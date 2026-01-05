AURX System — ein professionelles algorithmisches Handelssystem der neuen Generation für XAUUSD (M5). Das System hat keine direkten Analoga im Market und basiert auf einer strikten Kontrolle der Marktbedingungen, Handelsdisziplin sowie einer sorgfältigen Auswahl zulässiger Marktphasen. Es handelt sich weder um einen indikatorbasierten Expert Advisor noch um eine шаблонhafte Strategie oder eine Anpassung eines populären Handelsansatzes, sondern um ein eigenständiges algorithmisches System mit eigener Entscheidungslogik. Der Algorithmus ist auf die Analyse des aktuellen Marktzustands und aktiver Preisbewegungen ausgerichtet und arbeitet mit dem tatsächlichen Preisverhalten in Echtzeit.

Algorithmische Grundlage — AURX System stellt einen umfassenden Algorithmus dar, der die Analyse der Preisdynamik, des aktuellen Marktzustands, der Volatilität, der Bewegungsphasen, zeitlicher Einschränkungen sowie externer Faktoren kombiniert. Im Betrieb des Systems kommen integrierte Filter für Handelssitzungen, Nachrichten und Spreads sowie Mechanismen zur Kontrolle der Anzahl von Trades und zum Risikomanagement zum Einsatz. Dieser Ansatz ermöglicht es dem System, ungeeignete Marktbedingungen auszufiltern und ausschließlich in kontrollierten Handelssituationen zu agieren.

Informationspanel (HUD) — AURX System ist mit einem eigenen Informationspanel ausgestattet, das die internen Zustände des Algorithmus in Echtzeit anzeigt. Alle auf dem Panel dargestellten Parameter sind Bestandteil der Handelslogik des Systems und spiegeln die aktuellen Marktbedingungen, die Aktivität der Filter sowie den Bereitschaftsgrad des Algorithmus zur Ausführung von Handelsaktionen wider. Das Informationspanel bietet eine anschauliche Darstellung der Marktbewertung durch das System und ermöglicht es dem Nutzer zu erkennen, unter welchen Bedingungen der Handel freigegeben oder blockiert ist.

Handelsprinzipien und Zweck des Systems — AURX System verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden und ist nicht auf eine hohe Handelsfrequenz ausgelegt. Der Algorithmus begrenzt die Handelsaktivität strikt und legt den Schwerpunkt auf die Qualität der Trades und nicht auf deren Anzahl. Jedes Handelssignal entspricht genau einem Trade, ohne wiederholte Einstiege oder unkontrolliertes Positionsaufstocken. Jeder Trade wird unter vordefinierten Risikobedingungen eröffnet und ist stets mit einem obligatorischen Stop-Loss versehen. Das System richtet sich an Trader, die kontrollierten, vorhersehbaren und professionellen algorithmischen Handel bevorzugen und keine aggressiven Handelsstrategien verfolgen.

Begrenzung des Testzeitraums und jährliche Optimierung — AURX System wird bewusst und gezielt ab dem Jahr 2020 getestet. Dieser Expert Advisor gehört zur Kategorie hochpräziser algorithmischer Systeme mit feiner interner Abstimmung, die empfindlich auf Veränderungen der Marktstruktur, der Volatilität und der Handelsbedingungen im Goldmarkt reagieren. Der Markt für XAUUSD verändert sich im Laufe der Zeit, weshalb die Verwendung sehr alter historischer Daten die realen Bedingungen des modernen Handels nicht widerspiegelt.

Aus diesem Grund erfordert AURX System eine jährliche Optimierung, die ich jedes Jahr im Januar durchführe. Auf Basis der Optimierungsergebnisse werden die Systemparameter an die aktuellen Marktbedingungen des vergangenen Zeitraums angepasst und zeigen im darauffolgenden Handelsjahr eine stabile und korrekte Funktionsweise. Dadurch kann das System im Live-Handel eingesetzt werden, ohne dass der Nutzer ständig manuelle Anpassungen vornehmen muss.

Die Einstellungen für jedes Jahr werden direkt in den Code des Expert Advisors integriert, wodurch ein korrekter Betrieb sowohl im Backtesting als auch im Live-Handel gewährleistet wird, ohne set-Dateien oder zusätzliche Konfigurationen zu verwenden. Der Nutzer muss die Strategie nicht selbst optimieren – das System ist von Beginn an einsatzbereit.

Aus diesem Grund erfolgt das Testen von AURX System auf Basis der letzten Jahre und nicht anhand von historischen Daten, die 7–10 Jahre zurückliegen. Ältere Historien unterscheiden sich häufig hinsichtlich der Kursqualität, der Tick-Struktur und der Spreads, was den praktischen Nutzen solcher Tests für die Bewertung des aktuellen Systemverhaltens reduziert.

Die Begrenzung des Testzeitraums auf die letzten Jahre stellt einen Vorteil und keinen Nachteil von AURX System dar. Das System arbeitet nicht mit „vergangenem Marktverhalten“ oder veralteten Preismustern, sondern mit dem aktuellen Preisverhalten in Echtzeit. Die Praxis zeigt, dass Strategien mit idealen Ergebnissen auf langen historischen Zeiträumen im realen Handel häufig an Effektivität verlieren. Die Verwendung eines relevanten Testzeitraums ermöglicht eine objektive Bewertung der Leistung von AURX System unter den Bedingungen, in denen es heute und in naher Zukunft eingesetzt wird.

Einrichtung, Standardbetrieb und GMT-Parameter (WICHTIG) — AURX System ist von Anfang an so konfiguriert und optimiert, dass es ohne zusätzliche Parametereinstellungen oder die Verwendung von set-Dateien betrieben werden kann. Der Expert Advisor ist unmittelbar nach der Installation einsatzbereit. Im täglichen Betrieb muss der Nutzer lediglich das Handelsvolumen oder den Risikoprozentsatz festlegen. Alle übrigen Parameter werden empfohlen unverändert zu lassen.

Der GMT-Parameter wird vom System verwendet, um die Handelslogik und den Nachrichtenfilter korrekt an die Serverzeit des Brokers anzupassen. Standardmäßig verwendet AURX System den am weitesten verbreiteten Server-Zeitzonenversatz: GMT+2 im Winter und GMT+3 im Sommer, der von den meisten gängigen Brokern genutzt wird. In den meisten Fällen ist keine zusätzliche Anpassung des GMT-Werts erforderlich.

Falls Ihr Broker eine nicht standardisierte Server-Zeitzone verwendet (z. B. GMT+0 bei Exness) oder Sie sich hinsichtlich des korrekten GMT-Werts unsicher sind, kann der Parameter manuell angepasst werden. Ein korrekt eingestellter GMT-Wert gewährleistet einen stabilen und vorhersehbaren Betrieb der algorithmischen Logik. Bei Bedarf können Sie mich vor oder nach dem Kauf kontaktieren, und ich helfe Ihnen bei der korrekten Einstellung des GMT-Werts für Ihren Broker.

Quotequalität und Brokerbedingungen (WICHTIG) — AURX System zählt zu den hochpräzisen algorithmischen Handelssystemen und ist empfindlich gegenüber der Qualität der Marktkurse. Der Algorithmus arbeitet mit dem aktuellen Preisverhalten in Echtzeit, weshalb die Korrektheit historischer Daten, die Tick-Dichte, die Struktur des Preisflusses sowie die Ausführungsqualität von Orders direkten Einfluss auf die Handelsergebnisse haben.

Das System wurde auf Basis qualitativ hochwertiger Marktkurse mit korrekter Historie und stabilen Handelsbedingungen entwickelt und optimiert. Bei der Verwendung unterschiedlicher Broker kann sich das Verhalten von AURX System aufgrund von Unterschieden in der Kursbildung, der Tick-Struktur und den spezifischen Handelsbedingungen des jeweiligen Brokers unterscheiden.

Vor dem Kauf des Expert Advisors wird dringend empfohlen, AURX System bei dem Broker zu testen, bei dem der Live-Handel geplant ist. Sollten die Testergebnisse zufriedenstellend sein, wird sich das System beim Handel mit demselben Broker entsprechend verhalten. Die Verwendung von Brokern mit dünner, geglätteter oder fehlerhafter Kurshistorie kann die Effizienz des Systems beeinträchtigen. Dies ist eine Eigenschaft hochpräziser Algorithmen und kein Nachteil von AURX System.

Hauptanforderungen und Empfehlungen

Handelsinstrument: XAUUSD

Zeiteinheit: M5

Mindesteinlage: ab 100 USD bei einem Handelsvolumen von 0.01 Lot

Broker: jeder seriöse ECN-Broker mit qualitativ hochwertigen Kursen

Kontotyp: ECN / RAW / Razor (Netting- und Hedging-Modi werden unterstützt)

VPS: empfohlen für einen stabilen und unterbrechungsfreien Betrieb des Systems

Empfohlenes Risiko: 1 % bis 7 % pro Trade (Risiko wird anhand des Stop-Losses eines einzelnen Trades berechnet)

Persönlicher Bonus für AURX London Besitzer — Für Besitzer von AURX London (XAUUSD) ist ein persönlicher Bonus vorgesehen. Im Rahmen der Nutzerunterstützung wird Zugang zu einer separaten Version, AURX Asian, gewährt, die für den Handel von XAUUSD unter den Bedingungen der asiatischen Handelssitzung entwickelt wurde.

AURX Asian ist weder eine zusätzliche set-Datei noch eine Modifikation der Hauptversion. Es handelt sich um eine eigenständige Systemimplementierung mit individuell abgestimmten Parametern und einer Logik, die an die Besonderheiten des asiatischen Marktes angepasst ist. Diese Version ist ebenfalls für den Goldhandel vorgesehen und unterscheidet sich von der Konfiguration von AURX London.

Der persönliche Bonus wird ausschließlich den Besitzern von AURX London zur Verfügung gestellt und nicht im Market veröffentlicht. Dieser Ansatz ermöglicht den Einsatz des Systems unter unterschiedlichen Handelsbedingungen, ohne die grundlegenden Einstellungen oder den Handelsansatz zu verändern.

Support, Optimierung und geschlossene Community — AURX System ist ein sich weiterentwickelndes Handelssystem und beinhaltet regelmäßigen Support sowie Anpassungen an sich verändernde Marktbedingungen. Im Rahmen des Supports erfolgt eine jährliche Optimierung des Algorithmus, um die Stabilität und Aktualität des Systems unter den aktuellen Marktbedingungen sicherzustellen.

Beide Systemversionen — AURX London und AURX Asian — werden jährlich optimiert. Die Parameter jeder Version werden an die jeweiligen Handelssitzungen sowie an die realen Marktbedingungen des vergangenen Zeitraums angepasst, wodurch ein stabiler und korrekter Betrieb im folgenden Handelsjahr ohne manuelle Parametereinstellungen gewährleistet wird.

Jeder Käufer von AURX London erhält die Möglichkeit, der geschlossenen Community „AURX System“ beizutreten, die ausschließlich für Systembesitzer vorgesehen ist. In dieser geschlossenen Gruppe werden Informationen über Updates und Optimierungen, Änderungen im Algorithmusverhalten sowie praktische Fragen zur Nutzung des Expert Advisors veröffentlicht. Die Community dient dem Erfahrungsaustausch und dem direkten Erhalt aktueller Informationen vom Entwickler.

Um der geschlossenen Community beizutreten, ist es erforderlich, mich nach dem Kauf zu kontaktieren und einen Kaufnachweis für AURX System vorzulegen. Die Teilnahme ermöglicht es, über die Weiterentwicklung beider Systemversionen informiert zu bleiben und die Logik der fortlaufenden Unterstützung und Optimierung zu verstehen.

Begrenzte Verbreitung und Preisgestaltung — AURX System ist kein Massenprodukt und nicht auf den Verkauf zu niedrigen Preisen ausgelegt. Das System wurde als spezialisierte algorithmische Handelslösung für Gold (XAUUSD) entwickelt und erfordert qualitativ hochwertige Marktkurse, korrekte Handelsbedingungen sowie einen bewussten Umgang seitens des Nutzers. Aus diesem Grund wird der Zugang zum System gezielt über die Preispolitik eingeschränkt und nicht über eine breite Massenverbreitung.

Dieser Ansatz ermöglicht es, die Produktqualität aufrechtzuerhalten, regelmäßigen Support und Optimierungen sicherzustellen sowie eine Nutzerbasis zu formen, die an einer disziplinierten und sorgfältigen Nutzung des Systems interessiert ist. AURX System ist nicht für aggressives Skalieren konzipiert und richtet sich an eine langfristige und bewusste Nutzung.

Zu Beginn der Verbreitung ist eine begrenzte Anzahl von Kopien zum Einstiegspreis vorgesehen. Mit der Weiterentwicklung des Systems, der Durchführung von Optimierungen und der Erweiterung der Funktionalität kann der Preis von AURX System angepasst werden. Die Preissteigerung spiegelt die Weiterentwicklung des Produkts, dessen Support sowie die Ausrichtung auf Qualität statt auf Massenmarkt wider.

Warnung vor Raubkopien — AURX System ist ein komplexes algorithmisches Handelssystem mit geschützter interner Logik. Jegliche Raubkopien oder nicht autorisierte Versionen, die außerhalb des MQL5 Market verbreitet werden, stellen keine vollwertigen Produktversionen dar und können keinen korrekten Systembetrieb gewährleisten.

Das Testen von Raubkopien im Strategy Tester ist kein Nachweis für eine korrekte Funktionsweise im realen Handel. Das Verhalten nicht offizieller Versionen kann erheblich vom Originalsystem abweichen, wodurch solche Tests irreführend sind. Der Einsatz von gecrackten Versionen von AURX System im Live-Handel ist mit einem erhöhten Verlustrisiko aufgrund fehlerhafter Algorithmusfunktionen verbunden.

Die offizielle Version von AURX System wird regelmäßig aktualisiert, optimiert und unterstützt. Raubkopien erhalten diese Updates nicht und stellen faktisch veraltete und unkontrollierte Dateien dar, für deren Funktionsweise der Entwickler keine Verantwortung übernimmt.

Wenn Sie Angebote zum Erwerb von AURX System außerhalb des MQL5 Market sehen, sollten Sie sich bewusst sein: Sie erwerben kein System, sondern eine nicht funktionsfähige Kopie ohne Support, Updates und Garantien für einen korrekten Handelsbetrieb.

Fazit — AURX System ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem für XAUUSD (M5), das für den Einsatz unter kontrollierten Marktbedingungen konzipiert wurde. Der Algorithmus legt den Fokus auf eine begrenzte Handelsaktivität, strikte Risikokontrolle und eine präzise Interaktion mit dem aktuellen Preisverhalten.

Das System richtet sich an Trader, die algorithmischen Handel als Instrument für Disziplin und Stabilität betrachten und nicht als Mittel zur aggressiven Kapitalvermehrung. AURX System erfordert geeignete Handelsbedingungen sowie hochwertige Marktkurse und ist für eine bewusste und langfristige Nutzung ausgelegt.





Häufig gestellte Fragen (wird aktualisiert)