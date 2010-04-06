Kiwi Sniper AI - Turkish Translation

Her şeyden önce, Kiwi Sniper AI'nın ne için inşa edildiğini açıkça tanımlayalım.

Kiwi Sniper AI, genel bir çok-para birimi robotu değildir ve tüm pazarlarda aynı mantığı uygulayan bir EA değildir. Özellikle NZD tabanlı çiftler için tasarlanmıştır ve NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF ve NZDJPY'ye odaklanır. Bu çiftler çok spesifik bir davranış profili paylaşır. Ana çiftlerden daha yavaş hareket etme eğilimindedirler, uzun süreler sıkıştırılmış kalırlar ve makro ve duyarlılık değişikliklerine geç tepki verirler. Momentum nihayet geliştiğinde, devam genellikle daha hızlı araçlara göre daha temiz ve daha düzenlidir. Kiwi Sniper AI, bu gecikmeli açıklığı kullanmak için tasarlanmıştır. Bu EA, pazar yönünü tahmin etmeye çalışmaz. Pazar zaten niyet gösterene kadar bekler ve ardından buna göre kendisini konumlandırır. İlk darbenin peşinden koşmak yerine, teyit ve devamına odaklanır. Bu yaklaşım yanlış girişleri azaltır ve genellikle NZD çiftlerinde tüccarları tuzağa düşüren gürültüyü önler. Kiwi Sniper AI, teyit-devam sistemidir. İnversiyonları ticarete yapmaz, tepeleri veya dipleri tahmin etmez ve menzil koşulları sırasında işlemleri zorlamaz. Pazar yapısal kriterlerini karşılamıyorsa, EA hareketsiz kalır. Sessizlik bir kusurun değil, bir özelliğin belgesidir.

Kiwi Sniper AI Nasıl Ticaret Yapar:

NZDUSD, H1'de birincil yürütme grafiği olarak kullanılır

NZDCAD, NZDCHF ve NZDJPY EA tarafından otomatik olarak ticarete tabi tutulur

Her sembol kendi dahili filtreleri kullanılarak bağımsız olarak analiz edilir

Sistem uzun süre sıkıştırmadan sonra oynaklık genişlemesini bekler

Girişler yalnızca yönsel teyit mevcut olduğunda alınır

Mantık ilk kırılma darbelerinden ziyade devamına odaklanır

Pazar hızı ve takip sermayeyi taahhüt etmeden önce değerlendirilir

Ticaret sıklığı kasıtlı olarak orta ölçeklidir ve miktardan önce kaliteyi tercih ettirir

Risk ve ticaret yönetimi doğrudan mantığa entegre edilmiştir. Kiwi Sniper AI, ızgara davranışı kullanmaz, kontrol edilemeyen ortalama uyglamaz ve kaotik koşullarda kurtarma zorlamamaktadır. Maruz kalma, fiyat davranışı ve devam kalitesine göre dinamik olarak ayarlanır. Kiwi Sniper AI'yı doğru şekilde çalıştırmak için, bunu yalnızca tek bir NZDUSD H1 tablosuna ekleyin. EA, NZDCAD, NZDCHF ve NZDJPY'yi dahili olarak otomatik olarak izleyecek ve ticarete sunacaktır. Minimum $1000 veya eşdeğeri bakiye gereklidir. Daha yüksek bakiyeler önerilir. 1:100 veya daha yüksek kaldıraçlı ECN veya Raw hesapları tercih edilir. Tüm parametreler varsayılan değerlerde bırakılmalı ve açık işlemler varken değiştirilmemelidir.

Kiwi Sniper AI, sabrın daha iyi girişler yarattığını, teyidinin riski azalttığını ve birkaç yüksek kaliteli işlemin zaman içinde sürekli aktiviteyi aşıp aştığını anlayan tüccarlar için inşa edilmiştir. Heyecan veya anlık tatmin için tasarlanmamıştır. NZD çiftlerinde disiplinli yürütme için tasarlanmıştır ve bu da kısıtlamayı ödüllendirir. NZD çiftleri yavaş hareket eder, ta ki hareket etmeyene kadar. Kiwi Sniper AI, bu an geldiğinde harekete geçmek için inşa edilmiştir.