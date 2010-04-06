Kiwi Sniper AI

Kiwi Sniper AI - Turkish Translation

Her şeyden önce, Kiwi Sniper AI'nın ne için inşa edildiğini açıkça tanımlayalım.

Kiwi Sniper AI, genel bir çok-para birimi robotu değildir ve tüm pazarlarda aynı mantığı uygulayan bir EA değildir. Özellikle NZD tabanlı çiftler için tasarlanmıştır ve NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF ve NZDJPY'ye odaklanır. Bu çiftler çok spesifik bir davranış profili paylaşır. Ana çiftlerden daha yavaş hareket etme eğilimindedirler, uzun süreler sıkıştırılmış kalırlar ve makro ve duyarlılık değişikliklerine geç tepki verirler. Momentum nihayet geliştiğinde, devam genellikle daha hızlı araçlara göre daha temiz ve daha düzenlidir. Kiwi Sniper AI, bu gecikmeli açıklığı kullanmak için tasarlanmıştır. Bu EA, pazar yönünü tahmin etmeye çalışmaz. Pazar zaten niyet gösterene kadar bekler ve ardından buna göre kendisini konumlandırır. İlk darbenin peşinden koşmak yerine, teyit ve devamına odaklanır. Bu yaklaşım yanlış girişleri azaltır ve genellikle NZD çiftlerinde tüccarları tuzağa düşüren gürültüyü önler. Kiwi Sniper AI, teyit-devam sistemidir. İnversiyonları ticarete yapmaz, tepeleri veya dipleri tahmin etmez ve menzil koşulları sırasında işlemleri zorlamaz. Pazar yapısal kriterlerini karşılamıyorsa, EA hareketsiz kalır. Sessizlik bir kusurun değil, bir özelliğin belgesidir.

Kiwi Sniper AI Nasıl Ticaret Yapar:

  • NZDUSD, H1'de birincil yürütme grafiği olarak kullanılır
  • NZDCAD, NZDCHF ve NZDJPY EA tarafından otomatik olarak ticarete tabi tutulur
  • Her sembol kendi dahili filtreleri kullanılarak bağımsız olarak analiz edilir
  • Sistem uzun süre sıkıştırmadan sonra oynaklık genişlemesini bekler
  • Girişler yalnızca yönsel teyit mevcut olduğunda alınır
  • Mantık ilk kırılma darbelerinden ziyade devamına odaklanır
  • Pazar hızı ve takip sermayeyi taahhüt etmeden önce değerlendirilir
  • Ticaret sıklığı kasıtlı olarak orta ölçeklidir ve miktardan önce kaliteyi tercih ettirir

Risk ve ticaret yönetimi doğrudan mantığa entegre edilmiştir. Kiwi Sniper AI, ızgara davranışı kullanmaz, kontrol edilemeyen ortalama uyglamaz ve kaotik koşullarda kurtarma zorlamamaktadır. Maruz kalma, fiyat davranışı ve devam kalitesine göre dinamik olarak ayarlanır. Kiwi Sniper AI'yı doğru şekilde çalıştırmak için, bunu yalnızca tek bir NZDUSD H1 tablosuna ekleyin. EA, NZDCAD, NZDCHF ve NZDJPY'yi dahili olarak otomatik olarak izleyecek ve ticarete sunacaktır. Minimum $1000 veya eşdeğeri bakiye gereklidir. Daha yüksek bakiyeler önerilir. 1:100 veya daha yüksek kaldıraçlı ECN veya Raw hesapları tercih edilir. Tüm parametreler varsayılan değerlerde bırakılmalı ve açık işlemler varken değiştirilmemelidir.

Kiwi Sniper AI, sabrın daha iyi girişler yarattığını, teyidinin riski azalttığını ve birkaç yüksek kaliteli işlemin zaman içinde sürekli aktiviteyi aşıp aştığını anlayan tüccarlar için inşa edilmiştir. Heyecan veya anlık tatmin için tasarlanmamıştır. NZD çiftlerinde disiplinli yürütme için tasarlanmıştır ve bu da kısıtlamayı ödüllendirir. NZD çiftleri yavaş hareket eder, ta ki hareket etmeyene kadar. Kiwi Sniper AI, bu an geldiğinde harekete geçmek için inşa edilmiştir.

Önerilen ürünler
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
GoldenEagle
Chantal Thys
Uzman Danışmanlar
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Uzman Danışmanlar
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Uzman Danışmanlar
Bu robot, Forex piyasasındaki işlem fırsatlarını belirlemek için bu iki popüler göstergeyi kullanır. RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi, bir varlığın piyasadaki diğer varlıklara göre göreceli gücünü ölçen bir teknik göstergedir. Bollinger Bands, piyasanın volatilitesini ölçen ve belirli bir varlık için fiyat sınırlarını belirlemeye yardımcı olan bir göstergedir. RSI ve Bollinger Bands göstergelerini kullanan işlem robotu, bu iki göstergenin birlikte kullanımıyla karlı işlem fırsatlarını beli
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Uzman Danışmanlar
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Breakout Box Pro 3in1
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Uzman Danışmanlar
The ultimate breakout engine is finally here — built for precision, structure, and consistent execution. A professional breakout system designed around institutional volatility cycles and price compression logic. Triple Volatility Box System identifies periods of reduced volatility (“boxes”) and automatically positions for potential expansions that follow — a principle widely used by institutional traders. Core Logic Operates with three independent, time-based boxes aligned with major trading
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
AutoTrade US500
Amirhossein Bakhtiari
Uzman Danışmanlar
AutoTradeBot++ – Line-Based Pending Orders & Multi-Level Risk-Free EA Draw your lines. Set your risk. Let the bot do the rest. AutoTradeBot++ is a professional Expert Advisor for trade execution and risk management, designed for traders who want clean charts, fixed dollar risk, and automated risk-free management – without losing control of their strategy. You choose where to trade, the EA handles how to trade. Dedicated builds of AutoTradeBot++ are available for Gold (XAUUSD) , Dow Jones (US30)
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Uzman Danışmanlar
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu, EURJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA). Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık. EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Uzman Danışmanlar
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Uzman Danışmanlar
PROMO BAŞLAT: 990$ yerine SADECE 299 34 9 ! Bu promosyon fiyatına yalnızca birkaç kopya kaldı! Promosyon blogumuzdaki   "   Ultimate EA kombo paketimize "   göz atmayı unutmayın   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Canlı sonuçlar düşük risk Canlı sonuçlar yüksek risk STABILITY PRO'ya hoş geldiniz   : Piyasadaki en gelişmiş, istikrarlı, düşük riskli şebeke sistemlerinden biri! Bu EA, kullandığı forex çiftlerinin mevcut tüm geçmişi boyunca stres testine tabi tutulmuştur. Bu stres testleri sır
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX), Emtia Kanal Endeksi (CCI), Klasik Heiken Ashi mumları, Hareketli ortalama, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığ
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Uzman Danışmanlar
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Uzman Danışmanlar
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Uzman Danışmanlar
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Uzman Danışmanlar
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Pure Gold Algo
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Pure Gold Algo – Algorithmic gold trading based on volatility Pure Gold Algo is a high-tech Expert Advisor (EA) designed exclusively for the XAUUSD pair. The robot is based on the analysis of price impulses and price imbalance zones. The algorithm is designed to capture short- and medium-term trends typical of the gold market during periods of high liquidity. The system does not attempt to predict market direction, but reacts to confirmed volatility breakout patterns, making it resilient to mark
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimlerinde (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) tetiklenen dokuz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan tüm
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet” Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlana
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir. Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 199  USD Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz. Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları Küresel forex duyarlılığı, toplam hesap değeri 1 milyar USD’yi aşan yüz binlerce yatırımcının pozisyonlarının ölçümüdür. Che
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Sahne malzemeleri firması hazır! Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır. Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Canlı Sonuçlar:   Canlı Sinyal   |   Ana Portföy   |   FTMO Sonuçları     |    Herkese Açık Topluluk Lansman fiyatı: 249$, Sonraki fiyat: 349$ (Sadece 6 adet kaldı) Gold Atlas nedir? Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hem gün içi ha
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.76 (54)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Yazarın diğer ürünleri
Euro Star
Elzbieta Furyk
Uzman Danışmanlar
Beni doğrudan iletişime geçerek Telegram grubuma eklememi sağlayın Eğer buraya, şık backtest’ler gösterip altı ayda emekli olacağınızı vaat eden bir başka EA umuduyla tıkladıysanız, bu o değil. Uykunuzda $100’ü $10.000’a çeviren bir martingale sihri bekliyorsanız—dürüst olalım, ikimizin de zamanını kurtarın ve yolunuza devam edin. Euro Star, forex’te gerçek paranın havai fişeklerle kazanılmadığını anlayacak kadar uzun süredir piyasada olan trader’lar için yaratıldı. Gerçek kazanç; disiplinle, g
Euro AI
Elzbieta Furyk
Uzman Danışmanlar
AI Consensus - Turkish Translation Bu EA, birçok pazar, birçok stil veya birçok fikri aynı anda ticaret yapmak için yapılmamıştır. Bir şeyi son derece iyi yapmak için yapılmıştır. Tek koşul mantığı yerine katmanlı karar alma kullanarak yalnızca EURUSD ticareti yapın. EURUSD, forex'te en likid pazardır, ancak bu likidite karmaşıklık ile birlikte gelir. Gürültü, sahte hareketler, algoritma tuzakları ve sonsuz mikro rotasyonlar, basit göstergelere veya statik kurallara dayanan çoğu sistemi yok eder
Lumeris
Elzbieta Furyk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Daha başlamadan önce sizinle tamamen şeffaf olmam gerekiyor. Eğer sizi bir gecede zengin edecek bir EA arıyorsanız, Lumeris size göre değildir. Eğer 500 doları bir ayda 50.000 dolara çevirmeyi bekliyorsanız, lütfen başka yere bakın. Bu EA, forex piyasasında gerçek ve sürdürülebilir servetin sabırla, işlem işlem, gün be gün, ay ay inşa edildiğini anlayan sabırlı yatırımcılar için tasarlanmıştır. Forex işlemleri — manuel ya da algoritmik olsun — sabır gerektirir. Piyasanın sizin faturalarınıza, h
Gold Star MT5
Elzbieta Furyk
Uzman Danışmanlar
Başlamadan önce, beklentileri doğru şekilde belirleyelim. Gold Star, sürekli olarak işlem yapmak veya XAUUSD üzerindeki her tiki tepki vermek için tasarlanmış bir EA değildir. Kaotik fiyat hareketinde giriş yapmaya zorlamamakta ve sadece işlem oluşturmak için aktif kalmaya çalışmamaktadır. Bu sistem, altının faz piyasası olduğunu anlayan tüccarlar için inşa edilmiştir — uzun sıkışma dönemleri ve ardından ani, agresif genişleme. Gold Star yalnızca XAUUSD ticareti yapar. Başka sembol yok, çok paz
Full Snap
Elzbieta Furyk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Full Snap temel bir prensibe dayanır: her döviz çiftinin kendi "kişiliği", volatilite kalıpları ve optimum ticaret koşulları vardır. Tüm piyasalara genel stratejiler uygulamak yerine, Full Snap sekiz farklı algoritmik strateji kullanır ve her biri hedef çiftin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak kalibre edilmiştir. Bu Expert Advisor (EA), her algoritmanın döviz çiftinin benzersiz özelliklerinden faydalanarak farklı piyasa koşullarında kar elde etmesini sağlayan tamamen uyarlan
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt