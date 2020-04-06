MATrader QuickScalper

 MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns

MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI.

Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt.

Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf derselben Kernphilosophie basiert: getestete Logik, reale Marktbedingungen und keine Abkürzungen.

(Wir haben unsere MATrader-Systeme über Jahre getestet und verfeinert, bevor wir sie auf MQL5 veröffentlicht haben. Unser ursprüngliches MATrader-Listing erreichte Platz #1, wurde jedoch entfernt und neu hochgeladen, wodurch Bewertungen und Ranking zurückgesetzt wurden. Wenn du uns helfen möchtest, wieder nach oben zu kommen, freuen wir uns über eine Bewertung nach ehrlichem Testen.)

Optimierte Einrichtung: Symbol & Zeitrahmen gemäß Inputs (Scalping-Bedingungen beachten)

Empfohlenes Konto: RoboForex Cent-Konto mit 0.0001-Lot-Unterstützung

Warum MATrader QuickScalper?

MATrader QuickScalper ist für Trader gemacht, die Folgendes bevorzugen:

  • Kurze Trade-Zyklen statt langer Marktbindung
  • Saubere Scalping-Logik ohne zufälliges Overtrading
  • Strikte Ausführungsdisziplin
  • Intelligente Lot-Handhabung auf Cent-Konten

Es ist keine Kopie von MATrader AI und auch keine vereinfachte Version. Es ist eine eigene Strategie, die das MATrader-Ökosystem sinnvoll ergänzt. 

Kritische Einrichtung für korrekte Funktion

Damit MATrader QuickScalper exakt wie vorgesehen arbeitet, ist folgende Einrichtung notwendig:

[1] Broker & Kontotyp:
MATrader QuickScalper ist speziell für RoboForex Cent-Konten optimiert.
Unterschiedliche Broker nutzen unterschiedliche Spreads, Ausführungsmodelle und Kursfeeds.
Das hat direkten Einfluss auf Scalping-Strategien.

[2] Code "KXTL" verwenden:
Bei der Eröffnung deines RoboForex Cent-Kontos bitte den Code "KXTL" eingeben.
Dadurch werden wichtige Bedingungen aktiviert:

• Handel ab 0.0001 Lots statt 0.01
• Geringere Spreads durch unsere exklusive VIP-Partnerschaft
• Passende Kostenstruktur für Scalping-Strategien

[3] Warum das wichtig ist:
MATrader QuickScalper wurde unter RoboForex + KXTL-Bedingungen abgestimmt und getestet.
Andere Bedingungen verändern das gesamte Strategie-Umfeld.

[4] Support-Richtlinie:
Support wird nur für Setups angeboten, die den empfohlenen Bedingungen entsprechen.
Vorteile der KXTL Marc Albrecht Trading Community

• Handel mit 0.0001 Lots auf Cent-Konten
• Reduzierte Spreads durch unsere VIP-Partnerschaft mit RoboForex
• Cashback-Programme (brokerabhängig)
• Kostenloser VPS-Zugang (Bedingungen gelten)
• Zugang zu exklusiven Community-Tools und Signalen

Community-Vorteil:
KXTL-Mitglieder erhalten Zugriff auf alle unsere Expert Advisors ohne zusätzliche Kosten, inklusive MATrader QuickScalp.
Das entspricht einer Ersparnis von bis zu 299 $ im Vergleich zum Einzelkauf.

MATrader QuickScalper wird auf MQL5 als eigenständiges Produkt angeboten. Innerhalb der KXTL-Community ist er Teil des gesamten Ökosystems.

EA-Einstellungen erklärt

MATrader QuickScalper funktioniert mit den Standardeinstellungen und benötigt keine Optimierung. Erfahrene Nutzer können das Verhalten über die Inputs feinjustieren.

  • MATScalper – Hauptschalter zum Aktivieren oder Deaktivieren der Scalping-Logik
  • USEnewsFilter – Interner Volatilitätsschutz zur Vermeidung instabiler Marktphasen

Money Management

  • MM – Aktiviert lot-basierte Skalierung abhängig vom Kontostand
  • Lots – Feste Lotgröße oder Basiswert für die Skalierung
  • LotExponent – Steuert die Lot-Erhöhung bei zusätzlichen Positionen
  • MaxLots – Feste Obergrenze für maximale Positionsgröße

Profit- & Trade-Management

  • TakeProfit – Zentrale Logik für Gewinnziele
  • UseEquityStop – Equity-basierte Schutzfunktion
  • TotalEquityRisk – Definiert das Verhalten bei tieferen Handelszyklen

Erweiterte Trailing-Logik

  • HiLo-Trailing (primär und empfohlen)
  • Optionale Engine 15 & Engine 16 für erfahrene Nutzer

Wochenend-Schutz

  • Freitag-Schließlogik
  • Verzögerter Start am Montag

So startest du

[1] Eröffne ein RoboForex Cent-Konto mit dem Code KXTL
[2] Hänge MATrader QuickScalper an das empfohlene Symbol / den Zeitrahmen
[3] Nutze die Standardeinstellungen oder passe sie vorsichtig an

Abschließende Worte

MATrader QuickScalper wurde für Trader entwickelt, die Präzision, Struktur und saubere Ausführung schätzen.

Keine Abkürzungen. Keine Spielereien.
Nur eine fokussierte Scalping-Strategie auf realen Marktbedingungen.

Wenn du MATrader bereits vertraust, wird sich MATrader QuickScalper vertraut anfühlen — nur schneller.

Wir schätzen jede Bewertung und jeden Trader, der sich die Zeit nimmt, unsere Arbeit seriös zu testen.

Marc Albrecht Trading auf MQL5 besuchen

MATrader AI
MARC ALBRECHT SCHMID
4.79 (48)
Experten
MATrader AI   – Präziser Goldhandel, komplett kostenlos Echtzeit-Ergebnisse: https://www.mql5.com/de/signals/2340501 (wir haben MATrader 4 Jahre lang getestet, bevor wir ihn hier auf MQL5 veröffentlicht haben) (Leider hat es jemandem nicht gefallen, dass wir hier einen „Geldrucker“ wie MATrader kostenlos teilen und auf Platz 1 im Ranking waren. Deshalb haben wir alle Bewertungen und das Ranking verloren, da unser ursprünglicher Upload grundlos gelöscht wurde — wenn du uns helfen möchtest, wied
FREE
SilvMAT
MARC ALBRECHT SCHMID
4.86 (7)
Experten
SilvMAT EA – Präzises Trading für XAGUSD, Vollkommen Kostenlos Hinweis:   Dies ist ein neu entwickelter EA—seien Sie vorsichtig, da die langfristige Performance noch bewertet wird, trotz der aktuellen beeindruckenden Ergebnisse! Optimiert für:   XAGUSD M15 Empfohlene Einrichtung:   Verwenden Sie ein Cent-Konto mit 0.0001 Lots und €200+ oder ein Standard-Konto mit €20,000+ (Hebel 1:2000) für sicheres Trading. Warum SilvMAT Wählen? Betreten Sie das Elite-Trading mit   SilvMAT , einem revolutionär
FREE
MATrader EURUSD
MARC ALBRECHT SCHMID
3 (1)
Experten
MATrader AI – Präzises EURUSD-Trading, komplett kostenlos Echtzeit-Ergebnisse: https://www.mql5.com/de/signals/2340501 (MATrader XAUUSD ist auf MQL5 bereits sehr bekannt und der #1 kostenlose EA – jetzt haben wir eine Version speziell für EURUSD entwickelt) Optimiert für: EURUSD M1 Standard-Einstellungen Empfohlene Konfiguration: Verwende ein 0.0001-Lot Cent-Konto mit €200+ oder ein Standard-Konto mit €20.000+ (Hebel 1:2000) für sicheres Trading. Warum MATrader? Dein kostenloses Ticket für pr
FREE
MAT FX Strategist
MARC ALBRECHT SCHMID
5 (4)
Experten
MAT FX Strategist – Fortgeschrittenes Multi-Pair-Trading, Vollkommen Kostenlos Echtzeit-Ergebnisse:  https://www.mql5.com/de/signals/2284481 Optimiert für:  M15  AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD (Standard) Empfohlene Einrichtung:   Verwende ein Cent-Konto mit 0.0001 Lots und €200+ oder ein Standard-Konto mit €20,000+ (Hebel 1:2000) für sicheres Trading. Bringe dein Trading aufs nächste Level mit MAT FX Strategist Auf der Suche nach einem Expert Advisor, der Spitzentechnologie mit bewährter Trading-Logik
FREE
Drawdown Close
MARC ALBRECHT SCHMID
5 (2)
Utilitys
Dies ist ein Handelsmanagement-EA, der alle Ihre offenen Aufträge (oder sowohl offene als auch schwebende Aufträge) schließt, wenn Ihr Drawdown gegenüber dem Saldo eine festgelegte Prozentgrenze überschreitet. Z.B. Balance = $10,000 und "DrawdownPercent" ist auf 2.0 eingestellt, wenn die schwebende P&L größer als -$200.00 ist, werden alle Orders geschlossen. Es wird eine Benachrichtigung an Ihre MT4-App auf Ihrem Telefon gesendet ( "Drawdown Percent Close triggered!"). Eine Textanzeige ist für e
FREE
