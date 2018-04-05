Kiwi Sniper AI

Kiwi Sniper AI - Portuguese Translation

Antes de tudo, vamos definir claramente para o que o Kiwi Sniper AI foi construído.

Kiwi Sniper AI não é um robô genérico de múltiplas moedas e não é um EA que aplica a mesma lógica em todos os mercados. Foi projetado especificamente para pares baseados em NZD e se concentra em NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY. Esses pares compartilham um perfil de comportamento muito específico. Eles tendem a se mover mais lentamente do que os pares principais, permanecem comprimidos por períodos estendidos e reagem tardiamente a mudanças macro e de sentimento. Quando o impulso finalmente se desenvolve, a continuação é frequentemente mais limpa e ordenada do que em instrumentos mais rápidos. Kiwi Sniper AI foi construído para explorar essa clareza atrasada. Este EA não tenta prever a direção do mercado. Aguarda até que o mercado já tenha mostrado intenção e então se posiciona adequadamente. Em vez de perseguir o primeiro impulso, ele se concentra em confirmação e continuação. Essa abordagem reduz entradas falsas e evita o ruído que tipicamente aprisiona traders em pares NZD. Kiwi Sniper AI é um sistema de confirmação-continuação. Ele não negocia reversões, não adivinha topos ou fundos, e não força operações durante condições de range. Se o mercado não atender seus critérios estruturais, o EA permanece inativo. O silêncio é um recurso, não um defeito.

Como Kiwi Sniper AI negocia:

  • NZDUSD é usado como gráfico de execução primária em H1
  • NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY são negociados automaticamente pelo EA
  • Cada símbolo é analisado independentemente usando seus próprios filtros internos
  • O sistema aguarda expansão de volatilidade após compressão prolongada
  • As entradas são feitas apenas após confirmação direcional estar presente
  • A lógica se concentra em continuação em vez de impulsos de primeiro breakout
  • O ritmo do mercado e a continuação são avaliados antes de comprometer capital
  • A frequência de negociação é intencionalmente moderada com qualidade priorizada sobre quantidade

Gestão de risco e negociação estão integradas diretamente na lógica. Kiwi Sniper AI não usa comportamento de grid, não aplica averaging descontrolado e não tenta forçar recuperação durante condições caóticas. A exposição é ajustada dinamicamente com base no comportamento do preço e qualidade de continuação. Para executar Kiwi Sniper AI corretamente, anexe-o apenas a um gráfico NZDUSD H1. O EA monitorará e negociará automaticamente NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY internamente. Um saldo mínimo de $1000 ou equivalente é necessário. Saldos mais altos são recomendados. Contas ECN ou Raw com alavancagem de 1:100 ou superior são preferidas. Todos os parâmetros devem ser deixados em valores padrão e não devem ser alterados enquanto há operações abertas.

Kiwi Sniper AI é construído para traders que entendem que paciência cria melhores entradas, confirmação reduz risco, e algumas operações de alta qualidade superam a atividade constante ao longo do tempo. Não foi projetado para emoção ou gratificação instantânea. É projetado para execução disciplinada em pares NZD que recompensam contenção. Pares NZD se movem lentamente até que não se movem. Kiwi Sniper AI foi construído para agir quando esse momento chega.

Produtos recomendados
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Esse robô é uma ferramenta automatizada de negociação que utiliza esses dois indicadores populares para identificar oportunidades de negociação no mercado Forex. O indicador RSI (Relative Strength Index) é um indicador técnico que mede a força relativa de um ativo em relação a outros ativos do mercado. O Bollinger Bands é um indicador que mede a volatilidade do mercado e ajuda a determinar os limites de preços para um determinado ativo. O robô de negociações com o indicador RSI e Bollinger Band
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Breakout Box Pro 3in1
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Experts
Triple Volatility Box System Oferta de lançamento: Apenas 5 cópias disponíveis ao preço introdutório antes do próximo nível de preço. Um sistema profissional de breakout desenvolvido com base nos ciclos institucionais de volatilidade e na lógica de compressão de preço . O Triple Volatility Box System identifica períodos de baixa volatilidade (“caixas”) e posiciona-se automaticamente para possíveis expansões subsequentes — um princípio amplamente utilizado por traders institucionais. Lógica princ
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
AutoTrade US500
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Line-Based Pending Orders & Multi-Level Risk-Free EA Draw your lines. Set your risk. Let the bot do the rest. AutoTradeBot++ is a professional Expert Advisor for trade execution and risk management, designed for traders who want clean charts, fixed dollar risk, and automated risk-free management – without losing control of their strategy. You choose where to trade, the EA handles how to trade. Dedicated builds of AutoTradeBot++ are available for Gold (XAUUSD) , Dow Jones (US30)
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo EURJPY, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: APENAS 34 9 $ em vez de 990$! Restam apenas alguns exemplares com esse preço promocional! Não deixe de conferir nosso "   pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados ao vivo de baixo risco Resultados ao vivo de alto risco Bem-vindo ao STABILITY PRO   : um dos sistemas de rede mais avançados, estáveis ​​e de baixo risco do mercado! Este EA foi testado ao longo de todo o histórico disponível dos pares forex q
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Experts
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
O Inside Bar e um é uma formação de vela de reversão / continuação, e é um dos padrões de Candle mais operados pelos trader. O Robô F1 permite que você configure diversas estratégias de trade, Day Trade ou swing trade, tendo como base de start o Inside Bar.   Esse padrão requer apenas duas velas para se apresentar. O Robô F1 se utiliza desse padrão extremamente eficiente para identificar as oportunidades de trading. Para tornar as operações mais efetivas ele conta com indicadores que podem ser c
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Pure Gold Algo
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Pure Gold Algo – Algorithmic gold trading based on volatility Pure Gold Algo is a high-tech Expert Advisor (EA) designed exclusively for the XAUUSD pair. The robot is based on the analysis of price impulses and price imbalance zones. The algorithm is designed to capture short- and medium-term trends typical of the gold market during periods of high liquidity. The system does not attempt to predict market direction, but reacts to confirmed volatility breakout patterns, making it resilient to mark
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor (Robô de Investimento) projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando nove estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e tempos gráficos (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não utiliza técnicas de grade (grid), martingale ou preço mé
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 vagas — quase esgotado. O preço aumentará em breve para US$ 999 . Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema automatizado de negociação
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
Sinal ao vivo (conta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza a mesma lógica e as mesmas regras de execução do sinal de negociação real verificado exibido no MQL5. Quando utilizado com as configurações recomendadas e otimizadas , juntamente com um broker ECN / RAW spread confiável , o comportamento em negociação real deve refletir de perto o desempenho e a estrutura do sinal ao vivo. Observe que os resultados individuais podem variar de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — “Negocie a tempestade — controle o vórtice” O Vortex Turbo representa o próximo estágio evolutivo na negociação inteligente — um desenvolvimento único que combina arquitetura de IA de ponta, lógica de mercado adaptativa e controle de risco preciso. Construído sobre princípios algorítmicos comprovados, ele integra múltiplas estratégias em um ecossistema unificado de alta velocidade, impulsionado por um novo nível de inteligência preditiva. Projetado como um especialista em scalpi
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine é um sistema de scalping de ouro de faixa intermediária que pode tomar decisões com base no sentimento global do mercado forex por meio de uma API baseada na web. Sinal ao vivo do Cheat Engine em breve. O preço atual será aumentado. Preço por tempo limitado 199  USD Apenas operações únicas. Nunca utiliza grid ou martingale. Trailing stop inteligente que se adapta à volatilidade diária O sentimento global do mercado forex é uma medição das posições de centenas de milhares de traders
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Empresa de produção pronta! Não foi projetado para operações de curto prazo ou lucros rápidos. Sem Martingale / Sem Grade / Sem IA Projetado para traders focados em consistência a longo prazo. Resultados ao vivo:   Sinal ao vivo   |   Portfólio principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidade pública PREÇO DE LANÇAMENTO: US$ 249, Próximo preço: US$ 349 (Apenas 6 unidades restantes) O que é o Atlas do Ouro? Gold Atlas é um sistema de negociação automatizado profissional para ouro (XAUUSD). E
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (55)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Mais do autor
Euro Star
Elzbieta Furyk
Experts
Por favor, entre em contato comigo diretamente para que eu possa adicioná-lo ao meu grupo no Telegram Se você clicou aqui esperando encontrar mais um EA que mostre backtests bonitos e prometa que você vai se aposentar em seis meses, este não é o caso. Se você espera uma mágica de martingale que transforme $100 em $10.000 enquanto você dorme — sinceramente, poupe nosso tempo e siga em frente. O Euro Star foi criado para traders que já estão no mercado há tempo suficiente para entender que o dinh
Euro AI
Elzbieta Furyk
Experts
AI Consensus - Portuguese Translation Este EA não foi construído para negociar muitos mercados, muitos estilos ou muitas ideias de uma vez. Foi construído para fazer uma coisa extremamente bem. Negociar apenas EURUSD, usando tomada de decisão em camadas em vez de lógica de condição única. EURUSD é o mercado mais líquido em forex, mas essa liquidez vem com complexidade. Ruído, movimentos falsos, armadilhas algorítmicas e rotações micro infinitas destroem a maioria dos sistemas que se baseiam em i
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (2)
Experts
Antes mesmo de começarmos, preciso ser completamente transparente com você. Se você está procurando um EA que o deixe rico da noite para o dia, Lumeris não é para você. Se espera transformar $500 em $50.000 em um mês, por favor procure em outro lugar. Este EA foi desenvolvido para traders pacientes que entendem que a verdadeira riqueza sustentável no forex é construída de forma constante, operação após operação, dia após dia, mês após mês. O trading em forex —seja manual ou algorítmico— exige p
Gold Star MT5
Elzbieta Furyk
Experts
Gold Star - Portuguese Translation <!DOCTYPE html> <html lang="ja"> <head>     <meta charset="UTF-8">     <title>Gold Star - Japanese Translation</title> </head> <body>     <p>始める前に、期待値を正しく設定しましょう。Gold Starは、絶えず取引したり、XAUUSDのすべてのティックに反応するように設計されたEAではありません。混沌とした価格変動中に無理やり入場しようとせず、取引を生成するためだけにアクティブに留まろうとはしません。このシステムは、金が段階的な市場であることを理解するトレーダー向けに構築されています。長期の圧縮期間の後に突然の積極的な拡張が続きます。Gold Starはただ一つの通貨ペアXAUUSDのみを取引します。他のシンボルなし、マルチマーケットロジックなし、汎用的な適応なし。EA内のすべてのルールは、金のボラティリティ動作、セッションダイナミクス、流動性駆動の動きに特別に調整されています
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Experts
Full Snap baseia-se em um princípio fundamental: cada par de moedas tem sua própria "personalidade", padrões de volatilidade e condições ideais de negociação. Em vez de aplicar estratégias genéricas a todos os mercados, o Full Snap utiliza oito estratégias algorítmicas distintas, cada uma calibrada especificamente para maximizar a eficiência de seu par-alvo. Este Expert Advisor (EA) foca em estratégias perfeitamente ajustadas, onde cada algoritmo aproveita as características únicas de cada par
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário