Buy GOLD MT4

Expert Advisor zur Erkennung des Beginns von Goldpreissteigerungen.



199$, dann wird der Preis um 10$ für jeden Kauf erhöht. Endgültiger Preis: 499$ Keine riskanten Strategien - Verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden Nach dem Kauf des Expert Advisors senden Sie mir bitte eine private Nachricht, damit ich Ihnen die Einstellungsdatei zukommen lassen kann.





Dieser Expert Advisor (EA) ist ausschließlich für Buy-only-Positionen auf Gold (XAUUSD) konzipiert. Diese strategische Entscheidung spiegelt die Natur von Gold als Vermögenswert wider, der dazu neigt, mittel- bis langfristig anhaltende Aufwärtstrends zu bilden.

Anstatt auf jede noch so kleine Preisschwankung zu reagieren, konzentriert sich das System auf den Einstieg in den Markt aus sorgfältig bewerteten Preisbereichen, die auf einerVerhaltensanalyse basieren.

Der EA bewertet die Marktbedingungen übermehrere Zeitrahmen, um einen klaren und ausgewogenen Marktkontext zu schaffen, bevor er einen Handel ausführt.