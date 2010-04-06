Kiwi Sniper AI - Japanese Translation

まず最初に、Kiwi Sniper AIが何のために構築されたのかを明確に定義しましょう。

Kiwi Sniper AIは汎用的なマルチ通貨ロボットではなく、すべての市場に同じロジックを適用するEAではありません。NZDベースのペア専用に設計されており、NZDUSD、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPYに焦点を当てています。これらのペアは非常に特定の行動プロファイルを共有しています。メジャーペアよりもゆっくり動く傾向があり、長期間圧縮されたままであり、マクロとセンチメント変動に遅く反応します。運動量がついに発展するとき、継続はより高速な商品よりもしばしばより清潔でより秩序立っています。Kiwi Sniper AIはこの遅延された明確性を利用するために構築されました。このEAは市場の方向を予測しようとはしません。市場がすでに意図を示すまで待ち、それに応じて自分自身を配置します。最初のインパルスを追い求めるのではなく、確認と継続に焦点を当てます。このアプローチは偽の入場を減らし、通常NZDペアのトレーダーを罠にかけるノイズを回避します。Kiwi Sniper AIは確認ベースの継続システムです。反転を取引しません。天井と底を当てません。範囲条件中に取引を強制しません。市場が構造的基準を満たさない場合、EAは非アクティブなままです。沈黙は欠陥ではなく、機能です。

Kiwi Sniper AIはどのように取引しますか：

NZDUSDはH1のプライマリ実行チャートとして使用されます

NZDCAD、NZDCHF、NZDJPYはEAによって自動的に取引されます

各シンボルは独自の内部フィルターを使用して独立して分析されます

システムは長期圧縮後のボラティリティ拡張を待ちます

方向性確認が存在した後にのみエントリーが行われます

ロジックは最初のブレークアウトインパルスではなく継続に焦点を当てています

資本を投入する前に市場ペースとフォロースルーが評価されます

取引頻度は意図的に適度であり、量よりも品質が優先されます

リスクと取引管理はロジックに直接統合されています。Kiwi Sniper AIはグリッド動作を使用しません。制御されていない平均化を適用しません。混乱条件下でのリカバリーを強制しようとはしません。エクスポージャーは価格行動と継続品質に基づいて動的に調整されます。Kiwi Sniper AIを正しく実行するには、NZDUSD H1チャート1つだけに接続します。EAは内部的にNZDCAD、NZDCHF、NZDJPYを自動的に監視および取引します。最小残高$1000または同等額が必要です。残高が高いほど推奨されます。レバレッジ1:100以上のECNまたはRawアカウントが推奨されます。すべてのパラメータはデフォルト値で設定したままにし、取引がオープン中は変更しないでください。

Kiwi Sniper AIは、忍耐がより良いエントリーを作成し、確認がリスクを減らし、いくつかの高品質の取引が時間をかけて継続的な活動を上回ることを理解するトレーダーのために構築されています。興奮や即座の満足のためには設計されていません。NZDペアでの規律正しい実行のために設計されており、これらは克制に報酬を与えます。NZDペアはゆっくり動き、その後は動きません。Kiwi Sniper AIはその瞬間が到来したときに行動するために構築されました。