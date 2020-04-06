Der FVG Auto Master ist ein hochentwickeltes automatisiertes Trading-System, das auf der renommierten Inner Circle Trader (ICT) Methodologie basiert. Dieser Expert Advisor identifiziert und handelt automatisch Fair Value Gaps (FVGs) - institutionelle Preisungleichgewichte, die hochwahrscheinliche Trading-Gelegenheiten schaffen, wenn der Preis zurückkehrt, um diese Lücken zu füllen.

Hauptmerkmale

🎯 Erweiterte Fair Value Gap Erkennung

Identifiziert automatisch bullische und bärische Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen

Präzise Gap-Mess- und Validierungsalgorithmen

Echtzeit-Gap-Überwachung und Handelsausführung

📊 Umfassendes Risikomanagement

Anpassbarer Stop-Loss-Puffer : Einstellbare Stop-Loss-Distanz mit symbolspezifischer Optimierung

: Einstellbare Stop-Loss-Distanz mit symbolspezifischer Optimierung Erweiterte Trailing-Stop-System : Schützt Gewinne mit konfigurierbarer Trailing-Distanz und Schrittgröße

: Schützt Gewinne mit konfigurierbarer Trailing-Distanz und Schrittgröße Breakeven-Schutz : Bewegt automatisch den Stop-Loss zum Breakeven, wenn die angegebene Gewinnschwelle erreicht wird

: Bewegt automatisch den Stop-Loss zum Breakeven, wenn die angegebene Gewinnschwelle erreicht wird Positionsgrößenbestimmung: Intelligente Lot-Größen-Berechnung basierend auf Kontostand und Risikoparametern

📅 Handelstage-Kontrolle

Flexibles Zeitplan-Management : Trading für jeden Wochentag ein-/ausschalten

: Trading für jeden Wochentag ein-/ausschalten Individuelle Kontrollen von Montag bis Sonntag

Verhindert unerwünschte Trades während volumenarmer oder risikoreicher Perioden

🔧 Symbolspezifische Optimierung

Multi-Asset-Kompatibilität : Optimiert für Forex, Indizes (NAS100, SPX500) und Rohstoffe (XAUUSD)

: Optimiert für Forex, Indizes (NAS100, SPX500) und Rohstoffe (XAUUSD) Automatische Punktwert-Anpassung : Intelligente Skalierung basierend auf Instrumentencharakteristika

: Intelligente Skalierung basierend auf Instrumentencharakteristika Spread- und Volatilitätsberücksichtigung: Passt sich an verschiedene Marktbedingungen an

📈 Professionelles Trade-Management

Intelligente Einstiegslogik : Wartet auf optimale Preisaktions-Bestätigung

: Wartet auf optimale Preisaktions-Bestätigung Mehrfache Ausstiegsstrategien : Kombiniert feste Ziele mit Trailing-Stops

: Kombiniert feste Ziele mit Trailing-Stops Echtzeit-Positionsüberwachung: Kontinuierliches Trade-Management und -Anpassung

🛠 Benutzerfreundliche Oberfläche

Intuitive Eingabeparameter : Leicht konfigurierbare Einstellungen für alle Skill-Level

: Leicht konfigurierbare Einstellungen für alle Skill-Level Umfassendes Logging : Detaillierte Trade-Informationen und System-Status-Updates

: Detaillierte Trade-Informationen und System-Status-Updates Visuelle Chart-Integration: Klare Anzeige identifizierter Gaps und Trading-Level

Eingabeparameter

Risikomanagement

Lot-Größe : Feste Positionsgröße oder automatische Berechnung

: Feste Positionsgröße oder automatische Berechnung Stop-Loss-Puffer : Anpassbare Stop-Loss-Distanz (Punkte)

: Anpassbare Stop-Loss-Distanz (Punkte) Take-Profit : Ziel-Gewinn-Level

: Ziel-Gewinn-Level Trailing-Distanz : Distanz für Trailing-Stop-Aktivierung

: Distanz für Trailing-Stop-Aktivierung Trailing-Schritt : Minimale Preisbewegung für Stop-Anpassung

: Minimale Preisbewegung für Stop-Anpassung Breakeven-Auslöser: Gewinnschwelle für Breakeven-Schutz

Trading-Zeitplan

Montag-Trading : Montag-Trades aktivieren/deaktivieren

: Montag-Trades aktivieren/deaktivieren Dienstag-Trading : Dienstag-Trades aktivieren/deaktivieren

: Dienstag-Trades aktivieren/deaktivieren Mittwoch-Trading : Mittwoch-Trades aktivieren/deaktivieren

: Mittwoch-Trades aktivieren/deaktivieren Donnerstag-Trading : Donnerstag-Trades aktivieren/deaktivieren

: Donnerstag-Trades aktivieren/deaktivieren Freitag-Trading : Freitag-Trades aktivieren/deaktivieren

: Freitag-Trades aktivieren/deaktivieren Samstag-Trading : Samstag-Trades aktivieren/deaktivieren

: Samstag-Trades aktivieren/deaktivieren Sonntag-Trading: Sonntag-Trades aktivieren/deaktivieren

Fair Value Gap Einstellungen

Gap-Validierung : Mindest-Gap-Größen-Anforderungen

: Mindest-Gap-Größen-Anforderungen Zeitrahmen-Auswahl : Primärer Analyse-Zeitrahmen

: Primärer Analyse-Zeitrahmen Einstiegs-Bestätigung: Zusätzliche Filter für Trade-Validierung

Unterstützte Instrumente

Währungspaare : Alle Major-, Minor- und exotischen Währungspaare

: Alle Major-, Minor- und exotischen Währungspaare Indizes : NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 und weitere

: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 und weitere Rohstoffe : XAUUSD, XAGUSD, Öl und andere Edelmetalle

: XAUUSD, XAGUSD, Öl und andere Edelmetalle Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum (brokerabhängig)

Performance-Merkmale

Niedrige Latenz-Ausführung : Optimiert für schnellen Markt-Ein-/Ausstieg

: Optimiert für schnellen Markt-Ein-/Ausstieg Speicher-effizient : Minimaler Ressourcenverbrauch für stabilen Betrieb

: Minimaler Ressourcenverbrauch für stabilen Betrieb Backtesting-kompatibel : Vollständige historische Testfähigkeiten

: Vollständige historische Testfähigkeiten VPS-freundlich: Entwickelt für 24/7 automatisierten Handel

Installation und Einrichtung

Laden Sie den EA herunter und installieren Sie ihn in Ihrer MT5-Plattform Konfigurieren Sie Risikoparameter entsprechend Ihrer Kontogröße Stellen Sie bevorzugte Handelstage basierend auf Ihrer Strategie ein Justieren Sie symbolspezifische Einstellungen für optimale Performance Aktivieren Sie AutoTrading und überwachen Sie die ersten Trades

Risiko-Haftungsausschluss

Trading beinhaltet erhebliche Verlustrisiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie immer auf Demo-Konten vor Live-Trading. Verwenden Sie angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.

Version: 2.0

Kompatibilität: MetaTrader 5

Lizenz: Einzelkonto-Lizenz

Support: Vollständige Dokumentation und Setup-Anleitung enthalten

Transformieren Sie Ihr Trading mit institutioneller Fair Value Gap Analyse. Schließen Sie sich Tausenden von Tradern an, die ICT-Methodologie für konsistente Marktchancen nutzen.



