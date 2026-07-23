Tianji Copy Trade MT4 Sender

天机跟单系统 -MT4发送端





天机文件跟单系统是一款专业的跨平台跟单EA，让您在MT4和MT5之间自由复制交易。无论您是管理多个账户、在模拟盘与实盘之间验证策略，还是在不同券商之间迁移交易，天机都能为您提供稳定、灵活、安全的跟单体验。





📌 重要提示：本系统由「发送端 + 接收端」两个EA文件组成，缺一不可，需成对使用。请确保下载了对应您平台（MT4或MT5）的两个文件。









🌟 核心功能

✅ 真正的跨平台互通





MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4





任意组合，一键跟单。不受平台限制。





✅ 无需DLL，安全可靠

纯MQL原生开发，不依赖任何外部DLL文件。运行更快、更安全，兼容所有券商终端。

















🔄 五种跟单模式，适配任何策略





正向跟单 完全跟随信号方向





反向跟单 信号做多则做空，做空则做多 – 适用于对冲或逆势策略





比例跟单 根据发送端与接收端账户结余比例自动计算手数





固定手数跟单 忽略信号手数，始终使用您设定的固定手数





倍数跟单 将信号手数乘以设定倍数（如0.5倍、2倍、5倍）













🛡️ 七重风控体系，全方位保护资金





交易的核心是生存。天机为您提供全面的风险控制工具：





金额止损 亏损达到设定美元金额时，自动平仓全部跟单持仓





百分比止损 亏损达到账户结余设定百分比时，自动平仓全部跟单持仓





分批平仓 分批离场，而非一次性全部平仓 – 实现渐进式、可控的退出





最大持仓数 限制同时持仓数量，防止过度交易





最大单笔手数 限制单笔订单最大手数，控制单笔交易风险





订单方向筛选 仅跟多单、仅跟空单或全部跟随 – 根据市场观点灵活调整





仅跟新单 只跟随EA启动后产生的新订单，避免复制历史旧单

















🎯 智能品种映射





不同券商对同一品种的命名各不相同——XAUUSD vs GOLD、EURUSD vs EURUSDm、US30 vs DJ30……





天机的智能品种映射功能自动处理这些差异。对于无法自动匹配的品种，还支持手动强制映射：





信号品种：XAUUSD → 跟单品种：GOLD





信号品种：EURUSD → 跟单品种：EURUSDm





信号品种：US30 → 跟单品种：DJ30





任何品种、任何券商，完美匹配。













📏 价格偏差控制





防止在不利价格跟单。设定最大偏差阈值：





超出偏差范围的订单自动拒绝





确保您不会在极端不利的价格复制交易













🚀 快速开始 – 三步开启跟单













第一步：安装两个EA文件





将 天机发送端.ex4/ex5 复制到信号账户的 Experts 文件夹





将 天机接收端.ex4/ex5 复制到跟单账户的 Experts 文件夹





⚠️ 两个文件缺一不可，成对工作













第二步：拖拽加载





将 发送端EA 拖到信号账户的任意图表上





将 接收端EA 拖到跟单账户的任意图表上，输入发送端ID 即可完成配对





✨ 无需复杂配置，无需写代码，无需网络设置 — 三步搞定













第三步：开始跟单





接收端实时接收并执行跟单





就这么简单













💡 支持中英文双语界面（参数面板一键切换语言）