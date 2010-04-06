Kiwi Sniper AI - French Translation

<p>Prima di tutto, definiamo chiaramente per cosa Kiwi Sniper AI è stato costruito.</p>





<p>Kiwi Sniper AI non è un robot generico multi-valuta e non è un EA che applica la stessa logica su tutti i mercati. È stato progettato specificamente per le coppie basate su NZD e si concentra su NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY. Queste coppie condividono un profilo comportamentale molto specifico. Tendono a muoversi più lentamente rispetto alle coppie principali, rimangono compresse per periodi prolungati e reagiscono tardivamente ai cambiamenti macro e di sentimento. Quando lo slancio finalmente si sviluppa, la continuazione è spesso più pulita e ordinata rispetto agli strumenti più veloci. Kiwi Sniper AI è stato costruito per sfruttare questa chiarezza ritardata. Questo EA non tenta di prevedere la direzione del mercato. Aspetta fino a quando il mercato ha già mostrato intenzione e quindi si posiziona di conseguenza. Invece di inseguire il primo impulso, si concentra sulla conferma e sulla continuazione. Questo approccio riduce i falsi ingressi ed evita il rumore che tipicamente intrappola i trader sulle coppie NZD. Kiwi Sniper AI è un sistema di conferma-continuazione. Non scambia inversioni, non indovina picchi o minimi, e non forza operazioni durante condizioni di range. Se il mercato non soddisfa i suoi criteri strutturali, l'EA rimane inattivo. Il silenzio è una caratteristica, non un difetto.</p>





<p><strong>Come opera Kiwi Sniper AI:</strong></p>





<ul>

<li>NZDUSD viene utilizzato come grafico di esecuzione primario su H1</li>

<li>NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY vengono scambiati automaticamente dall'EA</li>

<li>Ogni simbolo viene analizzato indipendentemente utilizzando i propri filtri interni</li>

<li>Il sistema attende l'espansione della volatilità dopo una compressione prolungata</li>

<li>I segnali di ingresso vengono presi solo dopo la presenza della conferma direzionale</li>

<li>La logica si concentra sulla continuazione piuttosto che sui primi impulsi di breakout</li>

<li>Il ritmo del mercato e la continuazione vengono valutati prima di impegnare il capitale</li>

<li>La frequenza di trading è intenzionalmente moderata con qualità privilegiata sulla quantità</li>

</ul>





<p>La gestione del rischio e del trading sono integrate direttamente nella logica. Kiwi Sniper AI non utilizza comportamento a griglia, non applica averaging incontrollato e non tenta di forzare il recupero durante condizioni caotiche. L'esposizione viene regolata dinamicamente in base al comportamento dei prezzi e alla qualità di continuazione. Per eseguire correttamente Kiwi Sniper AI, collegalo solo a un grafico NZDUSD H1. L'EA monitorerà e scambierà automaticamente NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY internamente. È richiesto un saldo minimo di $1000 o equivalente. Saldi più elevati sono consigliati. I conti ECN o Raw con leva di 1:100 o superiore sono preferiti. Tutti i parametri devono essere lasciati ai valori predefiniti e non devono essere modificati mentre ci sono operazioni aperte.</p>





<p>Kiwi Sniper AI è costruito per i trader che capiscono che la pazienza crea ingressi migliori, la conferma riduce il rischio e alcuni trade di alta qualità superano l'attività costante nel tempo. Non è progettato per emozione o gratificazione istantanea. È progettato per l'esecuzione disciplinata sulle coppie NZD che ricompensano la moderazione. Le coppie NZD si muovono lentamente fino a quando non lo fanno più. Kiwi Sniper AI è stato costruito per agire quando quel momento arriva.</p>

Avant toute chose, définissons clairement pour quoi Kiwi Sniper AI a été construit.

Kiwi Sniper AI n'est pas un robot générique multi-devises et ce n'est pas un EA qui applique la même logique sur tous les marchés. Il a été conçu spécifiquement pour les paires basées sur le NZD et se concentre sur NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF et NZDJPY. Ces paires partagent un profil comportemental très spécifique. Elles ont tendance à se déplacer plus lentement que les paires principales, restent comprimées pendant des périodes prolongées et réagissent tardivement aux changements macroéconomiques et d'humeur. Lorsque l'impulsion se développe enfin, la continuation est souvent plus propre et plus ordonnée que sur les instruments plus rapides. Kiwi Sniper AI a été construit pour exploiter cette clarté retardée. Cet EA ne tente pas de prédire la direction du marché. Il attend jusqu'à ce que le marché ait déjà montré son intention, puis se positionne en conséquence. Au lieu de poursuivre le premier impulsion, il se concentre sur la confirmation et la continuation. Cette approche réduit les fausses entrées et évite le bruit qui piège généralement les traders sur les paires NZD. Kiwi Sniper AI est un système de confirmation-continuation. Il ne négocie pas les inversions, ne devine pas les hauts ou bas, et ne force pas les opérations pendant les conditions de range. Si le marché ne répond pas à ses critères structurels, l'EA reste inactif. Le silence est une caractéristique, pas un défaut.

Comment Kiwi Sniper AI negocie:

NZDUSD est utilisé comme graphique d'exécution principal sur H1

NZDCAD, NZDCHF et NZDJPY sont négociés automatiquement par l'EA

Chaque symbole est analysé indépendamment en utilisant ses propres filtres internes

Le système attend l'expansion de la volatilité après une compression prolongée

Les entrées ne sont prises qu'après la présence d'une confirmation directionnelle

La logique se concentre sur la continuation plutôt que sur les premiers impulsions de breakout

Le rythme du marché et la continuation sont évalués avant d'engager le capital

La fréquence des opérations est intentionnellement modérée avec la qualité prioritaire sur la quantité

La gestion des risques et des opérations est intégrée directement dans la logique. Kiwi Sniper AI n'utilise pas le comportement de grille, n'applique pas de lissage incontrôlé et ne tente pas de forcer la récupération pendant les conditions chaotiques. L'exposition est ajustée dynamiquement en fonction du comportement des prix et de la qualité de continuation. Pour exécuter Kiwi Sniper AI correctement, attachez-le uniquement à un graphique NZDUSD H1. L'EA surveillera et négociera automatiquement NZDCAD, NZDCHF et NZDJPY en interne. Un solde minimum de $1000 ou équivalent est requis. Les soldes plus élevés sont recommandés. Les comptes ECN ou Raw avec un effet de levier de 1:100 ou plus sont préférés. Tous les paramètres doivent être laissés aux valeurs par défaut et ne doivent pas être modifiés lors d'opérations ouvertes.

Kiwi Sniper AI est construit pour les traders qui comprennent que la patience crée de meilleures entrées, la confirmation réduit les risques, et quelques opérations de haute qualité surpassent l'activité constante au fil du temps. Il n'est pas conçu pour l'excitation ou la gratification instantanée. Il est conçu pour l'exécution disciplinée sur les paires NZD qui récompensent la retenue. Les paires NZD se déplacent lentement jusqu'à ce qu'elles ne se déplacent plus lentement. Kiwi Sniper AI a été construit pour agir quand ce moment arrive.