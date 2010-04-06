Kiwi Sniper AI - Russian Translation

<!DOCTYPE html>

<html lang="zh">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Kiwi Sniper AI - Chinese Translation</title>

</head>

<body>

<p>首先，让我们清楚地定义Kiwi Sniper AI的构建目标。</p>





<p>Kiwi Sniper AI不是一个通用的多货币机器人，也不是在所有市场上应用相同逻辑的EA。它是专门为基于NZD的货币对设计的，专注于NZDUSD、NZDCAD、NZDCHF和NZDJPY。这些货币对具有非常特定的行为特征。它们的走势往往比主要货币对慢，保持长期压缩状态，并对宏观经济和情绪变化反应迟缓。当动能最终形成时，延续往往比快速波动的工具更清晰和有序。Kiwi Sniper AI的构建目的是利用这种延迟的清晰性。这个EA不试图预测市场方向。它等待市场已经表现出意图，然后相应地定位自己。它不是追逐第一个脉冲，而是专注于确认和延续。这种方法减少了虚假入场并避免了通常困扰NZD货币对交易者的噪声。Kiwi Sniper AI是一个基于确认的延续系统。它不交易反转，不猜测顶部或底部，也不在区间条件下强制交易。如果市场不符合其结构标准，EA保持不活跃。沉默是一个特征，而不是缺陷。</p>





<p><strong>Kiwi Sniper AI如何交易：</strong></p>





<ul>

<li>NZDUSD用作H1上的主要执行图表</li>

<li>NZDCAD、NZDCHF和NZDJPY由EA自动交易</li>

<li>每个符号使用其自己的内部过滤器独立分析</li>

<li>系统等待长期压缩后的波动率扩展</li>

<li>仅在存在方向确认后才进行入场</li>

<li>逻辑专注于延续而不是第一个突破脉冲</li>

<li>在投入资本前评估市场步伐和后续行动</li>

<li>交易频率有意适度，优先考虑质量而非数量</li>

</ul>





<p>风险和交易管理直接集成到逻辑中。Kiwi Sniper AI不使用网格行为，不应用不受控制的平均值，也不试图在混乱条件下强制恢复。敞口根据价格行为和延续质量动态调整。要正确运行Kiwi Sniper AI，只需将其附加到单个NZDUSD H1图表。EA将自动监控和交易NZDCAD、NZDCHF和NZDJPY内部。需要最低$1000或同等金额的余额。建议更高的余额。建议使用杠杆为1:100或更高的ECN或Raw账户。所有参数应保留为默认值，并在有交易开放时不应更改。</p>





<p>Kiwi Sniper AI为理解耐心创造更好入场的交易者而建，确认降低风险，几个高质量的交易长期内优于持续活动。它不是为了兴奋或即时满足而设计的。它是为在NZD货币对上进行纪律性执行而设计的，这些货币对奖励克制。NZD货币对缓慢移动，直到它们不再缓慢。Kiwi Sniper AI的构建目的是在那一刻到来时采取行动。</p>

</body>

</html>Прежде всего, давайте чётко определим, для чего был создан Kiwi Sniper AI.

Kiwi Sniper AI не является универсальным мультивалютным робортом и не применяет одну и ту же логику ко всем рынкам. Он был разработан специально для пар, основанных на NZD, и сосредоточен на NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF и NZDJPY. Эти пары имеют очень специфический профиль поведения. Они имеют тенденцию двигаться медленнее, чем основные пары, остаются сжатыми в течение продолжительных периодов и поздно реагируют на макроэкономические сдвиги и изменения настроения. Когда импульс наконец развивается, продолжение часто бывает чище и упорядочение, чем на более быстрых инструментах. Kiwi Sniper AI был построен для использования этой отложенной ясности. Этот советник не пытается предсказать направление рынка. Он ждёт, пока рынок уже проявит намерение, а затем позиционирует себя соответственно. Вместо того чтобы гнаться за первым импульсом, он сосредоточивается на подтверждении и продолжении. Этот подход снижает количество ложных входов и избегает шума, который обычно ловит трейдеров на парах NZD. Kiwi Sniper AI — это система подтверждения-продолжения. Он не торгует разворотами, не угадывает вершины или дна, и не форсирует сделки в диапазонных условиях. Если рынок не соответствует его структурным критериям, советник остаётся неактивным. Молчание — это функция, а не недостаток.

Как торгует Kiwi Sniper AI:

NZDUSD используется как первичная карта исполнения на H1

NZDCAD, NZDCHF и NZDJPY автоматически торгуются советником

Каждый символ анализируется независимо, используя его собственные внутренние фильтры

Система ждёт расширения волатильности после длительного сжатия

Входы совершаются только после наличия подтверждения направления

Логика сосредоточена на продолжении, а не на первых импульсах прорыва

Темп рынка и продолжение оцениваются перед привлечением капитала

Частота торговли намеренно умеренная с приоритизацией качества над количеством

Управление рисками и торговлей интегрированы непосредственно в логику. Kiwi Sniper AI не использует сеточное поведение, не применяет неконтролируемое усреднение и не пытается добиться восстановления во время хаотичных условий. Экспозиция динамически корректируется в зависимости от поведения цены и качества продолжения. Для правильного запуска Kiwi Sniper AI прикрепите его только к одному графику NZDUSD H1. Советник будет автоматически отслеживать и торговать NZDCAD, NZDCHF и NZDJPY внутри. Требуется минимальный баланс $1000 или эквивалент. Рекомендуются большие балансы. Предпочитаются счета ECN или Raw с плечом 1:100 или выше. Все параметры должны быть оставлены в значениях по умолчанию и не должны изменяться, пока открыты сделки.

Kiwi Sniper AI создан для трейдеров, которые понимают, что терпение создаёт лучшие входы, подтверждение снижает риск, и несколько высококачественных сделок превосходят постоянную активность со временем. Он не предназначен для азарта или мгновенного удовлетворения. Он разработан для дисциплинированного выполнения на парах NZD, которые вознаграждают сдержанность. Пары NZD двигаются медленно, пока не начинают двигаться быстро. Kiwi Sniper AI был построен для действия, когда этот момент приходит.