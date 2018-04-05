Kiwi Sniper AI - Chinese Translation

首先，让我们清楚地定义Kiwi Sniper AI的构建目标。

Kiwi Sniper AI不是一个通用的多货币机器人，也不是在所有市场上应用相同逻辑的EA。它是专门为基于NZD的货币对设计的，专注于NZDUSD、NZDCAD、NZDCHF和NZDJPY。这些货币对具有非常特定的行为特征。它们的走势往往比主要货币对慢，保持长期压缩状态，并对宏观经济和情绪变化反应迟缓。当动能最终形成时，延续往往比快速波动的工具更清晰和有序。Kiwi Sniper AI的构建目的是利用这种延迟的清晰性。这个EA不试图预测市场方向。它等待市场已经表现出意图，然后相应地定位自己。它不是追逐第一个脉冲，而是专注于确认和延续。这种方法减少了虚假入场并避免了通常困扰NZD货币对交易者的噪声。Kiwi Sniper AI是一个基于确认的延续系统。它不交易反转，不猜测顶部或底部，也不在区间条件下强制交易。如果市场不符合其结构标准，EA保持不活跃。沉默是一个特征，而不是缺陷。

Kiwi Sniper AI如何交易：

NZDUSD用作H1上的主要执行图表

NZDCAD、NZDCHF和NZDJPY由EA自动交易

每个符号使用其自己的内部过滤器独立分析

系统等待长期压缩后的波动率扩展

仅在存在方向确认后才进行入场

逻辑专注于延续而不是第一个突破脉冲

在投入资本前评估市场步伐和后续行动

交易频率有意适度，优先考虑质量而非数量

风险和交易管理直接集成到逻辑中。Kiwi Sniper AI不使用网格行为，不应用不受控制的平均值，也不试图在混乱条件下强制恢复。敞口根据价格行为和延续质量动态调整。要正确运行Kiwi Sniper AI，只需将其附加到单个NZDUSD H1图表。EA将自动监控和交易NZDCAD、NZDCHF和NZDJPY内部。需要最低$1000或同等金额的余额。建议更高的余额。建议使用杠杆为1:100或更高的ECN或Raw账户。所有参数应保留为默认值，并在有交易开放时不应更改。

Kiwi Sniper AI为理解耐心创造更好入场的交易者而建，确认降低风险，几个高质量的交易长期内优于持续活动。它不是为了兴奋或即时满足而设计的。它是为在NZD货币对上进行纪律性执行而设计的，这些货币对奖励克制。NZD货币对缓慢移动，直到它们不再缓慢。Kiwi Sniper AI的构建目的是在那一刻到来时采取行动。