Tianji Copy Trade MT4 Sender

天机跟单系统 -MT4发送端

天机文件跟单系统是一款专业的跨平台跟单EA，让您在MT4和MT5之间自由复制交易。无论您是管理多个账户、在模拟盘与实盘之间验证策略，还是在不同券商之间迁移交易，天机都能为您提供稳定、灵活、安全的跟单体验。

📌 重要提示：本系统由「发送端 + 接收端」两个EA文件组成，缺一不可，需成对使用。请确保下载了对应您平台（MT4或MT5）的两个文件。

下载   MT5发送端   访问：https://www.mql5.com/zh/market/product/187073
下载   MT5接收端   访问：https://www.mql5.com/zh/market/product/187071
下载   MT4发送端   访问：https://www.mql5.com/zh/market/product/187078

下载   MT4接收端   访问：https://www.mql5.com/zh/market/product/187074


如果这个跟单系统对你有帮助，请给个好评，你的认可是我持续更新最大的动力


🌟 核心功能
✅ 真正的跨平台互通

MT4 → MT4  MT5 → MT5 MT4 → MT5  MT5 → MT4

任意组合，一键跟单。不受平台限制。

✅ 无需DLL，安全可靠
纯MQL原生开发，不依赖任何外部DLL文件。运行更快、更安全，兼容所有券商终端。




🔄 五种跟单模式，适配任何策略

正向跟单 完全跟随信号方向

反向跟单 信号做多则做空，做空则做多 – 适用于对冲或逆势策略

比例跟单 根据发送端与接收端账户结余比例自动计算手数

固定手数跟单 忽略信号手数，始终使用您设定的固定手数

倍数跟单 将信号手数乘以设定倍数（如0.5倍、2倍、5倍）



🛡️ 七重风控体系，全方位保护资金

交易的核心是生存。天机为您提供全面的风险控制工具：

金额止损 亏损达到设定美元金额时，自动平仓全部跟单持仓

百分比止损 亏损达到账户结余设定百分比时，自动平仓全部跟单持仓

分批平仓 分批离场，而非一次性全部平仓 – 实现渐进式、可控的退出

最大持仓数 限制同时持仓数量，防止过度交易

最大单笔手数 限制单笔订单最大手数，控制单笔交易风险

订单方向筛选 仅跟多单、仅跟空单或全部跟随 – 根据市场观点灵活调整

仅跟新单 只跟随EA启动后产生的新订单，避免复制历史旧单




🎯 智能品种映射

不同券商对同一品种的命名各不相同——XAUUSD vs GOLD、EURUSD vs EURUSDm、US30 vs DJ30……

天机的智能品种映射功能自动处理这些差异。对于无法自动匹配的品种，还支持手动强制映射：

信号品种：XAUUSD → 跟单品种：GOLD

信号品种：EURUSD → 跟单品种：EURUSDm

信号品种：US30 → 跟单品种：DJ30

任何品种、任何券商，完美匹配。



📏 价格偏差控制

防止在不利价格跟单。设定最大偏差阈值：

超出偏差范围的订单自动拒绝

确保您不会在极端不利的价格复制交易



🚀 快速开始 – 三步开启跟单



第一步：安装两个EA文件

将 天机发送端.ex4/ex5 复制到信号账户的 Experts 文件夹

将 天机接收端.ex4/ex5 复制到跟单账户的 Experts 文件夹

⚠️ 两个文件缺一不可，成对工作



第二步：拖拽加载

将 发送端EA 拖到信号账户的任意图表上

将 接收端EA 拖到跟单账户的任意图表上，输入发送端ID 即可完成配对

✨ 无需复杂配置，无需写代码，无需网络设置 — 三步搞定



第三步：开始跟单

接收端实时接收并执行跟单

就这么简单



💡 支持中英文双语界面（参数面板一键切换语言）
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A professional panel for manual trading that keeps the whole trade cycle in one window on the chart, from a precise entry to protecting your account. Size every position strictly to a defined risk, build the trade with lines directly on the chart using the RR Tool, and place market and pending orders, grids and OCO. The panel takes position management off your hands: partial closing across up to five levels, six types of trailing stop, breakeven and Virtual SL/TP. Daily, weekly and monthly limit
Zone Trader MT4
Lee Samson
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Utilities
Trade support and resistance or supply and demand zones automatically once you have identified the key areas you want to trade from. This EA allows you to draw buy and sell zones with a single click and then place them exactly where you expect price to turn. The EA then monitors those zones and will automatically take trades based on price action you specify for the zones. Once the initial trade is taken, the EA will then get out in profit at the opposite zone you place, which becomes the target
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
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Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Equity Protect Pro
Shi Jie He
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Utilities
Equity Protect Pro: Your Comprehensive Account Protection Expert for Worry-Free Trading If you're looking for features like account protection, equity protection, portfolio protection, multi-strategy protection, profit protection, profit harvesting, trading security, risk control programs, automatic risk control, automatic liquidation, conditional liquidation, scheduled liquidation, dynamic liquidation, trailing stop loss, one-click close, one-click liquidation, and one-click restore, Equity P
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
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Automatic profit locking when target profit is reached EquityTargetCloser   — is a utility expert advisor for MetaTrader 5 that automatically closes all market positions and deletes pending orders as soon as   equity exceeds the current balance by a specified profit amount . After all positions are closed, the target automatically increases: the new threshold = new balance + specified profit. The EA does not open trades, it only manages existing positions, helping to reliably lock in profit and
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
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Utilities
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
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Utilities
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
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Hao Zhi Chen
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Tianji Copy Trade MT5 Sender
Hao Zhi Chen
Utilities
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zhongyueqin0329
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zhongyueqin0329 2026.08.07 09:13 
 

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tianjigendan
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tianjigendan 2026.08.02 15:28 
 

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