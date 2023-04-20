Support Resistance Propulsion Targets

Zeichnen Sie automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus PLUS Antriebskerzenlücken auf Ihrem Chart ein, so dass Sie sehen können, wohin sich der Preis wahrscheinlich als Nächstes bewegen und/oder möglicherweise umkehren wird.





Dieser Indikator wurde entwickelt, um als Teil der Positionshandelsmethodik verwendet zu werden, die auf meiner Website (The Market Structure Trader) gelehrt wird, und zeigt Schlüsselinformationen für die Zielsetzung und potenzielle Einstiege an.





Der Indikator verfügt über 2 CORE-Funktionen und 4 zusätzliche:

KERNFUNKTION 1 - Automatische Unterstützungs- und Widerstandslinien für tägliche, wöchentliche und monatliche Zeitrahmen

Der Indikator zeichnet automatisch die jüngsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus der letzten 2 Tage und bis zu 6 Wochen und Monate für Sie ein. Sie können das Aussehen dieser Niveaus vollständig an Ihre Bedürfnisse anpassen und die Anzahl der angezeigten Niveaus festlegen. Diese Schlüsselniveaus fungieren oft als wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen, an denen die Kurse entweder zurückgehen oder umkehren werden. Sie sind auch Ziele, auf die sich der Kurs zubewegen wird, so dass Sie schnell sehen können, wie weit ein Handel gehen kann, bevor er sich wahrscheinlich dreht.





KERNFUNKTION 2 - Gap-Ziele für Antriebskerzen

Treibende Gap-Kerzen sind starke, schnelle Bewegungen, die von Banken und Institutionen durch die Ausführung großer Positionen in jedem Markt erzeugt werden. Diese großen Kerzen dienen zwei wichtigen Zwecken, sobald sie sich gebildet haben.





1. Sie fungieren als Richtungssignal, da die großen Marktteilnehmer eine Richtung gewählt haben, in die sich der Preis nach ihrem Auftreten oft für eine gewisse Zeit weiterbewegen wird.





2. Noch wichtiger ist, dass sie als Ziel dienen, da diese Bereiche andere große Marktteilnehmer in ihren Positionen oft im Abseits stehen lassen und der Kurs in den allermeisten Fällen wieder auf diese Niveaus zurückgeht (siehe Bildschirmfotos).





Die Lücken in den Antriebskerzen sind beim Einstieg in den Handel nützlich, vor allem für die Zielsetzung, damit Sie sehen können, wo der wahrscheinlichste Endpunkt einer Bewegung liegen wird. Wir wissen, dass diese Bereiche in mehr als 90 % der Fälle innerhalb eines kurzen Zeitraums erneut getestet werden. Unabhängig davon, aus welchem Grund Sie in einen Handel einsteigen, kann es von großem Vorteil sein, mit einem hohen Maß an Sicherheit zu wissen, wohin sich der Preis bewegt. Sie können sie für wichtige Entscheidungen heranziehen, wenn Sie auch auf der Grundlage von Risiko und Ertrag handeln. Wenn Sie mit Ihrem Handel ein bestimmtes Risiko-Ertrags-Verhältnis anstreben, aber kein potenzielles Ziel für eine Antriebskerze innerhalb Ihrer Spanne sehen können, oder wenn Sie eine sehen, die zu nahe ist, kann Ihnen dies bei der Entscheidung helfen, ob ein Handel sinnvoll ist oder nicht.





***ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN***

Anzeige des Instruments und des Zeitrahmens auf Ihrem Chart

Zeigen Sie das Symbol und den Zeitrahmen des Instruments, mit dem Sie handeln, auf dem Chart an. Dies ist nützlich für die spätere Analyse Ihrer Trades, wenn Sie Screenshots machen, damit Sie leicht erkennen können, was gehandelt wurde und welcher Zeitrahmen für die Analyse verwendet wurde.





Handelsverlauf auf dem Chart anzeigen

Zeigen Sie Ihre vergangenen Trades automatisch auf Ihrem Chart an, so dass Sie die vergangene Performance analysieren und sehen können, wie gut Ihre Ein- und Ausstiege waren, um sich zu verbessern.





Zeigen Sie Ihr Breakeven oder durchschnittliches Kursniveau + Pips im Gewinn

Diese Funktion ist nützlich für Händler, die mit mehreren Trades in Positionen ein- und aussteigen. Die Breakeven-Linie stellt Ihren Durchschnittspreis für Long- und Short-Positionen getrennt dar. Wenn Sie während des Handels Dollar Cost Averaging betreiben, Hedging betreiben oder eine Einstiegsmethode im Martingale-Stil verwenden, können Sie sofort sehen, wo Sie bei Ihren Geschäften wieder die Gewinnschwelle erreichen werden. Die Anzahl der Pips, die Ihre Trades im Gewinn oder im Drawdown sind, wird ebenfalls auf dem Chart angezeigt, so dass Sie Ihre Positionen auch in Pips sehen können.





Kerzen-Countdown-Timer

Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze in dem Zeitrahmen an, den Sie auf Ihrem Chart betrachten. Dies ist sehr nützlich für Scalper oder diejenigen, die nur dann in den Handel einsteigen, wenn eine Kerze geschlossen ist, so dass Sie leicht erkennen können, wann das nächste Signal auftreten könnte.