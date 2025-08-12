Bitcoin Expert MT4

5

- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$)- Nur 1 Kauf ist 49$.

- Lifetime Update kostenlos

Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss.

Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug

Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert. Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem transparenten und unveränderlichen Hauptbuchohne Kontrolle derZentralbank aufgezeichnet werden.

Der EA hat eine hohe Sicherheit, die Trades auf Basis eines guten Risiko-Ertrags-Verhältnisses setzt. Es ist vollständig auf die Ausnutzung der Volatilität des Bitcoin-Marktes durch den Handel die Ausbrüche von Unterstützung und Widerstand Ebenen mit vielen AI Bedingungen zu finden, die besten Position Trades powered by GPT-4 Open AI gearbeitet.

Es kontrolliert das Risiko, findet Trends und Top/Low-Levels über mehrere Zeitrahmen, um hohe Gewinnchancen auf dem erstaunlichen Kryptowährungsmarkt.

Eigenschaften:

  • Leistungsstarkes BTCUSD-Paar
  • Fester Take Profit und Stop Loss pro Handel
  • Handel an 365 Tagen im Jahr
  • Nachrichten-Filterung
  • Kostenlose Updates
Parameter:
  • Sie brauchen keine Einstellungen vorzunehmen

Informationen:

  • Paar: BTCUSD
  • Zeitrahmen: M5
  • Mindestmengen: 0.01
  • Mindesteinlage: 200$
  • Empfohlene Makler: Alle Kontotypen bei bekannten Brokern
Bewertungen 4
Sivakashi
345
Sivakashi 2025.10.21 11:52 
 

Bitcoin Expert MT4 is one of the safest EA with fixed TP/SL. Elif Kaya's support also excellent.

Bob0511
627
Bob0511 2025.10.06 17:22 
 

This is a great expert. It also has excellent customer support. Author responds very quickly and will answer any questions. I highly recommend.

Hassan
103
Hassan 2025.09.06 09:30 
 

I am loving what is Elif is creating. No complicated setups no tones of parameters. The optimal setup is already implemented so no need for even for set files. The author shares a guide file with every indicator that includes setups recommendations. She listens to my feedback and always ready to support.

Auswahl:
