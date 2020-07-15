This is a combination of indices
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Hao Zhi Chen12年金融实战（股票/期货/外汇/加密货币），7年编程（MQL4/MQL5/Go/Python）。
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- Version: 1.0
这是一个组合指标分析趋势、支撑阻力、买卖点。运用了均线MA、布林带、KDJ、CCI、RSI。
主图上下线是布林带上下线，采用的是20周期和2.3标准差可以用来支撑阻力。
中间的是分析趋势的均线，趋势分析是用均线多周期:
为涨趋势，反之为下跌趋势。在同一种颜色，基本说明趋势没有发生变化。
子图是由 KDJ、CCI、RSI三个指标组成，大于70超买，小于30超卖,
智能提示是运用了算法，主要计算布林带， KDJ、CCI、RSI指标
有三个或四个指标超出市场常态就会发出提示行情可能反转。
子图指标运用了很多数据，刚刚开始加载会有点慢，耐心等待就可以
这个指标是主图指标，还要再下我发布的RCD分析，这样就刚刚好组成一套分析
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