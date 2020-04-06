FVG Auto Master
- Experten
- Parth Sanjaykumar Patel
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der FVG Auto Master ist ein hochentwickeltes automatisiertes Trading-System, das auf der renommierten Inner Circle Trader (ICT) Methodologie basiert. Dieser Expert Advisor identifiziert und handelt automatisch Fair Value Gaps (FVGs) - institutionelle Preisungleichgewichte, die hochwahrscheinliche Trading-Gelegenheiten schaffen, wenn der Preis zurückkehrt, um diese Lücken zu füllen.
Hauptmerkmale
🎯 Erweiterte Fair Value Gap Erkennung
- Identifiziert automatisch bullische und bärische Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen
- Präzise Gap-Mess- und Validierungsalgorithmen
- Echtzeit-Gap-Überwachung und Handelsausführung
📊 Umfassendes Risikomanagement
- Anpassbarer Stop-Loss-Puffer: Einstellbare Stop-Loss-Distanz mit symbolspezifischer Optimierung
- Erweiterte Trailing-Stop-System: Schützt Gewinne mit konfigurierbarer Trailing-Distanz und Schrittgröße
- Breakeven-Schutz: Bewegt automatisch den Stop-Loss zum Breakeven, wenn die angegebene Gewinnschwelle erreicht wird
- Positionsgrößenbestimmung: Intelligente Lot-Größen-Berechnung basierend auf Kontostand und Risikoparametern
📅 Handelstage-Kontrolle
- Flexibles Zeitplan-Management: Trading für jeden Wochentag ein-/ausschalten
- Individuelle Kontrollen von Montag bis Sonntag
- Verhindert unerwünschte Trades während volumenarmer oder risikoreicher Perioden
🔧 Symbolspezifische Optimierung
- Multi-Asset-Kompatibilität: Optimiert für Forex, Indizes (NAS100, SPX500) und Rohstoffe (XAUUSD)
- Automatische Punktwert-Anpassung: Intelligente Skalierung basierend auf Instrumentencharakteristika
- Spread- und Volatilitätsberücksichtigung: Passt sich an verschiedene Marktbedingungen an
📈 Professionelles Trade-Management
- Intelligente Einstiegslogik: Wartet auf optimale Preisaktions-Bestätigung
- Mehrfache Ausstiegsstrategien: Kombiniert feste Ziele mit Trailing-Stops
- Echtzeit-Positionsüberwachung: Kontinuierliches Trade-Management und -Anpassung
🛠 Benutzerfreundliche Oberfläche
- Intuitive Eingabeparameter: Leicht konfigurierbare Einstellungen für alle Skill-Level
- Umfassendes Logging: Detaillierte Trade-Informationen und System-Status-Updates
- Visuelle Chart-Integration: Klare Anzeige identifizierter Gaps und Trading-Level
Eingabeparameter
Risikomanagement
- Lot-Größe: Feste Positionsgröße oder automatische Berechnung
- Stop-Loss-Puffer: Anpassbare Stop-Loss-Distanz (Punkte)
- Take-Profit: Ziel-Gewinn-Level
- Trailing-Distanz: Distanz für Trailing-Stop-Aktivierung
- Trailing-Schritt: Minimale Preisbewegung für Stop-Anpassung
- Breakeven-Auslöser: Gewinnschwelle für Breakeven-Schutz
Trading-Zeitplan
- Montag-Trading: Montag-Trades aktivieren/deaktivieren
- Dienstag-Trading: Dienstag-Trades aktivieren/deaktivieren
- Mittwoch-Trading: Mittwoch-Trades aktivieren/deaktivieren
- Donnerstag-Trading: Donnerstag-Trades aktivieren/deaktivieren
- Freitag-Trading: Freitag-Trades aktivieren/deaktivieren
- Samstag-Trading: Samstag-Trades aktivieren/deaktivieren
- Sonntag-Trading: Sonntag-Trades aktivieren/deaktivieren
Fair Value Gap Einstellungen
- Gap-Validierung: Mindest-Gap-Größen-Anforderungen
- Zeitrahmen-Auswahl: Primärer Analyse-Zeitrahmen
- Einstiegs-Bestätigung: Zusätzliche Filter für Trade-Validierung
Unterstützte Instrumente
- Währungspaare: Alle Major-, Minor- und exotischen Währungspaare
- Indizes: NAS100, SPX500, DAX30, FTSE100 und weitere
- Rohstoffe: XAUUSD, XAGUSD, Öl und andere Edelmetalle
- Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum (brokerabhängig)
Performance-Merkmale
- Niedrige Latenz-Ausführung: Optimiert für schnellen Markt-Ein-/Ausstieg
- Speicher-effizient: Minimaler Ressourcenverbrauch für stabilen Betrieb
- Backtesting-kompatibel: Vollständige historische Testfähigkeiten
- VPS-freundlich: Entwickelt für 24/7 automatisierten Handel
Installation und Einrichtung
- Laden Sie den EA herunter und installieren Sie ihn in Ihrer MT5-Plattform
- Konfigurieren Sie Risikoparameter entsprechend Ihrer Kontogröße
- Stellen Sie bevorzugte Handelstage basierend auf Ihrer Strategie ein
- Justieren Sie symbolspezifische Einstellungen für optimale Performance
- Aktivieren Sie AutoTrading und überwachen Sie die ersten Trades
Risiko-Haftungsausschluss
Trading beinhaltet erhebliche Verlustrisiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie immer auf Demo-Konten vor Live-Trading. Verwenden Sie angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.
Version: 2.0
Kompatibilität: MetaTrader 5
Lizenz: Einzelkonto-Lizenz
Support: Vollständige Dokumentation und Setup-Anleitung enthalten
Transformieren Sie Ihr Trading mit institutioneller Fair Value Gap Analyse. Schließen Sie sich Tausenden von Tradern an, die ICT-Methodologie für konsistente Marktchancen nutzen.