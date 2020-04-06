Price action Ai trader

📈 PriceAction Pro EA (v1.8)

PriceAction Pro EA ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf hochwahrscheinlichen Preisaktionsmustern, striktem Risikomanagement und Multi-Timeframe-Trendbestätigung basiert.
Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und Kapitalschutz legen, statt auf übermäßige Optimierung oder martingalartige Systeme.

Der EA konzentriert sich auf eine saubere Marktstruktur und geht nur dann in den Handel ein, wenn die Preisbewegung mit der Richtung des höheren Zeitrahmens und den vordefinierten Risikoregeln übereinstimmt.

🔍 Überblick über die Handelslogik

PriceAction Pro EA scannt den Markt nach institutionellen Preisaktionsmustern auf einem höheren Zeitrahmen und bestätigt dann die Trendstärke auf einem mittleren Zeitrahmen, bevor er Eingaben ausführt.

Unterstützte Price Action Patterns:

  • Pin Bar (Bullish & Bearish)

  • Engulfing Candles (Hausse und Baisse)

  • Inside Bar Ausbrüche

Jedes Muster wird:

  • Erkannt auf einem höheren Zeitrahmen

  • Bestätigt durch Trendstärke in einem mittleren Zeitrahmen

  • Ausgeführt mit präzisem Einstieg, Stop Loss und Take Profit Berechnung

⏱ Multi-Timeframe-Bestätigung

  • Höhere TF → Mustererkennung

  • Mid TF → Bestätigung der Trendrichtung und -stärke

  • Entry TF → Logik der Orderausführung

Dieser Ansatz hilft, Setups von geringer Qualität herauszufiltern, und sorgt dafür, dass die Trades mit der vorherrschenden Marktrichtung übereinstimmen.

🛡 Fortschrittliches Risikomanagement

Die Risikokontrolle ist das Herzstück dieses EA.

Wichtige Risikofunktionen:

  • 🔒 Risikobasierte Lot-Größe (Prozentsatz des Guthabens)

  • 🔄 Optionaler Fixed-Lot-Modus

  • 📉 Maximaler täglicher Verlustschutz

  • 💰 Eigenkapitalschutz

  • ⚠️ Freie Marge & Überprüfung der Margin-Anforderungen

  • ❌ Ein Handel pro Symbol und Tag (verhindert Over-Trading)

Der EA stoppt den Handel automatisch, sobald das tägliche Risikolimit erreicht ist.

🎯 Intelligente Einstiegs- und Ausstiegslogik

  • 📍 Optionale Retracement-basierte Einstiege

  • 📊 Konfigurierbares Risiko-Belohnungs-Verhältnis

  • ⏳ Wahl zwischen Market Orders und Pending Orders

  • 🕒 Kontrolle des Ablaufs von Pending Orders

  • 🔁 Automatischer Ausstieg vor Sitzungsende (optional)

Alle SL- und TP-Levels werden dynamisch gegen die Stop-Level-Regeln des Brokers validiert, um Ausführungsfehler zu vermeiden.

🕰 Steuerung der Handelssitzung

Handeln Sie nur, wenn die Marktbedingungen optimal sind:

  • ⏱ Benutzerdefinierte Handelssitzungen (Start- und Endzeit)

  • 📅 Filter für Handelstage (z.B. Montag-Freitag)

  • 🚪 Automatischer Positionsausstieg vor Sitzungsende

⚙️ Zusätzliche Sicherheits- und Systemfunktionen

  • 📡 Spread-Filter zur Vermeidung kostspieliger Einträge

  • 🧠 Trendstärke-Filter

  • 🧾 Detaillierte Protokollierung (optionaler Verbose-Modus)

  • 🔔 Warnungen und optionale E-Mail-Benachrichtigungen

  • 🧩 Saubere, auf magischen Zahlen basierende Handelsverwaltung

  • 🧯 Robuste Fehlerbehandlung und Wiederholungslogik

📌 Empfohlene Verwendung

  • ✔ Forex Majors & Minors

  • ✔ Indizes und Rohstoffe (mit geeigneten Spread-Bedingungen)

  • ✔ Beste Leistung während der Londoner und New Yorker Sitzungen

  • ✔ Funktioniert sowohl auf Hedging- als auch auf Netting-Konten

⚠️ Wichtige Hinweise

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Keine Arbitrage

  • Keine Über-Optimierungs-Tricks

Dieser EA wurde entwickelt, um weniger, aber besser zu handeln.


Empfohlene Produkte
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experten
Bitcoin Handel Mein Expert Advisor handelt Bitcoin auf dem H1-Zeitrahmen, Basierend auf ADX Indikator, Bollinger Bands Indikator, und folgen Sie dem Trend. Stop-Loss 31 usd/0.01 bitcoin Gewinnmitnahme 19 usd/0,01 bitcoin (0,01 lot) Mindesteinlage: ab 300 usd Gewinn: 100%/Jahr. Draw Down: < 35% Eingabe Einstellung zum Testen meines EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin oder 3100 usd/bitcoin abhängig von Ihrem Broker und Ihrem Konto (auf das richtige Verhältnis einstellen und nicht ände
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Ein Expert Advisor, der in Zeiten hoher Preisdifferenzen arbeitet und den Stochastik-Indikator und den Rohstoffindex-Indikator nutzt. Er nutzt überkaufte oder überverkaufte Punkte oder die ADX-Anzeige zum Ausstieg aus Trades. Er verfügt außerdem über eine Stop-Loss-Kontrolle, die auf prozentualen Preisunterschieden basiert und die Lot-Skalierung mit steigendem Kontostand progressiv anpasst. Dabei wird der Margin Call des Kontos im Auge behalten. Erfahren Sie, welche Parameter für jedes Symbol im
UJ Go Go
Tepparit Charoensappanich
Experten
UJ Go Go - Beherrschen Sie USDJPY mit verbesserter Präzision! UJ Go Go ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der für USDJPY auf dem H4-Zeitrahmen optimiert ist. Angetrieben von einer fortschrittlichen EMA + RSI Strategie, liefert er außergewöhnliche Renditen bei kontrolliertem Risiko. Backtested von September 2024 bis August 2025 mit einem Startkapital von $100 und 0,01 Lot, erreicht er: - 1 Monat: 9,99% Rendite - 3 Monate: 126,25% Rendite - 6 Monate: 119,49% Rendite - 12 Monate: 138,47% Re
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
Scalper One MT5
Surge FX Ltd
Experten
Dies ist ein aggressiver Preis-Aktions-Expert Advisor, der für mehrere Symbole und Zeitrahmen geeignet ist. Aufgrund des minimalen Drawdowns ist er für kleine Konten mit den Risikomodellen Fixed, Growth, Aggressive oder Brutal geeignet. Siehe Screenshot. Die Standardparameter funktionieren am besten bei USDJPY, GBPUSD, EURUSD im H1-Zeitrahmen. Sie können die Einstellungen des Scalper anpassen und die besten Parameter für ein bestimmtes Symbol und einen bestimmten Zeitrahmen finden. Es wird ein S
GoldenStrikePro
Nader Nazih Al Sayegh
Experten
GoldenStrikePro - Präziser Breakout Expert Advisor für XAUUSD GoldenStrikePro ist ein leistungsstarker und intelligenter Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold/USD) entwickelt wurde. Er wurde für Präzisions-Breakout-Strategien entwickelt und nutzt die Echtzeit-Marktstruktur, die EMA-basierte Trendanalyse und die intelligente Handelsausführung, um konsistente Ergebnisse bei kontrolliertem Risiko zu liefern. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade Ihre algorithmische Reise b
Goldplup
Wesley
4.75 (4)
Experten
END OF THE YEAR Rabatt !!!!! (baldiges Ende!) Ursprünglicher Preis $508 (vor Rabatt) : Aktueller Preis: $254 USD (+Steuer) Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar, bevor es zu spät ist! Bewährte Live-Signale : Goldplup-Signale HANDELN Sie jetzt!!! oder nie... Donchian Kanal Ausbruch Wie weit kann sich ein Donchian Breakout bewegen, bevor er sich umkehrt? Goldplup EA wurde entwickelt, um diese Bewegungen mit Präzision zu erfassen. Er wendet die bewährte Donchian-Channel-Methode in 2 wählbaren Modi
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
Real Miner MT5
M Ardiansyah
5 (2)
Experten
Real Miner EA ist ein intelligenter Trenddetektor-Roboter, der fortschrittliche mathematische und statistische Theorien verwendet. Die Einstiegsfilter haben leistungsstarke und erweiterte Korrekturen an den Einstiegspunkten. Alle Trades werden durch TP/SL angetrieben, um das Risiko des Kontos zu kontrollieren. Außerdem wurden einige intelligente Algorithmen in den EA eingebaut, um einige Einstellungen basierend auf ausgewählten Symbolen und Zeitrahmen automatisch anzupassen. So ist die Verwendun
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Experten
Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
Maya MT5
Manpreet Singh
4.5 (2)
Experten
MAYA ist ein intelligentes Handelssystem, das eine Rasterstrategie verwendet und seit vielen Jahren auf realen Konten gut funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die sich an vergangenen Daten orientieren, wurde Maya entwickelt, um reale, laufende Muster auf dem Markt zu nutzen. Es geht also nicht darum, nur zu raten und zu hoffen, dass man gewinnt. Es versteht tatsächlich, wie der Markt funktioniert und nutzt dies, um Geld zu verdienen. Es braucht nur eine einmalige Einrichtung und dann
Millennium
Vladimir Pleshakov
Experten
Die wissenschaftliche Herangehensweise an den Handel und die verantwortungsvolle Entwicklung sind die Hauptprinzipien des Millennium EA. Um diesen EA zu erstellen, wurde eine Forschungsarbeit auf dem Gebiet des Handels durchgeführt. Die Dow-Theorie, die Theorie der Fraktalanalyse, die Methoden von Bill Williams und anderen Tradern, all dies diente als theoretische Grundlage für den Advisor, der zur Automatisierung von Handelsentscheidungen konzipiert ist. Signale: https://www.mql5.com/en/signals
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experten
Hier ist die vollständige englische Übersetzung Ihres Textes: --- ### **Arbeitsprinzip** Der **Golden Extreme Furious EA** ist ein intelligentes Buy Recovery- und Akkumulations-System (BUY Recovery Grid), das speziell für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche technische Analysen (unter Verwendung der AO- und AC-Indikatoren von Bill Williams) mit einem intelligenten Order-Management-System, das stets darauf abzielt, Handelszyklen mit Gewinn zu schließen - selbst n
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
Pure AI
Vitali Vasilenka
4 (15)
Experten
Einzigartiger Handelsberater für XAUUSD Der Berater ist ein modulares Handelssystem. Die Architektur basiert darauf, dass jede Handelsentscheidung nicht durch einen monolithischen Algorithmus, sondern durch das Zusammenspiel unabhängiger logischer Blöcke – Indikatorfilter, Einstiegsbedingungen, Ausstiege und Kontrollregeln – getroffen wird. WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und Einrichtungshinweise zu erhalten. Hauptmerkmal – Modularit
Optimized EA
Kenan Gokbak
Experten
Einführung des erweiterten WPR-basierten Expert Advisor für die MQL5-Plattform Bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe mit diesem Expert Advisor (EA), der speziell für die Nutzung des Williams Percent Range (WPR) Indikators entwickelt wurde. Dieser EA ist auf Benutzer zugeschnitten, die ein robustes, signalgesteuertes Handelssystem suchen, und liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der WPR-Analyse für mehrere Zeitrahmen. Dieser EA wurde speziell für EURUSD entwickelt,
BASTET19z
Sorakrit Lueangtipayajun
Experten
Dieser EA basiert auf einer Bollinger-Band-Umkehrstrategie. Er erkennt automatisch Preisumkehrungen am oberen oder unteren Bollinger Band und eröffnet Trades in der Richtung des erwarteten Abpralls. Das System berechnet dynamisch optimale Take-Profit-Levels (TP), die auf der jüngsten Marktvolatilität und -struktur basieren und eine effiziente Gewinnmitnahme ohne manuelle Eingriffe gewährleisten. Live-Ergebnisse (6 Monate): +125,52% Gewinn, 20,75% maximaler Drawdown Myfxbook hat sich bewährt
LT Adx EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Erschließen Sie die Kraft der ADX-Handelsstrategien mit unserem vielseitigen und benutzerfreundlichen Expert Advisor. Unser All-in-One ADX Expert Advisor ist Ihr Schlüssel zum erfolgreichen Handel mit mehreren ADX-Strategien und der Unterstützung verschiedener ADX-Indikatoren. Ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Profi sind, dieser EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu verbessern. Hauptmerkmale: 1. Multi-Strategy Handel: Unser Expert Advisor unterstützt mehrere ADX-Handelsstrate
BabaYaga Nasdaq MT5
Sakhid Ngabduloh
Experten
BabaYaga : Nasdaq Conqueror ist ein hochmoderner Trading Advisor, der Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse verändert. BabaYaga : Nasdaq Conqueror basiert auf firmeneigenen Handelsalgorithmen und tiefgreifenden Markteinblicken und liefert eine außergewöhnliche Leistung in verschiedenen Handelsumgebungen, damit Sie den Markttrends immer einen Schritt voraus sind. Merkmale von BabaYaga : Nasdaq Conqueror Niedriger Drawdown Eines d
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Hsh Reversal ea
Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
Experten
HSH REVERSAL EA - Ein Werkzeug für Umkehrtrades Der   HSH REVERSAL EA   ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Umkehrmuster auf dem Forex-Markt zu identifizieren und zu handeln. Er konzentriert sich auf die Erkennung von   Hammer ,   Inverted Hammer   und   Shooting Star -Kerzenmustern, die häufig in der technischen Analyse verwendet werden, um potenzielle Trendumkehrungen zu identifizieren. Warum HSH REVERSAL EA? Mustererkennung : Der EA identifiziert Hammer-, Inverted Hammer- und Sh
Aero Gold
Fazlan Rahman
5 (1)
Experten
>> Der nächste Preis wird $599 sein << Aero Gold EA ist ein intelligenter, einfacher und leistungsfähiger EA. Diese EA nicht mit einer gefährlichen Strategie. Analisys Basis auf Trend Following Strategy mit einigen Standard-mt5 Indikator. Empfehlung Bitte verwenden Sie Aero Gold EA auf M5 oder M15 oder M30 Zeitrahmen. Sie können gleichzeitig auf jedem Zeitrahmen mit der gleichen oder einer anderen MagicNumber laufen. Sie können mit einer Mindesteinlage von $ 200 in den Handel einsteigen. Der em
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Experten
Einführungspreis: $49. Preiserhöhung um $50 nach jeweils 10 Verkäufen. Ein Swing-Trading-EA für die wichtigsten Forex-Paare, der auf Trendumkehrungen auf dem H4- oder H1-Zeitrahmen abzielt. Der EA sucht nach überkauften und überverkauften RSI-Niveaus und fängt optimale Umkehrungen ab. Es ist die schlechteste Idee, in einen Markt einzusteigen, in dem der Preis einen starken Trend hat. 90 % der Händler verlieren Geld durch den Handel, weil es ihnen an Emotionskontrolle, einem präzisen Handelsstra
Breakout Trend Follow EA
Felix Bowi
Experten
BLACK FRIDAY !!! - PREIS KANN SICH AUFGRUND DER NACHFRAGE ÄNDERN - DER BESTE BREAKOUT EA TREND FOLLOWING !! Breakout EA Beast ist ein vollwertiger Algorithmus Expert Advisor Dieser EA arbeitet auf der Basis von Break Out des Hochs oder Tiefs der letzten Kerze, Sie können alle Einstellungen nach Ihren Wünschen ändern. Der EA verfügt auch über ein Zeitmanagement, Sie können Ihre Aufträge auf der Grundlage von Start- und Endzeit festlegen oder ihn die ganze Zeit laufen lassen. Es gibt Fix Lot und A
PriceFlow Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
PriceAction EA - Professionelles Handelssystem für Preis-Aktions-Muster Überblick PriceAction EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Preisaktionsmuster über mehrere Zeitrahmen zu identifizieren und zu handeln. Dieser für MetaTrader 5 entwickelte Expert Advisor kombiniert klassische technische Analysemuster mit einem ausgefeilten Risikomanagement, um eine konsistente Handelsperformance sowohl in trendigen als auch in schwankenden
Edge EA Pro MT5
Aleksandr Zheltikov
4.67 (3)
Experten
Edge ist ein vollautomatisches Handelssystem, das durch die Kombination von technischen Indikatoren, Preisaktionsanalyse, Wellenanalyse und ganztägiger Marktmusteranalyse unter Verwendung von Fibonacci-Flächen Handelsmöglichkeiten findet und Abschlüsse tätigt. Auf der Grundlage historischer Marktdaten wird das dünnschichtige, mehrschichtige neuronale Netzwerk des Systems darauf trainiert, Muster und Beziehungen zu erkennen, die zur Vorhersage künftiger Kursbewegungen genutzt werden können. Das
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experten
Hüllkurven & RSI Scalper EA Wir stellen Ihnen den Envelopes & RSI Scalper EA vor, einen hochmodernen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um mit Hilfe fortschrittlicher technischer Indikatoren und intelligenter Risikomanagementtechniken präzise und hochfrequente Trades zu tätigen. Hauptmerkmale: Hüllkurven-Indikator-Integration: Der EA nutzt den Envelopes-Indikator, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Erkennung von Kursniveaus relativ zu gleitenden Durchs
Tabow3 mt5
Daniel Opoku
Experten
Entdecken Sie intelligentes und professionelles Trading mit Tabow 3.1 Tabow 3.1 ist ein präzise entwickelter Expert Advisor (EA), der Tradern hilft, mögliche Hochs und Tiefs mithilfe des Awesome Oscillators zu identifizieren. Trades werden nur dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind—basierend auf Schwellenwerten, deren Veränderungen und weiteren Kriterien—für qualitativ hochwertige Einstiegssignale. Der EA öffnet jeweils nur einen Trade und nutzt fein abgestimmte Take-Profit- (
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Weitere Produkte dieses Autors
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Konzepte ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) / ICT-Handelsindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um institutionelle Tagesniveaus klar abzubilden und Händler mit Entscheidungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu führen. Dieser Indikator analysiert autom
Ict quaterly levels
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
ICT Core Levels - Smart Market Structure & Session Tool ICT Core Levels ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der auf den Konzepten des Inner Circle Trader (ICT) basiert. Er wurde entwickelt, um Händlern einen klaren, strukturierten Überblick über den Markt zu geben, indem er die Marktstruktur, die wichtigsten Kursniveaus, die Handelssitzungen und die Fair Value Gaps (FVGs) berücksichtigt - alles in einem übersichtlichen, hochgradig anpassbaren Tool. Dieser Indikator zeigt automatisch
FREE
Non repaint signal indicator
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
MV Arrow- Professioneller Swing Signal Indikator Kommentar für Set-Dateien und Benutzerhandbuch. MV Arrow v4.0 ist ein präzisionsbasierter MT4-Pfeilindikator, der mit Hilfe eines Multi-Filter-Bestätigungssystems hochwahrscheinliche Swing-BUY- und SELL-Zonen identifiziert. Er konzentriert sich auf Marktextreme , filtert Rauschen und Signale von geringer Qualität heraus, um klare, gut abgestufte Handelsmöglichkeiten zu liefern. Dieser Indikator ist ideal für Händler, die saubere Charts, diszip
Smc trading AI
Marrion Netondo Wabomba
Experten
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Vollautomatischer MT5 Expert Advisor Übersicht SMC VALID EA ist ein professioneller, vollautomatischer MetaTrader 5-Handelsroboter, der auf den Prinzipien der Smart Money Concepts (SMC) und der ICT-Marktstruktur aufbaut , mit einem starken Fokus auf Kapitalschutz, Margin-Sicherheit und Prop-Firm Compliance . Der EA ist standardmäßig für den Swing-Handel konzipiert , mit optionaler
Gold mine Ai
Marrion Netondo Wabomba
Experten
Goldmine AI EA (v1.07) Dual-Mode XAUUSD Handelssystem - Scalping & Swing Präzision Gold Mine AI EA ist ein robuster, risikokontrollierter MetaTrader 5 Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Hochgeschwindigkeits-Intraday-Scalping mit trendfolgendem Swing-Trading , wodurch sich der EA dynamisch an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann, während er gleichzeitig einen strengen Kapitalschutz aufrechterhält. Dieser EA ist vollständig NETTING-Kontokompat
Reversal regression indicator
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
Multi Kernel Regression Indikator MT5 Professionelles Trendfolgesystem ohne Regression mit 17 fortschrittlichen Kernel-Funktionen Übersicht Der Multi Kernel Regression Indikator ist ein hochentwickeltes technisches Analysewerkzeug, das fortschrittliche statistische Kernel-Regressionsmethoden auf Kursdaten anwendet und Händlern einen starken Vorteil bei der Identifizierung von Trends und potenziellen Umkehrpunkten bietet. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten bietet die Kernel-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension