Scalper System

Kauf- und Verkaufspfeile

Einstiegskurs ohne Wiederholung und ohne Verzögerung

3 automatische Take-Profit-Kurse



Dynamischer Stop Loss

Signalwarnungen für PC, Telefon und E-Mail

ist ein benutzerfreundlicher Indikator, der Marktkonsolidierungszonen erkennt und Ausbruchsbewegungen vorwegnimmt. Er ist für den M1- oder M15-Zeitrahmen optimiert und eignet sich am besten für sehr volatile Werte wie Gold (XAUUSD). Obwohl dieses System ursprünglich für den M1- oder M15-Zeitrahmen entwickelt wurde, funktioniert es dank seiner robusten, preisaktionsbasierten Strategie in allen Zeitrahmen gut.Sie können den Indikator visuell backtesten, um die Genauigkeit seiner Signale zu bewerten und sein wahres Potenzial zu erkennen.