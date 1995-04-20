Scalper System

Noch 2 Exemplare zu 65 $, nächster Preis 120 $

Scalper System ist ein benutzerfreundlicher Indikator, der Marktkonsolidierungszonen erkennt und Ausbruchsbewegungen vorwegnimmt. Er ist für den M1- oder M15-Zeitrahmen optimiert und eignet sich am besten für sehr volatile Werte wie Gold (XAUUSD). Obwohl dieses System ursprünglich für den M1- oder M15-Zeitrahmen entwickelt wurde, funktioniert es dank seiner robusten, preisaktionsbasierten Strategie in allen Zeitrahmen gut.
Sie können den Indikator visuell backtesten, um die Genauigkeit seiner Signale zu bewerten und sein wahres Potenzial zu erkennen.

Warum Scalper System?
  • Kauf- und Verkaufspfeile
  • Einstiegskurs ohne Wiederholung und ohne Verzögerung
  • 3 automatische Take-Profit-Kurse
  • Dynamischer Stop Loss
  • Signalwarnungen für PC, Telefon und E-Mail


Ich habe einen Expert Advisor für MetaTrader 4 namens EA Forex Proton entwickelt. Er kann Alarme von jedem MT4-Indikator, einschließlich Scalper System , lesen und automatisieren, ohne dass Puffer oder iCustom Funktionen erforderlich sind. Wenn Sie interessiert sind, biete ich Ihnen eine KOSTENLOSE 7-Tage-Testversion an, damit Sie ihn auf einem Demokonto testen können.

BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM IHRE TRADING-TIPPS UND IHREN BONUS EXPERT ADVISOR KOSTENLOS ZU ERHALTEN.

Ich wünsche Ihnen alles Gute auf Ihrer Handelsreise!

