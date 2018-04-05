Kiwi Sniper AI - Korean Translation

먼저 Kiwi Sniper AI가 무엇을 위해 구축되었는지 명확히 정의해봅시다.

Kiwi Sniper AI는 제네릭 멀티 통화 로봇이 아니며 모든 시장에 동일한 로직을 적용하는 EA가 아닙니다. 이는 NZD 기반 쌍을 위해 특별히 설계되었으며 NZDUSD, NZDCAD, NZDCHF 및 NZDJPY에 초점을 맞춥니다. 이 쌍들은 매우 구체적인 행동 프로필을 공유합니다. 그들은 주요 쌍보다 느리게 움직이는 경향이 있으며, 연장된 기간 동안 압축 상태로 유지되며, 거시 경제 및 심리 변화에 늦게 반응합니다. 모멘텀이 마침내 발전할 때, 지속성은 종종 더 빠른 수단보다 더 깔끔하고 질서 있습니다. Kiwi Sniper AI는 이 지연된 명확성을 활용하기 위해 구축되었습니다. 이 EA는 시장 방향을 예측하려고 시도하지 않습니다. 시장이 이미 의도를 보여줄 때까지 기다렸다가 이에 따라 자신의 위치를 잡습니다. 첫 번째 임펄스를 추적하는 대신, 확인과 연속성에 초점을 맞춥니다. 이 접근 방식은 거짓 진입을 줄이고 일반적으로 NZD 쌍의 거래자들을 함정에 빠뜨리는 소음을 피합니다. Kiwi Sniper AI는 확인 기반 지속 시스템입니다. 반전을 거래하지 않으며, 최고값이나 최저값을 추측하지 않으며, 범위 조건 중에 거래를 강제하지 않습니다. 시장이 구조적 기준을 충족하지 못하면 EA는 비활성 상태로 유지됩니다. 침묵은 결함이 아닌 기능입니다.

Kiwi Sniper AI는 어떻게 거래합니까:

NZDUSD는 H1의 기본 실행 차트로 사용됩니다

NZDCAD, NZDCHF 및 NZDJPY는 EA에 의해 자동으로 거래됩니다

각 기호는 자신의 내부 필터를 사용하여 독립적으로 분석됩니다

시스템은 장기 압축 후 변동성 확장을 기다립니다

방향 확인이 있을 때만 진입이 취해집니다

로직은 첫 번째 돌파 임펄스가 아닌 연속성에 초점을 맞춥니다

자본을 투입하기 전에 시장 속도와 후속 조치를 평가합니다

거래 빈도는 의도적으로 적당하며 수량보다 품질을 우선시합니다

위험 및 거래 관리는 논리에 직접 통합됩니다. Kiwi Sniper AI는 그리드 행동을 사용하지 않으며, 제어되지 않는 평균화를 적용하지 않으며, 혼란스러운 조건에서 회복을 강제하려고 시도하지 않습니다. 노출은 가격 행동 및 연속성 품질에 따라 동적으로 조정됩니다. Kiwi Sniper AI를 올바르게 실행하려면, 단일 NZDUSD H1 차트에만 첨부하십시오. EA는 내부적으로 NZDCAD, NZDCHF 및 NZDJPY를 자동으로 모니터링하고 거래합니다. 최소 $1000 또는 동등액의 잔액이 필요합니다. 더 높은 잔액이 권장됩니다. 1:100 이상의 레버리지가 있는 ECN 또는 Raw 계정이 선호됩니다. 모든 매개변수는 기본값으로 설정된 상태로 두어야 하며 거래가 열려 있는 동안 변경하지 않아야 합니다.

Kiwi Sniper AI는 인내가 더 나은 진입을 생성하고, 확인이 위험을 감소하며, 높은 품질의 몇 가지 거래가 시간에 따라 지속적인 활동을 능가한다는 것을 이해하는 거래자를 위해 구축되었습니다. 흥분이나 즉각적인 만족을 위해 설계되지 않았습니다. NZD 쌍에서 규율 있는 실행을 위해 설계되었으며, 이는 절제를 보상합니다. NZD 쌍은 천천히 움직이다가 더 이상 움직이지 않습니다. Kiwi Sniper AI는 그 순간이 도래할 때 행동하기 위해 구축되었습니다.