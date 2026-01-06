Volcana Gold - Automatisierte Handelslösung für XAUUSD

Volcana GoldEA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der Expert Advisor nutzt fortschrittliche Marktberechnungen in Kombination mit einer Multi-Indikator-Strategie, um in Ihrem Namen automatisch Trades zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen.

Gold ist bekannt für seine hohe Volatilität und plötzlichen Preisschwankungen. Volcana Gold ist speziell an diese Bedingungen angepasst und verwendet eine intelligente Handelsfilterung und risikokontrollierte Ausführung, um eine stabile Performance zu gewährleisten, wenn die Marktbedingungen geeignet sind.

Die Strategie basiert auf einer Kombination von Indikatoren, die die Marktstärke, das Momentum und die Trendbedingungen analysieren. Trades werden nur dann eröffnet, wenn die vordefinierten Bedingungen erfüllt sind, wodurch minderwertige oder riskante Markteintritte vermieden werden.

Es ist keine vorherige Handels- oder EA-Erfahrung erforderlich. Der EA ist einfach zu installieren und zu konfigurieren und kann auch von Anfängern mit den Standardeinstellungen und geringem Kapital problemlos eingesetzt werden.

Alle komplexen Berechnungen, die Handelsausführung und die Geldmanagementlogik werden automatisch vom Expert Advisor übernommen, so dass Sie unabhängig von Ihrem Erfahrungsstand mit einem strukturierten System handeln können.

✅ Wichtigste Vorteile

✔ Einfach zu installieren und zu konfigurieren

✔ Sowohl für Anfänger als auch für professionelle Trader geeignet

✔ Speziell für Gold (XAUUSD) optimiert

✔ Funktioniert auf jedem Zeitrahmen

✔ Kann im MetaTrader Strategy Tester optimiert werden

✔ Unterstützt Trendfolge- und Gegentrend-Handelsmodi

✔ Mehrere Mittelwertbildungsmethoden, einschließlich Smart Averaging und Partial Averaging

✔ Berücksichtigt automatisch Swap- und Provisionskosten

✔ Vollautomatisches Handels- und Risikomanagement

⚙️ Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Mindesteinlage: 30 USD

📌 Hinweis:

Der für den Live-Handel verwendete Chart-Zeitrahmen hat keinen Einfluss auf die Ausführung. Bitte stellen Sie jedoch sicher, dass alle historischen Daten des Zeitrahmens im MetaTrader (History Center - F2) vollständig heruntergeladen sind, um eine optimale Leistung zu erzielen.