welcome to the ALBA Backtest Calibrator , a mathematically precise dashboard engineered to calculate your broker's exact GMT offset and Daylight Saving Time (DST) shifts with 100% accuracy. Des
    FREE
    EA Alba The Genius Breaker VIP 5M V3K
    Ahmed Fadel Fouad Said
    Experts
    ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم لصالح XAUUSD ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعومة بمحرك تيك-ثروتل الخاص بنا، تم تصميم هذه النسخة بدقة عالية لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة لا ترحم. بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عندما يشعل الزخم المؤسسي الحقيقي. ️ الفلسفة الأساسية
    EA Alba The Genius Striker VIP 5M V2K
    Ahmed Fadel Fouad Said
    Experts
    ألبا V2K: المهاجم العبقري [نسخة VIP] الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة لصالح XAUUSD مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري، هذا الإصدار VIP ليس مصمما للتداول المستمر؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي. إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ ضربات حركية عالية الاحتمالية على منصة MetaTrader 4، فإن ALBA V2K هو الأصل التكتيكي ال
    EA Alba The Genius Aggressive VIP 5m 15m V4K MT5
    Ahmed Fadel Fouad Said
    Experts
    ألبا V4K: العبقري العدواني [إصدار VIP] (MT5) ذروة التداول الخوارزمي – تم هندستها ل XAUUSD على MetaTrader 5 مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ بل هي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 5 . تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك تيك-تروتل متعدد الخيوط 64 بت لتنفيذ الصفقات بسرعة ودقة لا ترحم. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق على MT5، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفل
    EA Alba The Genius Breaker VIP 5m 15m V3K MT5
    Ahmed Fadel Fouad Said
    Experts
    ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] (MT5) نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم ل XAUUSD على MetaTrader 5 ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعوم بمحرك تيك-ثروتل متعدد الخيوط 64-بت الخاص بنا، تم بناء هذه النسخة بدقة لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة قاسية على منصة MetaTrader 5 . بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عند
    EA Alba The Genius Striker VIP 5m 15m V2K MT5
    Ahmed Fadel Fouad Said
    Experts
    ألبا V2K: المهاجم العبقري [إصدار VIP] (MT5) الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة خصيصا ل XAUUSD على MetaTrader 5 مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري 64-بت متعدد الخيوط، تم تصميم هذه النسخة بدقة لمنصة MetaTrader 5 . لم يصمم للتجارة المستمرة؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي. إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ الضربات الح
    Filter:
    No reviews
    Reply to review