Kiwi Sniper AI - Spanish Translation

Antes que nada, definamos claramente para qué fue construido Kiwi Sniper AI.

Kiwi Sniper AI no es un robot genérico de múltiples monedas ni es un EA que aplica la misma lógica en todos los mercados. Fue diseñado específicamente para pares basados en NZD y se enfoca en NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF y NZDJPY. Estos pares comparten un perfil de comportamiento muy específico. Tienden a moverse más lentamente que los pares principales, permanecen comprimidos durante períodos extendidos y reaccionan tarde a cambios macro y de sentimiento. Cuando el impulso finalmente se desarrolla, la continuación es a menudo más limpia y ordenada que en instrumentos más rápidos. Kiwi Sniper AI fue construido para explotar esta claridad retrasada. Este EA no intenta predecir la dirección del mercado. Espera hasta que el mercado ya ha mostrado intención y luego se posiciona en consecuencia. En lugar de perseguir el primer impulso, se enfoca en confirmación y continuación. Este enfoque reduce las entradas falsas y evita el ruido que típicamente atrapa a los operadores en pares NZD. Kiwi Sniper AI es un sistema de confirmación-continuación. No negocia reversiones, no adivina máximos o mínimos, y no fuerza operaciones durante condiciones de rango. Si el mercado no cumple sus criterios estructurales, el EA permanece inactivo. El silencio es una característica, no un defecto.

Cómo negocia Kiwi Sniper AI:

NZDUSD se utiliza como el gráfico de ejecución principal en H1

NZDCAD, NZDCHF y NZDJPY se negocian automáticamente por el EA

Cada símbolo se analiza de forma independiente utilizando sus propios filtros internos

El sistema espera la expansión de volatilidad después de una compresión prolongada

Las entradas se toman solo después de que hay confirmación direccional presente

La lógica se enfoca en la continuación en lugar de los impulsos del primer breakout

El ritmo del mercado y la continuación se evalúan antes de comprometer capital

La frecuencia de negociación es intencionalmente moderada con calidad priorizada sobre cantidad

El riesgo y la gestión de operaciones están integrados directamente en la lógica. Kiwi Sniper AI no usa comportamiento de cuadrícula, no aplica promedios descontrolados y no intenta forzar la recuperación durante condiciones caóticas. La exposición se ajusta dinámicamente en función del comportamiento del precio y la calidad de continuación. Para ejecutar Kiwi Sniper AI correctamente, adjúntalo solo a un gráfico NZDUSD H1. El EA monitoreará y negociará automáticamente NZDCAD, NZDCHF y NZDJPY internamente. Se requiere un saldo mínimo de $1000 o equivalente. Se recomiendan saldos más altos. Se prefieren cuentas ECN o Raw con apalancamiento de 1:100 o superior. Todos los parámetros deben dejarse en valores predeterminados y no deben cambiarse mientras haya operaciones abiertas.

Kiwi Sniper AI está construido para operadores que entienden que la paciencia crea mejores entradas, la confirmación reduce el riesgo y algunas operaciones de alta calidad superan la actividad constante con el tiempo. No está diseñado para emoción o gratificación instantánea. Está diseñado para ejecución disciplinada en pares NZD que recompensan la contención. Los pares NZD se mueven lentamente hasta que no se mueven lentamente. Kiwi Sniper AI fue construido para actuar cuando llega ese momento.