AI Impulse Scalping Trade MT4

AI Impulse ScalperTrade:

Dies ist ein automatischer Berater , der eine auf Preisimpulsen basierende Scalping-Strategie Impulsen basiert und ein künstliches neuronales Netzwerk verwendet , um Signale zu filtern und Risiken zu verwalten .

Kernidee : Einfangen von starken Kursbewegungen ( Impulsen), aber nur dann in den Handel einsteigen , wenn das neuronale Netz bestätigt , dass das Signal erfolgreichen Impulsen aus der Vergangenheit ähnelt .

Stellen Sie sich einen kaltblütigen Profi vor, der neben Ihnen sitzt . Er schläft nie , wird nie müde , ist nie ängstlich - er beobachtet nur und wartet .

In dem Moment, in dem der Kurs stark ansteigt , eröffnet er sofort einen Handel - präzise , kalkuliert und ohne jegliche Emotionen .

Das ist genau das, was AI Impulse Scalping Trade ist .

Es handelt mit Impulsen - es fängt genau die Momente ein, in denen der Markt abhebt . Aber er folgt nicht blind dem Preis , sondern analysiert :

  • wie stark der Impuls ist ;

  • ob er erfolgreichen Impulsen aus der Vergangenheit ähnelt ;

  • ob hinter der Bewegung ein ausreichendes Volumen steht ;

  • ob es sich nicht um ein falsches Signal handelt .

Wie es funktioniert :

  • Der Advisor überwacht die wichtigsten Ebenen der Kursgeschwindigkeit .

  • Er erkennt einen Ausbruch, d. h. einen scharfen Ausbruch des Kurses über die Grenze einer eingestellten Preisspanne hinaus .

  • Das neuronale Netz prüft das Signal anhand von Hunderten von Parametern : Es bewertet die Kerze , den Preisschritt , die Preisgeschwindigkeit , den zeitlichen Abstand zwischen den Preisen , die Volatilität und die Korrelation mit anderen Vermögenswerten .

  • Wenn alle Bedingungen übereinstimmen , eröffnet es eine Position mit klar definierten , dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels .

  • Ein AI-Stop-Filter ist integriert : Er verwaltet Stop-Loss , Take-Profit , Breakeven und Trailing-Stop , Er passt die richtige Anzahl von Pips für eine sich schnell verändernde Wirtschaft an.

  • Er verwaltet den Handel : Er bewegt ihn zum Breakeven und aktiviert den Trailing-Stop .

Was Sie bekommen :

  • emotionsfreies Handeln - nur Logik und Mathematik ;

  • Sofortiger Einstieg - der Berater wird keinen Impuls verpassen ;

  • Schutz vor Fehleinstiegen - das neuronale Netzwerk filtert Rauschen heraus ;

  • Flexibilität - Sie können die Einstellungen für das Risikomanagement anpassen .

  • Der Advisor verwendet keine Strategien, die ein erhöhtes Risiko der Aufzehrung des wie Martingale, Grid, Averaging oder andere Strategien, die eine Erhöhung der Lots beinhalten.

  • Der Advisor überwacht Anomalien in Bezug auf Volumen, Volatilität, Preisschritt, Preisgeschwindigkeit, Zeitabstände zwischen den Preisen und viele andere Faktoren.

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per privater Nachricht oder in der mql5 Gruppe.

    ES GIBT NUR NOCH 10 VON 10 KOPIEN ZUM PREIS VON 170 USD!

    DANACH WIRD DER PREIS AUF 280 USD ERHÖHT.

    Empfohlenes Paar/Zeitrahmen: XAUUSD / H1, BTCUSD / H1 , ETHUSD / H1

    Der EA verwendet keine Martingale, Grid, oder andere Strategien mit einer Erhöhung des Loses.

    МetaТrader 5 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/161758

    Anforderungen und Empfehlungen

    • Niedrige Spreads sind der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Brokers.
    • Wir empfehlen die Verwendung eines VPS mit einem niedrigen Ping zu Ihrem Broker.
    • Unterstützte Leverage reicht von 1:100 bis 1:500. ( Empfohlener Hebel ist 1:500 )
    • Das empfohlene Mindestguthaben für einen Expert Advisor beträgt $100.
    • Der Prozessor Ihres PCs/VPS sollte nicht mit anderen Programmen oder Expert Advisors überlastet sein (andernfalls kann der Expert Advisor nicht alle Ticks verarbeiten, was für den Expert Advisor nachteilig ist).
    • Wenn Sie mehrere Expert Advisors auf einem einzigen Konto verwenden, achten Sie darauf, dass jeder Expert Advisor eine andere Magic Number hat.

    • Wir empfehlen, ein separates Konto und das MT4/5-Terminal zu verwenden, damit ein Expert Advisor auf einem Konto arbeiten kann. So wird sichergestellt, dass die Handelsoperationen schnell ausgeführt werden und es keine Verzögerungen im MT4/5-Handelsfluss gibt.

    • Laden Sie die Dateien des Sets herunter: https://www.mql5.com/en/market/product/161759/comments#comment_58953032

        Paare:
        • XAUUSD H1, BTCUSDH1, ETHUSD H1
        Parameter:
        • Show_Info_Panel - zeigt das Informationspanel an.

        • AI_Info_Panel - zusätzliche Informationstafel.

        • Save_Date_Every_Minutes - speichert Kursdaten alle paar Minuten.


        • EA-Kommentar - Kommentar des Expertenberaters.

        • Magic - magische Zahl (Auftragsidentifikator).

        • Slippage - Slippage (die Differenz zwischen erwartetem und ausgeführtem Handelskurs).

        • Order Type - Handelsart: buy / sell.


        • Use_AI_Spread_Adaptation - aktiviert die automatische Anpassung des Parameters Max Spread.

        • Max Spread - manuelle Einstellung des maximalen Spreads (Durchschnitt über 10 Ticks ), um schwebende Aufträge zu entfernen.

        • disable trade if spread high - unterbricht den Handel für N Minuten , wenn der Spread den maximal zulässigen Spread überschreitet.


        • Use_Adaptive_Stops - aktiviert adaptive Stop-Loss, Take-Profit, Breakeven und Trailing Stop.

        • Multi_Adaptive_Stops - Multiplikator für adaptive Stop-Levels.

        • Bars_Back - Anzahl der vorherigen Bars, die zur Berechnung der adaptiven Stops verwendet werden.

        • Count_Every_Bar - Berechnung für jeden Bar im Zusammenhang mit adaptiven Stops.


        • Peak_Correction - Korrektur der ausstehenden Orders: nach durchschnittlichem Spread, nach dynamischen Werten oder nach festen Pips.

        • Peak_Correction_Buy_Stop / Peak_Correction_Sell_Stop - Korrektur einer schwebenden Buy-Stop / Sell-Stop Order.


        • Fixed_Lot - feste Losgröße.

        • Custom_balance - benutzerdefinierte Balance (Margin), die zur Berechnung des Risikos im Money Management (MM) verwendet wird.

        • Use RiskMM - aktiviert das risikobasierte Money Management.

        • Prozentuales Risiko - Prozentsatz des Risikos pro Handel.


        • Take_Profit - Take-Profit-Niveau (Gewinnziel).

        • Stop Loss - Stop-Loss-Niveau (Verlustgrenze).

        • Breakeven Stop - Breakeven Stop (Stop in die Break-Even-Zone verschieben).

        • Breakeven Step - Schrittgröße für die Bewegung zum Break-Even.

        • Trailing Start - Trailing Start (automatische Stop-Bewegung einleiten).

        • Trailing Stop - Trailing Stop (dynamischer Stop, der dem Preis folgt).

        • Trailing Step - Trailing Step (Abstand zum aktuellen Kurs).


        • Einrichten für Impulshandel - Einstellungen für die Impulshandelsstrategie.

          • Percent_or_Points__1_Step_Price_Bar[0]/[1] - Prozent oder Pips vom dynamischen Preis, um eine Pending Order zu setzen (auf dem aktuellen oder vorherigen Bar).
          • Percent_or_Points__Deviations_Bars - prozentuale Abweichung vom dynamischen Preis, um eine Pending Order zu eröffnen.
          • Balken (0 oder 1) - platziert eine Pending Order auf dem aktuellen (0) oder vorherigen (1) Balken.
          • Bars Delete Order Signal 1/2 - löscht eine schwebende Order basierend auf dem Signal 1 / 2 (abhängig von den vergangenen Bars).

        • Faktor Preis 1,1 / 2,0 / 1,1 - Preisstärkefaktor (Multiplikator für die Berechnung des Preisniveaus).

        • Korrektur StopLoss / Take Profit - Anpassung der Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, nachdem eine Pending Order ausgelöst wurde.

        • Anpassung des Spreads an den Stop-Loss - Berücksichtigung des durchschnittlichen Spreads bei der Berechnung von Take-Profit, Stop-Loss, Breakeven und Trailing Levels.

          • Breite_Text - Schriftgröße.

          • Schriftart Text auswählen - Schriftart.

          Handel innerhalb einer Woche:

          • Montag - Handel am Montag;

          • Dienstag - Handel am Dienstag;

          • Mittwoch - Handel am Mittwoch;

          • Donnerstag - Handel am Donnerstag;

          • Freitag - Handel am Freitag;

          • Samstag - Handel am Samstag;

          • Sonntag - Handel am Sonntag;

          Handel innerhalb eines Tages:

          • Zeit verwenden - wenn zutreffend, erfolgt der Handel nach Zeit;

          • GMT-Modus - manuelle Einstellung;

          • Every_Day_Start/End - Uhrzeit (hh:mm);

          Abschaltung am Freitag:

          • Use time - wenn auf true gesetzt, geht der Handel nach Zeit;

          • Disable_in_Friday - Zeit der Beendigung der Arbeit am Freitag (hh:mm).

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Empfohlene Produkte
          Doctor
          Andrey Kolmogorov
          Experten
          Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
          PairsTrading
          Evgenii Kuznetsov
          3.67 (9)
          Experten
          Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
          Pattern and level
          Dmitrii Orlovskii
          Experten
          Signal - https://www.mql5.com/en/signals/2286646?source=Site+Signale+Mein Handel seit Februar. Das Risiko ist 0,25% pro Transaktion von der Einzahlung ( empfohlen) Der Expert Advisor sucht nach 16 Mustern von 4 Balken auf einem starken Unterstützungs- oder Widerstandsniveau. Der Test wurde über den Zeitraum von 15 Jahren 2010-2024 ( 12 ) durchgeführt mit einem festen Risiko von $25 pro Handel ( Test ) , was 0. 25 % von 10 .000 $ ( oder 2, 5 % von 1 .000 $ ) . Das feste Risiko ermöglicht es Ihn
          Artificial Neural Network Plus
          Vladimir Tkach
          3.67 (3)
          Experten
          Der Expert Advisor handelt mit den Signalen eines künstlichen neuronalen Netzes mit einer versteckten Schicht. Das Vorhandensein eines Signals wird am Ende des angegebenen Zeitraums überprüft. HAUPTPARAMETER Option Net - Einstellung des Orderrasters. Bei der Platzierung einer Marktorder (nicht schwebend, Offset der schwebenden Order=0 ) nach einem Signal wird das Ordergitter eingestellt. Folgende Richtungen sind möglich: dem Trend folgen , gegen den Trend und beide Richtungen . Die Anzahl der pl
          Fitpro 10 Scalper
          Heni Muthia
          Experten
          Fitpro 10 Scalper Expert Advisor ist ein automatisierter Forex-Handelsroboter, der für die am meisten gehandelten Währungspaare entwickelt wurde. Die Strategie basiert auf der Verwendung mehrerer MT4-Indikatoren . Jeder Einstiegspunkt wird mithilfe eines fortschrittlichen Eingangsfilters berechnet, der auf der Analyse der Bewegung des Preisdiagramms basiert. Jeder Auftrag ist durch einen festen Stop-Loss gesichert, während kein Martingal, kein Grid, Scalp oder Hedge. Paramater - Magic Order - is
          Expert Smart Trend MT4
          Ruslan Pishun
          2.5 (2)
          Experten
          Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
          Gmaster Network pending orders NPO
          Oleg Papkov
          Experten
          Der Expert Advisor handelt unter Verwendung des Stochastik-Indikators mit den angegebenen Parametern. Ein Handel wird bei der Überkreuzung der angegebenen Niveaus eröffnet. Die Standardwerte sind K = 11, D = 3, Sl = 3. Der EA eröffnet einen Handel, wenn die vom Händler angegebenen überkauften und überverkauften Niveaus überschritten werden. Trades werden durch Take-Profit-Levels geschlossen, die vom Broker verborgen werden. Wenn eine falsche Richtung gewählt wird, eröffnet der EA ein Mittelungsg
          H4 GBPUSD Trend Scalper
          Valeriy Potapov
          Experten
          H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
          ForexXcelerator
          Andrey Kozak
          Experten
          Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
          JumpLump
          Olga Zhdanova
          Experten
          Eine tolle Ergänzung für Ihr lukratives Portfolio an Fachberatern. Die Strategie basiert auf einem Algorithmus zum Durchbrechen der gebauten Levels für einen bestimmten Zeitraum. Der EA hat einen festen StopLoss, mit dem Sie den minimalen Drawdown beibehalten können. Getestet auf alle Ticks mit der Tick Data Suite, mit den bestmöglichen realen Handelsbedingungen, sehen Sie sich das Video an. Preis für die ersten 10 Käufer $ 75 (Ich bitte Sie, Ihre Berichte in den Kommentaren zu posten) Empfeh
          Turbo Scalper PRO
          Leven Yavorov
          Experten
          Dies ist ein vollautomatischer Handelsroboter für das Währungspaar EURCHF, der aber auch für den Handel mit anderen Währungspaaren konfiguriert werden kann. TURBO SCALPER PRO verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf dem MACD, dem parabolischen SAR und dem gleitenden Durchschnittsindikator basiert. Der Roboter arbeitet im vollautomatischen Modus, auf dem Zeitrahmen M1. Der Trader muss ihn nicht für den Handel einrichten. Öffnen Sie EURCHF und verbinden Sie TURBO SCALPER PRO nur mit EURCHF M1 u
          Fundamental Robot MT4
          Kyra Nickaline Watson-gordon
          Experten
          Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
          TrendLines And Volumes
          Alexander Nikolaev
          Experten
          Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
          Blue CARA MT4
          Duc Anh Le
          Experten
          | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
          Anti Scalping Trader mk
          DMITRII GRIDASOV
          Experten
          „ANTI SCALPING TRADER EA“   – ein fortschrittliches, automatisches Handelssystem basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Kursanalyse! Dieser Expert Advisor ist so konzipiert, dass er Ihnen den gesamten Handel abnimmt. 14 Set-Dateien stehen zur Verfügung!  D1 timeframe! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: XAUUSD Set_file EURUSD Set_file NZDCAD Set_file CHFJPY Set_file CADJPY Set_file EURGBP Set_file GBPJPY Set_file GBPCAD Set_file CADCHF Set_file AUDCHF Set_file
          Elf Scalper GBPUSD 5min
          Alexey Kapkov
          Experten
          Der Expert Advisor verwendet ein integriertes System von "Recovery" (Sperren) und Balance Recovery. Der EA basiert auf einem benutzerdefinierten Indikator "Elf", die eine Handelsstrategie in sich selbst ist. Das Funktionsprinzip dieses EA ist der Breakdown/Rollback von Unterstützungsniveaus in Richtung des Trends. Eingebaute Indikatoren ermöglichen es Ihnen, die Richtung des Trends zu bestimmen, so dass alle Aufträge nur in die Richtung des Trends verschoben werden. Die Standardeinstellungen
          Baby Shark
          Tran Quang Trung
          5 (1)
          Experten
          Dies ist ein Price Action Trading Robot, der EA wird sich an den mittelfristigen Trend und Preis halten, um Trades zu liefern. Aufträge sind immer durch die vom Benutzer festgelegten Stop-Loss-Punkte geschützt. Mit dem Kapital-Management-System, wird es helfen, dass EA arbeitet in Übereinstimmung mit seinem Zweck. Telegramm : https://t.me/trungtqIT Zeitrahmen ist H1. Mindestkontostand: $100. Achtung ist wichtig: EA nur live testen auf Demo oder realen Konten. Backtest-Ergebnisse sind nur zufälli
          Night Rocker EA
          Sergey Sobakin
          1 (1)
          Experten
          Night Rocker EA ist ein Nachtscalper, der über ein System zur Bewertung der Marktvolatilität verfügt und während einer Periode, in der die Preise flach sind, handelt. Darüber hinaus gibt es einen eingebauten Filter von Spread und Slippage. Jeder offene Auftrag hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Außerdem schließt das System zur Bewertung der Marktvolatilität Aufträge, wenn sich die Marktbedingungen in eine für den Händler negative Richtung verändern. Der Expert Advisor arbeitet mit den Pa
          IRobot Alligators
          Paranchai Tensit
          Experten
          IRobot Alligators ist ein Expert Advisor, der auf der Chaostheorie und dem technischen Indikator Alligator basiert. Dieser Expert Advisor besteht aus drei Linien, die auf einem Preisdiagramm überlagert werden und den Kiefer, die Zähne und die Lippen des Alligators darstellen. Er wurde entwickelt, um zu bestätigen, dass ein Trend in Kraft ist und in welche Richtung er geht. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten bewegt sich der kürzeste (grün) zuerst, gefolgt vom mittleren (rot) und dann vom län
          EA Bollinger Band High Distance
          Zafar Iqbal Sheraslam
          Experten
          Der EA von Bollinger Bands ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das von Händlern und Anlegern verwendet wird, um die Preisvolatilität und potenzielle Preisumkehrpunkte in Finanzmärkten wie Aktien, Devisen oder Kryptowährungen zu analysieren. Sie bestehen aus drei Linien: Das mittlere Band: Dies ist in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) des Preises über einen bestimmten Zeitraum. Der am häufigsten verwendete Zeitraum ist 20. Das obere Band: Dies ist die Summe aus dem
          Grid EA with Smart mode
          Dmitriy Tyunin
          Experten
          Der Grid EA (mit Smart Mode) basiert auf einer Strategie mit einem dynamischen Grid-Kanal, der lange ohne Rollback auskommt. Der Roboter kann für den Handel mit beliebigen Instrumenten nach einer entsprechenden Optimierung verwendet werden. Mit den Standardparametern wird er empfohlen für: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Überwachung des EA-Handels: https: //www.mql5.com/ru/signals/538873 Hauptmerkmale Vollständig automatisierter Handel Anpassbare Einlagensicherung Erzwungene Auftragsschl
          Force Trade X
          Yu Xin Pu
          Experten
          Force Trade X ist ein EA, der auf Force Index basiert. Force Index Parameter wie BuyPeriod, BuyShift, BuyValue, SellPeriod, SellShift und SellValue können angepasst werden. Force Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch Force Trade X wahr werden. Viel Erfolg! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
          GoldenTrend
          Aliaksandr Sych
          Experten
          GoldenTrend - ein hochfrequenter Scalping Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gewinne aus kleinsten Marktbewegungen zu erzielen. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen für die Preis- und Volumenanalyse und eröffnet täglich Dutzende von hochpräzisen Trades mit minimalem Risiko. Warum GoldenTrend? Монитор Ultraschnelle Trades : Erzielen Sie Gewinne bei Bewegungen von 5-15 Pips. Ideal für ECN-Konten mit niedrigen Spreads. Adaptive Strategie : Passt sich automatisch
          Golden Wings
          Thi Tra Mi Duong
          Experten
          EA Golden Wings ist ein vollautomatischer EA, der für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Er basiert auf maschinellem Lernen, Clusteranalyse und genetischen Algorithmen. EA enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster und Standardhandelsindikatoren verwendet. Experte zeigte stabile Ergebnisse auf XAUUSD in 2015-2021 Zeitraum. Es werden keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, keine Martingale, kein Grid, Scalp oder Hedge. Merkmale: + Vollautomatisc
          Pro Price Action OB EA mz
          DMITRII GRIDASOV
          Experten
          PRO PRICE ACTION OB EA – ein hervorragendes automatisches Handelssystem basierend auf Preisaktionsforschung! Dieser Expert Advisor erledigt alle Handelsaufgaben für Sie – einfach einrichten und vergessen! Sieben Set-Dateien verfügbar!   D1 timeframe! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: NZDCAD Set_file EURUSD Set_file USDCHF Set_file NZDUSD Set_file AUDUSD Set_file USDJPY Set_file AUDCHF Set_file Die Handelsidee basiert auf dem bekannten, leistungsstarken Preisaktions
          Quantum Zone
          Alex Amuyunzu Raymond
          Experten
          Quantum Zone Trader - Professioneller Price Action Expert Advisor Überblick Quantum Zone Trader ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das auf reinen Price-Action-Prinzipien basiert. Der EA identifiziert automatisch hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen und führt präzise Einstiege basierend auf institutionellen Handelskonzepten aus. Dieser EA wurde für seriöse Trader entwickelt, die die Marktstruktur verstehen. Er kombiniert die Erkennung von
          EA Bollinger Bands
          Zafar Iqbal Sheraslam
          Experten
          Der EA (Expert Advisor) Distance of Bollinger Bands ist eine Handelsstrategie oder ein Algorithmus, der auf den Finanzmärkten, insbesondere beim Devisenhandel, eingesetzt wird. Bollinger Bänder sind ein Instrument der technischen Analyse, das aus einem mittleren Band (in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt) und zwei äußeren Bändern (Standardabweichungen des mittleren Bandes) besteht. Die EA Distance of Bollinger Bands Strategie konzentriert sich auf die Messung des Abstands zwischen
          Expert BDT MT4
          Vladimir Khlystov
          Experten
          Advisor auf Basis der Dreiecksarbitrage. Der Expert Advisor analysiert die Kurse aller Handelsinstrumente auf dem gesamten in der Marktübersicht eröffneten Konto . Die Analyse erfolgt auf Kosten anderer Währungspaare, die durch eine einzige Währung verbunden sind (Währungsdreiecke) . Beispiele für Dreiecke: EURUSD - USDJPY - EURJPY USDCAD - CADCHF - USDCHF EURGBP - GBPUSD - EURUSD AUDUSD - USDCAD - AUDCAD GBPAUD - AUDUSD - GBPUSD Der Expert Advisor analysiert jede Währung durch die anderen bei
          EA Secret Average Trade MT4
          Ruslan Pishun
          Experten
          Secret Average Trade : Dies ist ein revolutionäres System, das sich von allen anderen unterscheidet. Die Strategie verwendet Algorithmen wie Gitter, Mittelwertbildung, Hedging und nutzt teilweise Martingale-Algorithmen. Es wird mit 17 Währungspaaren gleichzeitig gehandelt und verwendet folgende Zeitrahmen: 9. Vollautomatischer Handel mit der Berechnung von Einstiegen auf der Grundlage eines Systems verschiedener Trends und unterstützt auch den umgekehrten Handel. Vorteile Teilweise Schließung,
          GoldMine EA MT4
          Jerald Jay Cruz
          Experten
          Kein Zwangseinstieg und kein Martingal!!! Dieser EA ist so konzipiert, dass er die besten Setup-Trades identifiziert und etwa 3 bis 5 hochwertige Trades pro Woche für jedes Währungspaar ausführt. Dieser Expert Advisor (EA) ist auf XAU/USD (Gold) zugeschnitten und arbeitet auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen . Die Strategie kombiniert den Commodity Channel Index (CCI) mit einem gleitenden Durchschnitt (MA) , um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Ausstiege effektiv zu steuern. Hauptmerkma
          Käufer dieses Produkts erwarben auch
          AI Forex Robot MT4
          MQL TOOLS SL
          4.69 (13)
          Experten
          AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
          Quantum Emperor MT4
          Bogdan Ion Puscasu
          4.85 (171)
          Experten
          Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
          Vortex Gold MT4
          Stanislav Tomilov
          5 (21)
          Experten
          Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
          Quantum King MT4
          Bogdan Ion Puscasu
          5 (2)
          Experten
          Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
          AI Prop Firms MT4
          MQL TOOLS SL
          Experten
          AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
          KT Gold Nexus EA MT4
          KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
          5 (2)
          Experten
          ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
          Jesko
          Cence Jk Oizeijoozzisa
          Experten
          Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
          Golden Mirage mt4
          Michela Russo
          5 (3)
          Experten
          Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
          Goldex AI
          Mateo Perez Perez
          4.29 (28)
          Experten
          Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
          Gold Emperor EA
          Dmitriq Evgenoeviz Ko
          1 (1)
          Experten
          Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
          Aura Black Edition
          Stanislav Tomilov
          4.6 (20)
          Experten
          Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
          The Golden Way
          Lin Lin Ma
          Experten
          The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
          The Gold Reaper MT4
          Profalgo Limited
          4.58 (31)
          Experten
          PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
          XG Gold Robot MT4
          MQL TOOLS SL
          4.32 (38)
          Experten
          Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
          Advanced Multi Scalping EA m
          DMITRII GRIDASOV
          5 (1)
          Experten
          ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
          The Infinity EA MT4
          Abhimanyu Hans
          3.77 (31)
          Experten
          KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
          EA Legendary Scalper MT4
          Ruslan Pishun
          Experten
          Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
          Blox
          Cence Jk Oizeijoozzisa
          5 (2)
          Experten
          Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
          Gold King AI MT4
          Rodrigo Arana Garcia
          5 (1)
          Experten
          Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
          Theranto v3
          Hossein Davarynejad
          Experten
          ////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
          Fundamental Trader
          Sara Sabaghi
          4.82 (17)
          Experten
          Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
          Gann Gold EA MT4
          Elif Kaya
          5 (2)
          Experten
          Live-Signal (245% Gewinn in einem Monat - Einzahlung 340$ Gewinn 1080$) - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach 2 Käufe erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Gewinn, Fixed kleinen Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin dara
          Gold Trade Pro
          Profalgo Limited
          4.61 (23)
          Experten
          Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
          Javier Gold Scalper V2
          Felipe Jose Costa Pereira
          5 (3)
          Experten
          Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
          Aura Neuron MT4
          Stanislav Tomilov
          4.58 (12)
          Experten
          Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
          Gold Medalist
          Dmitriq Evgenoeviz Ko
          Experten
          Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
          AW Recovery EA
          AW Trading Software Limited
          4.35 (85)
          Experten
          Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
          HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
          Martin Alejandro Bamonte
          3.67 (3)
          Experten
          ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
          Quantum HFT Prop Firm
          Ho Tuan Thang
          4.92 (111)
          Experten
          NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLAREN ZU $99! Danach wird der Preis auf $199 erhöht. HFT Propfirm Challenge Performance Monitor Kontonummer: 44787199 Server: ICMarketsSC-Demo04 Passwort: quantum123 Sie erhalten einen BONUS im Wert von $399, nachdem Sie die HFT Prop Firm Challenge Runde bestanden haben Quantum HFT Prop Firm ist ein EA, der entwickelt wurde, um den Wettbewerb der HFT Prop Firms zu bestehen. Bitte beachten Sie, dass dieser Expert Advisor (EA) nicht mit einem echten Konto verwendet wer
          Gold Mining EA
          Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
          5 (1)
          Experten
          Gold Mining EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das momentumbasierte technische Analyse mit intelligentem Grid-Management kombiniert. Dieser EA wurde in erster Linie für Trendmärkte wie Gold (XAUUSD) entwickelt und verwendet eine einzigartige Kombination aus Aroon Oscillator und RSI-Indikatoren, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig das Risiko durch mehrere Schutzmechanismen zu steuern. Handelsstil: Grid Trading mit Trendfolge B
          Weitere Produkte dieses Autors
          Ultra Breakout
          Ruslan Pishun
          2 (1)
          Experten
          Das Handelssystem verwendet eine echte Ausbruchsstrategie mit einer intelligenten Berechnungsmaschine, um schlechte Signale zu eliminieren. Der EA wurde nur für EURUSD H15 entwickelt und optimiert. Wir empfehlen die Wahl eines Brokers mit einem festen Spread von 5 bis 20 Punkten, mit einem Null-STOPLEVEL und fünfstelligen Kursen. Sie können die Einstellungen ändern und andere Paare ausprobieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Trades sind immer mit STOPLOSS, Smart Trailing und Breakeven abges
          EA Skynet
          Ruslan Pishun
          2.93 (14)
          Experten
          Es handelt sich um einen vollautomatischen, intelligenten und adaptiven Algorithmus. Das SKYNET-System berechnet die historischen Daten und führt die Analyse auf der Grundlage der prozentualen Wahrscheinlichkeit durch, wo der bevorstehende Ausbruch aus dem Unterstützungs- und Widerstandsniveau stattfinden wird, und platziert ausstehende Aufträge. Der Expert Advisor passt sich an alle Marktbedingungen an. Er wurde mit echten Ticks mit einer Qualität von 99,9% getestet und optimiert. Er hat den St
          Trend modified for mql5
          Ruslan Pishun
          5 (2)
          Indikatoren
          Der zeichnet Trendlinien mit einstellbarer Trendbreite, mit Trendausbruchseinstellungen und Benachrichtigungen über Trendausbrüche (Alarm, Ton, E-Mail) und über einen neu erschienenen Pfeil. Die Pfeile zeigen auf die Richtung der zu eröffnenden Order (BUY, SELL). Parameter MaxHistoryBars - die Anzahl der Bars in der Historie. Depth (0 = automatische Einstellungen) - Suchbereich. Breite Trend (0 = automatische Einstellungen) - Breite des Trends. (true = geschlossene Balken in Trendrichtung),(fal
          EA Golden Dragon
          Ruslan Pishun
          Experten
          Dies ist eine klassische Handelsstrategie, die in die Kategorie der Ausbruchssysteme fällt. Sie bilden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die die weitere Kursbewegung vorübergehend begrenzen. Wenn der Kurs das Unterstützungsniveau nach unten durchbricht oder das Widerstandsniveau nach oben durchbricht, entsteht ein starkes Momentum in der Ausbruchsrichtung, das es ermöglicht, bei starken Kursbewegungen mit mäßigem Risiko Gewinne zu erzielen. Für die Entwicklung der Strategie haben wir histo
          EA Red Dragon MT5
          Ruslan Pishun
          2.7 (10)
          Experten
          Der Expert Advisor verwendet eine Strategie, die auf der Aufschlüsselung der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsebenen basiert. Es wird ein adaptiver Trade-Trailing-Algorithmus verwendet. Der EA verwendet einen sehr kleinen SL, so dass das Konto immer vor Aktien Drawdown mit einem sehr niedrigen Risiko pro Handel geschützt ist. Der EA integriert ein System der teilweisen Positionsschließung bei Slippages (kann konfiguriert werden). Er wurde mit echten Ticks mit einer Qualität von 99,9% g
          Wolfe waves modified for mql5
          Ruslan Pishun
          Indikatoren
          Dieser einzigartige Indikator bildet automatisch Wolfe Waves und bietet eine hocheffiziente Handelsstrategie. Verwenden Sie Wenn die Zahl 5 erscheint, warten Sie, bis die erste Kerze hinter dem Gleitenden Durchschnitt geschlossen ist, und sehen Sie sich dann die drei Mittellinien an, die zeigen, welches Lot-Volumen verwendet werden sollte, wenn der fünfte Punkt die Linie um 25 % überschritten hat. Die Kerze wird hinter dem Moving Average geschlossen, und dann eröffnen wir einen Handel mit dem Lo
          EA Skynet MT5
          Ruslan Pishun
          2.25 (4)
          Experten
          Es handelt sich um einen vollautomatischen, intelligenten und adaptiven Algorithmus. Das SKYNET-System berechnet die historischen Daten und führt die Analyse auf der Grundlage der prozentualen Wahrscheinlichkeit durch, wo der bevorstehende Ausbruch aus dem Unterstützungs- und Widerstandsniveau stattfinden wird, und platziert ausstehende Aufträge. Der Expert Advisor passt sich an alle Marktbedingungen an. Er wurde mit echten Ticks mit einer Qualität von 99,9% getestet und optimiert. Er hat den St
          Wolfe waves ultra for MT5
          Ruslan Pishun
          5 (4)
          Indikatoren
          Der Indikator zeichnet automatisch Wolfe-Wellen. Der Indikator verwendet Wolfe-Wellen, die in drei Zeitrahmen gefunden werden. Dieser Indikator ist besonders genau, da er auf einen Ausbruch in der Wellenrichtung wartet, bevor er ein Handelssignal gibt. Empfohlener Zeitrahmen: М1. Merkmale des Indikators Erstaunlich einfach zu handeln. Der Indikator ist in der Lage, alle Muster der Wolfe-Wellen in dem angegebenen Zeitintervall zu erkennen. Es ist eine Überprüfung der potentiellen Punkte 1,2,3,4,
          Colored Candles Bulls and Bears
          Ruslan Pishun
          Indikatoren
          Der Indikator zeigt bullische, bärische und Doji-Kerzen an. Außerdem wird die Anzahl der Kerzen (bullish, bearish und doji) für die letzten N Tage berechnet. Sie können die Farben sowohl für die Kerzenkörper als auch für die Kerzenschatten auswählen. Sie können auch aktivieren, dass nur Kerzenkörper gefärbt werden. МetaТrader 5 Version: https: // www.mql5.com/en/market/product/11649 Parameter Farbe Bullen = Farbe der bullischen Kerzenkörper Farbe Schatten Bullen = Farbe der bullischen Kerzenscha
          Info body and shadow candles
          Ruslan Pishun
          Indikatoren
          Der Indikator 'Info Körper und Schattenkerzen' färbt die Kerzenkörper und -schatten entsprechend den Einstellungen. Wenn der Parameter "Kerzenkörpergröße" beispielsweise 10 ist, sucht der Indikator nach Kerzen, die eine Körpergröße von 10 oder mehr haben. Die Kerzenschatten werden auf die gleiche Weise berechnet. Erkannte Kerzen können eingefärbt werden (Körperfarbe, Schattenfarbe). Der Indikator kann sowohl für vier- als auch für fünfstellige Notierungen eingestellt werden. МetaТrader 5 Version
          Wolfe waves modified
          Ruslan Pishun
          Indikatoren
          Dieser einzigartige Indikator bildet automatisch Wolfe-Wellen. Merkmale Findet die Punkte und baut die Linien automatisch auf. Effiziente Handelsstrategie. Keine Neuberechnungen, keine Verzögerungen. Die Schaltfläche zum Neustart des Indikators befindet sich direkt auf dem Chart. Der Indikator hat mehrere konfigurierbare Parameter. Verwenden Sie . Wenn die Zahl 5 erscheint, warten Sie, bis die erste Kerze hinter dem Gleitenden Durchschnitt geschlossen ist, dann schauen Sie sich die drei mittle
          Trend modified
          Ruslan Pishun
          5 (1)
          Indikatoren
          Der modifizierte Trendindikator zeichnet Trendlinien mit einstellbarer Trendbreite, mit Trendausbruchseinstellungen und Benachrichtigungen über Trendausbrüche (Alarm, Ton, E-Mail) und über einen neu erschienenen Pfeil. Die Pfeile zeigen in die Richtung der zu eröffnenden Order (BUY, SELL). Parameter User Bars - die Anzahl der Bars für die Berechnungen. Tiefe (0 = automatische Einstellungen) - Suchbereich (0 = automatische Einstellung). Breite Trend ( 0 = automatische Einstellungen) - Trendbreit
          Expert trend one point
          Ruslan Pishun
          Experten
          Wir präsentieren unseren völlig einzigartigen Expert Advisor "Expert trend one point": der EA handelt innerhalb eines Trends, er enthält eine komplexe Strategie (genannt "one point profit"), verwendet keinen Stop-Loss, verwendet keinen einstellbaren Take-Profit, er passt den Take-Profit pro einen Punkt Gewinn an. Der EA arbeitet mit vier- oder fünfstelligen Preisen. Sie können den Expert Advisor für beliebige Währungspaare verwenden, es wird jedoch empfohlen, Symbole mit niedrigem Spread und nie
          Wolfe waves ultra
          Ruslan Pishun
          5 (1)
          Indikatoren
          Wolfe Waves ultra zeichnet automatisch Wolfe Waves. Der Indikator sucht die Wolfe Waves auf drei Zeitrahmen. Dieser Indikator ist besonders genau, da er auf einen Ausbruch in der Wellenrichtung wartet, bevor er das Handelssignal gibt, was zu einer sehr hohen Gewinnquote führt. Merkmale Erstaunlich einfach zu handeln. Der Indikator ist in der Lage, alle Wolfe-Wave-Muster in einem bestimmten Intervall zu erkennen. So wird jedes Extremum auf die möglichen 1,2,3,4,5 Punkte abgesehen von den ZigZag-
          EA on waves Woolf
          Ruslan Pishun
          Experten
          Der EA eröffnet Aufträge mit dem Wolfe-Wellen-Indikator, verwendet auch die Martingale und Smart Trailing Stop, Stop Loss und Take Profit. Trades sind immer mit STOPLOSS, Smart Trailing und Breakeven geschützt. Dieser EA ist einfach zu bedienen. Der EA hat sich auf EURUSD M5 bewährt, Sie können jedoch die Einstellungen für bessere Ergebnisse auf anderen Währungen ändern. Einstellungen Einstellung EA - Einstellungen des Advisors. Invest More - bei dem Wert 'true' erhöht sich die Lotgröße mit wac
          Time close bar
          Ruslan Pishun
          Indikatoren
          Dieser Indikator zeigt die Zeit bis zur Eröffnung eines neuen Balkens oder einer neuen Kerze an. Beispiele dafür, wie viel Zeit bis zur Eröffnung eines neuen Balkens verbleibt: Ein Beispiel für den Zeitrahmen M1: 05 = 05 Sekunden. Ein Beispiel für den H1-Zeitrahmen: 56:05 = 56 Minuten und 05 Sekunden. Ein Beispiel für den Zeitrahmen D1: 12:56:05 = 12 Stunden, 56 Minuten und 05 Sekunden. Ein Beispiel für den Zeitrahmen W1: W1(06): 12:56:05 = 6 Tage, 12 Stunden, 56 Minuten und 05 Sekunden. МetaТra
          Open Modify Delete All Types Orders
          Ruslan Pishun
          Utilitys
          Der SCRIPT eröffnet , ändert und löscht alle Arten von Aufträgen: BUY, SELL, BUYLIMIT, SELLLIMIT, BUYSTOP, und SELLSTOP. Merkmale Aufträge können sowohl durch Kommentare als auch durch Magie geöffnet werden. Auftragsraster. Modifikation von Take Profit und Stop Loss. Orders können nach Typ, Magie und Kommentaren gelöscht werden. Marktaufträge werden gelöscht, wenn die Magie = 0 ist. Ein Benachrichtigungsfenster erscheint nach dem Öffnen, Ändern oder Entfernen von Aufträgen. Multitasking-Skript.
          EA Alex
          Ruslan Pishun
          1.8 (5)
          Experten
          Der Expert Advisor enthält mehrere Handelsstrategien, darunter den Handel mit Nachrichten, die Verwendung von Indikatoren, Preisgeschwindigkeit und verschiedene integrierte Filter. Der EA platziert schwebende Aufträge. Er hat den Stresstest erfolgreich abgeschlossen. Kein Martingal Keine Arbitrage Keine andere riskante Strategie enthalten Kein Scalping Funktionierendes Währungspaar/Zeitrahmen: EURUSD H1. Optimiert. Sie können den Expert Advisor an jedes Währungspaar anpassen! Hauptmerkmale: Es
          EA Fox
          Ruslan Pishun
          Experten
          Es handelt sich um ein innovatives, intelligentes System, das aus 4 Strategien besteht, die hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten für Preisausbrüche auf dem H1-Zeitrahmen erkennen. Der Expert Advisor umfasst 3 komplexe technische Strategien und eine Scalping-Strategie. Der Expert Advisor ist vollständig optimiert und sofort einsatzbereit! Es ist möglich, jede Strategie zu deaktivieren oder sie alle zusammen zu verwenden. Der EA verwendet einen sehr kleinen SL, so dass das Konto bei einem se
          EA Innovative PRO
          Ruslan Pishun
          1 (1)
          Experten
          EA Innovative PRO ist ein vollautomatischer EA für den Devisenhandel. Er basiert auf drei kombinierten adaptiven Algorithmen. Folgt der Bewegung des Marktpreises. Er wurde mit echten Ticks mit 99,9% Qualität backgetestet und optimiert. Der Expert Advisor hat erfolgreich den Stresstest mit Slippage und Provisionen bestanden, die den realen Marktbedingungen entsprechen. Der EA eliminiert das zusätzliche Rauschen und wählt die bequemste Strategie für den Handel. Er platziert dynamisch einen Trailin
          EA named Chappie
          Ruslan Pishun
          2 (4)
          Experten
          Chappie ist ein intelligenter, anpassungsfähiger Roboter. Chappie handelt auf der Grundlage mehrerer Handelssysteme mit schwebenden Aufträgen, der Roboter manipuliert die schwebenden Aufträge, folgt der Preisbewegung des Marktes und berechnet die Preisbewegung für den genauesten Markteinstieg. Die EA-Grundeinstellungen werden für EURUSD berechnet. Über 1000 Tests wurden mit echten und historischen Daten mit einer Qualität von 99,9% durchgeführt. Chappie ist das Ergebnis einer langjährigen Entwic
          EA Two MA
          Ruslan Pishun
          5 (1)
          Experten
          Der Expert Advisor handelt nach zwei gleitenden Durchschnittslinien . Es gibt auch zwei Arten der Auftragsschließung: 1) wenn ein gegenteiliges Signal vorliegt, 2) Schließen des Auftrags durch Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop. Sie können Indikatoren für gleitende Durchschnitte konfigurieren. Wichtigste Vorteile Die Möglichkeit, mit festen Lots und MM zu arbeiten. Sechs Modifikationen für den Trailing Stop. Einfach zu bedienen. Zwei Arten der Auftragsschließung. Der EA funktioniert mit a
          Two Dragon
          Ruslan Pishun
          Indikatoren
          Two Dragon ist ein fortschrittlicher Indikator zur Erkennung von Trends, der komplexe mathematische Algorithmen verwendet. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und Symbol. Der Indikator wurde mit der Möglichkeit entwickelt, alle Parameter nach Ihren Anforderungen anzupassen. Jede Funktion kann aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn sich ein Kauf-/Verkaufstrend ändert, benachrichtigt der Indikator mit Hilfe von Benachrichtigungen: Warnung, Tonsignal, E-Mail, Push. МetaТrader 5 Version: https: //w
          EA Red Dragon
          Ruslan Pishun
          2.13 (8)
          Experten
          Der Expert Advisor verwendet eine Strategie, die auf der Aufschlüsselung der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsebenen basiert. Es wird ein adaptiver Trade-Trailing-Algorithmus verwendet. Der EA verwendet einen sehr kleinen SL, so dass das Konto immer vor Aktien Drawdown mit einem sehr niedrigen Risiko pro Handel geschützt ist. Der EA integriert ein System der teilweisen Positionsschließung bei Slippages (kann konfiguriert werden). Er wurde mit echten Ticks mit einer Qualität von 99,9% g
          Neon System N1 PRO
          Ruslan Pishun
          1.75 (4)
          Experten
          Neon System N1 PRO ist ein Langzeitsystem, das 10 verschiedene Strategien enthält. Jede Strategie enthält mehrere Indikatoren, das System ist für den realen Handel konzipiert. Das System verwendet 50 Standardindikatoren, der Roboter enthält 10 Strategien. Dieses System ist nicht für diejenigen, "die alles auf einmal wollen". Dieses System setzt einen professionellen langfristigen Handel auf dem Forex-Markt voraus. Der Roboter wurde in einem speziellen Tester mit echten Ticks getestet. Er verwend
          EA Black Scorpion
          Ruslan Pishun
          2.88 (8)
          Experten
          Der EA verwendet die auf dem Ausbruch basierende Strategie. Der Breakout-Handel ist eine der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Strategien unter Forex-Händlern. Diese Strategie wurde schon vor langer Zeit entwickelt und wurde wiederholt an historischen Daten getestet, die hervorragende Ergebnisse zeigten. Der EA verwendet 3 Arten von Trendausbrüchen (Unterstützungs- und Widerstandsausbruch, Ausbruch aus dem Abwärtstrend, Ausbruch aus dem Aufwärtstrend). Der EA verwendet einen sehr kleine
          Ultimatum Breakout
          Ruslan Pishun
          2 (10)
          Experten
          Ultimatum Breakout - dieses Handelssystem verwendet die Strategie der gültigen Ausbrüche, mit mehreren benutzerdefinierten Indikatoren für die Beseitigung der schlechten Signale. Der EA verwendet eine sehr kleine SL, so dass das Konto immer von Equity Drawdown mit einem sehr niedrigen Risiko pro Handel geschützt ist. Der EA ist vollständig angepasst: berechnet den Spread - für schwebende Aufträge, Stop Loss, Trailing Stop, Breakeven. Er wurde mit echten Ticks mit einer Qualität von 99,9% geteste
          EA Gideon
          Ruslan Pishun
          5 (1)
          Experten
          Der EA Gideon ist ein Expert Advisor, der auf Nachrichten und auf Ereignisse handelt, die einen starken Einfluss auf den Markt haben, aber nicht regelmäßig auftreten! Das heißt, der EA öffnet Sell Stop und Buy Stop Pending Orders im Falle einer plötzlichen Preisänderung in eine beliebige Richtung und schließt sie automatisch mit dem von Ihnen gewünschten Gewinn. Und wir alle wissen, wie oft sich der Preis ändert, wenn eine "erfolgreiche" Nachricht erscheint, wie weit er nach oben oder unten gehe
          EA Manager
          Ruslan Pishun
          3 (2)
          Experten
          Der Expert Advisor verwendet eine Strategie, die auf einem Durchbruch basiert, und zwei zusätzliche Strategien, die auf starken Preisänderungen basieren. Sie können die Neigung des Durchbruchs, den Abstand zwischen den Durchbruchsniveaus und die Anzahl der Durchbruchsniveaus anpassen. Der Expert Advisor selbst markiert die Ebenen, die durchbrochen werden sollten. Der EA enthält zwei Strategien, die auf starken Preisänderungen basieren: Das heißt, der EA öffnet schwebende Sell Stop- und Buy Stop-
          EA Morpheus
          Ruslan Pishun
          2.42 (12)
          Experten
          Die auf einem Ausbruch basierende Strategie erzeugt Markteintrittssignale, wenn der Preis die Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet. Zur Erstellung der Strategie haben wir die historischen Daten der letzten 15 Jahre mit einer Qualität von 99,9% verwendet. Die besten Signale wurden ausgewählt und die falschen Signale wurden herausgefiltert. Der Expert Advisor führt eine technische Analyse durch und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen. Er verwendet ein Sys
          Auswahl:
          Keine Bewertungen
          Antwort auf eine Rezension