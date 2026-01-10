RSI on Moving Average Indicator in MT4

RSI mit gleitendem Durchschnittsindikator für MetaTrader 4

Eine der gebräuchlichsten Techniken bei Trendfolgestrategien ist die Verwendung von gleitenden Durchschnitts-Crossovers. Der RSI with Moving Average Indicator für MetaTrader 4 baut auf diesem Konzept auf, indem er den Relative Strength Index (RSI) mit gleitenden Durchschnitten kombiniert und so präzisere Einstiegs- und Ausstiegssignale liefert.

Dieser Indikator verfügt über zwei oszillierende Linien im Bereich von 0-100, die Kauf- und Verkaufssignale generieren, sobald Überkreuzungen auftreten, und Händlern helfen, Gelegenheiten zur Trendfortsetzung mit größerer Zuversicht zu erkennen.

Spezifikationen des Indikators



Merkmal Beschreibung Kategorie Handelswerkzeug - Oszillator - Volatilitätsbasiert Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator-Typ Führend - Trendfortsetzung Zeitrahmen Multi-Timeframe-Unterstützung Handelsstil Intraday & Kurzfristiger Handel Märkte Forex, Aktien, Kryptowährungen

Indikator-Übersicht

Zusätzlich zur Trenderkennung bewertet der RSI mit MA-Indikator die Stärke des Momentums. Die rote Linie stellt den RSI dar, der anhand des langsameren gleitenden Durchschnitts berechnet wird, während die grüne Linie den RSI auf der Grundlage des schnelleren gleitenden Durchschnitts widerspiegelt. Ein Handelssignal wird erzeugt, sobald sich diese beiden Linien kreuzen.

Anwendung des Aufwärtstrends

Auf einem AUD/CAD-Kursdiagramm erscheint ein Aufwärtssignal, wenn der rote gleitende Durchschnitt über dem grünen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Händler bestätigen dieses Setup häufig durch die Analyse von Candlestick-Mustern und anderen technischen Indikatoren, bevor sie eine Long-Position eingehen.

Abwärtstrend Anwendung

Auf der 4-Stunden-Chart von Bitcoin (BTC) entsteht ein rückläufiges Szenario, wenn der rote gleitende Durchschnitt unter den grünen gleitenden Durchschnitt kreuzt, was eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit signalisiert. Händler validieren dieses Signal in der Regel mit zusätzlichen Instrumenten wie Candlestick-Formationen (z. B. Doji-Muster), um die Genauigkeit zu erhöhen.

Indikatoreinstellungen



Der Indikator bietet mehrere anpassbare Parameter:

Chart-Thema: Anpassen des Hintergrundbildes

RSI Zeitraum: Anzahl der Kerzen, die für die RSI-Berechnung verwendet werden

Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts: Periode für den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt

Zeitraum für den langsamen gleitenden Durchschnitt: Zeitraum für den langfristigen gleitenden Durchschnitt

Typ des gleitenden Durchschnitts: Berechnungsmethode (SMA, EMA, etc.)

Preis-Modus: Quelle der Kurseingabe (Open, Close, High oder Low)

Fazit



Der RSI mit gleitendem Durchschnittsindikator kombiniert RSI und gleitende Durchschnitte zu einem leistungsstarken und vielseitigen technischen Analyseinstrument. Im Bereich von 0-100 repräsentiert die grüne Linie den RSI des schnelleren gleitenden Durchschnitts, während die rote Linie den RSI des langsameren gleitenden Durchschnitts widerspiegelt.

Dieser Indikator ist besonders effektiv für Händler, die im Einklang mit der Marktdynamik handeln und gleichzeitig die Trendrichtung zuverlässig bestätigen wollen.