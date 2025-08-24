MATrader AI – Präziser Goldhandel, komplett kostenlos

(wir haben MATrader 4 Jahre lang getestet, bevor wir ihn hier auf MQL5 veröffentlicht haben)

Optimiert für: XAUUSD M1

Empfohlene Einrichtung: Verwenden Sie ein Cent-Konto mit 0,0001 Lots und mindestens 200 € oder ein Standardkonto mit 20.000 €+ (Hebel 1:2000) für sicheres Trading.

Warum MATrader? Ihr kostenloses Ticket zum Elite-Goldhandel

Betreten Sie die Zukunft des XAUUSD-Handels mit MATrader, einem revolutionären Expert Advisor von Marc Albrecht Trading. Basierend auf über einem Jahrzehnt MT4-Erfahrung und jahrelangen Tests nutzt MATrader fortschrittliche neuronale Netzwerke, dynamischen Zyklushandel und anpassbare Grid-Systeme, um präzise Einstiege und eine beeindruckende Gewinnrate zu liefern. Es ist nicht nur ein EA – es ist Ihr Vorteil im volatilen Goldmarkt, und das 100 % kostenlos. Keine Einschränkungen, keine versteckten Kosten – nur pure Trading-Power.

Wichtige Einrichtung für den Erfolg Um unsere Live-Signalergebnisse zu replizieren und Spitzenleistung sicherzustellen, müssen Sie diese Richtlinien befolgen – Abweichungen führen zu schlechten Ergebnissen und Verlusten: [ 1 ] Broker & Kontotyp: MATrader ist exklusiv für RoboForex Cent-Konten optimiert. Die Nutzung anderer Broker verursacht Inkonsistenzen aufgrund unterschiedlicher Datenfeeds und Liquidität, was zu Strategieversagen und Kontoverlusten führt. [ 2 ] Benutzen Sie den Code "KXTL" : Beim Eröffnen Ihres RoboForex Cent-Kontos müssen Sie "KXTL" eingeben, um die korrekte Funktionalität zu gewährleisten: Handeln Sie ab 0,0001 Lots (statt 0,01 Lots), was wichtig ist, um Risiko zu minimieren und Mindesteinlagen zu erfüllen – ohne das kann der EA nicht sicher arbeiten. Profitieren Sie von niedrigeren Spreads dank unserer exklusiven RoboForex-Partnerschaft – wir haben reduzierte Gebühren ausgehandelt, um Strategien rentabel zu machen; das Überspringen erhöht Kosten und führt zu konstanten Minderleistungen und Verlusten. [ 3 ] Risikohinweis: Die Nichtverwendung von "KXTL" oder RoboForex führt zu Fehlfunktionen des EA, ungenauen Signalen und unvermeidbaren Kontoverlusten. MATrader ist auf RoboForex-spezifische Daten mit KXTL-Bedingungen trainiert – jegliche andere Einrichtung gefährdet alles. [ 4 ] Support-Politik: Wir bieten Support nur für KXTL-konforme Setups. Verluste durch nicht-konforme Nutzung sind unvermeidbar und nicht unsere Verantwortung – kein Support wird angeboten. Profi-Tipp: KXTL ist unverzichtbar für den Erfolg – es schaltet Community-Vorteile frei wie 50 % Cashback, kostenlosen VPS und exklusiven Zugang zu unserem 100 % Gewinnrate CopyFX-Signal (kostenlos für KXTL-Nutzer). Details auf meiner Profilseite.

Einige Vorteile der Mitgliedschaft in der KXTL Marc Albrecht Trading Community zusätzlich zur Nutzung des #1 vertrauenswürdigen, ehrlichen und kosteneffizienten Brokers:

30$ kostenloser Anmeldebonus

Bis zu 120% Einzahlungsbonus

50% Cashback

Kostenloser VPS

Exklusiver und kostenloser Zugang zu unserem 100 % Gewinnrate NoLoss Quantum AI

Niedrigstmögliche Spreads durch unsere spezielle VIP-Partnerschaft mit RoboForex, bei der wir 90 % unserer Spread-Kommission an die Community weitergeben, um Ihr Trading einfacher und profitabler zu machen

KXTL-exklusive Bedingungen wie die Aktivierung des Handels mit 0,0001 Lots statt nur 0,01

100 % kostenlos, weil wir an die Stärkung der Trader glauben. Testen Sie es auf einem KXTL RoboForex-Konto, sehen Sie die Qualität und schauen Sie sich auch unsere anderen kostenlosen EAs für verstärkte Ergebnisse an. Besuchen Sie unser Profil für mehr!

MATrader ist nicht einfach ein weiterer EA – es ist ein Innovationskraftpaket. Das bietet es:

Trading-Panel: Echtzeit-Insights für schnelle, informierte Entscheidungen.

Echtzeit-Insights für schnelle, informierte Entscheidungen. Manuelle Handelsoption: Übernehmen Sie die Kontrolle – eröffnen Sie Trades manuell, während MATrader das Grid und den Ausstieg verwaltet.

Übernehmen Sie die Kontrolle – eröffnen Sie Trades manuell, während MATrader das Grid und den Ausstieg verwaltet. Grid-Trading-Schalter: Aktivieren Sie Grid-Trading für mehrere Positionen oder bleiben Sie bei Einzeltrades – Ihre Wahl.

Aktivieren Sie Grid-Trading für mehrere Positionen oder bleiben Sie bei Einzeltrades – Ihre Wahl. Ein-Klick-Schließen: Schließen Sie alle Orders sofort mit der Funktion „Alle Orders jetzt schließen“.

Schließen Sie alle Orders sofort mit der Funktion „Alle Orders jetzt schließen“. Duale Engines (A & B): Wechseln Sie zwischen zwei einzigartigen Strategien oder lassen Sie den EA nach einer festgelegten Anzahl Trades (z.B. 6) adaptieren, um während Volatilität zu reagieren.

Wechseln Sie zwischen zwei einzigartigen Strategien oder lassen Sie den EA nach einer festgelegten Anzahl Trades (z.B. 6) adaptieren, um während Volatilität zu reagieren. Lot-Flexibilität: Wählen Sie „Prozent-Lot“ (skaliert mit Kontostand) oder „Fix-Lot“ für konstante Größen.

Wählen Sie „Prozent-Lot“ (skaliert mit Kontostand) oder „Fix-Lot“ für konstante Größen. Benutzerdefinierter Take Profit: Legen Sie Ihren Take Profit in Pips fest, passend zu Ihren Zielen.

Legen Sie Ihren Take Profit in Pips fest, passend zu Ihren Zielen. Grid-Algorithmen: Wählen Sie zwischen Step Lots, Martingale, Sum Lots oder Fixed Lots und passen Sie die Schrittgröße in Pips an.

Wählen Sie zwischen Step Lots, Martingale, Sum Lots oder Fixed Lots und passen Sie die Schrittgröße in Pips an. Dual-Side-Grid: Aktivieren Sie gleichzeitig Kauf- und Verkaufs-Grids oder handeln Sie nur in eine Richtung (beachten Sie, dass MATrader immer dem Trend des höheren Zeitrahmens folgt und daher meistens nur BUY handelt, da XAUUSD sich in einem starken Aufwärtstrend befindet, auch wenn es kleine Korrekturen gibt – MATrader bewältigt das problemlos, auch wenn Gold fällt).

Aktivieren Sie gleichzeitig Kauf- und Verkaufs-Grids oder handeln Sie nur in eine Richtung (beachten Sie, dass MATrader immer dem Trend des höheren Zeitrahmens folgt und daher meistens nur BUY handelt, da XAUUSD sich in einem starken Aufwärtstrend befindet, auch wenn es kleine Korrekturen gibt – MATrader bewältigt das problemlos, auch wenn Gold fällt). Trade-Frequenz-Filter: Begrenzen Sie Trades (z.B. 1 pro Stunde, Tag oder Kerze) mit FilterOpenOneCandle.

Begrenzen Sie Trades (z.B. 1 pro Stunde, Tag oder Kerze) mit FilterOpenOneCandle. Gewinnschutz: Sichern Sie Gewinne mit Minimal Profit Close, Trailing Stop und Break Even ab.

Sichern Sie Gewinne mit Minimal Profit Close, Trailing Stop und Break Even ab. Hedge-Modus: Aktivieren Sie Hedging nach einer bestimmten Anzahl Trades (z.B. 5) für mehr Sicherheit.

Aktivieren Sie Hedging nach einer bestimmten Anzahl Trades (z.B. 5) für mehr Sicherheit. Tagesziel: Stoppen Sie das Trading, sobald Ihr Tagesziel (in $) erreicht ist – sichern Sie Gewinne mühelos.

Stoppen Sie das Trading, sobald Ihr Tagesziel (in $) erreicht ist – sichern Sie Gewinne mühelos. Equity-Management: TakeEquityStop: Schließt Trades bei definiertem Dollarverlust, ohne den EA zu stoppen. EquityProtect: Begrenzt Risiko auf einen Prozentsatz des Kapitals, mit Optionen, weitere Trades zu stoppen oder alle zu schließen.

News- & Zeitfilter: Vermeiden Sie Volatilität mit News-Filter (pausiert Trading um Nachrichten), Tagesfilter (handelt an bestimmten Tagen) und Zeitfilter (legt aktive Stunden fest).

Vermeiden Sie Volatilität mit News-Filter (pausiert Trading um Nachrichten), Tagesfilter (handelt an bestimmten Tagen) und Zeitfilter (legt aktive Stunden fest). MAT-Algorithmen: Eigene, anpassbare Algorithmen für Elite-Einstiegszeitpunkte – unser Geheimrezept!

Eigene, anpassbare Algorithmen für Elite-Einstiegszeitpunkte – unser Geheimrezept! Neuronale Präzision: KI-gesteuerte Einstiege für intelligentere Timing-Entscheidungen.

Wie Man Einsteigt:

[1] Einrichten eines 1:2000 Hebel RoboForex Cent-Kontos mit dem Code KXTL (obligatorisch)

[2] MATrader in XAUUSD M1 einstecken — es ist bereit

[3] Handeln Sie Auf Ihre Weise: Behalten Sie die Defaults oder spielen Sie mit den Einstellungen—Ihr Spiel, Ihre Regeln Wir sagen ein riesiges Dankeschön an alle, die sich die Zeit nehmen, eine Bewertung für MATrader zu schreiben, um uns beim Wachsen zu helfen und es uns zu ermöglichen, euch weiterhin die besten EAs kostenlos zur Verfügung zu stellen

Kostenlos, weil das unsere Überzeugung ist

Marc Albrecht Trading setzt darauf, Trader zu stärken und nicht abzuzocken. Wir finanzieren MATrader aus unserem eigenen Trading-Erfolg, weil wir glauben, dass auch Sie eine Chance verdienen. Sie wollen "KXTL" nicht verwenden? Kein Problem – wir drücken Ihnen trotzdem die Daumen. Aber wenn Sie es tun, ist das ein stiller High-Five, der diese Mission am Leben hält und es uns ermöglicht, noch bessere EAs zu veröffentlichen! Außerdem erhalten Sie eine Handvoll einzigartiger Vorteile, die Ihr Trading noch profitabler machen!

Für immer kostenlos: Wir engagieren uns dafür, Trader zu befähigen – keine Bezahlschranken, keine Limits

Wir sind für Ihren Erfolg da

Fragen? Marc und das Team sind nur eine Nachricht entfernt – wir sitzen im selben Boot. Treten Sie gerne unserer wachsenden Community bei für tägliche Gewinnberichte und aktuelle Updates!

Schlusswort: MATrader ist mehr als Software – es ist eine helfende Hand für Ihren Erfolg. Schnappen Sie es sich & handeln Sie klüger!