Der Ichimoku auf einen Blick hat für mich und die meisten Trader eine große Anziehungskraft. Der Gold on Ichimoku EA nutzt den Trendfilter des Ichimoku-Systems, kombiniert Preisneuberechnung und Signalmusterberechnung zu einem optimal effizienten automatisierten Handelssystem mit geringem Risiko. Die Trades werden auch mit der Scalper-Methode ausgeführt, um schnell aus dem Markt auszusteigen. Die Trades verfügen immer über einen Stop-Loss, Trailing-Einstellungen und das Schließen von Positionen bei Trendwechsel zur Risikokontrolle.

Der EA ist für den Goldmarkt (XAUUSD) mit starker Volatilitätoptimiert und für den Trend-Scalper-Handel geeignet.

Einfache Einstellungen und leicht zu bedienen auch für Anfänger. Nur Standardeinstellungen, wenn XAUUSD 2 Ziffern hat.

Einstellungen:

Max Spread = 25 bis 50 (muss höher sein als der durchschnittliche Spread des Währungspaares) Festes Lot = 0.0 (aktiviertes Auto Lot) ; Fixed Lot > 0 (Ihre manuelle Lotgröße) Auto Lot = 1,5 bis 4,5 (= 1,0 mittlere Auto-Lot-Größe = 1,0 Lots pro $100.000 Guthaben, oder 0,01 Lots pro $1.000 Guthaben...) Tenkan-Sen-Zeitraum = 9 Kijun-sen-Zeitraum = 26 Senkou-Spanne B Zeitraum = 52 Ichimoku-Zeitrahmen = 5 Minuten (M5-Zeitrahmen) Close By Trend Geändert = Wahr (oder Falsch) Trailing verwenden = Wahr (oder Falsch) Nachziehen = 12 (Punkte) Start Trailing = 45 (Punkte) Gewinn mitnehmen = 300 (Punkte) Stop-Loss = 500 (Punkte) oder 1000 oder 2000 oder 3000... oder Ihre Werte Uhrzeit Start = 01:30 Uhrzeit Ende = 22:30 Magische Zahl = Ihr Wert oder Standardeinstellung

* Wenn Sie Fixed Lot > 0 einstellen, wird der EA mit Lot Size = Fixed Lot handeln (wenn Fixed Lot eine gültige Lotgröße ist).

* Wenn Sie Fixed Lot = 0 und Auto Lot > 0 einstellen, wird der EA die Lotgröße entsprechend dem Wert von Auto Lot berechnen.

Empfohlen:

Zeitrahmen: M1 oder M5. VPS mit niedriger Latenz (<20ms) verwenden. Verwenden Sie EA mit ECN oder Raw Spread Konten, Spread < 35 Punkte. Mindestguthaben: $ 300 Stops Level = 0 (überprüfen Sie das Stops Level durch: Drücken Sie Strg + U, wählen Sie das Währungspaar, klicken Sie auf Eigenschaften und Stops Level in der 3. Zeile)

Laden Sie die Historie vor dem Backtest herunter (Drücken Sie F2, suchen Sie das Währungspaar, dann Download). Backtest mit Modell: Jeden Tick. Anmerkung: + Wenn Sie EA mit Gold verwenden und der Preis 3 Dezimalstellen hat (z.B. 2230.123), dann müssen Sie den Wert der Parameter Max Spread, Take Profit und Trailing in Punkten um das 10-fache erhöhen. Setzen Sie z.B. Take Profit = 3000 (anstelle des Standardwertes = 300),Stop Loss = 5000 ... Weil die Punktberechnung mit 2 Dezimalstellen anders ist.



