Pips Master PRO

Beflügeln Sie Ihre Forex-Reise mit Pips Master Pro. Entfesseln Sie die Kraft der Präzision und des Profits in der dynamischen Welt des Devisenhandels mit dem revolutionären Pips Master PRO. Dieser hochmoderne Forex-Roboter, der von erfahrenen Händlern und innovativen Entwicklern entwickelt wurde, definiert den automatisierten Handel neu und stattet Sie mit einer Reihe von fortschrittlichen Systemen aus, die sorgfältig darauf ausgelegt sind, Ihren Handelserfolg zu steigern.


Die ultimative Lösung für Händler, die Präzision, Expertise und beständige Rentabilität suchen. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategien mit unseren fortschrittlichen Tools, umfassenden Einblicken und bewährten Methoden. Ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Pips Master Pro stattet Sie mit dem Wissen und den Werkzeugen aus, um den dynamischen Devisenmarkt mit Zuversicht zu navigieren. Verändern Sie Ihre Handelserfahrung noch heute und realisieren Sie Ihr wahres Gewinnpotenzial mit Pips Master Pro.

Es gibt auch eine MT5-Version! Sehen Sie hier nach: https: //www.mql5.com/en/market/product/105035

Pips Master PRO Eigenschaften:

  • Starke, reine und einfache Handelslogik
  • Angemessene TP- und SL-Niveaus
  • Hoher Spread, Slippage und Brokerschutz
  • Unterstützung mehrerer Währungspaare
  • Niedriger Drawdown
  • Neue, verbesserte, hocheffektive Ausstiegslogik


Empfehlungen:

Empfohlener Zeitrahmen: H1
Empfohlene Backtest-Methode: H1 für jeden Tick
Unterstützte Währungspaare: USDJPY, GBPUSD, und GBPJPY.

Die Standardeinstellungen gelten für USDJPY. Ich habe auch Set-Dateien für andere unterstützte Paare vorbereitet. Sie finden diese .set-Dateien hier.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die .set-Dateien für jedes einzelne Währungspaar geladen haben!


Pips Master PRO Einstellungen:

==== Risikomanagement ====

  • FixedLots: festes Handelsvolumen (funktioniert, wenn AutoMM1=0).
  • AutoMM: Werte größer als 0 (Null) aktivieren die automatische ММ (gehandeltes Volumen als Prozentsatz der freien Marge).


==== Allgemeine Einstellungen ====

  • LongTrades: true/false zur Aktivierung/Deaktivierung der Long-Trades.
  • ShortTrades: true/false zum Aktivieren/Deaktivieren der Short-Trades
  • Magic: magische Zahl - es ist äußerst wichtig, dass diese für alle Roboter unterschiedlich ist.
  • MaxSpread: maximal erlaubter Spread für die Positionseröffnung.
  • Slippage: maximal erlaubter Slippage für die Positionseröffnung.
  • StopLoss: Stop-Loss-Wert in standardmäßigen 4-stelligen Pips.
  • TakeProfit: Take-Profit-Wert in 4-stelligen Standard-Pips.
  • EA_Coment: Text, der als Kommentar zu jedem von Pips Master PRO eröffneten Handel hinzugefügt wird.


==== Trailing Stop Einstellungen ====

  • TrailingStop: Wert in Pips. Der Trailing-Stop-Wert
  • TrailingStopStep: Wert in Pips. Der Wert für den Trailing-Stop-Schritt. Wenn der Gewinn steigt, verschiebt der EA den Trailing-Stop basierend auf diesem Parameter.
  • TrailingStopAfter: Wert in Pips. Wenn der Gewinn des Handels gleich oder größer als dieser Wert ist, setzt der EA den Trailing-Stop. Wenn Sie den Wert 0 (Null) einstellen, können Sie das Trailing-Stop-System deaktivieren.


==== Einstellungen für Pending Order ====

  • PendingPlaceHour: die Stunde, in der der EA Pending Trades platziert. Wenn in PendingTF D1 gewählt wird, platziert der EA jeden Tag Pending Trades zur PendingPlaceHour. Wenn Sie in PendingTF einen anderen Zeitrahmen als D1 auswählen, z.B. H4, dann müssen Sie PendingPlaceHour=-1 einstellen, um es zu deaktivieren und den EA bei jedem neuen H4-Balken Pending platzieren zu lassen. Wenn Sie dies nicht richtig konfigurieren, kann der EA unerwartet funktionieren.
  • PendingTF: der Zeitrahmen der Strategie für die Platzierung von Pending Trades. Standardmäßig ist es D1, was die beste Wahl ist.
  • PendingExpireIn: Wert in Minuten. Dies ist die Verfallszeit der Pending Trades. Wenn in PendingTF D1 gewählt wird, kann die Verfallszeit maximal 23 Minuten betragen. Wenn Sie in PendingTF einen anderen Zeitrahmen wählen, ist es gut, die Ablaufzeit kleiner oder gleich der Barzeit zu setzen. Wenn Sie z.B. den Zeitrahmen H4 auswählen, kann die maximale Verfallszeit in Minuten 240 Minuten betragen.
  • PendingMax: maximale Anzahl der Pending Trades, die der EA platzieren darf.


Für weitere Informationen und .set-Dateien, klicken Sie hier, um den Blog zu besuchen!

Wenn Sie mein Produkt mögen, schreiben Sie bitte eine Bewertung! Ich werde Ihnen sehr dankbar sein!

Sie können sich meine anderen Produkte in meinem Profil ansehen!

Wenn Sie über meine neuen Produkte informiert werden möchten, fügen Sie mich bitte als Freund hinzu!


