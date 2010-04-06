Kiwi Sniper AI - Italian Translation

Prima di tutto, definiamo chiaramente per cosa Kiwi Sniper AI è stato costruito.

Kiwi Sniper AI non è un robot generico multi-valuta e non è un EA che applica la stessa logica su tutti i mercati. È stato progettato specificamente per le coppie basate su NZD e si concentra su NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY. Queste coppie condividono un profilo comportamentale molto specifico. Tendono a muoversi più lentamente rispetto alle coppie principali, rimangono compresse per periodi prolungati e reagiscono tardivamente ai cambiamenti macro e di sentimento. Quando lo slancio finalmente si sviluppa, la continuazione è spesso più pulita e ordinata rispetto agli strumenti più veloci. Kiwi Sniper AI è stato costruito per sfruttare questa chiarezza ritardata. Questo EA non tenta di prevedere la direzione del mercato. Aspetta fino a quando il mercato ha già mostrato intenzione e quindi si posiziona di conseguenza. Invece di inseguire il primo impulso, si concentra sulla conferma e sulla continuazione. Questo approccio riduce i falsi ingressi ed evita il rumore che tipicamente intrappola i trader sulle coppie NZD. Kiwi Sniper AI è un sistema di conferma-continuazione. Non scambia inversioni, non indovina picchi o minimi, e non forza operazioni durante condizioni di range. Se il mercato non soddisfa i suoi criteri strutturali, l'EA rimane inattivo. Il silenzio è una caratteristica, non un difetto.

Come opera Kiwi Sniper AI:

NZDUSD viene utilizzato come grafico di esecuzione primario su H1

NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY vengono scambiati automaticamente dall'EA

Ogni simbolo viene analizzato indipendentemente utilizzando i propri filtri interni

Il sistema attende l'espansione della volatilità dopo una compressione prolungata

I segnali di ingresso vengono presi solo dopo la presenza della conferma direzionale

La logica si concentra sulla continuazione piuttosto che sui primi impulsi di breakout

Il ritmo del mercato e la continuazione vengono valutati prima di impegnare il capitale

La frequenza di trading è intenzionalmente moderata con qualità privilegiata sulla quantità

La gestione del rischio e del trading sono integrate direttamente nella logica. Kiwi Sniper AI non utilizza comportamento a griglia, non applica averaging incontrollato e non tenta di forzare il recupero durante condizioni caotiche. L'esposizione viene regolata dinamicamente in base al comportamento dei prezzi e alla qualità di continuazione. Per eseguire correttamente Kiwi Sniper AI, collegalo solo a un grafico NZDUSD H1. L'EA monitorerà e scambierà automaticamente NZDCAD, NZDCHF e NZDJPY internamente. È richiesto un saldo minimo di $1000 o equivalente. Saldi più elevati sono consigliati. I conti ECN o Raw con leva di 1:100 o superiore sono preferiti. Tutti i parametri devono essere lasciati ai valori predefiniti e non devono essere modificati mentre ci sono operazioni aperte.

Kiwi Sniper AI è costruito per i trader che capiscono che la pazienza crea ingressi migliori, la conferma riduce il rischio e alcuni trade di alta qualità superano l'attività costante nel tempo. Non è progettato per emozione o gratificazione istantanea. È progettato per l'esecuzione disciplinata sulle coppie NZD che ricompensano la moderazione. Le coppie NZD si muovono lentamente fino a quando non lo fanno più. Kiwi Sniper AI è stato costruito per agire quando quel momento arriva.