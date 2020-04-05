EA Alba The Genius Striker VIP 5m 15m V2K MT5

ألبا V2K: المهاجم العبقري [إصدار VIP] (MT5)

الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة خصيصا ل XAUUSD على MetaTrader 5

مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري 64-بت متعدد الخيوط، تم تصميم هذه النسخة بدقة لمنصة MetaTrader 5. لم يصمم للتجارة المستمرة؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي.

إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ الضربات الحركية ذات الاحتمالية العالية على MT5، فإن ALBA V2K هو الأصل التكتيكي النهائي لك.

🎯 الفلسفة الأساسية: إضرابات السيولة المستهدفة

يلاحق المتداولون الأفراد كل علامة، بينما تنتظر خوارزميات المؤسسات اختلالات مطلقة. تعمل ALBA V2K على نظام استهداف فراغ للسيولة خاص. يفحص السوق بحثا عن فترات من الضغط العميق ويحدد العتبة الدقيقة التي يجبر فيها حجم المؤسسات على دخول السوق. مستفيدا من معالجة التيكات فائقة السرعة في MT5، بمجرد اختراق نقطة الإشعال هذه، يشن ذا سترايكر هجومه المحسوب، ملتقطا موجة التقلب الناتجة.

⚙️ الأعمدة التقنية الحصرية

🛡️ تنفيذ الدرع الوهمي (هندسة GhostRAM) تبادل الظلال المطلقة. يستخدم ALBA V2K تقنية GhostRAM المتقدمة لضمان عدم بث مستويات وقف الخسارة والربح إلى خوادم وسيطك. من خلال الحفاظ على هذه الأهداف داخليا وتنفيذها فوريا بسعر السوق، يحيد النظام خوارزميات الإيقاف والارتفاعات الاصطناعية في الانتشار.

⚔️ مصفوفة الضربة ذات المحورين يقسم المهاجم عملياته اليومية إلى مصفوفة زمنية ثنائية صارمة (فتحتان للهدف). يبحث بنشاط فقط خلال مرحلتين سوقيتين محسنتين ومثبتتين رياضيا. من خلال تقييد نوافذ التشغيل الصارمة في هذين المحورين، يقلل EA بشكل كبير من الإشارات الكاذبة ويضمن أنه يتداول فقط عندما يكون احتمال الزخم في ذروته الرياضية.

⚡ زناد الهجين بنظام النقر والخانق (سرعة MT5 غير المتزامنة) المهاجم الحقيقي لا يخطئ هدفه أبدا. تنشر ALBA V2K خطوط فخ افتراضية استباقية حول حركة الأسعار. ومع ذلك، إذا أدى التقلب الشديد إلى حدوث فجوات سعرية مفاجئة تتجاوز الآليات التقليدية، تقوم EA بتفعيل بروتوكول التجاوز الحركي الخاص بها فورا—مستخدما تنفيذ الأوامر غير المتزامنة في MT5 بسلاسة لضمان سعر الدخول الأمثل دون تأخير.

⏱️ التزامن الزمني السيادي (STS) استقلالية عالمية كاملة. لا تحتاج إلى ضبط إزاحات GMT أو تتبع تغييرات التوقيت الصيفي (DST). يتزامن محرك مصفوفة الزمن الذاتي في ALBA تلقائيا مع منطقة زمنية خوادم MT5 الخاصة بوسيطك، مما يضمن أن مصفوفة الضربة ذات المحورين متوافقة تماما بغض النظر عن مكان وجود وسيطك.

💰 درع كوانتوم أوتو-لوت وبروفيت-لوك العدوان المحسوب يتطلب دفاعا لا يمكن اختراقه. تتميز EA بنظام Auto-Lot ذكي مرتبط مباشرة بهامش الربح الحر النشط الخاص بك. عند ضربة ناجحة، تستخدم ALBA تسلسل دفاع متعدد الطبقات: تفعيل آلية التعادل التدريجي تليها حركة توقف حركية حساسة للغاية لتعظيم العائد مع تقليل المخاطر.

📊 متطلبات النظام والإرشادات التشغيلية

لضمان أقصى كفاءة تنفيذ والحفاظ على معايير مخاطر صارمة، يرجى الالتزام الصارم بالمعايير التالية:

  • الأصل المستهدف: فقط XAUUSD (ذهبي).

  • أطر التشغيل الزمنية:

    • الإطار الزمني الأساسي: M5 (مخطط 5 دقائق - أعلى كفاءة)

    • إطار زمني بديل: M15 (مخطط 15 دقيقة)

  • الحد الأدنى لرأس المال الابتدائي: 100 دولار (توافق كامل مع التوزيع التلقائي الديناميكي للأرصدة الصغيرة والعادية).

  • الوسطاء الموصى بهم وأنواع الحسابات:

    • الوسيط الأساسي: أسواق IC (الفارق الخام / ECN)

    • وسيط بديل: HFM / HF Markets (الفارق الصفري / RAW)

    • ملاحظة: حسابات الانتشار الصفري / الانتشار الخام إلزامية للحفاظ على تكاليف التداول قريبة من الصفر أثناء تنفيذ عمليات الاختراق.

  • تأخير التنفيذ: يتطلب محرك VPS منخفض التأخير (< 20 مللي ثانية) لضمان تنفيذ محرك Tick-Throttle دون انزلاق.

⚠️ إخلاء مسؤولية صارم وحدود المسؤولية

يتم معايرة محرك ALBA الخوارزمي بدقة فقط لسعر XAUUSD على فترات M5/M15 باستخدام حسابات Raw/Zero Spread مع وسطائنا المعتمدين.

إشعار مهم: يشكل تطبيق هذا التوافق المبكر على رموز التداول غير المصرح بها، أو الأطر الزمنية غير الموصى بها (مثل H1، H4)، أو حسابات قياسية عالية الانتشار، أو وسطاء غير موثقين خرقا مباشرا لبروتوكول التشغيل. يتحمل المطور عدم تحمل أي مسؤولية أو مسؤولية عن الخسائر المالية أو تدهور الأداء الناتج عن عدم الامتثال لهذه التعليمات الصارمة.

⚠️ ملاحظة مهمة للمستخدمين

ALBA V2K "ذا سترايكر" (MT5) هو أداة خوارزمية عالية التردد وعالية التأثير. تم تصميمه بآليات تنظيف ذاتية قوية (جمع القمامة) ونسخ احتياطية آمنة من الذاكرة الخزنة، مما يضمن بقاء إعادة تشغيل الطرفية في MT5 وقطع الاتصال بدون عيوب.

نشره على خريطتك، وفعل التداول التلقائي، ودع المهاجم ينفذ مهمته.

مصممة للنخبة. مدعوم بنظام رؤية الفواصل التلقائي.


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4.33 (39)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strate
AI Aurum Pivot
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
AI Aurum Pivot - Professional XAUUSD Expert Advisor      Important: Customer feedback for  AI Aurum Pivot. CLICK HERE  AI Aurum Pivot is a fully automated Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 4 and MetaTrader 5. The system is built around a confirmed pivot breakout strategy combined with an internal AI-based filter that evaluates market structure and trade quality before any entry is made. Only 3 copies remaining at the current price. Next price: $1199.99 Real
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Experts
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
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Alba GMT Detector Pro MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Indicators
ALBA GMT Detector PRO: The Ultimate Time-Sync Engine for MT5 Stop destroying your Expert Advisors with inaccurate backtests! Discover your broker's exact GMT offset instantly, flawlessly, and in real-time. The Silent Assassin of Algorithmic Trading Every professional trader and EA developer knows the backtesting nightmare. You buy or build a genius Expert Advisor, run a backtest, and get phenomenal results. But in live trading, it fails miserably. Why? GMT Offset Mismatch. Brokers change thei
FREE
Alba GMT Detector Pro
Ahmed Fadel Fouad Said
Indicators
ALBA Backtest Calibrator: The Ultimate GMT & DST Detection Engine Stop guessing. Start engineering your trades. In the realm of algorithmic trading, a single hour of deviation in your backtest time can completely obliterate your Expert Advisor's trading logic, especially for session-dependent strategies. Welcome to the ALBA Backtest Calibrator , a mathematically precise dashboard engineered to calculate your broker's exact GMT offset and Daylight Saving Time (DST) shifts with 100% accuracy. Des
FREE
EA Alba The Genius Aggressive 5M V4K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V4K: العبقري العدواني [نسخة VIP] قمة التداول الخوارزمي – مصمم لصالح XAUUSD مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ وهي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 4. تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك Tick-Throttle الخاص لتنفيذ الصفقات بدقة قاسية. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفلسفة الأساسية: محرك الضربة الكمومية يعمل ALBA V4K على نم
EA Alba The Genius Breaker VIP 5M V3K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم لصالح XAUUSD ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعومة بمحرك تيك-ثروتل الخاص بنا، تم تصميم هذه النسخة بدقة عالية لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة لا ترحم. بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عندما يشعل الزخم المؤسسي الحقيقي. ️ الفلسفة الأساسية
EA Alba The Genius Striker VIP 5M V2K
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V2K: المهاجم العبقري [نسخة VIP] الحرب الخوارزمية الدقيقة – مصممة لصالح XAUUSD مرحبا بك في قمة التداول الخوارزمي المستهدف. ALBA V2K (ذا سترايكر) هو مستشار خبير متخصص للغاية من الدرجة المؤسسية تم تطويره بواسطة AF-Vision Systems. مبني على محرك تيك-ثروتل الأسطوري، هذا الإصدار VIP ليس مصمما للتداول المستمر؛ تم تصميمه ليضرب بدقة قاتلة عندما تتوافق آليات السوق بشكل مثالي. إذا كنت تطلب خوارزمية تحسب، وتنتظر، وتنفذ ضربات حركية عالية الاحتمالية على منصة MetaTrader 4، فإن ALBA V2K هو الأصل التكتيكي ال
EA Alba The Genius Aggressive VIP 5m 15m V4K MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V4K: العبقري العدواني [إصدار VIP] (MT5) ذروة التداول الخوارزمي – تم هندستها ل XAUUSD على MetaTrader 5 مرحبا بك في أحدث عالم التداول الآلي. ALBA V4K ليست مجرد مستشارة خبيرة؛ بل هي بنية خوارزمية من الدرجة المؤسسية مصممة لاستغلال التقلبات المفرطة على منصة MetaTrader 5 . تم تصميم هذه النسخة من تصميم AF-Vision Systems وتستخدم محرك تيك-تروتل متعدد الخيوط 64 بت لتنفيذ الصفقات بسرعة ودقة لا ترحم. إذا كنت تبحث عن نظام يتكيف ويحمي ويضرب بمنطق رياضي مطلق على MT5، فإن ALBA V4K هو سلاحك النهائي. الفل
EA Alba The Genius Breaker VIP 5m 15m V3K MT5
Ahmed Fadel Fouad Said
Experts
ألبا V3K: كاسر العباقرة [نسخة VIP] (MT5) نظام الإشعال النهائي للتقلب – مصمم ل XAUUSD على MetaTrader 5 ادخل عالم التداول الخوارزمي المؤسسي. ALBA V3K (القاطع) هو مستشار خبير متخصص للغاية تم تصميمه بواسطة AF-Vision Systems. مدعوم بمحرك تيك-ثروتل متعدد الخيوط 64-بت الخاص بنا، تم بناء هذه النسخة بدقة لاكتشاف واستغلال الاختراقات الهيكلية في السوق بكفاءة قاسية على منصة MetaTrader 5 . بينما يقع المتداولون الأفراد في ضوضاء السوق والتوحيد، ينتظر The Breaker بصبر في الظل، مستخدما خوارزمياته الحركية فقط عند
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