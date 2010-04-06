Kiwi Sniper AI

    <p>먼저 Kiwi Sniper AI가 무엇을 위해 구축되었는지 명확히 정의해봅시다.</p>


    <p>Kiwi Sniper AI는 제네릭 멀티 통화 로봇이 아니며 모든 시장에 동일한 로직을 적용하는 EA가 아닙니다. 이는 NZD 기반 쌍을 위해 특별히 설계되었으며 NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF 및 NZDJPY에 초점을 맞춥니다. 이 쌍들은 매우 구체적인 행동 프로필을 공유합니다. 그들은 주요 쌍보다 느리게 움직이는 경향이 있으며, 연장된 기간 동안 압축 상태로 유지되며, 거시 경제 및 심리 변화에 늦게 반응합니다. 모멘텀이 마침내 발전할 때, 지속성은 종종 더 빠른 수단보다 더 깔끔하고 질서 있습니다. Kiwi Sniper AI는 이 지연된 명확성을 활용하기 위해 구축되었습니다. 이 EA는 시장 방향을 예측하려고 시도하지 않습니다. 시장이 이미 의도를 보여줄 때까지 기다렸다가 이에 따라 자신의 위치를 잡습니다. 첫 번째 임펄스를 추적하는 대신, 확인과 연속성에 초점을 맞춥니다. 이 접근 방식은 거짓 진입을 줄이고 일반적으로 NZD 쌍의 거래자들을 함정에 빠뜨리는 소음을 피합니다. Kiwi Sniper AI는 확인 기반 지속 시스템입니다. 반전을 거래하지 않으며, 최고값이나 최저값을 추측하지 않으며, 범위 조건 중에 거래를 강제하지 않습니다. 시장이 구조적 기준을 충족하지 못하면 EA는 비활성 상태로 유지됩니다. 침묵은 결함이 아닌 기능입니다.</p>


    <p><strong>Kiwi Sniper AI는 어떻게 거래합니까:</strong></p>


    <ul>

        <li>NZDUSD는 H1의 기본 실행 차트로 사용됩니다</li>

        <li>NZDCAD, NZDCHF 및 NZDJPY는 EA에 의해 자동으로 거래됩니다</li>

        <li>각 기호는 자신의 내부 필터를 사용하여 독립적으로 분석됩니다</li>

        <li>시스템은 장기 압축 후 변동성 확장을 기다립니다</li>

        <li>방향 확인이 있을 때만 진입이 취해집니다</li>

        <li>로직은 첫 번째 돌파 임펄스가 아닌 연속성에 초점을 맞춥니다</li>

        <li>자본을 투입하기 전에 시장 속도와 후속 조치를 평가합니다</li>

        <li>거래 빈도는 의도적으로 적당하며 수량보다 품질을 우선시합니다</li>

    </ul>


    <p>위험 및 거래 관리는 논리에 직접 통합됩니다. Kiwi Sniper AI는 그리드 행동을 사용하지 않으며, 제어되지 않는 평균화를 적용하지 않으며, 혼란스러운 조건에서 회복을 강제하려고 시도하지 않습니다. 노출은 가격 행동 및 연속성 품질에 따라 동적으로 조정됩니다. Kiwi Sniper AI를 올바르게 실행하려면, 단일 NZDUSD H1 차트에만 첨부하십시오. EA는 내부적으로 NZDCAD, NZDCHF 및 NZDJPY를 자동으로 모니터링하고 거래합니다. 최소 $1000 또는 동등액의 잔액이 필요합니다. 더 높은 잔액이 권장됩니다. 1:100 이상의 레버리지가 있는 ECN 또는 Raw 계정이 선호됩니다. 모든 매개변수는 기본값으로 설정된 상태로 두어야 하며 거래가 열려 있는 동안 변경하지 않아야 합니다.</p>


    <p>Kiwi Sniper AI는 인내가 더 나은 진입을 생성하고, 확인이 위험을 감소하며, 높은 품질의 몇 가지 거래가 시간에 따라 지속적인 활동을 능가한다는 것을 이해하는 거래자를 위해 구축되었습니다. 흥분이나 즉각적인 만족을 위해 설계되지 않았습니다. NZD 쌍에서 규율 있는 실행을 위해 설계되었으며, 이는 절제를 보상합니다. NZD 쌍은 천천히 움직이다가 더 이상 움직이지 않습니다. Kiwi Sniper AI는 그 순간이 도래할 때 행동하기 위해 구축되었습니다.</p>

</html>Zunächst einmal, lassen Sie uns klar definieren, wofür Kiwi Sniper AI entwickelt wurde.

Kiwi Sniper AI ist kein generischer Multi-Währungs-Roboter und ist kein EA, der die gleiche Logik auf alle Märkte anwendet. Es wurde speziell für NZD-basierte Paare entwickelt und konzentriert sich auf NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF und NZDJPY. Diese Paare haben ein sehr spezifisches Verhaltensprofil. Sie bewegen sich tendenziell langsamer als Hauptpaare, bleiben über längere Zeiträume komprimiert und reagieren verspätet auf Makro- und Stimmungsverschiebungen. Wenn der Impuls sich schließlich entwickelt, ist die Fortsetzung oft sauberer und geordneter als bei schnelleren Instrumenten. Kiwi Sniper AI wurde entwickelt, um diese verzögerte Klarheit auszunutzen. Dieser EA versucht nicht, die Marktrichtung vorherzusagen. Er wartet, bis der Markt bereits Absicht gezeigt hat, und positioniert sich dann entsprechend. Statt dem ersten Impuls nachzujagen, konzentriert er sich auf Bestätigung und Fortsetzung. Dieser Ansatz reduziert falsche Einträge und vermeidet das Rauschen, das typischerweise Trader in NZD-Paaren fängt. Kiwi Sniper AI ist ein bestätigungsbasiertes Fortsetzungssystem. Es handelt keine Umkehrungen, errät keine Tops oder Bottoms und erzwingt keine Trades während Spannungsbedingungen. Wenn der Markt seinen strukturellen Kriterien nicht entspricht, bleibt der EA inaktiv. Stille ist ein Feature, kein Fehler.

Wie handelt Kiwi Sniper AI:

  • NZDUSD wird als primäres Ausführungsdiagramm auf H1 verwendet
  • NZDCAD, NZDCHF und NZDJPY werden automatisch vom EA gehandelt
  • Jedes Symbol wird unabhängig mit seinen eigenen internen Filtern analysiert
  • Das System wartet auf Volatilitätserweiterung nach längerer Kompression
  • Einträge werden nur vorgenommen, wenn Richtungsbestätigung vorhanden ist
  • Die Logik konzentriert sich auf Fortsetzung statt erster Ausbruchimpulse
  • Markttempo und Folgehandlungen werden vor dem Kapitalbindung bewertet
  • Die Handelsfrequenz ist absichtlich moderat mit Qualität priorisiert über Quantität

Risiko- und Handelsmanagement sind direkt in die Logik integriert. Kiwi Sniper AI verwendet kein Gitterverhalten, wendet keine unkontrollierte Durchschnittsbildung an und versucht nicht, Erholung unter chaotischen Bedingungen zu erzwingen. Die Exposition wird dynamisch basierend auf Preisverhalten und Fortsetzungsqualität angepasst. Um Kiwi Sniper AI korrekt auszuführen, hängen Sie es nur an ein einzelnes NZDUSD H1-Diagramm an. Der EA wird NZDCAD, NZDCHF und NZDJPY intern automatisch überwachen und handeln. Ein Mindestguthaben von $1000 oder Gegenwert ist erforderlich. Höhere Guthaben werden empfohlen. ECN- oder Raw-Konten mit Hebel von 1:100 oder höher werden bevorzugt. Alle Parameter sollten auf Standardwerte belassen werden und sollten nicht geändert werden, während Trades offen sind.

Kiwi Sniper AI ist für Trader konzipiert, die verstehen, dass Geduld bessere Einträge schafft, Bestätigung Risiken reduziert und einige qualitativ hochwertige Trades konstante Aktivität im Laufe der Zeit übertreffen. Es ist nicht für Aufregung oder sofortige Befriedigung konzipiert. Es ist für disziplinierten Handel auf NZD-Paaren konzipiert, die Zurückhaltung belohnen. NZD-Paare bewegen sich langsam, bis sie es nicht tun. Kiwi Sniper AI wurde entwickelt, um zu handeln, wenn dieser Moment eintritt.

Euro Star
Elzbieta Furyk
Experten
Bitte kontaktiere mich direkt, damit ich dich meiner Telegram-Gruppe hinzufügen kann Wenn du hier geklickt hast, weil du einen weiteren EA erwartest, der mit schicken Backtests wirbt und verspricht, dass du in sechs Monaten in Rente gehst – dann ist das hier nicht der richtige. Wenn du auf Martingale-Magie hoffst, die $100 im Schlaf in $10.000 verwandelt, dann spar uns beiden ehrlich gesagt die Zeit und geh weiter. Euro Star wurde für Trader entwickelt, die lange genug im Markt sind, um zu wiss
Euro AI
Elzbieta Furyk
Experten
AI Consensus - German Translation Dieser EA wurde nicht entwickelt, um viele Märkte, viele Stile oder viele Ideen gleichzeitig zu handeln. Er wurde entwickelt, um eine Sache äußerst gut zu tun. Handel nur EURUSD mit mehrschichtigem Entscheidungsfindungslogik statt Single-Condition-Logik. EURUSD ist der liquideste Markt in Forex, aber diese Liquidität kommt mit Komplexität. Lärm, Fake-Moves, algorithmische Fallen und endlose Mikro-Rotationen zerstören die meisten Systeme, die sich auf einfache In
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experten
Bevor wir überhaupt anfangen, muss ich vollkommen ehrlich mit dir sein. Wenn du nach einem EA suchst, der dich über Nacht reich macht, ist Lumeris nichts für dich. Wenn du erwartest, 500 $ in einem Monat in 50.000 $ zu verwandeln, dann such bitte woanders. Dieser EA wurde für geduldige Trader entwickelt, die verstehen, dass echter, nachhaltiger Wohlstand im Forex Schritt für Schritt aufgebaut wird – Trade für Trade, Tag für Tag, Monat für Monat. Forex-Trading – egal ob manuell oder algorithmisc
Gold Star MT5
Elzbieta Furyk
Experten
Bevor wir beginnen, lassen Sie uns die Erwartungen richtig festlegen. Gold Star ist kein EA, der für ständiges Handeln oder Reaktionen auf jeden Tick bei XAUUSD konzipiert ist. Er versucht nicht, Einstiege während chaotischer Preisbewegungen zu erzwingen, und versucht auch nicht, einfach aktiv zu bleiben, um Trades zu generieren. Dieses System wurde für Trader entwickelt, die verstehen, dass Gold ein Markt der Phasen ist — lange Kompressionsphasen, gefolgt von plötzlicher, aggressiver Expansion
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experten
Full Snap - Beschreibung Full Snap basiert auf einem grundlegenden Prinzip: Jedes Währungspaar hat seine eigene Persönlichkeit, Volatilitätsmuster und optimale Handelsbedingungen. Anstatt generische Strategien auf alle Märkte anzuwenden, nutzt Full Snap acht unterschiedliche algorithmische Ansätze, die speziell darauf kalibriert sind, maximale Effizienz aus dem jeweiligen Zielwährungspaar herauszuholen. Dieser Expert Advisor steht für präzise abgestimmte Strategien, bei denen jeder Algorithmus d
