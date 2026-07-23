Tianji Copy Trade MT4 Receiver
- 实用工具
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Hao Zhi Chen12年金融实战（股票/期货/外汇/加密货币），7年编程（MQL4/MQL5/Go/Python）。
服务：定制指标 | 量化策略 | 智能跟单 | 风控系统
跨平台跟单系统已免费开放
天机跟单官网：https://www.tianjigendan.cn/
- 版本: 26.92
- 更新: 8 八月 2026
天机跟单系统-MT4接收端
天机文件跟单系统是一款专业的跨平台跟单EA，让您在MT4和MT5之间自由复制交易。无论您是管理多个账户、在模拟盘与实盘之间验证策略，还是在不同券商之间迁移交易，天机都能为您提供稳定、灵活、安全的跟单体验。
📌 重要提示：本系统由「发送端 + 接收端」两个EA文件组成，缺一不可，需成对使用。请确保下载了对应您平台（MT4或MT5）的两个文件。
下载 MT5发送端 访问：https://www.mql5.com/zh/market/product/187073
下载 MT5接收端 访问：https://www.mql5.com/zh/market/product/187071
下载 MT4发送端 访问：https://www.mql5.com/zh/market/product/187078
下载 MT4接收端 访问：https://www.mql5.com/zh/market/product/187074
如果这个跟单系统对你有帮助，请给个好评，你的认可是我持续更新最大的动力
🌟 核心功能
✅ 真正的跨平台互通
MT4 → MT4 MT5 → MT5 MT4 → MT5 MT5 → MT4
任意组合，一键跟单。不受平台限制。
✅ 无需DLL，安全可靠
纯MQL原生开发，不依赖任何外部DLL文件。运行更快、更安全，兼容所有券商终端。
🔄 五种跟单模式，适配任何策略
正向跟单 完全跟随信号方向
反向跟单 信号做多则做空，做空则做多 – 适用于对冲或逆势策略
比例跟单 根据发送端与接收端账户结余比例自动计算手数
固定手数跟单 忽略信号手数，始终使用您设定的固定手数
倍数跟单 将信号手数乘以设定倍数（如0.5倍、2倍、5倍）
🛡️ 七重风控体系，全方位保护资金
交易的核心是生存。天机为您提供全面的风险控制工具：
金额止损 亏损达到设定美元金额时，自动平仓全部跟单持仓
百分比止损 亏损达到账户结余设定百分比时，自动平仓全部跟单持仓
分批平仓 分批离场，而非一次性全部平仓 – 实现渐进式、可控的退出
最大持仓数 限制同时持仓数量，防止过度交易
最大单笔手数 限制单笔订单最大手数，控制单笔交易风险
订单方向筛选 仅跟多单、仅跟空单或全部跟随 – 根据市场观点灵活调整
仅跟新单 只跟随EA启动后产生的新订单，避免复制历史旧单
🎯 智能品种映射
不同券商对同一品种的命名各不相同——XAUUSD vs GOLD、EURUSD vs EURUSDm、US30 vs DJ30……
天机的智能品种映射功能自动处理这些差异。对于无法自动匹配的品种，还支持手动强制映射：
信号品种：XAUUSD → 跟单品种：GOLD
信号品种：EURUSD → 跟单品种：EURUSDm
信号品种：US30 → 跟单品种：DJ30
任何品种、任何券商，完美匹配。
📏 价格偏差控制
防止在不利价格跟单。设定最大偏差阈值：
超出偏差范围的订单自动拒绝
确保您不会在极端不利的价格复制交易
🚀 快速开始 – 三步开启跟单
第一步：安装两个EA文件
将 天机发送端.ex4/ex5 复制到信号账户的 Experts 文件夹
将 天机接收端.ex4/ex5 复制到跟单账户的 Experts 文件夹
⚠️ 两个文件缺一不可，成对工作
第二步：拖拽加载
将 发送端EA 拖到信号账户的任意图表上
将 接收端EA 拖到跟单账户的任意图表上，输入发送端ID 即可完成配对
✨ 无需复杂配置，无需写代码，无需网络设置 — 三步搞定
第三步：开始跟单
接收端实时接收并执行跟单
就这么简单
💡 支持中英文双语界面（参数面板一键切换语言）
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