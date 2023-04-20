Support Resistance Propulsion Targets

5
Zeichnen Sie automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus PLUS Antriebskerzenlücken auf Ihrem Chart ein, so dass Sie sehen können, wohin sich der Preis wahrscheinlich als Nächstes bewegen und/oder möglicherweise umkehren wird.

Dieser Indikator wurde entwickelt, um als Teil der Positionshandelsmethodik verwendet zu werden, die auf meiner Website (The Market Structure Trader) gelehrt wird, und zeigt Schlüsselinformationen für die Zielsetzung und potenzielle Einstiege an.

Der Indikator verfügt über 2 CORE-Funktionen und 4 zusätzliche:
KERNFUNKTION 1 - Automatische Unterstützungs- und Widerstandslinien für tägliche, wöchentliche und monatliche Zeitrahmen
Der Indikator zeichnet automatisch die jüngsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus der letzten 2 Tage und bis zu 6 Wochen und Monate für Sie ein. Sie können das Aussehen dieser Niveaus vollständig an Ihre Bedürfnisse anpassen und die Anzahl der angezeigten Niveaus festlegen. Diese Schlüsselniveaus fungieren oft als wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen, an denen die Kurse entweder zurückgehen oder umkehren werden. Sie sind auch Ziele, auf die sich der Kurs zubewegen wird, so dass Sie schnell sehen können, wie weit ein Handel gehen kann, bevor er sich wahrscheinlich dreht.

KERNFUNKTION 2 - Gap-Ziele für Antriebskerzen
Treibende Gap-Kerzen sind starke, schnelle Bewegungen, die von Banken und Institutionen durch die Ausführung großer Positionen in jedem Markt erzeugt werden. Diese großen Kerzen dienen zwei wichtigen Zwecken, sobald sie sich gebildet haben.

1. Sie fungieren als Richtungssignal, da die großen Marktteilnehmer eine Richtung gewählt haben, in die sich der Preis nach ihrem Auftreten oft für eine gewisse Zeit weiterbewegen wird.

2. Noch wichtiger ist, dass sie als Ziel dienen, da diese Bereiche andere große Marktteilnehmer in ihren Positionen oft im Abseits stehen lassen und der Kurs in den allermeisten Fällen wieder auf diese Niveaus zurückgeht (siehe Bildschirmfotos).

Die Lücken in den Antriebskerzen sind beim Einstieg in den Handel nützlich, vor allem für die Zielsetzung, damit Sie sehen können, wo der wahrscheinlichste Endpunkt einer Bewegung liegen wird. Wir wissen, dass diese Bereiche in mehr als 90 % der Fälle innerhalb eines kurzen Zeitraums erneut getestet werden. Unabhängig davon, aus welchem Grund Sie in einen Handel einsteigen, kann es von großem Vorteil sein, mit einem hohen Maß an Sicherheit zu wissen, wohin sich der Preis bewegt. Sie können sie für wichtige Entscheidungen heranziehen, wenn Sie auch auf der Grundlage von Risiko und Ertrag handeln. Wenn Sie mit Ihrem Handel ein bestimmtes Risiko-Ertrags-Verhältnis anstreben, aber kein potenzielles Ziel für eine Antriebskerze innerhalb Ihrer Spanne sehen können, oder wenn Sie eine sehen, die zu nahe ist, kann Ihnen dies bei der Entscheidung helfen, ob ein Handel sinnvoll ist oder nicht.

***ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN***
Anzeige des Instruments und des Zeitrahmens auf Ihrem Chart
Zeigen Sie das Symbol und den Zeitrahmen des Instruments, mit dem Sie handeln, auf dem Chart an. Dies ist nützlich für die spätere Analyse Ihrer Trades, wenn Sie Screenshots machen, damit Sie leicht erkennen können, was gehandelt wurde und welcher Zeitrahmen für die Analyse verwendet wurde.

Handelsverlauf auf dem Chart anzeigen
Zeigen Sie Ihre vergangenen Trades automatisch auf Ihrem Chart an, so dass Sie die vergangene Performance analysieren und sehen können, wie gut Ihre Ein- und Ausstiege waren, um sich zu verbessern.

Zeigen Sie Ihr Breakeven oder durchschnittliches Kursniveau + Pips im Gewinn
Diese Funktion ist nützlich für Händler, die mit mehreren Trades in Positionen ein- und aussteigen. Die Breakeven-Linie stellt Ihren Durchschnittspreis für Long- und Short-Positionen getrennt dar. Wenn Sie während des Handels Dollar Cost Averaging betreiben, Hedging betreiben oder eine Einstiegsmethode im Martingale-Stil verwenden, können Sie sofort sehen, wo Sie bei Ihren Geschäften wieder die Gewinnschwelle erreichen werden. Die Anzahl der Pips, die Ihre Trades im Gewinn oder im Drawdown sind, wird ebenfalls auf dem Chart angezeigt, so dass Sie Ihre Positionen auch in Pips sehen können.

Kerzen-Countdown-Timer
Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze in dem Zeitrahmen an, den Sie auf Ihrem Chart betrachten. Dies ist sehr nützlich für Scalper oder diejenigen, die nur dann in den Handel einsteigen, wenn eine Kerze geschlossen ist, so dass Sie leicht erkennen können, wann das nächste Signal auftreten könnte.
Bewertungen 6
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

Empfohlene Produkte
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Edge Finder 10
Hassan Al-banna Ahmed Mohamed Ahmed Abdullah
Indikatoren
(Auffallend einfach, kraftvoll profitabel) Edge Finder ist Ihr umfassender visueller Handelsassistent, der das Marktrauschen durchbricht und auf einen Blick hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten aufzeigt. Wie es funktioniert (Der Kerngedanke): Anstatt Ihr Diagramm mit komplexen Zahlen zu überfrachten, verwendet Edge Finder ein einzigartiges, farbkodiertes System, um das Marktbild klar darzustellen. Trend- und Momentum-Visualisierung : Der Indikator analysiert den Markt und färbt die Kursbalke
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT4 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indikatoren
Dies ist ein MTF-Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf den   Extremwerten des Advanced ZigZag Dynamic   und/oder   Extended Fractal   Indikators mit Preisetiketten (kann deaktiviert werden). Für den MTF-Modus können höhere TFs ausgewählt werden. Standardmäßig werden die Ebenen basierend auf ZigZag-Indikatorpunkten generiert. Fraktale Indikatorpunkte können auch zusammen mit ZigZag oder stattdessen verwendet werden. Um die Verwendung zu vereinfachen und CPU-Zeit zu sp
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indikatoren
Monster Harmonics Indicator ist ein Indikator für harmonische Muster. Er erkennt Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark und einige andere Muster. Auch projizierte Muster, die noch nicht abgeschlossen sind, werden erkannt. Monster zeigt sogar die PRZ (Potential Reversal Zone) an. Benutzer können Monster ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. Neben dem aktuellen Muster zeigt Monster auch alle Muster in der Symbolhistorie an. Monster gibt Warnungen für sic
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Das perfekte Werkzeug für Scalng in den Forex-Märkten Sie können sowohl von Signal zu Signal als auch mit Take Profit handeln Der Algorithmus verwendet kein Zickzack ! Kein Redrawing ! Dies ist ein Kanalinstrument, das einen gleitenden Durchschnitt als Filter verwendet. Gleitender Durchschnitt Es gibt 2 Parameter für die Einstellungen Ma Periode = 5 Perioden gleitender Durchschnitt Channel 1.0 Abstand der Kanallinien vom Chart Price Signal Filter - Berechnung der Signalöffnung und des Filters Es
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie mit Gann an Ihrer Seite!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, ursprünglich von Gann erstellt, der zugab, dass dies "Die Mutter aller Charts" ist. Es ist eine der letzten Studien, die dieser große Trader uns hinterlassen hat. Die Zahlentabelle ist, wie alle Tabellen, offensichtlich recht einfach und basiert auf quadratischen Zahlen, der QUADRATSZAHL VON 12 und ist durch die Evolution eine der wichtigsten quadratischen Zahlen. Hier finden wir ZYKLUS, PREIS und ZEIT dank der Winkel und Gra
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indikatoren
Mit dem Kauf dieses Indikators haben Sie das Recht, eine kostenlose Kopie eines meiner anderen Indikatoren oder Berater zu erhalten ! (Alle zukünftigen Updates sind inbegriffen. Keine Grenzen) . Um es zu bekommen , kontaktieren Sie mich bitte per mql5 Nachricht ! Der Trend Scanner Trendlinienindikator zeigt die Trendrichtung und deren Veränderungen an. Der Indikator funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen. Der Indikator zeigt gleichzeitig mehrere Werte auf dem Preisdiagramm an: die
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein technisches Analysewerkzeug, das Händlern helfen soll, durch die Kombination wichtiger Marktsignale und -muster potenzielle Preisumkehrzonen zu erkennen. Es hebt Bereiche von Interesse hervor, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen erwartet werden, wendet automatisch Fibonacci-Retracement-Levels an, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und erkennt engulfing candle patterns. Seine einzigartige Stärke liegt in der ausschließlichen Verwen
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Weekly support and resistance levels
Antony Augustine
Indikatoren
In der technischen Analyse des Aktienmarktes sind Unterstützung und Widerstand ein Konzept, das besagt, dass die Bewegung des Preises eines Wertpapiers dazu neigt, bei bestimmten vorher festgelegten Preisniveaus zu stoppen und umzukehren. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können auf jedem Zeitrahmen identifiziert werden. Die wichtigsten finden sich jedoch auf den höheren Zeitrahmen, wie dem täglichen, wöchentlichen und monatlichen. Dieser Indikator verwendet die wöchentlichen OHLC-Daten, um
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt 3 Drives harmonische Muster (siehe Screenshot). Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Der Indikator hebt den Prozess der Musterbildung hervor und nicht nur das vollständige Muster. Im ersten Fall wird es in den Konturdreiecken angezeigt. Nach
RTrends
Nikolay Likhovid
Indikatoren
Der RTrends-Indikator erfüllt zwei Aufgaben: Erstens zeichnet er automatisch das Layout des Preisdiagramms, indem er Trendlinien einzeichnet, und zweitens erzeugt er Signale für steigende und fallende Kurse. Das Layout spiegelt die fraktale Natur des Marktes wider. Trends aus verschiedenen Zeithorizonten werden gleichzeitig in das Diagramm eingezeichnet. So kann ein Händler in einem einzigen Diagramm Trendlinien von höheren Zeitrahmen sehen. Die Linien unterscheiden sich je nach Zeithorizont in
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator "RSI SPEED" für MT4 – Hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. RSI SPEED ist die erste Ableitung des RSI. – RSI SPEED eignet sich gut zum Scalping von Einstiegen in Richtung des Haupttrends. – Verwenden Sie ihn in Kombination mit einem geeigneten Trendindikator, z. B. HTF MA (siehe Abbildungen). – Der RSI SPEED zeigt an, wie schnell der RSI seine Richtung ändert – er ist sehr sen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
NEW YEAR 2026 SALE PREIS FÜR NUR 75 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 1.1. bis 5.1. MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Neujahrsabend Full Fledged EA wird auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihr Exemplar bald SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) verwendet, e
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indikatoren
Weihnachtsaktion! - Das einzige 100%ige Universalwerkzeug Holen Sie sich Hidden Cycles für nur $129 (regulärer Preis $179). Hören Sie auf, gegen die Natur zu handeln! Dies ist Ihre Chance, sich den einzigen Indikator zu sichern, der auf den absoluten Gesetzen beruht, die das gesamte Universum regieren. Die meisten Werkzeuge raten - dieses enthüllt die Wahrheit. Das Angebot endet bald - Kaufen Sie ein anderes Spielzeug oder kaufen Sie die Wahrheit. Sie haben die Wahl... Basierend auf universell
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indikatoren
MT5 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Telegram Kanal & Gruppe: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P Gruppen-Zugang: Sende Zahlungsnachweis für eines unserer kostenpflichtigen Produkte an unseren Posteingang Empfohlener Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Leistungsstarke Umkehr- und Ausbruchserkennung für MT4 Ein All-in-One Non-Repaint Indikator, der dir hilft, Marktstrukturveränderungen, Ausbrüche und Trendwenden einfach
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert!   Quantum Breakout PRO   wurde von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung entwickelt und soll Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zonen-Strategie auf ein neues Niveau bringen. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen und Stop-Loss-Vo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT4, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indikatoren
DERZEIT 26% REDUZIERT! Dieser Indikator ist eine super Kombination unserer beiden Hauptindikatoren ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Er zeigt Währungsstärkewerte für TICK-UNITS und Alarmsignale für 28 Forex-Paare an. Es können 11 verschiedene Tick-Units verwendet werden. Diese sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, und 30 Sekunden. Der Tick-Unit-Balken im Unterfenster wird angezeigt und nach links verschoben, wenn mindestens 1 Tick innerhalb des Sekun
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Weitere Produkte dieses Autors
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Experten
Der Market Reversal Alerts EA basiert auf dem gleichnamigen Indikator ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) und handelt auf der Grundlage von Marktstrukturverschiebungen. Der EA nimmt standardmäßig jedes Mal einen Trade an, wenn eine Marktumkehrwarnung vom Indikator gesendet wird, und handelt diese Warnungen basierend auf den Bedingungen und Filtern, die Sie in den EA-Einstellungen festgelegt haben. Es zeichnet Unterstützungsrechtecke, wenn sich der Preis in seine aktuelle Trendri
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indikatoren
Das RSI / TDI-Warnungs-Dashboard ermöglicht es Ihnen, RSIs (von Ihnen wählbar) für jedes wichtige Paar, das Sie handeln, sofort zu überwachen. Sie können es auf zwei Arten verwenden: 1. Wählen Sie mehrere Zeitrahmen aus und der Strich zeigt Ihnen, wenn es mehrere Zeitrahmen gibt, die über die normalen Handelsbedingungen hinausgehen. Ein großartiger Indikator dafür, dass der Preis in letzter Zeit stark nach oben gedrückt hat, da er über mehrere Zeiträume hinweg ein überkauftes oder überverkau
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Indikatoren
Werden Sie Breaker Trader und profitieren Sie von Änderungen der Marktstruktur, wenn sich der Preis umkehrt. Der Order Block Breaker Indikator zeigt an, wann sich eine Trend- oder Preisbewegung der Erschöpfung nähert und bereit ist, sich umzukehren. Es weist Sie auf Änderungen in der Marktstruktur hin, die normalerweise auftreten, wenn eine Umkehrung oder ein größerer Rückzug bevorsteht. Der Indikator verwendet eine proprietäre Berechnung, die Ausbrüche und Preisdynamik identifiziert. Jedes M
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Indikatoren
Das ADR Alert Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick, wo der Preis aktuell im Verhältnis zu seiner normalen durchschnittlichen Tagesspanne gehandelt wird. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen per Pop-up, E-Mail oder Push, wenn der Preis seine durchschnittliche Spanne und darüber liegende Niveaus Ihrer Wahl überschreitet, sodass Sie schnell in Pullbacks und Umkehrungen einsteigen können. Das Dash ist so konzipiert, dass es auf einem leeren Diagramm platziert werden kann und einfach im Hinter
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indikatoren
Werden Sie Breaker Trader und profitieren Sie von Änderungen der Marktstruktur, wenn sich der Preis umkehrt. Der Order Block Breaker Indikator zeigt an, wann sich eine Trend- oder Preisbewegung der Erschöpfung nähert und bereit ist, sich umzukehren. Es weist Sie auf Änderungen in der Marktstruktur hin, die normalerweise auftreten, wenn eine Umkehrung oder ein größerer Rückzug bevorsteht. Der Indikator verwendet eine proprietäre Berechnung, die Ausbrüche und Preisdynamik identifiziert. Jedes M
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Forex-Portfolio. Sehen Sie sofort, wo Sie stehen, was funktioniert und was Ihnen Schmerzen bereitet! MT5-VERSION HIER VERFÜGBAR: https://www.mql5.com/en/market/product/58658 Das Trade Manager Dashboard soll Ihnen auf einen Blick zeigen, wo sich jede Ihrer Positionen auf dem Devisenmarkt derzeit befindet, und das Risikomanagement und das Engagement in Währungen verständlicher machen. Für Händler, die schrittweise mit mehreren Positionen oder diesen Trading-
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.21 (14)
Indikatoren
Der ADR-Umkehrindikator zeigt Ihnen auf einen Blick, wo der Preis derzeit im Verhältnis zu seiner normalen durchschnittlichen Tagesspanne gehandelt wird. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen per Pop-up, E-Mail oder Push, wenn der Preis seine durchschnittliche Spanne und darüber liegende Niveaus Ihrer Wahl überschreitet, sodass Sie schnell in Pullbacks und Umkehrungen einsteigen können. Der Indikator zeichnet horizontale Linien auf dem Chart an den durchschnittlichen täglichen Range-Extreme
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Experten
Der Market Reversal Alerts EA basiert auf dem gleichnamigen Indikator (hier verfügbar) und handelt auf der Grundlage von Marktstrukturverschiebungen. Der EA nimmt standardmäßig jedes Mal einen Trade an, wenn eine Marktumkehrwarnung vom Indikator gesendet wird, und handelt diese Warnungen basierend auf den Bedingungen und Filtern, die Sie in den EA-Einstellungen festgelegt haben. Es zeichnet Unterstützungsrechtecke, wenn sich der Preis in seine aktuelle Trendrichtung bewegt, und handelt, wenn
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Experten
Verwandeln Sie jede Handelsstrategie in eine Positionshandelsstrategie oder handeln Sie mit den bewährten RSI- und ADR-basierten Positionshandelsstrategien, einschließlich eines automatisierten Drawdown-Kontrollsystems für Positionen, die sich gegen Sie entwickeln. Dieser EA ist eine Weiterentwicklung und Vereinfachung des MRA EA, der seit vielen Jahren für Positionshandelsstrategien verwendet wird, die auf der Market Structure Trader-Website gelehrt werden. In meinem Profil finden Sie einen Li
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 5 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Experten
Profitieren Sie von den explosiven Bewegungen, die bei der Eröffnung von Aktienindizes auftreten, und verschaffen Sie sich jeden Tag einen umsetzbaren Vorteil. Der Opening Range Breakout EA kann nach Ihren Wünschen angepasst werden, um die Trends zu erfassen, die sich jeden Tag direkt nach der Eröffnung der wichtigsten Aktienindizes wie DAX, DOW, NASDAQ und S&P500 bilden. Diese Eröffnungen finden jeden Tag zur gleichen Zeit statt, sodass Sie wissen, wann Volatilität auftreten wird, und oft dire
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Experten
Profitieren Sie von den explosiven Bewegungen, die bei der Eröffnung von Aktienindizes auftreten, und verschaffen Sie sich jeden Tag einen umsetzbaren Vorteil. Der Opening Range Breakout EA kann nach Ihren Wünschen angepasst werden, um die Trends zu erfassen, die sich jeden Tag direkt nach der Eröffnung der wichtigsten Aktienindizes wie DAX, DOW, NASDAQ und S&P500 bilden. Diese Eröffnungen finden jeden Tag zur gleichen Zeit statt, sodass Sie wissen, wann Volatilität auftreten wird, und oft dire
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Experten
Verwandeln Sie jede Handelsstrategie in eine Positionshandelsstrategie oder handeln Sie mit den bewährten RSI- und ADR-basierten Positionshandelsstrategien, einschließlich eines automatisierten Drawdown-Kontrollsystems für Positionen, die sich gegen Sie entwickeln. Dieser EA ist eine Weiterentwicklung und Vereinfachung des MRA EA, der seit vielen Jahren für Positionshandelsstrategien verwendet wird, die auf der Market Structure Trader-Website gelehrt werden. In meinem Profil finden Sie einen Li
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Indikatoren
Ein symmetrisches Dreiecks-Chartmuster stellt eine Phase der Kontraktion und Konsolidierung dar, bevor der Preis gezwungen ist, nach oben auszubrechen oder zusammenzubrechen. Ein Bruch von der unteren Trendlinie markiert den Beginn eines neuen Abwärtstrends, während ein Ausbruch von der oberen Trendlinie den Beginn eines neuen Aufwärtstrends anzeigt. Holen Sie sich das Dashboard, um alle Instrumente und Zeitrahmen, die Sie für symmetrische Dreiecksmuster handeln, auf einmal zu überwachen! https
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Indikatoren
Dieses Dashboard ist ein Warntool zur Verwendung mit dem Indikator für die Umkehrung der Marktstruktur. Sein Hauptzweck besteht darin, Sie auf Umkehrmöglichkeiten in bestimmten Zeitrahmen und auch auf die erneuten Tests der Warnungen (Bestätigung) aufmerksam zu machen, wie es der Indikator tut. Das Dashboard ist so konzipiert, dass es auf einem eigenen Chart sitzt und im Hintergrund arbeitet, um Ihnen Benachrichtigungen zu Ihren ausgewählten Paaren und Zeitrahmen zu senden. Es wurde entwickelt,
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indikatoren
Ein symmetrisches Dreiecks-Chartmuster stellt eine Phase der Kontraktion und Konsolidierung dar, bevor der Preis gezwungen ist, nach oben auszubrechen oder zusammenzubrechen. Ein Bruch von der unteren Trendlinie markiert den Beginn eines neuen Abwärtstrends, während ein Ausbruch von der oberen Trendlinie den Beginn eines neuen Aufwärtstrends anzeigt. MT4-Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Dieser Indikator identifiziert diese Muster und warnt Sie, wenn sich d
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Indikatoren
Der ADR-Umkehrindikator zeigt Ihnen auf einen Blick, wo der Preis derzeit im Verhältnis zu seiner normalen durchschnittlichen Tagesspanne gehandelt wird. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen per Pop-up, E-Mail oder Push, wenn der Preis seine durchschnittliche Spanne und darüber liegende Niveaus Ihrer Wahl überschreitet, sodass Sie schnell in Pullbacks und Umkehrungen einsteigen können. Der Indikator zeichnet horizontale Linien auf dem Chart an den durchschnittlichen täglichen Range-Extreme
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Indikatoren
Das RSI / TDI-Warnungs-Dashboard ermöglicht es Ihnen, RSIs (von Ihnen wählbar) für jedes wichtige Paar, das Sie handeln, sofort zu überwachen. Sie können es auf zwei Arten verwenden: 1. Wählen Sie mehrere Zeitrahmen aus und der Strich zeigt Ihnen, wenn es mehrere Zeitrahmen gibt, die über die normalen Handelsbedingungen hinausgehen. Ein großartiger Indikator dafür, dass der Preis in letzter Zeit stark nach oben gedrückt hat, da er über mehrere Zeiträume hinweg ein überkauftes oder überverkau
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Indikatoren
Dieses Dashboard ist ein Warntool zur Verwendung mit dem Indikator für die Umkehrung der Marktstruktur. Sein Hauptzweck besteht darin, Sie auf Umkehrmöglichkeiten in bestimmten Zeitrahmen und auch auf die erneuten Tests der Warnungen (Bestätigung) aufmerksam zu machen, wie es der Indikator tut. Das Dashboard ist so konzipiert, dass es auf einem eigenen Chart sitzt und im Hintergrund arbeitet, um Ihnen Benachrichtigungen zu Ihren ausgewählten Paaren und Zeitrahmen zu senden. Es wurde entwickelt,
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Experten
Nutzen Sie die Eröffnungsvolatilität der wichtigsten Aktienindizes und profitieren Sie von den plötzlichen Bewegungen, die dann entstehen, wenn der Markt bei der Eröffnungsglocke ausbricht. Das Ziel der Strategien besteht einfach darin, von den Tagen zu profitieren, an denen sich der Markt bei Eröffnung und Bank dieser Bewegung schnell und stark in eine Richtung bewegt. Wenn der Markt schwach und richtungslos eröffnet, schließt der EA einen Absicherungsverlust ein und wartet, bis der Markt sich
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Indikatoren
Zeichnen Sie automatisch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus PLUS Antriebskerzenlücken auf Ihrem Chart ein, so dass Sie sehen können, wohin sich der Preis wahrscheinlich als Nächstes bewegen und/oder möglicherweise umkehren wird. Dieser Indikator wurde entwickelt, um als Teil der Positionshandelsmethodik verwendet zu werden, die auf meiner Website (The Market Structure Trader) gelehrt wird, und zeigt Schlüsselinformationen für die Zielsetzung und potenzielle Einstiege an. MT4 Version:  http
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Indikatoren
ZU GUTER LETZT! Ein stochastischer Indikator für MT4, der mehrere Zeitrahmen auf einem Chart anzeigt! Zeigen Sie sofort die tatsächliche Position der Haupt- und Signalleitungen in 4 verschiedenen Zeitrahmen an, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Ein echter stochastischer MTF-Indikator für Händler, die visuell sehen müssen, was der Indikator ihnen in mehreren Zeitrahmen sagt, keine Pfeile, die nur nach oben oder unten zeigen oder Zahlen anzeigen. Kein Wechseln mehr zwischen den Zeit
FREE
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Indikatoren
Das ADR Alert Dashboard zeigt Ihnen auf einen Blick, wo der Preis aktuell im Verhältnis zu seiner normalen durchschnittlichen Tagesspanne gehandelt wird. Sie erhalten sofortige Benachrichtigungen per Pop-up, E-Mail oder Push, wenn der Preis seine durchschnittliche Spanne und darüber liegende Niveaus Ihrer Wahl überschreitet, sodass Sie schnell in Pullbacks und Umkehrungen einsteigen können. Das Dash ist so konzipiert, dass es auf einem leeren Diagramm platziert werden kann und einfach im Hinter
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Indikatoren
The Strat Dashboard – Multi-Symbol Pattern-Scanner für Rob Smiths Strat-Strategie Verwandle Dein Trading mit Echtzeit Multi-Symbol Strat-Analyse Das The Strat Dashboard ist ein leistungsstarker, professioneller Indikator, der speziell für Trader entwickelt wurde, die die renommierte „Strat“ Methodik von Rob Smith einsetzen. Überwache unbegrenzt viele Symbole über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig, erkenne im Handumdrehen Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und verpasse kein handelbares Muster me
Auswahl:
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

elite luis
3483
elite luis 2023.04.25 16:44 
 

Just bought I like it 5 stars many key essential feature powerpack! please make MT5 also okie Author? *updaated* Author is super passionate open minded and took immediate action to improve the indicator, super impressive now Best Buy for 2023, deserved more than 5 stars, Big Thank you and Loving your product more than ever! :)

LEE SAMSON
71603
Antwort vom Entwickler LEE SAMSON 2023.04.25 17:10
MT5 version being worked on ;)
Muhammad Muhaizam Musa
88
Muhammad Muhaizam Musa 2023.04.20 20:22 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

LEE SAMSON
71603
Antwort vom Entwickler LEE SAMSON 2023.04.20 21:48
Happy to hear you are finding use for the products and training. Keep doing what you are doing! :)
Steve Agleron
319
Steve Agleron 2023.04.20 18:15 
 

Excellent indicator from the master trader/teacher MST. Thanks Lee, its really cleaned up my charts but kept all the stuff i need! This indicator is highly recommended.. if you don't have it.. get it now! 5 STARS!

LEE SAMSON
71603
Antwort vom Entwickler LEE SAMSON 2023.04.20 18:29
Thanks for the review. Glad you find what I do useful. :)
Antwort auf eine Rezension