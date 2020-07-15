This is a combination of indices 1

天机跟单系统-MT4接收端 天机文件跟单系统是一款专业的跨平台跟单EA，让您在MT4和MT5之间自由复制交易。无论您是管理多个账户、在模拟盘与实盘之间验证策略，还是在不同券商之间迁移交易，天机都能为您提供稳定、灵活、安全的跟单体验。 重要提示：本系统由「发送端 + 接收端」两个EA文件组成，缺一不可，需成对使用。请确保下载了对应您平台（MT4或MT5）的两个文件。 下载 MT5发送端 访问： https://www.mql5.com/zh/market/product/187073 下载 MT5接收端 访问： https://www.mql5.com/zh/market/product/187071 下载 MT4发送端 访问： https://www.mql5.com/zh/market/product/187078 下载 MT4接收端 访问： https://www.mql5.com/zh/market/product/187074 如果这个跟单系统对你有帮助，请给个好评，你的认可是我持续更新最大的动力 核心功能 真正的

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