Full Scalping Signal

FullScalping ist ein nicht nachzeichnender, nicht rückwärts zeichnender Indikator, der speziell entwickelt wurde, um KONSTANTE Scalping-Einstiege in jedem Markt zu generieren. Perfekt für aggressive Trader, die ununterbrochene Aktion suchen!





Sie werden bemerken, dass es Signale auf fast jeder Kerze gibt, entweder bestätigt es den Trend oder signalisiert wichtige Rücksetzungen. Es ist wie ein Radar, der Sie ständig führt.





Wie funktioniert es? Sehr einfach:

Rote Pfeile ➜ in Verkauf -Trades einsteigen.

-Trades einsteigen. Blaue Pfeile ➜ in Kauf-Trades einsteigen.

Handeln Sie immer in Richtung des allgemeinen Trends, zielen Sie aggressiv auf 15 bis 20 Pips pro Trade und steigen Sie schnell aus, bevor scharfe Marktumkehrungen auftreten.





Die Signale sind konstant, sodass Ihnen nie die Handelsmöglichkeiten ausgehen. Das Ziel ist es, intensives Scalping durchzuführen mit:

Hohen Lots

Niedrigem Spread (angezeigt in der unteren linken Ecke)

Weitem Stop-Loss, platziert nahe der letzten Trendänderung

Sie können das Live-Trading-Video ansehen, um es in Aktion zu sehen, aber es ist so einfach, dass Sie es direkt nach der Installation verwenden können.

Zeichnet er nach oder rückwärts?

Eine der wichtigsten Fragen bei Pfeil-Indikatoren ist, ob sie nachzeichnen oder rückwärts zeichnen. Im Fall von FullScalping ist die Antwort klar:





Dieser Indikator zeichnet NICHT nach

Das bedeutet, dass Signale nach der Anzeige im Chart nicht verschwinden oder ihre Position ändern. Jeder Pfeil basiert auf vollständig geschlossenen Kerzen, wird also nicht neu berechnet oder gelöscht.

Er verwendet nicht die aktuelle Kerze (i == 0) zur Signalgenerierung

Er verwendet nur geschlossene Daten (i ≥ 1)

Sobald ein Pfeil gezeichnet ist, bleibt er dort dauerhaft

Er zeichnet auch NICHT rückwärts

Rückwärts zeichnen bedeutet, dass ein Indikator "die Vergangenheit fälscht", indem er historische Signale zeigt, die nie wirklich live erschienen sind.

FullScalping verarbeitet die gesamte Historie konsistent und fügt KEINE gefälschten vergangenen Signale hinzu.

Vergangene Signale sind real und wurden im tatsächlichen Moment gegeben

Keine Pfeile werden rückwirkend eingefügt

Was Sie in der Historie sehen, spiegelt wider, was wirklich in einem Live-Trade passiert wäre





Wie kann man dies überprüfen?

Verwenden Sie den visuellen Strategietester von MT4 Bewegen Sie sich Kerze für Kerze und überprüfen Sie, dass: Pfeile nur beim Schluss der Kerze erscheinen

erscheinen Sie niemals verschwinden oder sich bewegen

oder sich bewegen Keine alten Signale erscheinen, wenn ein neues gezeichnet wird





Fazit





Technische Anforderung Status Zeichnet er Signale nach? Nein Zeichnet er rückwärts? Nein Verwendet er zukünftige Daten? Nein Basiert auf geschlossenen Kerzen? Ja Ideal für echtes Scalping? Absolut





FullScalping ist mit Transparenz und Präzision aufgebaut. Was Sie sehen, ist das, was Sie tatsächlich bekommen — keine Überraschungen.

FullScalping kann auf ALLEN Zeitrahmen verwendet werden, aber wenn Sie schnelle, hochfrequente Trades suchen, wird es besonders auf M1, M5 und M15 empfohlen.