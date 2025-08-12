Bitcoin Expert MT4

- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$)- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug

Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert. Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem transparenten und unveränderlichen Hauptbuchohne Kontrolle derZentralbank aufgezeichnet werden.

Der EA hat eine hohe Sicherheit, die Trades auf Basis eines guten Risiko-Ertrags-Verhältnisses setzt. Es ist vollständig auf die Ausnutzung der Volatilität des Bitcoin-Marktes durch den Handel die Ausbrüche von Unterstützung und Widerstand Ebenen mit vielen AI Bedingungen zu finden, die besten Position Trades powered by GPT-4 Open AI gearbeitet.

Es kontrolliert das Risiko, findet Trends und Top/Low-Levels über mehrere Zeitrahmen, um hohe Gewinnchancen auf dem erstaunlichen Kryptowährungsmarkt.

Eigenschaften:

Leistungsstarkes BTCUSD-Paar

Fester Take Profit und Stop Loss pro Handel

Handel an 365 Tagen im Jahr

Nachrichten-Filterung

Kostenlose Updates

Sie brauchen keine Einstellungen vorzunehmen

Informationen: