Buy GOLD MT4

Expert Advisor zur Erkennung des Beginns von Goldpreissteigerungen.

199$, dann wird der Preis um 10$ für jeden Kauf erhöht. Endgültiger Preis: 499$

Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden

Nach dem Kauf des Expert Advisors senden Sie mir bitte eine private Nachricht, damit ich Ihnen die Einstellungsdatei zukommen lassen kann.


Dieser Expert Advisor (EA) ist ausschließlich für Buy-only-Positionen auf Gold (XAUUSD) konzipiert. Diese strategische Entscheidung spiegelt die Natur von Gold als Vermögenswert wider, der dazu neigt, mittel- bis langfristig anhaltende Aufwärtstrends zu bilden.

Anstatt auf jede noch so kleine Preisschwankung zu reagieren, konzentriert sich das System auf den Einstieg in den Markt aus sorgfältig bewerteten Preisbereichen, die auf einerVerhaltensanalyse basieren.

Der EA bewertet die Marktbedingungen übermehrere Zeitrahmen, um einen klaren und ausgewogenen Marktkontext zu schaffen, bevor er einen Handel ausführt.


Einstellungen und Funktionen :

Risikomanagement :

  • Risiko (Lot) : Definiert den Basis-Risikowert, der für die Positionsgröße verwendet wird, abhängig vom ausgewählten Risikomodus.
  • Risikomodus : Legt fest, wie das Handelsvolumen berechnet wird:
  • Standard : Verwendet die interne Lot-Berechnung des EA.
  • Festes Volumen: Handelt mit einer festen Losgröße.
  • Min-Betrag: Verwendet die minimal zulässige Losgröße.
  • % des Eigenkapitals: Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontokapitals berechnet.
  • % des Saldos: Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontosaldos berechnet.
  • % der freien Marge: Das Risiko basiert auf der verfügbaren freien Marge.
  • % des Guthabens: Das Risiko wird auf der Grundlage des Kontoguthabens berechnet.
  • Nachlaufender Stopp: Aktiviert oder deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion.
  • Trailing-Stop-Niveau (%): Prozentuales Niveau, bei dem der Trailing-Stop dem Kurs folgt, um Gewinne zu sichern.
  • Equity Drawdown Limit (%): Maximal zulässiger Equity Drawdown. Bei Erreichen dieser Grenze stoppt der EA die Eröffnung neuer Geschäfte, um das Konto zu schützen (zum Deaktivieren auf 0 setzen).

Schließen der Position :

  • SL-Typ : Legt fest, wie der Stop Loss berechnet wird:
  • Swing: Der Stop Loss wird auf der Grundlage der letzten Höchst-/Tiefststände des Swing platziert.
  • Durchschnittliche Spanne : Der Stop Loss basiert auf der durchschnittlichen Preisspanne.
  • Max Range : Der Stop Loss basiert auf der maximalen Preisspanne der letzten Zeit.
  • Feste Punkte : Der Stop Loss wird auf eine feste Anzahl von Punkten festgelegt.
  • SL-Abweichung (Punkte): Legt den Stop-Loss-Abstand in Punkten fest oder passt seine Berechnung je nach ausgewähltem SL-Typ an.
  • TP-Koeffizient für SL: Der Take Profit wird als Vielfaches des Stop-Loss-Abstandes berechnet (Beispiel: 1,0 = TP ist gleich SL, 2,0 = TP ist doppelt so groß wie SL).

Anpassbare Ausführungszeiten:

  • Sie haben die Flexibilität, bestimmte Handelstage und Zeitfenster festzulegen, wie Sie es für richtig halten

Empfehlung:

  • Symbol Währung : XAUUSD (Gold).
  • Zeitrahmen: M5 .
  • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch).
Die restlichen Einstellungen sind klar und einfach zu verstehen. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie mich privat kontaktieren.

Gold or
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experten
Expert Advisor für den Goldhandel. Der Expert Advisor verwendet drei Indikatoren, von denen einer ein speziell für den Goldhandel entwickelter Indikator ist. Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit. Der Preis erhöht sich bei jedem 5. Kauf um $50. Endpreis $999 Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden Der Experte verwendet drei Indikatoren, die sind: Benutzerdefinierter Indikator: Der Indikator gibt ein Signal für die Richtung, in die sich der Ma
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
FREE
Super MACD Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (5)
Experten
Der Experte verwendet 3 MACD-Indikatoren zur Eröffnung von Geschäften. Vorteile des Experten: Sie haben die volle Kontrolle über alle drei Indikatoren. Verwenden Sie den erweiterten Stop-Loss und die erweiterte Handelsschließung. Risikomanagement. Sie können das Grid verwenden. Sie können die Nachrichten verwalten. Sie können die Anzahl der Trades und die Bedingungen für die Eröffnung eines Trades kontrollieren, wie z.B. (Margin Limit , Spread Limit , Slippage , Timer Interval , Magic Number) E
FREE
BTC Pro ea MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experten
Ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert und speziell für die Analyse von BTC entwickelt wurde. Er passt sich an Preisbewegungen und Marktschwankungen an, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit. Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Bei jedem 5. Kauf erhöht sich der Preis um $50. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher - und macht Ihren Einstieg teurer.
Smarter Zone
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Auswerten: Der ultimative Recovery Zone Strategy Expert Advisor für MT5 Revolutionieren Sie Ihr Trading mit Expret Expret ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der die leistungsstarke Recovery Zone Strategie nutzt, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Profi sind, Expret bietet unvergleichliche Anpassungsmöglichkeiten und Kontrolle, um sich an Ihren einzigartigen Handelsstil anzupassen. Hauptmerkmale: 1. Fortgeschrittene Erhol
FREE
The Big Four MT5
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experten
Dieser Expert Advisor verwendet eine Kombination aus Trend-, Momentum-, Breakout- und Volatilitätsindikatoren. Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit. Der Preis erhöht sich bei jedem 5. Kauf um $50. Endpreis $499 Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden Der Experte verwendet vier Indikatoren, die da wären: EMA200-Indikator: Der EMA200-Indikator wird verwendet, um den allgemeinen Markttrend zu bestimmen. Wenn der Kurs über dem EMA200 schließt, d
FREE
Level Up FOREX ea MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert und speziell für die Analyse von FOREX entwickelt wurde . Er passt sich an Preisbewegungen und Marktschwankungen an, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit. Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Bei jedem 5. Kauf erhöht sich der Preis um $50. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher - und macht Ihren Einstieg teur
Price increase
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Indikatoren
Ein Preiserhöhungsindikator berechnet die Spanne und die Preisänderungen in Prozent. Er ist sehr nützlich, wenn Sie sich das Diagramm ansehen. Er hilft Ihnen, Entscheidungen zu treffen, um Geschäfte zu eröffnen, wenn der Preis auf dem niedrigsten Niveau ist, öffnen Sie keine Verkaufsgeschäfte und öffnen Sie Kaufgeschäfte, und wenn er auf dem höchsten Niveau ist, öffnen Sie keine Kaufgeschäfte, öffnen Sie Verkaufsgeschäfte, es ist kein Einstiegssignal für Geschäfte, sondern um den niedrigsten
FREE
Smartr Zone
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experten
Auswerten: Der ultimative Recovery Zone Strategy Expert Advisor für MT4 Revolutionieren Sie Ihr Trading mit Expret Expret ist ein hochmoderner Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der die leistungsstarke Recovery Zone Strategie nutzt, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Profi sind, Expret bietet unvergleichliche Anpassungsmöglichkeiten und Kontrolle, um sich an Ihren einzigartigen Handelsstil anzupassen. Hauptmerkmale: 1. Fortgeschrittene Erhol
FREE
Gold or MT4 ea
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experten
Expert Advisor für den Goldhandel. Der Expert Advisor verwendet drei Indikatoren, von denen einer ein speziell für den Goldhandel entwickelter Indikator ist. Spezielles Einführungsangebot - nur für begrenzte Zeit. Der Preis erhöht sich bei jedem 5. Kauf um $50. Endpreis $999 Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden Der Experte verwendet drei Indikatoren, die sind: Benutzerdefinierter Indikator: Der Indikator gibt ein Signal für die Richtung, in die sich der Ma
Buy GOLD ea
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experten
Expert Advisor entwickelt, um den Beginn des Goldpreisanstiegs zu erkennen. 199$ , dann wird der Preis um 10$ für jeden Kauf erhöht. Endgültiger Preis: 499$ Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden Nach dem Kauf des Expert Advisors senden Sie mir bitte eine private Nachricht, damit ich Ihnen die Einstellungsdatei zukommen lassen kann. Dieser Expert Advisor (EA) ist ausschließlich für Buy-only-Positionen auf Gold (XAUUSD) konzipiert. Diese strategische Entsch
