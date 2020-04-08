Full Scalping Signal

FullScalping ist ein nicht nachzeichnender, nicht rückwärts zeichnender Indikator, der speziell entwickelt wurde, um KONSTANTE Scalping-Einstiege in jedem Markt zu generieren. Perfekt für aggressive Trader, die ununterbrochene Aktion suchen!


Treten Sie dem Kanal bei, um über exklusive Informationen und Updates auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Sie werden bemerken, dass es Signale auf fast jeder Kerze gibt, entweder bestätigt es den Trend oder signalisiert wichtige Rücksetzungen. Es ist wie ein Radar, der Sie ständig führt.


Wie funktioniert es? Sehr einfach:

  • Rote Pfeile ➜ in Verkauf-Trades einsteigen.
  • Blaue Pfeile ➜ in Kauf-Trades einsteigen.

Handeln Sie immer in Richtung des allgemeinen Trends, zielen Sie aggressiv auf 15 bis 20 Pips pro Trade und steigen Sie schnell aus, bevor scharfe Marktumkehrungen auftreten.


Die Signale sind konstant, sodass Ihnen nie die Handelsmöglichkeiten ausgehen. Das Ziel ist es, intensives Scalping durchzuführen mit:

  • Hohen Lots
  • Niedrigem Spread (angezeigt in der unteren linken Ecke)
  • Weitem Stop-Loss, platziert nahe der letzten Trendänderung

Sie können das Live-Trading-Video ansehen, um es in Aktion zu sehen, aber es ist so einfach, dass Sie es direkt nach der Installation verwenden können.


Zeichnet er nach oder rückwärts?

Eine der wichtigsten Fragen bei Pfeil-Indikatoren ist, ob sie nachzeichnen oder rückwärts zeichnen. Im Fall von FullScalping ist die Antwort klar:


Dieser Indikator zeichnet NICHT nach

Das bedeutet, dass Signale nach der Anzeige im Chart nicht verschwinden oder ihre Position ändern. Jeder Pfeil basiert auf vollständig geschlossenen Kerzen, wird also nicht neu berechnet oder gelöscht.

  • Er verwendet nicht die aktuelle Kerze (i == 0) zur Signalgenerierung
  • Er verwendet nur geschlossene Daten (i ≥ 1)
  • Sobald ein Pfeil gezeichnet ist, bleibt er dort dauerhaft

Er zeichnet auch NICHT rückwärts

Rückwärts zeichnen bedeutet, dass ein Indikator "die Vergangenheit fälscht", indem er historische Signale zeigt, die nie wirklich live erschienen sind.

FullScalping verarbeitet die gesamte Historie konsistent und fügt KEINE gefälschten vergangenen Signale hinzu.

  • Vergangene Signale sind real und wurden im tatsächlichen Moment gegeben
  • Keine Pfeile werden rückwirkend eingefügt
  • Was Sie in der Historie sehen, spiegelt wider, was wirklich in einem Live-Trade passiert wäre


Wie kann man dies überprüfen?

  1. Verwenden Sie den visuellen Strategietester von MT4
  2. Bewegen Sie sich Kerze für Kerze und überprüfen Sie, dass:
    • Pfeile nur beim Schluss der Kerze erscheinen
    • Sie niemals verschwinden oder sich bewegen
    • Keine alten Signale erscheinen, wenn ein neues gezeichnet wird


Fazit

Technische Anforderung Status
Zeichnet er Signale nach? Nein
Zeichnet er rückwärts? Nein
Verwendet er zukünftige Daten? Nein
Basiert auf geschlossenen Kerzen? Ja
Ideal für echtes Scalping? Absolut


FullScalping ist mit Transparenz und Präzision aufgebaut. Was Sie sehen, ist das, was Sie tatsächlich bekommen — keine Überraschungen.

FullScalping kann auf ALLEN Zeitrahmen verwendet werden, aber wenn Sie schnelle, hochfrequente Trades suchen, wird es besonders auf M1, M5 und M15 empfohlen.

Empfohlene Produkte
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indikatoren
Smart Reversal Signal ist ein professioneller Indikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Dieser Indikator ist für den Handel mit Forex und binären Optionen konzipiert. Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie: Ausgezeichnete Indikator-Signale. Kostenlose Produktunterstützung. Regelmäßige Aktualisierungen. Verschiedene Benachrichtigungsoptionen: Alert, Push, Emails. Sie können ihn für jedes Finanzinstrument (Forex, CFD, Optionen)
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping Entry Points - ist ein manuelles Handelssystem, das sich an Preisbewegungen anpassen und Signale für offene Geschäfte ohne Neuzeichnung geben kann. Der Indikator bestimmt die Richtung des Trends anhand des zentralen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Punktindikator liefert Signale für Ein- und Ausstiege. Geeignet für manuellen Intraday-Handel, Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Der Indikator gibt verschiedene Arten von Warnung
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
BinaryFiesta
Andrey Spiridonov
Indikatoren
Der BinaryFiesta-Indikator wurde speziell für den Handel mit kurzfristigen binären Optionen entwickelt und angepasst. Der Algorithmus des Indikators analysiert zahlreiche Faktoren, bevor er ein Signal erzeugt. Der Indikator wird auf herkömmliche Weise installiert. Der Indikator besteht aus einem Informationsfenster, in dem der Name des Handelsinstruments, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie das Signal selbst (KAUFEN , VERKAUFEN oder WARTEN ) angezeigt werden. Ein Signal wird von ein
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Insider Scalper Binary Dieses Tool ist für den Handel mit binären Optionen konzipiert. für kurze temporäre Ausgaben. um ein Geschäft zu machen, lohnt sich der Moment des Empfangs des Signals und nur 1 Kerze, wenn es m1 ist, dann nur für eine Minute und so in Übereinstimmung mit dem Zeitrahmen. für bessere Ergebnisse, müssen Sie gut volatile Charts auswählen.... empfohlene währungspaare eur | usd, usd | jpy .... Der Indikator ist bereits konfiguriert, Sie müssen ihn nur noch zum Chart hinzuf
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Professional Profiter
Yaroslav Varankin
Indikatoren
es ist ein Indikator für den Handel auf dem Forex-Markt und binäre Optionen, es ist ein Trend-Tool, mit dem Sie es am häufigsten, wenn das erste Signal erscheint, öffnen Sie einen Handel in die angegebene Richtung Stop-Loss-Set über dem Pfeil, wenn das Signal niedriger ist oder unter dem Pfeil, wenn das Kaufsignal, wenn Signale in die gleiche Richtung, wo die Transaktion geöffnet ist, können Sie in zusätzliche Stop-Loss-Aufträge; wir auch den Handel ohne Take-Profit; Sie müssen die Transaktion z
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Binäre Optionen Unterstützung-Widerstand-Indikator Dieser Indikator wurde für den Handel mit binären Optionen entwickelt und zeigt effektiv Rückschritte von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an. Die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Ein roter Pfeil, der nach unten zeigt, weist auf eine potenzielle Verkaufsmöglichkeit hin, während ein blauer Pfeil, der nach oben zeigt, auf Kaufgelegenheiten hindeutet. Lediglich die Farbe der Signalpfeile muss angepasst werden. Es wird empfohlen, i
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
Indikatoren
Der Hurricane Cave-Indikator zeigt verschiedene Handelsbereiche auf der Grundlage der Preisentwicklung an. Er schaut in die Vergangenheit und arbeitet Muster aus, die Unterstützung und Widerstand als Ziele erzwingen können. Wenn der Preis aus einem Handelsbereich ausbricht, können Sie ein Ziel genau innerhalb des nächsten Handelsbereichs anvisieren. Wenn Sie das Ziel nicht sehen können, gehen Sie einfach zu einem langsameren Zeitrahmen über, denn das bedeutet, dass der Preis noch nicht lange dor
FREE
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Indikatoren
Der BarsOldTimeFrame-Indikator wurde entwickelt, um die Balkenbildung in einem höheren Zeitrahmen zu analysieren und die Balken aus diesem Zeitrahmen auf den aktuellen Zeitrahmen zu projizieren. Der Indikator zeichnet die Balken eines höheren Zeitrahmens auf dem aktuellen Chart als Rechtecke mit gefüllten Candlestick-Körpern und transparenten Schatten. Der höhere Zeitrahmen und die Füllfarben für bullische und bearische Balkenkörper werden in den Einstellungen ausgewählt.
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Advanced Trend Regime
Shellard Securities (Pty) Ltd
Indikatoren
Der Indikator wurde so konzipiert, dass er auf jedem Zeitrahmen und jedem Paar funktioniert. Dieser Regime-Filter hilft dem Händler, besser einzuschätzen, ob und in welche Richtung der aktuelle Markt tendiert. Er reagiert schnell auf Veränderungen in der Marktdynamik, indem er eine Reihe von fortschrittlichen Berechnungen anwendet. Der Benutzer kann wählen, ob die Berechnung standardmäßig erfolgt oder ob eine weitere Filterbedingung zur Berechnung hinzugefügt wird. Ein gelber gleitender Durchsch
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indikatoren
Dies ist das Signal für binäre Optionen, nach dem Sie alle gesucht haben. Dies ist eine modifizierte Version des Garuda Scalper, die für Binäre Optionen Trader modifiziert wurde. Signale sind sehr einzigartig! Warum dies ist so effektiv für binäre Optionen ist , weil es ein Trend nach System ist, versteht es, dass der Trend ist dein Freund. Da die Signale nach dem Pullback generiert werden, können Sie kurzfristige bis langfristige Optionen platzieren , ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob de
BinaryLuckMt4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indikatoren
Der BinaryLuck-Indikator ist ein leistungsstarker Indikator für den Handel mit binären Optionen mit beliebigen Verfallszeiten. Dieser Indikator wird besonders nützlich für den Handel mit kurzfristigen binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 30-60 Sekunden sein. Es handelt sich um ein komplett fertiges, in sich geschlossenes Handelssystem. Der Indikator sagt das maximale Hoch und das minimale Tief für die aktuelle Kerze voraus. Dann berechnet er den Weg, den der Kurs auf der aktuellen Kerze zur
Market Vortex
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Market Vortex.mq4 ist ein leistungsstarker Pfeilindikator, der entwickelt wurde, um Umkehrpunkte und Trendfortsetzungen genau zu identifizieren. Er basiert auf einem geglätteten Oszillator und adaptiven gleitenden Durchschnitten und hilft Händlern, schnell und ohne komplexe Berechnungen Marktein- und -ausstiegspunkte zu finden. Hauptmerkmale: Klare Pfeilsignale: Der Indikator zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Echtzeitbetrieb: Die Signale werden ohne Verzögerung und o
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indikatoren
Der LineMagnit-Indikator für MT4 ist ein hochpräzises Werkzeug, das Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bildet, die Preise magnetisch anziehen. Diese Funktion ermöglicht es Händlern, die wahrscheinlichsten Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt leicht zu bestimmen sowie die Richtungskräfte des Marktes zu identifizieren, da die Niveaus auf den Kapitalzuflüssen in das Instrument basieren. Ausgestattet mit einer intuitiv verständlichen grafischen Oberfläche, ermöglicht der LineMagnit Indicator
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryScalping ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen und Scalping. Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Berechnung von Pivot-Punkten für jede Zeitperiode separat, die Lage des Preises des Handelsinstruments relativ zu den Pivot-Punkten wird analysiert und die Wahrscheinlichkeit einer Handelsoperation wird berechnet. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Filter für Handelssignale auf der Grundlage des globalen Trends. Der Indikator wird auf die übl
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indikatoren
Der schrittweise Trendindikator Der Stepping-Trend-Indikator verwendet für seine Berechnung den Average True Range (ATR-Indikator). Damit können Sie den Zeitraum der durchschnittlichen wahren Spanne selbst festlegen, ich habe den Standardwert auf 10 gesetzt . Details zum Indikator. Grüner Pfeil nach oben: Dies bedeutet, dass Sie sich am Anfang eines neuen Aufwärtstrends befinden und es Zeit ist, zu kaufen . Roter Pfeil nach unten : Dies bedeutet, dass Sie sich am Beginn eines neuen Abwärtstre
Your good friend
Sergei Semenov
Indikatoren
Ihre guten Freunde - dies ist nicht nur ein Indikator, sondern Ihr zuverlässiger Handelsassistent, der für Händler entwickelt wurde, die Einfachheit, Klarheit und Stabilität schätzen. Er kombiniert die besten klassischen Methoden der technischen Analyse - Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Umkehrsignale, visuelle Hinweise - und präsentiert sie in einem möglichst klaren, benutzerfreundlichen Format. Es eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader - insbesondere für diejenige
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indikatoren
Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Force Index mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Force Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauftransaktionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung. - Dynamische Überkauft-Zone – über der gelben Linie
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Storm Prices
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Die Storm Prices Indikator ist trendy, Pfeil-Familie. Es ist einfach zu arbeiten und zu verstehen, wenn der erste rote Pfeil erscheint, müssen Sie kaufen, wenn der erste blaue Pfeil erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet. Der Indikator führt Berechnungen auf der Grundlage mehrerer technischer Indikatoren durch. Er bestimmt die Richtung des Trends und gibt eine ziemlich klare Angabe der Position. Der Indikator ermöglicht es Ihnen, die Möglichkeiten für einen k
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping_Channel“ für MT4. - Scalping Channel hat ATR-basierte Volatilitätsgrenzen. - Ideal für Scalping-Trading: - Steigen Sie über eine ausstehende Limit-Order auf der Mittellinie in den Handel ein. - Erwägen Sie bullische Einstiege, wenn ein grüner, stetiger Aufwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze über der oberen Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder). - Erwägen Sie bärische Einstiege, wenn ein roter, stetiger Abwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indikatoren
Der We-Spread mt4-Indikator ist ein Spread-Trading-Tool und eignet sich für diejenigen, die die Märkte mit einem anderen Ansatz studieren wollen als die Inhalte, die normalerweise in Online-Trading-Buchläden verfügbar sind. Ich denke, die Spread Trading Strategie ist eine der besten, die ich in den letzten Jahren verwendet habe. Dies ist ein einzigartiger Indikator für den Spread-Handel, denn er erlaubt es Ihnen, bis zu 3 Spreads auf einmal zu studieren. Was ist Spread Trading auf Forex Das Spre
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indikatoren
Adaptive Volatility Range [AVR] ist ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung wichtiger Trendumkehrpunkte. AVR spiegelt die Average True Range (ATR) der Volatilität genau wider und berücksichtigt dabei den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Der Indikator passt sich an jede Marktvolatilität an, indem er die durchschnittliche Volatilität über einen bestimmten Zeitraum berechnet und so eine stabile Rate an profitablen Trades gewährleistet. Sie erhalten nicht nur einen Indikato
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indikatoren
MT4-Erkennungsanzeige für Auftragsblöcke mit mehreren Zeitrahmen. Eigenschaften - Vollständig anpassbar auf dem Diagrammbedienfeld, bietet vollständige Interaktion. - Verstecken und zeigen Sie das Bedienfeld, wo immer Sie möchten. - Erkennen Sie OBs in mehreren Zeiträumen. - Wählen Sie die anzuzeigende OB-Menge aus. - Verschiedene OBs Benutzeroberfläche. - Verschiedene Filter an OBs. - OB-Näherungsalarm. - ADR High- und Low-Leitungen. - Benachrichtigungsdienst (Bildschirmwarnungen | P
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indikatoren
Das Indikatoranalysesystem ZhiBiJuJi verwendet eine leistungsfähige interne Schleife, um seine eigenen externen Indikatoren aufzurufen, und ruft die Analyse dann vor und nach dem Zyklus auf. Die Datenberechnung dieses Indikatoranalysesystems ist sehr kompliziert (Aufruf vor und nach dem Zyklus), so dass die Hysterese des Signals reduziert wird und die Genauigkeit der Vorausschätzung erreicht wird. Dieser Indikator kann in allen Zyklen des MT4 verwendet werden und eignet sich am besten für 15 Min
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indikatoren
OrderFlow Absorption – Professioneller Delta- & Absorptionssignal-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft echter Orderflow-Analyse mit OrderFlow Absorption – dem ultimativen Delta-Histogramm- und Absorptionssignal-Indikator für MetaTrader 4. Entwickelt für Trader, die wissen wollen, was wirklich hinter jeder Kursbewegung steckt, zeigt dieses Tool versteckten Kauf-/Verkaufsdruck und Absorptionsereignisse, die den Markt bewegen. Funktionen Delta-Histogramm-Visualisierung:   Sehen Sie Kauf- und
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Stra
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Beschreibung des Produkts Rtc ML Ai Predictor - Futuristische Intelligenz für Marktentscheidungen in Echtzeit Rtc ML Ai Predictor verbindet maschinelles Lernen mit der SMA-Shift-Dynamik , um kurzfristige Momentum- und Trendwechselpunkte mit Klarheit vorherzusagen. Das Modell bewertet die multifaktorielle Marktstruktur, weist jedem Signal einen Vertrauenswert zu und lässt Sie nur dann handeln, wenn die Bedingungen mit Ihren Regeln übereinstimmen. Warum Händler den Rtc ML Ai Predictor wählen KI-ge
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Das technische Handelssystem von BB Reverse Arrows wurde entwickelt, um umgekehrte Punkte für Einzelhandelsentscheidungen vorherzusagen. Die aktuelle Marktsituation wird durch den Indikator analysiert und für mehrere Kriterien strukturiert: die Erwartung von Umkehrmomenten, potenziellen Wendepunkten, Kauf- und Verkaufssignalen. Der Indikator enthält keine überschüssigen Informationen, verfügt über eine visuelle verständliche Schnittstelle, mit der Händler angemessene Entscheidungen treffen könn
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indikatoren
ECM Elite Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Zeitalgorithmus entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu finden. Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Kanaltheorie helfen soll, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen. Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn die Kurse den Kanal berühre
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indikatoren
GoldRush Trend Arrow Signal Der GoldRush Trend Arrow Signal Indikator bietet präzise Echtzeit-Trendanalysen, die speziell auf schnelle, kurzfristige Scalper im XAU/USD zugeschnitten sind. Dieses Tool wurde speziell für den 1-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und zeigt Richtungspfeile für klare Einstiegspunkte an, sodass Scalper sich sicher in volatilen Marktbedingungen bewegen können. Der Indikator besteht aus PRIMÄREN und SEKUNDÄREN Warnpfeilen. Die PRIMÄREN Signale sind weiße und schwarze Rich
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indikatoren
Einführung des Delta Volume Profile Indicator - Entfesseln Sie die Kraft der institutionellen Präzision! Technischer Indikator: Sind Sie bereit, wie die Profis zu handeln? Der Delta-Volumenprofil-Indikator ist kein gewöhnliches Werkzeug. Er ist ein hochpräziser, innovativer Indikator, der Ihnen die Macht des institutionellen Handels in die Hand gibt. Dieser einzigartige Indikator analysiert die Verteilung des Delta-Volumens in Echtzeit und deckt die verborgenen Ungleichgewichte zwischen Käufen u
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indikatoren
Algo-Handels-Indikator Mit diesem Indikator haben Sie Zonen und Trends, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis wird umgekehrt von ihm. so wird Ihnen alle Hilfe, die Sie brauchen Warum sollten Sie sich uns anschließen? 1-Dieser Indikator ist logisch, da er mit den Bewegungen der vergangenen Tage arbeitet, um die zukünftigen Bewegungen vorherzusagen. 2-Algo Handelsindikator wird Ihnen helfen, Trends zu zeichnen, die speziell sind und zu stark als die Grundlagen Trend, Trends werden mit de
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indikatoren
Im Handelssystem "Masters of Risk" bezieht sich eines der wichtigsten Konzepte auf Orte, an denen die Märkte ihre Richtung ändern. In der Tat ist dies eine Änderung der Priorität und eine Verletzung der Trendstruktur an den Extremen des Marktes, wo angeblich gibt es oder wäre Stop-Losses von "smart" Teilnehmer, die außerhalb der Grenzen der Akkumulation von Volumen sind. Aus diesem Grund nennen wir sie "Reversal Patterns" - Orte mit viel Gewicht für den Beginn eines neuen und starken Trends. Ein
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indikatoren
"Dragon's Tail" ist ein integriertes Handelssystem, nicht nur ein Indikator. Dieses System analysiert jede Kerze auf Minutenbasis, was besonders bei hoher Marktvolatilität effektiv ist. Das "Dragon's Tail"-System identifiziert Schlüsselmomente des Marktes, die als "Bullen- und Bärenschlachten" bezeichnet werden. Auf der Grundlage dieser "Kämpfe" gibt das System Empfehlungen für die Handelsrichtung. Erscheint ein Pfeil auf dem Chart, signalisiert dies die Möglichkeit, zwei Trades in der angegeben
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indikatoren
Erstmals auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie. IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Astrologie basiert , wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt auf Ihr
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indikatoren
Gold Channel ist ein volatilitätsbasierter Indikator, der mit einem speziellen Timing-Algorithmus für das Paar XAUUSD entwickelt wurde, der darin besteht, mögliche Korrekturen auf dem Markt zu erkennen. Dieser Indikator zeigt zwei äußere Linien, eine innere Linie (Retracement-Linie) und ein Pfeilzeichen, wobei die Theorie des Kanals darin besteht, überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu erkennen. Der Marktpreis wird im Allgemeinen zwischen den Grenzen des Kanals fallen. Wenn
ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe
Abdullah Alrai
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe vor, einen fortschrittlichen Indikator, der entwickelt wurde, um verschiedene Markt-Muster mithilfe sowohl manueller als auch automatischer Methoden zu erkennen. Hier ist, wie er funktioniert: Harmonische Muster: Dieser Indikator kann harmonische Muster erkennen, die auf Ihrem Chart erscheinen. Diese Muster sind für Trader, die die Theorie des harmonischen Handels praktizieren, wie sie in Scott Carney's Buch "Harmonic Trading vol 1
Key level wedge pro
Presley Annais Tatenda Meck
5 (1)
Indikatoren
Wir haben alle unsere beliebten Indikatoren, wie z.B.: Key-Level-Order-Block , Key-Level-Angebot und -Nachfrage , Key-Level-Liquiditätsgrab und Key-Level-Keil in einem einzigen Indikator und Dashboard. Was ist neu? Dashboard : Es gibt ein leicht zugängliches Dashboard für alle Ihre Bedürfnisse. Multi-Timeframe-Schaltfläche : Es gibt jetzt eine Multi-Timeframe-Option für Order-Blöcke und Angebots- und Nachfragezonen, die es einfach macht, höhere Timeframe-Zonen auf dem aktuellen Timeframe zu seh
Weitere Produkte dieses Autors
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Minotaur Waves ist ein fortschrittlicher Marktanalyse-Indikator, der entwickelt wurde, um potenzielle Wendepunkte zu erkennen und Richtungswechsel des Preises mit hoher Genauigkeit zu bestätigen. Das System kombiniert die Stärke des Minotaur Oscillators mit einer dynamischen Struktur adaptiver Bänder und bietet saubere, zuverlässige visuelle Signale für gut fundierte Einstiegspunkte. Es ist kompatibel mit allen Währungspaaren, wobei die beste Performance bei EURUSD, GBPUSD und USDJPY in den Zeit
Sniper Flip Zones
Leandro Bernardez Camero
5 (2)
Indikatoren
Sniper Flip Zones – Präzises Kauf-/Verkaufssignalsystem Ich habe Sniper Flip Zones entwickelt, um äußerst präzise KAUF- und VERKAUF-Signale zu generieren, indem Momente identifiziert werden, in denen sich der Impuls in trendstarken oder seitwärts gerichteten Märkten stark verändert. Es funktioniert hervorragend auf XAUUSD M1/M5, kann aber auf jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen angepasst werden, dank konfigurierbarer Parameter. Join the channel to stay updated: https://www.mql5.com/en/chan
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Gold Flux Signal – Nicht-neuzeichnendes Signalindikator für XAUUSD Entwickelt für eine klare Signalgebung – Das Gold Flux Signal wurde entwickelt, um klare und stabile Einstiege auf XAUUSD zu ermöglichen – ohne Repainting oder Backpainting – Speziell konzipiert für Trendfolge- und Ausbruchstrategien, mit Fokus auf Klarheit statt überladenen Charts – Der Indikator arbeitet ausschließlich auf geschlossenen Kerzen – Optimiert für die Zeitrahmen M1, M5 und H1 Stabile visuelle Signale – Einmal
Delta Trigger Indicator
Leandro Bernardez Camero
5 (1)
Indikatoren
Delta Trigger Indicator Clear signals. Fast alerts. No repaint. Delta Trigger ist ein präziser Pfeilindikator, der sofort auf Trendveränderungen reagiert, basierend auf den DI+ und DI– Linien des ADX. Er liefert saubere Kauf-/Verkaufssignale – ohne Neuzeichnung, ohne Verzögerung und ohne Verschwinden der Signale. Bestes Paar: XAUUSD Delta Trigger funktioniert auf allen Forex-Paaren und Zeitrahmen (von M1 bis H4 und darüber hinaus), aber er erzielt besonders starke Ergebnisse auf XAUUSD, wo
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Experten
TikiPip EA – Totale Stabilität mit Kontrolliertem Risikomanagement Ich habe den TikiPip EA für Trader entwickelt, die Stabilität und eine verantwortungsvolle Kapitalverwaltung schätzen. Er verspricht keine magischen Ergebnisse, sondern zielt darauf ab, eine konstante monatliche Performance zu liefern – bei voller Kontrolle über dein Kapital. Es handelt sich um ein solides Werkzeug, das 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche arbeitet und eine adaptive Intelligenz verwendet, die sich an die Mark
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Impulse Hunter Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
IMPULSE HUNTER Impulse Hunter ist ein dynamischer Handelsindikator, der die Preisbewegungen während der aktivsten globalen Handelssitzungen überwacht – Asien , London und New York – und Momente hervorhebt, in denen der Impuls wichtige Niveaus durchbricht . Anstatt auf Vermutungen angewiesen zu sein, erhalten Trader eine klare visuelle Struktur : Durchbruchzonen basierend auf Sitzungen , gestaffelte Gewinnziele und adaptive Stop-Loss-Niveaus , die für jedes Währungspaar angepasst werden. Treten S
BTC Turbo Entry System
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
TURBO ENTRY SYSTEM Hochgeschwindigkeits-Krypto-Signale – Funktioniert auch mit Forex-Paaren Das Turbo Entry System wurde mit dem Fokus auf Kryptowährungen – insbesondere BTC/USD entwickelt, ist jedoch auch vollständig kompatibel mit den wichtigsten Forex-Paaren . Es ist optimiert für präzises Scalping und bietet Signale ohne Nachbearbeitung und ohne Verzögerung zwischen Preisaktion und visueller Benachrichtigung. Kein Rätselraten, keine Vorlagen, keine verborgene Logik . Ziehen Sie den Indik
Ghost Entry Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Ghost Entry Signal ist ein nicht-repaintender Trendfolge-Indikator, der für hochpräzise Handelseinträge entwickelt wurde. Er kombiniert dynamische Momentum-Erkennung, Preisaktions-Filter und eine proprietäre Wechsel-Logik, um falsche Signale zu vermeiden und saubere KAUF/VERKAUF-Signale zu liefern. Er funktioniert am besten auf EURUSD, USDJPY und GBPUSD in den Zeitrahmen M1, M5, M15 und M30 . Bleiben Sie informiert: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Der Signal-Engine umfasst: Ad
Switch Strike Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
SwitchStrike Signal – Indikatorübersicht Der SwitchStrike Signal ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 4 (MT4), der entwickelt wurde, um Trader bei der Erkennung potenzieller Trendwenden zu unterstützen, indem Preisbewegungen und Volatilität analysiert werden. Tritt dem Kanal bei, um über neue Updates informiert zu bleiben:  https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Kernlogik und Funktionalität Beim Start richtet der Indikator mehrere Puffer ein, um berechnete Daten zu
Break Axis Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
BreakAxis — Präzise Signale am Wendepunkt Tritt dem Kanal bei, um keine Neuigkeiten zu verpassen: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Signal-Logik auf Basis von Achsenkreuzungen BreakAxis Signal wurde entwickelt, um Richtungswechsel basierend auf Achsenkreuzungen des Niveaus null zu erkennen. Histogramm-Übergänge werden verwendet, um potenzielle Marktimpulse hervorzuheben, unterstützt durch visuelle Bestätigung in Form von Richtungspfeilen. Signalbestätigung und Stabilität Jed
Neon Crossover Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Neon Crossover – Dynamischer Momentum- und Umkehrindikator Bleiben Sie auf dem Laufenden: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Neon Crossover ist ein multifunktionaler Indikator, der entwickelt wurde, um Momentum-Umkehrungen und extreme Bedingungen präzise zu erkennen. Er analysiert tiefgehendes Preisverhalten unter Verwendung komplexer Aufwärts-/Abwärtsdrucklogik, kombiniert mit dynamischer Glättung und BBs. Er ist optimiert für Scalping- und Intraday-Strategien auf Paaren wie EURU
Tiger Trend
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Tiger Trend – Dynamischer, bereichsbasierter Trendwendungsindikator Tritt dem Kanal bei, um auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Tiger Trend ist ein dynamischer Trendindikator, der potenzielle Trendwenden anhand adaptiver Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennt, die aus aktuellen Preisspannen berechnet werden. Er hilft Tradern, Wendepunkte im Momentum zu identifizieren, indem er Schlusskurse im Verhältnis zu diesen dynamisch angepassten Schwellen
SwingTracer Signal
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
SwingTracer – Dynamischer, Bereichsbasierter Swing-Umkehr-Indikator Abonniere den Kanal für Updates: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor SwingTracer ist ein dynamischer Indikator, der darauf ausgelegt ist, potenzielle Trendwenden basierend auf adaptiven Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen, die aus den jüngsten Kursbereichen berechnet werden. Er hilft Tradern, Momentum-Wechsel zu identifizieren, indem er Schlusskurse im Verhältnis zu diesen dynamisch angepassten Schwe
Zone Hunter
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Zone Hunter – Ausbruchs- und Wiedereinstiegs-Bereichs-Signalindikator Trete dem Kanal bei, um auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Zone Hunter ist ein intelligenter Price-Action-Indikator, der Ausbruchssignale und potenzielle Wiedereinstiegsmöglichkeiten basierend auf adaptiven Preisbereichszonen identifiziert. Er hilft Tradern, Momente zu erkennen, in denen der Preis dynamisch berechnete Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durchbricht und dann zurü
Signal Zero
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Signal Zero – Multi-Dimensionaler Momentum-Oszillator Tritt dem Kanal bei, um auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Signal Zero ist ein momentum-basierter Oszillator, der entwickelt wurde, um Stimmungsumschwünge am Markt durch eine mehrschichtige Analyse von gleitenden Durchschnitten, Signalüberkreuzungen und Null-Linien-Durchbrüchen zu erkennen. Der Indikator reagiert schnell und eignet sich für alle Zeitrahmen und Instrumente – vom M1-Scalping bis hin
MFI Pulse Pro
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
MFI Pulse Pro – Money Flow Index Momentum-Indikator Treten Sie dem Kanal bei, um auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor MFI Pulse Pro ist ein auf dem Money Flow Index (MFI) basierender Momentum-Indikator, der entwickelt wurde, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen visuell zu identifizieren und potenzielle Trendwenden frühzeitig zu erkennen. Der Indikator eignet sich ideal für alle Finanzinstrumente und ist für Zeitrahmen von M1 bis M30 optimier
Trend Strategy Pro System MT5
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Trend Strategy Pro ist ein leistungsstarker Multi-Strategie-Indikator, der drei fortgeschrittene Handelsmethodologien in einem umfassenden Tool kombiniert. Mit Non-Repainting- und Non-Backpainting -Technologie liefert es zuverlässige Signale für Trendumkehrungen, Divergenzen und Kerzenmuster und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen mit Vertrauen in jeder Marktumgebung zu treffen. Treten Sie dem Kanal bei, um über exklusive Informationen und Updates auf dem Laufenden zu bleiben: https://www.m
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension