Price action Ai trader

📈 PriceAction Pro EA (v1.8)

PriceAction Pro EA ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf hochwahrscheinlichen Preisaktionsmustern, striktem Risikomanagement und Multi-Timeframe-Trendbestätigung basiert.

Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und Kapitalschutz legen, statt auf übermäßige Optimierung oder martingalartige Systeme.

Der EA konzentriert sich auf eine saubere Marktstruktur und geht nur dann in den Handel ein, wenn die Preisbewegung mit der Richtung des höheren Zeitrahmens und den vordefinierten Risikoregeln übereinstimmt.

🔍 Überblick über die Handelslogik

PriceAction Pro EA scannt den Markt nach institutionellen Preisaktionsmustern auf einem höheren Zeitrahmen und bestätigt dann die Trendstärke auf einem mittleren Zeitrahmen, bevor er Eingaben ausführt.

Unterstützte Price Action Patterns:

✅ Pin Bar (Bullish & Bearish)

✅ Engulfing Candles (Hausse und Baisse)

✅ Inside Bar Ausbrüche

Jedes Muster wird:

Erkannt auf einem höheren Zeitrahmen

Bestätigt durch Trendstärke in einem mittleren Zeitrahmen

Ausgeführt mit präzisem Einstieg, Stop Loss und Take Profit Berechnung

⏱ Multi-Timeframe-Bestätigung

Höhere TF → Mustererkennung

Mid TF → Bestätigung der Trendrichtung und -stärke

Entry TF → Logik der Orderausführung

Dieser Ansatz hilft, Setups von geringer Qualität herauszufiltern, und sorgt dafür, dass die Trades mit der vorherrschenden Marktrichtung übereinstimmen.

🛡 Fortschrittliches Risikomanagement

Die Risikokontrolle ist das Herzstück dieses EA.

Wichtige Risikofunktionen:

🔒 Risikobasierte Lot-Größe (Prozentsatz des Guthabens)

🔄 Optionaler Fixed-Lot-Modus

📉 Maximaler täglicher Verlustschutz

💰 Eigenkapitalschutz

⚠️ Freie Marge & Überprüfung der Margin-Anforderungen

❌ Ein Handel pro Symbol und Tag (verhindert Over-Trading)

Der EA stoppt den Handel automatisch, sobald das tägliche Risikolimit erreicht ist.

🎯 Intelligente Einstiegs- und Ausstiegslogik

📍 Optionale Retracement-basierte Einstiege

📊 Konfigurierbares Risiko-Belohnungs-Verhältnis

⏳ Wahl zwischen Market Orders und Pending Orders

🕒 Kontrolle des Ablaufs von Pending Orders

🔁 Automatischer Ausstieg vor Sitzungsende (optional)

Alle SL- und TP-Levels werden dynamisch gegen die Stop-Level-Regeln des Brokers validiert, um Ausführungsfehler zu vermeiden.

🕰 Steuerung der Handelssitzung

Handeln Sie nur, wenn die Marktbedingungen optimal sind:

⏱ Benutzerdefinierte Handelssitzungen (Start- und Endzeit)

📅 Filter für Handelstage (z.B. Montag-Freitag)

🚪 Automatischer Positionsausstieg vor Sitzungsende

⚙️ Zusätzliche Sicherheits- und Systemfunktionen

📡 Spread-Filter zur Vermeidung kostspieliger Einträge

🧠 Trendstärke-Filter

🧾 Detaillierte Protokollierung (optionaler Verbose-Modus)

🔔 Warnungen und optionale E-Mail-Benachrichtigungen

🧩 Saubere, auf magischen Zahlen basierende Handelsverwaltung

🧯 Robuste Fehlerbehandlung und Wiederholungslogik

📌 Empfohlene Verwendung

✔ Forex Majors & Minors

✔ Indizes und Rohstoffe (mit geeigneten Spread-Bedingungen)

✔ Beste Leistung während der Londoner und New Yorker Sitzungen

✔ Funktioniert sowohl auf Hedging- als auch auf Netting-Konten

⚠️ Wichtige Hinweise

Kein Martingal

Kein Raster

Keine Arbitrage

Keine Über-Optimierungs-Tricks

Dieser EA wurde entwickelt, um weniger, aber besser zu handeln.