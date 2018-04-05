Kiwi Sniper AI - Portuguese Translation

Antes de tudo, vamos definir claramente para o que o Kiwi Sniper AI foi construído.

Kiwi Sniper AI não é um robô genérico de múltiplas moedas e não é um EA que aplica a mesma lógica em todos os mercados. Foi projetado especificamente para pares baseados em NZD e se concentra em NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY. Esses pares compartilham um perfil de comportamento muito específico. Eles tendem a se mover mais lentamente do que os pares principais, permanecem comprimidos por períodos estendidos e reagem tardiamente a mudanças macro e de sentimento. Quando o impulso finalmente se desenvolve, a continuação é frequentemente mais limpa e ordenada do que em instrumentos mais rápidos. Kiwi Sniper AI foi construído para explorar essa clareza atrasada. Este EA não tenta prever a direção do mercado. Aguarda até que o mercado já tenha mostrado intenção e então se posiciona adequadamente. Em vez de perseguir o primeiro impulso, ele se concentra em confirmação e continuação. Essa abordagem reduz entradas falsas e evita o ruído que tipicamente aprisiona traders em pares NZD. Kiwi Sniper AI é um sistema de confirmação-continuação. Ele não negocia reversões, não adivinha topos ou fundos, e não força operações durante condições de range. Se o mercado não atender seus critérios estruturais, o EA permanece inativo. O silêncio é um recurso, não um defeito.

Como Kiwi Sniper AI negocia:

NZDUSD é usado como gráfico de execução primária em H1

NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY são negociados automaticamente pelo EA

Cada símbolo é analisado independentemente usando seus próprios filtros internos

O sistema aguarda expansão de volatilidade após compressão prolongada

As entradas são feitas apenas após confirmação direcional estar presente

A lógica se concentra em continuação em vez de impulsos de primeiro breakout

O ritmo do mercado e a continuação são avaliados antes de comprometer capital

A frequência de negociação é intencionalmente moderada com qualidade priorizada sobre quantidade

Gestão de risco e negociação estão integradas diretamente na lógica. Kiwi Sniper AI não usa comportamento de grid, não aplica averaging descontrolado e não tenta forçar recuperação durante condições caóticas. A exposição é ajustada dinamicamente com base no comportamento do preço e qualidade de continuação. Para executar Kiwi Sniper AI corretamente, anexe-o apenas a um gráfico NZDUSD H1. O EA monitorará e negociará automaticamente NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY internamente. Um saldo mínimo de $1000 ou equivalente é necessário. Saldos mais altos são recomendados. Contas ECN ou Raw com alavancagem de 1:100 ou superior são preferidas. Todos os parâmetros devem ser deixados em valores padrão e não devem ser alterados enquanto há operações abertas.

Kiwi Sniper AI é construído para traders que entendem que paciência cria melhores entradas, confirmação reduz risco, e algumas operações de alta qualidade superam a atividade constante ao longo do tempo. Não foi projetado para emoção ou gratificação instantânea. É projetado para execução disciplinada em pares NZD que recompensam contenção. Pares NZD se movem lentamente até que não se movem. Kiwi Sniper AI foi construído para agir quando esse momento chega.