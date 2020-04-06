FVG Auto Master

Der FVG Auto Master ist ein hochentwickeltes automatisiertes Trading-System, das auf der renommierten Inner Circle Trader (ICT) Methodologie basiert. Dieser Expert Advisor identifiziert und handelt automatisch Fair Value Gaps (FVGs) - institutionelle Preisungleichgewichte, die hochwahrscheinliche Trading-Gelegenheiten schaffen, wenn der Preis zurückkehrt, um diese Lücken zu füllen.

Hauptmerkmale

🎯 Erweiterte Fair Value Gap Erkennung

  • Identifiziert automatisch bullische und bärische Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen
  • Präzise Gap-Mess- und Validierungsalgorithmen
  • Echtzeit-Gap-Überwachung und Handelsausführung

📊 Umfassendes Risikomanagement

  • Anpassbarer Stop-Loss-Puffer: Einstellbare Stop-Loss-Distanz mit symbolspezifischer Optimierung
  • Erweiterte Trailing-Stop-System: Schützt Gewinne mit konfigurierbarer Trailing-Distanz und Schrittgröße
  • Breakeven-Schutz: Bewegt automatisch den Stop-Loss zum Breakeven, wenn die angegebene Gewinnschwelle erreicht wird
  • Positionsgrößenbestimmung: Intelligente Lot-Größen-Berechnung basierend auf Kontostand und Risikoparametern

📅 Handelstage-Kontrolle

  • Flexibles Zeitplan-Management: Trading für jeden Wochentag ein-/ausschalten
  • Individuelle Kontrollen von Montag bis Sonntag
  • Verhindert unerwünschte Trades während volumenarmer oder risikoreicher Perioden

🔧 Symbolspezifische Optimierung

  • Multi-Asset-Kompatibilität: Optimiert für Forex, Indizes (NAS100, SPX500) und Rohstoffe (XAUUSD)
  • Automatische Punktwert-Anpassung: Intelligente Skalierung basierend auf Instrumentencharakteristika
  • Spread- und Volatilitätsberücksichtigung: Passt sich an verschiedene Marktbedingungen an

📈 Professionelles Trade-Management

  • Intelligente Einstiegslogik: Wartet auf optimale Preisaktions-Bestätigung
  • Mehrfache Ausstiegsstrategien: Kombiniert feste Ziele mit Trailing-Stops
  • Echtzeit-Positionsüberwachung: Kontinuierliches Trade-Management und -Anpassung

🛠 Benutzerfreundliche Oberfläche

  • Intuitive Eingabeparameter: Leicht konfigurierbare Einstellungen für alle Skill-Level
  • Umfassendes Logging: Detaillierte Trade-Informationen und System-Status-Updates
  • Visuelle Chart-Integration: Klare Anzeige identifizierter Gaps und Trading-Level

Eingabeparameter

Risikomanagement

  • Lot-Größe: Feste Positionsgröße oder automatische Berechnung
  • Stop-Loss-Puffer: Anpassbare Stop-Loss-Distanz (Punkte)
  • Take-Profit: Ziel-Gewinn-Level
  • Trailing-Distanz: Distanz für Trailing-Stop-Aktivierung
  • Trailing-Schritt: Minimale Preisbewegung für Stop-Anpassung
  • Breakeven-Auslöser: Gewinnschwelle für Breakeven-Schutz

Trading-Zeitplan

  • Montag-Trading: Montag-Trades aktivieren/deaktivieren
  • Dienstag-Trading: Dienstag-Trades aktivieren/deaktivieren
  • Mittwoch-Trading: Mittwoch-Trades aktivieren/deaktivieren
  • Donnerstag-Trading: Donnerstag-Trades aktivieren/deaktivieren
  • Freitag-Trading: Freitag-Trades aktivieren/deaktivieren
  • Samstag-Trading: Samstag-Trades aktivieren/deaktivieren
  • Sonntag-Trading: Sonntag-Trades aktivieren/deaktivieren

Fair Value Gap Einstellungen

  • Gap-Validierung: Mindest-Gap-Größen-Anforderungen
  • Zeitrahmen-Auswahl: Primärer Analyse-Zeitrahmen
  • Einstiegs-Bestätigung: Zusätzliche Filter für Trade-Validierung

Unterstützte Instrumente

  • Währungspaare: Alle Major-, Minor- und exotischen Währungspaare
  • Indizes: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 und weitere
  • Rohstoffe: XAUUSD, XAGUSD, Öl und andere Edelmetalle
  • Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum (brokerabhängig)

Performance-Merkmale

  • Niedrige Latenz-Ausführung: Optimiert für schnellen Markt-Ein-/Ausstieg
  • Speicher-effizient: Minimaler Ressourcenverbrauch für stabilen Betrieb
  • Backtesting-kompatibel: Vollständige historische Testfähigkeiten
  • VPS-freundlich: Entwickelt für 24/7 automatisierten Handel

Installation und Einrichtung

  1. Laden Sie den EA herunter und installieren Sie ihn in Ihrer MT5-Plattform
  2. Konfigurieren Sie Risikoparameter entsprechend Ihrer Kontogröße
  3. Stellen Sie bevorzugte Handelstage basierend auf Ihrer Strategie ein
  4. Justieren Sie symbolspezifische Einstellungen für optimale Performance
  5. Aktivieren Sie AutoTrading und überwachen Sie die ersten Trades

Risiko-Haftungsausschluss

Trading beinhaltet erhebliche Verlustrisiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie immer auf Demo-Konten vor Live-Trading. Verwenden Sie angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.

Version: 2.0
Kompatibilität: MetaTrader 5
Lizenz: Einzelkonto-Lizenz
Support: Vollständige Dokumentation und Setup-Anleitung enthalten

Transformieren Sie Ihr Trading mit institutioneller Fair Value Gap Analyse. Schließen Sie sich Tausenden von Tradern an, die ICT-Methodologie für konsistente Marktchancen nutzen.


