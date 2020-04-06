MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns

MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI.

Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt.

Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf derselben Kernphilosophie basiert: getestete Logik, reale Marktbedingungen und keine Abkürzungen.

(Wir haben unsere MATrader-Systeme über Jahre getestet und verfeinert, bevor wir sie auf MQL5 veröffentlicht haben. Unser ursprüngliches MATrader-Listing erreichte Platz #1, wurde jedoch entfernt und neu hochgeladen, wodurch Bewertungen und Ranking zurückgesetzt wurden. Wenn du uns helfen möchtest, wieder nach oben zu kommen, freuen wir uns über eine Bewertung nach ehrlichem Testen.)

Optimierte Einrichtung: Symbol & Zeitrahmen gemäß Inputs (Scalping-Bedingungen beachten)

Empfohlenes Konto: RoboForex Cent-Konto mit 0.0001-Lot-Unterstützung

Warum MATrader QuickScalper?

MATrader QuickScalper ist für Trader gemacht, die Folgendes bevorzugen:

Kurze Trade-Zyklen statt langer Marktbindung

Saubere Scalping-Logik ohne zufälliges Overtrading

Strikte Ausführungsdisziplin

Intelligente Lot-Handhabung auf Cent-Konten

Es ist keine Kopie von MATrader AI und auch keine vereinfachte Version. Es ist eine eigene Strategie, die das MATrader-Ökosystem sinnvoll ergänzt.

Kritische Einrichtung für korrekte Funktion Damit MATrader QuickScalper exakt wie vorgesehen arbeitet, ist folgende Einrichtung notwendig: [1] Broker & Kontotyp: MATrader QuickScalper ist speziell für RoboForex Cent-Konten optimiert. Unterschiedliche Broker nutzen unterschiedliche Spreads, Ausführungsmodelle und Kursfeeds. Das hat direkten Einfluss auf Scalping-Strategien. [2] Code "KXTL" verwenden: Bei der Eröffnung deines RoboForex Cent-Kontos bitte den Code "KXTL" eingeben. Dadurch werden wichtige Bedingungen aktiviert: • Handel ab 0.0001 Lots statt 0.01 • Geringere Spreads durch unsere exklusive VIP-Partnerschaft • Passende Kostenstruktur für Scalping-Strategien [3] Warum das wichtig ist: MATrader QuickScalper wurde unter RoboForex + KXTL-Bedingungen abgestimmt und getestet. Andere Bedingungen verändern das gesamte Strategie-Umfeld. [4] Support-Richtlinie: Support wird nur für Setups angeboten, die den empfohlenen Bedingungen entsprechen.

Vorteile der KXTL Marc Albrecht Trading Community



• Handel mit 0.0001 Lots auf Cent-Konten

• Reduzierte Spreads durch unsere VIP-Partnerschaft mit RoboForex

• Cashback-Programme (brokerabhängig)

• Kostenloser VPS-Zugang (Bedingungen gelten)

• Zugang zu exklusiven Community-Tools und Signalen



Community-Vorteil:

KXTL-Mitglieder erhalten Zugriff auf alle unsere Expert Advisors ohne zusätzliche Kosten, inklusive MATrader QuickScalp.

Das entspricht einer Ersparnis von bis zu 299 $ im Vergleich zum Einzelkauf.

MATrader QuickScalper wird auf MQL5 als eigenständiges Produkt angeboten. Innerhalb der KXTL-Community ist er Teil des gesamten Ökosystems.

EA-Einstellungen erklärt

MATrader QuickScalper funktioniert mit den Standardeinstellungen und benötigt keine Optimierung. Erfahrene Nutzer können das Verhalten über die Inputs feinjustieren.

MATScalper – Hauptschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren der Scalping-Logik

– Hauptschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren der Scalping-Logik USEnewsFilter – Interner Volatilitätsschutz zur Vermeidung instabiler Marktphasen

Money Management

MM – Aktiviert lot-basierte Skalierung abhängig vom Kontostand

– Aktiviert lot-basierte Skalierung abhängig vom Kontostand Lots – Feste Lotgröße oder Basiswert für die Skalierung

– Feste Lotgröße oder Basiswert für die Skalierung LotExponent – Steuert die Lot-Erhöhung bei zusätzlichen Positionen

– Steuert die Lot-Erhöhung bei zusätzlichen Positionen MaxLots – Feste Obergrenze für maximale Positionsgröße

Profit- & Trade-Management

TakeProfit – Zentrale Logik für Gewinnziele

– Zentrale Logik für Gewinnziele UseEquityStop – Equity-basierte Schutzfunktion

– Equity-basierte Schutzfunktion TotalEquityRisk – Definiert das Verhalten bei tieferen Handelszyklen

Erweiterte Trailing-Logik

HiLo-Trailing (primär und empfohlen)

Optionale Engine 15 & Engine 16 für erfahrene Nutzer

Wochenend-Schutz

Freitag-Schließlogik

Verzögerter Start am Montag

So startest du

[1] Eröffne ein RoboForex Cent-Konto mit dem Code KXTL

[2] Hänge MATrader QuickScalper an das empfohlene Symbol / den Zeitrahmen

[3] Nutze die Standardeinstellungen oder passe sie vorsichtig an

Abschließende Worte

MATrader QuickScalper wurde für Trader entwickelt, die Präzision, Struktur und saubere Ausführung schätzen.

Keine Abkürzungen. Keine Spielereien.

Nur eine fokussierte Scalping-Strategie auf realen Marktbedingungen.

Wenn du MATrader bereits vertraust, wird sich MATrader QuickScalper vertraut anfühlen — nur schneller.

Wir schätzen jede Bewertung und jeden Trader, der sich die Zeit nimmt, unsere Arbeit seriös zu testen.

